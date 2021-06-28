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Новости
yannlll

«Волга-Днепр» первой из российских авиакомпаний перестала летать через Белоруссию — из-за требования Великобритании Статьи редакции

Крупнейший авиаперевозчик грузов принял такое решение на фоне санкций.

54 54 комментария
1919 просмотров

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные FlightRadar24, отслеживающего траекторию полётов, и источники в авиакомпании.

«Мы действительно решили временно не использовать для полётов своих самолетов воздушное пространство Белоруссии», — сообщил изданию представитель «Волга-Днепр». От дальнейших комментариев он отказался.

Авиаперевозчик стал облетать Белоруссию из-за запрета управления гражданской авиации Великобритании. 21 июня ведомство отправило международным авиакомпаниям (и российским тоже) письмо о недопустимости сотрудничества с «Белаэронавигацией».

После санкций со стороны Евросоюза, Великобритании и США активы «Белаэронавигации» заморозили, ей запретили предоставлять средства, в том числе оплачивать сборы за сопровождение полётов в воздушном пространстве Белоруссии и посадку в её аэропортах. «Любое юридическое лицо, которое платит такие сборы прямо или косвенно будет нарушать положения о санкциях и совершит уголовное преступление», — говорится в письме британского ведомства.

Головная структура «Волга-Днепр» зарегистрирована в Нидерландах. Авиаперевозчик подчинился требованиям британских авиавластей, потому что соблюдает все международные правила, сказал РБК близкий к компании источник.

Пассажирские авиакомпании России по-прежнему летают через Белоруссию.

23 мая белорусские диспетчеры потребовали экстренно посадить самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс и пролетавший над территорией страны. Причиной назвали сообщение о минировании, а сразу после посадки задержали двух пассажиров рейса — бывшего главреда оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу.

После этого несколько стран Европы закрыли своё воздушное пространство для авиакомпании «Белавиа» и рекомендовали перевозчикам не летать на Белоруссией.

Авиабойкот Белоруссии: хроника «блокады» из-за…
Как и призывают власти ЕС, частные компании меняют маршруты и прекращают летать в Минск.
tjournal.ru

#новости #белоруссия #nexta #санкции

54 54 комментария
17
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54 комментария
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Эпапа

–22

Волгу-Днепр пора проверить на госизмену, они помогали НАТО вывозить технику из Афганистана.

Ответить

Обыкновенный щит

Эпапа
36

эй патриот , не хочешь весь Ульяновск снести, в нем США сажала военные самолеты на дозаправку?

Ответить

Действительный огонь

Обыкновенный
30

Зачем травишь русского патриота, ему и так тяжело 

Ответить

Обыкновенный щит

Действи…
15

пусть познает долю патриотскую

Ответить

Действительный

Обыкнов…
20

стерпит же все равно 

Ответить

Комментарий удален

Обыкновенный щит

РусЛав
0

надо же знать за что платишь

Ответить

Комментарий удален

AZP

Эпапа
8

Они зарабатывают деньги любым разрешённым способом.
Нужны кому-то услуги их Русланов и есть возможность платить - окей, взлетели и погнали. 

Ответить

Иван Грозный

8

Нельзя летать над страной которой не существует

Ответить

dead

Иван
1

Смиритесь уже.
Белоруссия.

Ответить

Обыкновенный щит

dead
0

давайте компромисс. писать на английском. Belarus. ой...

Ответить

Люц Шнайдер

Обыкнов…
1

На английском. Ой.

Ответить

Обыкновенный щит

Люц
0

признанный международный язык.

Ответить

Люц Шнайдер

Обыкнов…
0

Тогда пиши мне по-английски. Нечего тут непризнанными языками писать.

Ответить

Обыкновенный щит

Люц
0

так ты то английского не знаешь

Ответить

Люц

Обыкнов…
0

Why do you think so?

Ответить

Обыкновенн

Люц
–1

cause you are so fond of defending everything what related to Russia even if it not seems as logical case

Ответить

Дефицитный

Обыкнов…
3

- everything related или that is related
- doesn't seem
- to be logical или like a logical case

Ответить

Обыкновенн

Дефицит…
2

поверь, даже моего неправильного английского хватит чтобы тебя поняли. мы ж не на экзамене . не будь занудой

Ответить

Дефицитный

Обыкнов…
2

Ладно, не буду.

Ответить

Иван

Обыкнов…
1

everything what related 

everything related

as logical case

as logical

F-
pizdui uroki uchit

Ответить

Обыкновенн

Иван
0

в яндексе перевел да ?)

Ответить

Иван

Обыкнов…
0

я учитель по образованию. ну почти.

Ответить

Обыкновенн

Иван
0

почти учитель почти по образованию

Ответить

Иван

Обыкнов…
1
Ответить

Люц

Обыкнов…
0

Why do you care?

Ответить

Обыкновенн

Люц
0

because fuck you , thats why

Ответить

MightyStan

Обыкнов…
1

Without further interruption, let’s celebrate and suck some cock! 🥂

Ответить

Комментарий удален

Антигравитационный торт

РусЛав
15

Крупнейший авиаперевозчик грузов

Ответить

Антигравитационный торт

Антигравитацион…
13

не только кожаные мешки летают в небе

Ответить

Комментарий удален

Небольшой жёлтый робат

РусЛав
0

Airbridge cargo

Ответить

Миша Копейкин

3

Но ведь Белоруссия расположена не между Волгой  и Днепром

Ответить

Комментарий удален

Николай Николаевич

2

Стоило конечно добавить что крупнейший российский перевозчик. В международном списке (top10) его чего-то нет.

Ответить

Paavo Ulmanis

Николай
4

Грузовой

Ответить

Николай Николаевич

Paavo
0

да, я про грузовых перевозчиков конечно.

Ответить

Paavo Ulmanis

Николай
1

У кого ещё парк таких ВС на подачу, напомните.

Ответить

Дипломатический

Paavo
2

+ единственная и неповторимая Мрия

Ответить

Anthony

Николай
0

А топ-14 щитается или только топ-10?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

Днепр?! 

Ответить

Обыкновенный щит

Небольшой
1

Днепр

Ответить

Обыкновенный щит

Обыкновенный
4

ну чуть чуть днепра в в россии все же есть

Ответить

Действительный

Обыкнов…
2

Великая река 

Ответить

Обыкновенный щит

Действи…
3

зачем назвали город как реку? у вас что закончились названия ?

Ответить

Anthony

Обыкнов…
7

ты про Москву?

Ответить

Обыкновенный щит

Anthony
1

про Волгодонск

Ответить

Paavo

Обыкнов…
1

Это две

Ответить

Действительный

Обыкнов…
2

Надо было все города на Днепре, большие, назвать Днепр 1, Днепр 2 и так далее, как в свое время называли добробаты

Ответить

Аркадий Иванов

Действи…
1

добробаты

Не все живут в вашей прекрасной стране, дружище.

Ответить

AZP

Аркадий
2

Не заслужили

Ответить

Действител

Аркадий
0

Дружище - это сеть пивных магазинов в Украине

Ответить

Дефицитный

Действи…
1

Отличный нейминг. :)

Ответить

Волшебный рак

1

Гэта нож у спіну! 

Ответить

Николай Николаевич

0

Кто платит тот заказывает музыку.

Ответить

Super 72

0

Ну так можно договориться летать над Белоруссией, но её службе не платить. 

Плюс российские авиакомпании летают в Крыму и им ничего потому что Россия может закрыть своё воздушное пространство и тут больно будет всем. 

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Maxim Rebitsky

Super
0

Ну не всем

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