«Волга-Днепр» первой из российских авиакомпаний перестала летать через Белоруссию — из-за требования Великобритании Статьи редакции
Крупнейший авиаперевозчик грузов принял такое решение на фоне санкций.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные FlightRadar24, отслеживающего траекторию полётов, и источники в авиакомпании.
«Мы действительно решили временно не использовать для полётов своих самолетов воздушное пространство Белоруссии», — сообщил изданию представитель «Волга-Днепр». От дальнейших комментариев он отказался.
Авиаперевозчик стал облетать Белоруссию из-за запрета управления гражданской авиации Великобритании. 21 июня ведомство отправило международным авиакомпаниям (и российским тоже) письмо о недопустимости сотрудничества с «Белаэронавигацией».
После санкций со стороны Евросоюза, Великобритании и США активы «Белаэронавигации» заморозили, ей запретили предоставлять средства, в том числе оплачивать сборы за сопровождение полётов в воздушном пространстве Белоруссии и посадку в её аэропортах. «Любое юридическое лицо, которое платит такие сборы прямо или косвенно будет нарушать положения о санкциях и совершит уголовное преступление», — говорится в письме британского ведомства.
Головная структура «Волга-Днепр» зарегистрирована в Нидерландах. Авиаперевозчик подчинился требованиям британских авиавластей, потому что соблюдает все международные правила, сказал РБК близкий к компании источник.
Пассажирские авиакомпании России по-прежнему летают через Белоруссию.
23 мая белорусские диспетчеры потребовали экстренно посадить самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс и пролетавший над территорией страны. Причиной назвали сообщение о минировании, а сразу после посадки задержали двух пассажиров рейса — бывшего главреда оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу.
После этого несколько стран Европы закрыли своё воздушное пространство для авиакомпании «Белавиа» и рекомендовали перевозчикам не летать на Белоруссией.
Волгу-Днепр пора проверить на госизмену, они помогали НАТО вывозить технику из Афганистана.
Обыкновенный щит
эй патриот , не хочешь весь Ульяновск снести, в нем США сажала военные самолеты на дозаправку?
Действительный огонь
Зачем травишь русского патриота, ему и так тяжело
Нельзя летать над страной которой не существует
Обыкновенный щит
давайте компромисс. писать на английском. Belarus. ой...
На английском. Ой.
признанный международный язык.
Тогда пиши мне по-английски. Нечего тут непризнанными языками писать.
так ты то английского не знаешь
cause you are so fond of defending everything what related to Russia even if it not seems as logical case
- everything related или that is related
- doesn't seem
- to be logical или like a logical case
Обыкновенн
поверь, даже моего неправильного английского хватит чтобы тебя поняли. мы ж не на экзамене . не будь занудой
because fuck you , thats why
Комментарий удален
Крупнейший авиаперевозчик грузов
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Но ведь Белоруссия расположена не между Волгой и Днепром
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Стоило конечно добавить что крупнейший российский перевозчик. В международном списке (top10) его чего-то нет.
Грузовой
да, я про грузовых перевозчиков конечно.
У кого ещё парк таких ВС на подачу, напомните.
Днепр?!
Обыкновенный щит
Днепр
Обыкновенный щит
ну чуть чуть днепра в в россии все же есть
Великая река
зачем назвали город как реку? у вас что закончились названия ?
Надо было все города на Днепре, большие, назвать Днепр 1, Днепр 2 и так далее, как в свое время называли добробаты
добробаты
Не все живут в вашей прекрасной стране, дружище.
Действител
Дружище - это сеть пивных магазинов в Украине
Ну так можно договориться летать над Белоруссией, но её службе не платить.
Плюс российские авиакомпании летают в Крыму и им ничего потому что Россия может закрыть своё воздушное пространство и тут больно будет всем.