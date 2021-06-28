Крупнейший авиаперевозчик грузов принял такое решение на фоне санкций.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные FlightRadar24, отслеживающего траекторию полётов, и источники в авиакомпании.

«Мы действительно решили временно не использовать для полётов своих самолетов воздушное пространство Белоруссии», — сообщил изданию представитель «Волга-Днепр». От дальнейших комментариев он отказался.

Авиаперевозчик стал облетать Белоруссию из-за запрета управления гражданской авиации Великобритании. 21 июня ведомство отправило международным авиакомпаниям (и российским тоже) письмо о недопустимости сотрудничества с «Белаэронавигацией».

После санкций со стороны Евросоюза, Великобритании и США активы «Белаэронавигации» заморозили, ей запретили предоставлять средства, в том числе оплачивать сборы за сопровождение полётов в воздушном пространстве Белоруссии и посадку в её аэропортах. «Любое юридическое лицо, которое платит такие сборы прямо или косвенно будет нарушать положения о санкциях и совершит уголовное преступление», — говорится в письме британского ведомства.

Головная структура «Волга-Днепр» зарегистрирована в Нидерландах. Авиаперевозчик подчинился требованиям британских авиавластей, потому что соблюдает все международные правила, сказал РБК близкий к компании источник.

Пассажирские авиакомпании России по-прежнему летают через Белоруссию.

23 мая белорусские диспетчеры потребовали экстренно посадить самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс и пролетавший над территорией страны. Причиной назвали сообщение о минировании, а сразу после посадки задержали двух пассажиров рейса — бывшего главреда оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу.