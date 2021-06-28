Моргенштерн объявил сбор денег на лечение ребёнка со спинальной мышечной атрофией: за сутки собрали 12 млн рублей Статьи редакции
Чтобы помочь мальчику, нужно 168 миллионов рублей.
Рэпер обратился к подписчикам в соцсетях. «Есть такой мальчик — зовут Илюха. И его жизнь стоит 160 миллионов рублей. Вам, наверно, кажется, что это до***. Но подумайте на секунду — на моём канале 10 миллионов подписчиков. 160 миллионов рублей стоит жизнь, на меня подписаны 10 миллионов. Каждому надо скинуть по 16 рублей», — сказал Моргенштерн.
Трёхлетний Илья Худоба из Тимашевска болен спинальной мышечной атрофией (СМА) второго типа. Ребёнку необходимо 168 миллионов рублей на укол «Золгенсма».
За сутки для мальчика собрали более 12 миллионов рублей. Сам рэпер 28 июня дополнительно перевёл родителям ребёнка 6 666 666 рублей. До этого он уже жертвовал на помощь Илье 4 миллиона рублей.
«Нам не хватило бы и жизни, чтобы собрать 168 миллионов в одиночку. А теперь нам не хватит жизни, чтобы успеть поблагодарить всех и каждого, кто пришёл на помощь», — написали организаторы сбора средств.
«Золгенсма» — препарат инновационной генной терапии, который стоит более 2,1 миллиона долларов. Это самое дорогое лекарство в мире. Для пациента достаточно одной инъекции в течение всей жизни, в России препарат пока не зарегистрирован.
Каждому надо скинуть по 16 рублей
У меня только 15 рублей. Не спрашивайте откуда
Медленный холод
Побуду адвокатом дъявола три секунды, потому что СМА – моя любимая тема:
1. Государство оплачивает спинразу, скока может (и даже немного больше) с 24 ноября 2020 года, когда её зарегистрировали, некоторые регионы делают это менее охотно, но после недавнего суда в ЕСПЧ – более :). Спинраза одномоментно дешевле, хоть и хуже, но тоже помогает. Золгенсма в РФ не зарегана и государство официально не может давать на неё деняк, регистрация её находится в ожидании
2. Большая часть доз Золгенсмы и Спинразы (в меньшей степени) до её регистрации в России куплена для больных детей "дружками путина" – главами и не очень крупных российских окологосударственных компаний и чего-то похожего из списка форбс (мистер-распильстер Лисин, например, покупал и то и другое, причём Золгенсму – дважды)
3. "Народный сбор" доходил до заветной отметки, кажется, только однажды, остальные еле-еле набирали 30-60 млн, что меньше половины заветной суммы, и чем кончались истории – ничем, как это не было грустно
3. истории кончались как правило тем что кто-то из олигархов или бизнесменов докидывал денег.
Сборы Ройзмана как правило оплачивает Алтушкин, насколько у меня сложилось впечатление.
1. Но вообще в принципе СМА и эти сборы очень противоречивая тема... Очень гигантские суммы. Государство не может их оплатить в текущей конфигурации. Это затраты нищего регионального бюджета и купив одну Спинразу губернатор убивает пару сотен раковых больных. Про то что надо меньше танчиков, это глобальная вещь уже, а не наша текущая реальность...
Аналогично когда лидеры мнений собирают деньги на одного ребенка 2.2 млн долл, то убивают сотню раковых детишек. Благотворители не смогут дать денег больше чем готовы отдать на это... И Моргенштерн точно также мог бы собрать эти деньги для сотни раковых больных...
Обыкновенный щит
я так понимаю что покупая эти препараты ты гарантированно ( ну по крайней мере так говорят ) спасаешь детей, в то время как для раковых ты продлеваешь жизнь и даришь мнимую надежду. тут диллема
рак вполне излечим, зависит от стадии, типа и т.п.
Рак приведен как пример просто. Тысячи детей умирают из-за более распространенных болячек, где лечение стоит аля 50 тыс долл...
У нас от гепатита С дохнут десятки тысяч людей, который лечится уже лет 15 как за штуку баксов
Обыкновенный щит
не понял пару моментов , например как они могут быть куплены дружками путина если это препараты дяди Сэма, кажется
Медленный холод
https://www.znak.com/2021-06-10/sashe_labutinu_iz_ekaterinburga_sobrali_150_mln_na_pokupku_lekarstva_ot_sma
По данным пресс-службы «Фонда святой Екатерины», большую часть необходимой суммы (100 млн рублей) перевел миллиардер, глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.
Короче всякие российские олигархи таким развлекаются
Обыкновенный щит
а, в смысле основной вклад в сборы для дозы, я думал сами препараты куплены как товары. бля ну хоть что то полезное от этих толстосумов , ебануться только гражданами собирать деньги на это
а для государства сколько сделал
Моргенштерн молодец, рад что тж не прошел мимо
С его стилем жизни и поведения воспринимается как хайп
Да похуй, это благостный хайп
Да хз, решил выебнутся вот я какой - добренький. Сумму красивенькую пожертвовал.
Добро вроде без хайпа делают. А тут типа: "чё, кто пиздит против меня? а ты сделал так? а ты СТОЛЬКО денег пожертвовал? Нет? Вот и иди нахуй. А я смог!"
Добро вроде без хайпа делают.
Всегда удивляло это требование к благотворительности.
Чем больше людей ОТКРЫТО занимается благотворительностью(а тем более медийных) тем больше людей занимается благотворительностью.
А вот эту хуйню про то каким должна быть помощь людям можете засунуть в жопу.
Потому что делая добро на публику, человек прежде всего показывает себя, а не обращает внимание на тех кому это нужно. Его мысли об этом, показать, что вот он какой красавец.
Дело не благотворительности, это и так понятно что есть и всегда будут те кому надо помогать, а это хайп с "ноткой добра".
Так-то конечно молодец, слов нет, но вот у меня больше уважания у тем кто просто делает, без шума. Без привлечения внимания к своей персоне.
К твоему редактированию:
А вот эту хуйню про то каким должна быть помощь людям можете засунуть в жопу
Что ты рвешься сразу?
Никто не говорит и не учит других как кому "делать добро".
А то щас будем оценивать и мериться "добротой" штоли?
Себе в жопу засунь
Да ты не кипишуй я так чисто лайков собрать зашел на хайпе. Ничего личного
Хуйню несёшь. Это вин-вин. Хвастаясь пожертвованиям ты а) подталкиваешь кого-то другого тоже сделать пожертвование б) тешишь своё эго. Никто в этой ситуации не проигрывает кроме душнил "низя таким хвастатья". Не хочешь не хвастайся, господи
"больше уважания у тем кто просто делает, без шума. Без привлечения внимания к своей персоне."
И почему-то я уверена, что именно вы ни копейки не пожертвовали хотя бы ради этого ребенка. Очень часто те, кто громче всех кричит, что ЭТО ВСЕ РАДИ ХАЙПА - сами ни фига не помогают, им лишь бы свои 5 копеек вставить.
Рациональный
Ну и пусть так продолжает делать
не совсем согласен, это охотой на крокодилов без хайпа не занимаются, никто о твоих бессмыленных подвигах не узнает тогда, а тут , ну сам вкинулся и других попросил. времена молчаливых добродетелей прошли
Получается что тот хоккеист из "Локомотива" о делах добрых которого стало известно токо после смерти, не в своем времени жил?
нет, он просто молодец, но никто бы его не съел если бы публично говорил
Понятно что отнеслись бы с пониманием.
Понятно что похуй кто поможет, вон, дружки путена числятся самыми крупными блатоворителями. Алтушкин ёпт, одной рукой пиздит тех кто против сквера, другой жизнь спасает. Делает ли это его положительным в какой-то мере?
Кадыров вот, он по-любому делает взносы на блатоворительность, его деньги по-любому спасли жизни, но с другой стороны он убивает несогласных. Какая чаша весов в его пользу?
«И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много.
Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант.
Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу,
ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое.»
/От Марка 12:41–44/
че за фэнтези?
Сходи поучися, Митя, ни один учёный давно не оспаривает реальность существования Иисуса.
прям ни один ? ученые какие ? историки ? так история не точная наука , а область сферы деятельности человека, пишется так как удобно в сегодняшний день . там постоянно надо перепроверять инфу, сегодня не оспаривает а завтра оспаривает.
ну и ладно , всё равно не понимаю зачем заучивать книжки о том как надо жить в первом веке , живя в двадцать первом
а она от скудости ума своего
То есть, если ты отдаешь последнее ради чьей-то жизни, то это глупо. Даже если это спасёт человека.
Какое-то странное отношение к хорошему
Я понимаю что жизнь бесценна, но лично я бы в таком случае просто попробовал ещё раз ребёнка родить, нежели собирать такие невообразимые деньги. Я правда не могу понять резона собирать миллионы бабок на детей которым и года нет.
Знаете, это также обсурдно, почему "женщин и детей" спасают в первую очередь, когда есть например взрослый рабочий кадр, в который государство влило много денег, чтобы он платил налоги в этой стране и работал на её благо. А дети почти ничего не стоят для государства. Такое лицемерие много где работает, когда на обычных работяг, которых прижала жизнь всем похуй, а уж если у милого Ванечки из Подзалупинска проявилась болезнь после лютого инцеста двух алкашей наркоманов, лечение которой стоит как вся их деревня, то уж НЕ, ДАВАЙ ВЛИВАТЬ БАБЛО ПАЦАНЫ.
Такое лицемерие много где работает, когда на обычных работяг, которых прижала жизнь всем похуй, а уж если у милого Ванечки из Подзалупинска проявилась болезнь после лютого инцеста двух алкашей наркоманов, лечение которой стоит как вся их деревня, то уж НЕ, ДАВАЙ ВЛИВАТЬ БАБЛО ПАЦАНЫ.
Вся массовая благотворительность держится на жалости. Ребёнка - жалко, собачку - жалко, бабушку в переходе - жалко, мужика без ног в том же переходе - жалко.
Если рядом в переходе встанет целый внешне парень с табличкой "у меня депрессия, лечение стоит пиздец", ему скажут "иди работай, мудень". Его не жалко.
расскажи это матери Бетховена дибил и многим таких же выдающихся людей
ещё раз ребёнка родить
Охуенное, блять, отношение к родительству. Типа, главное — здоровый наследник, который может тебя обеспечить в старости? Или нахуй рожать? У них уже есть ребёнок — не неизлечимый инвалид, которому действительно поможет только эвтаназия, а человек, которому нужен ОДИН, мать его, укол.
абсурдно, почему "женщин и детей"
Я абсолютно согласна, что помощь должна быть равномерной, а не только детям, но к делу это отношения не имеет.
когда на обычных работяг, которых прижала жизнь всем похуй, а уж если у милого Ванечки из Подзалупинска проявилась болезнь после лютого инцеста двух алкашей наркоманов, лечение которой стоит как вся их деревня, то уж НЕ, ДАВАЙ ВЛИВАТЬ БАБЛО ПАЦАНЫ
Тоже согласна, НО человек не виноват в том, что спарились два маргинала, в результате чего он родился. Почему он не достоин помощи на ровне с человеком любого возраста, у которого были нормальные родители?
Ты ещё предложи эти потоки денег направить на генную инженерию и пресекание пиздецомы до рождения вместо вот этого вот всего.
Обыкновенный щит
Алтушкин впрягся. хм.
так он постоянно впрягается в эти сборы. Он как я понимаю почти все их и оплачивает.
Хаха, Paypal в своём репертуаре.
но это же не палка, а российские законы...
Он так сложен в производстве, что столько стоит или дело в патентах?
Условно:
- исследование и разработка $10 000 000 000
- производство 1 дозы $5 000
Требуется в год: 500 единиц товара.
Вроде разработка лекарства в средне 500 лямов зелени стоит, чуть преувеличили. В остальном вы правы ))
но и вряд ли все же 10 ярдов.
Тем более что по сути это новая эра, и следом пойдут и другие лекарства подобные уже для более распространённых болячек.
И то и другое. И ещё больных мало.
Обыкновенный щит
он нужен относительно малому количеству детей на планете , отсюда такая цена . это если экономически рассудить. технически хз, но вроде он не из спермы марсианского бобра делается, хз почему так сложно синтезировать
Лекарства от редких заболеваний пользуются низким спросом, соответственно цена очень высока, ну и вероятно включает в себя затраты на все этапы производства.
точнее этапы разработки.
Разработка одного лекарства легко может стоит 500 мультов зелени...
В 2018 году Novartis опубликовала экономический анализ, который показал, что десятилетние затраты на лечение редких заболеваний постоянной терапией, включая СМА, колеблются от двух до пяти миллионов долларов, а производство Золгенсма будет экономически выгодным при стоимости до 4-5 миллионов долларов для 1-го типа СМА. Позднее стоимость препарата была установлена на уровне 2,125 млн долларов.
Википедия.
Дорогой риссерч, низкий рынок сбыта. Мы могли бы побыть моралфагами и сказать, что нельзя наживаться на трагедии, но тогда биг-фарма просто перестанет вообще разрабатывать такие лекарства. А вот могло бы государство оплачивать это для своих детей? Да, могло бы (и немного это делает), но это уже не относится к производителю.
Почему у нас работает сбор средств от рэперов, а не государство, блеать
Больничная касса Эстонии тоже недавно оплатила препарат. Но расходы по пребыванию в госпитале – нет. Посему тоже собирали
Ну, хоть что-то.
168 стоит не сам укол а полностью курс лечения с реабилитацией, как я понял, обычно реабилитация тоже дорогая.
Насколько знаю наши ребята с биокада сейчас работают над дженериками золгенсма, но до ввода в полный оборот еще далеко, там только выходят на доклинические испытания.
Хорошие у моргентштерна пиарщики.
Чтобы помочь мальчику, нужно 168 миллионов рублей.
П****ж, эвтаназия дешевле
ну на самом деле, это много раз обсуждалось.
Сейчас отличная медицина и отличные тесты до. И гуманнее сделать аборт по мед. показателям, чем рожать человека обреченного прожить жизнь в муках.
Одинаковый
В целом, да, но тест для СМА только инвазивный (в отличие от теста на синдром Дауна, например), и его проводят если есть показания - у предыдущего ребенка или родственников было СМА.
Можете минусить, но адресно единоразово кидать деньги на лечение человека полная хуйня. Гораздо эффективнее для всех будут ежемесячные пожертвования в фонды.
Уже есть такие фонды.
ОМС и Федеральный бюджет.
Фигня выходит.
А чего не 130 миллиардов рублей?
на тысячу детей? было бы норм, для примера столько стоит замок в Геленджике
Завтра Моргеншморгена признают экстремистом за тексты песен и все донатеры поедут в список неблагонадежных.
Охуенно. Отправил косарь маленькому чувачку.
Лучше бы настроил автодонат в 50-100 рублей ежемесячно в какой-нибудь фонд и спасал бы сотни маленьких чувачков, а не одного.
но ведь по дуэльному кодексу вызываемый выбирает оружие. Пусть они рэп-баттл устроят, например
Молодец, доброе дело сделал, однако не могу не отметить, до чего же, сука, у него отвратительная манера разговора, не слежу за ним, но он всегда такой или на камеру только?
Довольно искусственно и деревянно выглядит, ну ок
Но ведь сработало
Это отлично, хайп не хайп, но круто, когда звезды используют свою популярность не только ради собственной выгоды.
Обыкновенный щит
у меня кстати проблемы такой нет , он один в один на одноклассника моего похож и говором и лицом
Это какой национальности говор?
расскажите почему это так дорого?
там применяются какие то сверхдорогие ресурсы
или технологии которые нельзя поставить на поток?
Препарат не массовый так как он мало кому нужен, а стомость разработки надо как-то отбивать
А государства в содружестве не могут покрыть расходы на его разработку и просто покупать по нормальной цене далее для нуждающихся? Я чего-то не понимаю.
Была попытка. СССР.
Выходит только активированный уголь.
А инновации только у капиталистов почему то.
Комменты выше почитайте. Лекарств дорогое из-за низкого спроса, слишком редкая болезнь
Поток не нужен - нет много клиентов. Некому продавать.
Это активированный уголь нужен всем и производится тоннами.
А этой хернёй болеют мало-мало.
бля все равно каждый раз возникает непонимание
как будто они там гта6 делают каждый раз
Нет, просто они уже потратили кучу денег и надо их как-то отбивать.
Понятное дело что все это пиар ход для поддержания образа филантропа, по сути большинство знаменитостей так делают чтобы улучшить свои рейтинги. Отношение двоякое, во многом из-за репутации этого человека, с другой стороны лучше действие чем бездействие.
Самое дорогое в мире лекарство (требуется одна доза). Это генная терапия. Помогает!
Каждому надо скинуть по 16 рублей
Примерно столько скинул сегодня в трамвае за проезд.