Чтобы помочь мальчику, нужно 168 миллионов рублей.

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Рэпер обратился к подписчикам в соцсетях. «Есть такой мальчик — зовут Илюха. И его жизнь стоит 160 миллионов рублей. Вам, наверно, кажется, что это до***. Но подумайте на секунду — на моём канале 10 миллионов подписчиков. 160 миллионов рублей стоит жизнь, на меня подписаны 10 миллионов. Каждому надо скинуть по 16 рублей», — сказал Моргенштерн.

Трёхлетний Илья Худоба из Тимашевска болен спинальной мышечной атрофией (СМА) второго типа. Ребёнку необходимо 168 миллионов рублей на укол «Золгенсма».

За сутки для мальчика собрали более 12 миллионов рублей. Сам рэпер 28 июня дополнительно перевёл родителям ребёнка 6 666 666 рублей. До этого он уже жертвовал на помощь Илье 4 миллиона рублей.

«Нам не хватило бы и жизни, чтобы собрать 168 миллионов в одиночку. А теперь нам не хватит жизни, чтобы успеть поблагодарить всех и каждого, кто пришёл на помощь», — написали организаторы сбора средств.