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Новости
Ольга Щербинина

Моргенштерн объявил сбор денег на лечение ребёнка со спинальной мышечной атрофией: за сутки собрали 12 млн рублей Статьи редакции

Чтобы помочь мальчику, нужно 168 миллионов рублей.

154 154 комментария
8763 просмотров

Рэпер обратился к подписчикам в соцсетях. «Есть такой мальчик — зовут Илюха. И его жизнь стоит 160 миллионов рублей. Вам, наверно, кажется, что это до***. Но подумайте на секунду — на моём канале 10 миллионов подписчиков. 160 миллионов рублей стоит жизнь, на меня подписаны 10 миллионов. Каждому надо скинуть по 16 рублей», — сказал Моргенштерн.

Трёхлетний Илья Худоба из Тимашевска болен спинальной мышечной атрофией (СМА) второго типа. Ребёнку необходимо 168 миллионов рублей на укол «Золгенсма».

За сутки для мальчика собрали более 12 миллионов рублей. Сам рэпер 28 июня дополнительно перевёл родителям ребёнка 6 666 666 рублей. До этого он уже жертвовал на помощь Илье 4 миллиона рублей.

«Нам не хватило бы и жизни, чтобы собрать 168 миллионов в одиночку. А теперь нам не хватит жизни, чтобы успеть поблагодарить всех и каждого, кто пришёл на помощь», — написали организаторы сбора средств.

«Золгенсма» — препарат инновационной генной терапии, который стоит более 2,1 миллиона долларов. Это самое дорогое лекарство в мире. Для пациента достаточно одной инъекции в течение всей жизни, в России препарат пока не зарегистрирован.

#новости #благотворительность #моргенштерн

154 154 комментария
53
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154 комментария
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Миша Копейкин

106

 Каждому надо скинуть по 16 рублей

У меня только 15 рублей. Не спрашивайте откуда

Ответить

Обыкновенный щит

62

даже моргенштерн сделал для детей со сма больше чем государство

Ответить

Медленный холод

Обыкновенный
18

Побуду адвокатом дъявола три секунды, потому что СМА – моя любимая тема:

1. Государство оплачивает спинразу, скока может (и даже немного больше) с 24 ноября 2020 года, когда её зарегистрировали, некоторые регионы делают это менее охотно, но после недавнего суда в ЕСПЧ – более :). Спинраза одномоментно дешевле, хоть и хуже, но тоже помогает. Золгенсма в РФ не зарегана и государство официально не может давать на неё деняк, регистрация её находится в ожидании

2. Большая часть доз Золгенсмы и Спинразы (в меньшей степени) до её регистрации в России куплена для больных детей "дружками путина" – главами и не очень крупных российских окологосударственных компаний и чего-то похожего из списка форбс (мистер-распильстер Лисин, например, покупал и то и другое, причём Золгенсму – дважды)

3. "Народный сбор" доходил до заветной отметки, кажется, только однажды, остальные еле-еле набирали 30-60 млн, что меньше половины заветной суммы, и чем кончались истории – ничем, как это не было грустно

Ответить

Madegghead

Медленный
11

3. истории кончались как правило тем что кто-то из олигархов или бизнесменов докидывал денег.
Сборы Ройзмана как правило оплачивает Алтушкин, насколько у меня сложилось впечатление.
1. Но вообще в принципе СМА и эти сборы очень противоречивая тема... Очень гигантские суммы. Государство не может их оплатить в текущей конфигурации. Это затраты нищего регионального бюджета и купив одну Спинразу губернатор убивает пару сотен раковых больных. Про то что надо меньше танчиков, это глобальная вещь уже, а не наша текущая реальность...
Аналогично когда лидеры мнений собирают деньги на одного ребенка 2.2 млн долл, то убивают сотню раковых детишек. Благотворители не смогут дать денег больше чем готовы отдать на это... И Моргенштерн точно также мог бы собрать эти деньги для сотни раковых больных...

Ответить

Обыкновенный щит

Madeggh…
3

я так понимаю что покупая эти препараты ты гарантированно ( ну по крайней мере так говорят ) спасаешь детей, в то время как для раковых ты продлеваешь жизнь и даришь мнимую надежду. тут диллема

Ответить

Madegghead

Обыкнов…
4

рак вполне излечим, зависит от стадии, типа и т.п.
Рак приведен как пример просто. Тысячи детей умирают из-за более распространенных болячек, где лечение стоит аля 50 тыс долл...
У нас от гепатита С дохнут десятки тысяч людей, который лечится уже лет 15 как за штуку баксов

Ответить

Обыкновенный щит

Медленный
0

не понял пару моментов , например как они могут быть куплены дружками путина если это препараты дяди Сэма, кажется

Ответить

Медленный холод

Обыкнов…
4

https://www.znak.com/2021-06-10/sashe_labutinu_iz_ekaterinburga_sobrali_150_mln_na_pokupku_lekarstva_ot_sma

По данным пресс-службы «Фонда святой Екатерины», большую часть необходимой суммы (100 млн рублей) перевел миллиардер, глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.

Короче всякие российские олигархи таким развлекаются

Ответить

Обыкновенный щит

Медленн…
0

а, в смысле основной вклад в сборы для дозы, я думал сами препараты куплены как товары. бля ну хоть что то полезное от этих толстосумов , ебануться только гражданами собирать деньги на это

Ответить

Миша Копейкин

Обыкновенный
–5

а для государства сколько сделал

Ответить

Обыкновенный щит

Миша
0

не считал

Ответить

Кирилл Вселенский

24

Моргенштерн молодец, рад что тж не прошел мимо

Ответить

Bkmz Иванов

Кирилл
–2

С его стилем жизни и поведения воспринимается как хайп

Ответить

Роман Новиков

Bkmz
41

Да похуй, это благостный хайп

Ответить

Bkmz Иванов

Роман
–21

Да хз, решил выебнутся вот я какой - добренький. Сумму красивенькую пожертвовал.
Добро вроде без хайпа делают. А тут типа: "чё, кто пиздит против меня? а ты сделал так? а ты СТОЛЬКО денег пожертвовал? Нет? Вот и иди нахуй. А я смог!"

Ответить

Субъективный дым

Bkmz
72

 Добро вроде без хайпа делают.

Всегда удивляло это требование к благотворительности. 
Чем больше людей ОТКРЫТО занимается благотворительностью(а тем более медийных) тем больше людей занимается благотворительностью.
А вот эту хуйню про то каким должна быть помощь людям можете засунуть в жопу.

Ответить

Bkmz Иванов

Субъект…
–16

Потому что делая добро на публику, человек прежде всего показывает себя, а не обращает внимание на тех кому это нужно. Его мысли об этом, показать, что вот он какой красавец.
Дело не благотворительности, это и так понятно что есть и всегда будут те кому надо помогать, а это хайп с "ноткой добра". 
Так-то конечно молодец, слов нет, но вот у меня больше уважания у тем кто просто делает, без шума. Без привлечения внимания к своей персоне.
К твоему редактированию:
А вот эту хуйню про то каким должна быть помощь людям можете засунуть в жопу

Что ты рвешься сразу?  
Никто не говорит и не учит других как кому "делать добро". 
А то щас будем оценивать и мериться "добротой" штоли?
Себе в жопу засунь

Ответить

Eldar

Bkmz
8

Если б морген не захайпил на теме, они б никогда не собрали всю сумму.

Ответить

Субъективный дым

Bkmz
4

Да ты не кипишуй я так чисто лайков собрать зашел на хайпе. Ничего личного

Ответить

Bkmz

Субъект…
1

Моргерштыр от Тэжэ. ЯснаПанятна

Ответить

Роман

Субъект…
0

Лысый опять флексит!

Ответить

Субъективн

Роман
0

Хей феллоу кидс! Я съел деда

Ответить

Рамиль

Bkmz
3

Да и по хер в целом. Лучше пусть и этот хайпует и пацан жив останется. Чём никто не хайпует и пацан помрет. А по тихому такую сумму все равно не собрать. Тем более опять же привлечение внимания к проблеме

Ответить

Bkmz

Рамиль
0

Согласен что тому кому эта помощь нужна всё равно от кого она придёт.
Я другом – можно творить дичь по жизни, но стоит на публику показать что ты "добрый" то чё? авансом себе защиту от дальнейшей жизни приобрёл?
upd И да, я считаю это хайпом на благом деле, не более

Ответить

Дмитрий Родин

Bkmz
2

Хуйню несёшь. Это вин-вин. Хвастаясь пожертвованиям ты а) подталкиваешь кого-то другого тоже сделать пожертвование б) тешишь своё эго. Никто в этой ситуации не проигрывает кроме душнил "низя таким хвастатья". Не хочешь не хвастайся, господи

Ответить

Bkmz

Дмитрий
0

Вот твоё мнение очень важно для меня. Очень

Ответить

JulSt

Bkmz
1

"больше уважания у тем кто просто делает, без шума. Без привлечения внимания к своей персоне."

И почему-то я уверена, что именно вы ни копейки не пожертвовали хотя бы ради этого ребенка. Очень часто те, кто громче всех кричит, что ЭТО ВСЕ РАДИ ХАЙПА - сами ни фига не помогают, им лишь бы свои 5 копеек вставить.

Ответить

Bkmz

JulSt
0

Ты ошибаешься

Ответить

ТыжЮзер

Субъект…
1

Я благодаря репосту сторис моргена у своих знакомых в инсте про пацана узнал) И даже закинул небольшую копеечку. А так бы и не узнал про него.

Ответить

Рациональный

Bkmz
2

Ну и пусть так продолжает делать

Ответить

Bkmz Иванов

Рациона…
0

Молодец. Надеюсь зачтётся. 

Ответить

Обыкновенный щит

Bkmz
1

не совсем согласен, это охотой на крокодилов без хайпа не занимаются, никто о твоих бессмыленных подвигах не узнает тогда, а тут , ну сам вкинулся и других попросил. времена молчаливых добродетелей прошли

Ответить

Bkmz Иванов

Обыкнов…
0

Получается что тот хоккеист из "Локомотива" о делах добрых которого стало известно токо после смерти, не в своем времени жил?

Ответить

Обыкновенный щит

Bkmz
1

нет, он просто молодец, но никто бы его не съел если бы публично говорил

Ответить

Bkmz

Обыкнов…
0

Понятно что отнеслись бы с пониманием.
Понятно что похуй кто поможет, вон, дружки путена числятся самыми крупными блатоворителями. Алтушкин ёпт, одной рукой пиздит тех кто против сквера, другой жизнь спасает. Делает ли это его положительным в какой-то мере? 
Кадыров вот, он по-любому делает взносы на блатоворительность, его деньги по-любому спасли жизни, но с другой стороны он убивает несогласных. Какая чаша весов в его пользу?

Ответить

Александр П.

Bkmz
0

В благотворительности важен сам факт благотворительности.

Ответить

Пкшаашер

Bkmz
3

А вот не похуй ли, если это может спасти жизнь человека?

Ответить

Kakomicli

Кирилл
2

Дело полезное, но больше впечатляют истории, когда люди последним делятся..
кстати поделитесь историями про таких людей, я чет не припомню ничего подобного, только вспомнил польского еврея-учителя во времена холокоста , который вместо своего ученика в автоклав пошел

Ответить

Evil Pechenka

Kakomicli
1

«И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много.
Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант.
Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу,
ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое.»
/От Марка 12:41–44/

Ответить

Обыкновенный щит

Evil
2

че за фэнтези?

Ответить

Evil Pechenka

Обыкнов…
1

Сходи поучися, Митя, ни один учёный давно не оспаривает реальность существования Иисуса.

Ответить

Обыкновенный щит

Evil
0

прям ни один ? ученые какие ? историки ? так история не точная наука , а область сферы деятельности человека, пишется так как удобно в сегодняшний день . там постоянно надо перепроверять инфу, сегодня не оспаривает а завтра оспаривает.
ну и ладно , всё равно не понимаю зачем заучивать книжки о том как надо жить в первом веке , живя в двадцать первом

Ответить

Evil Pechenka

Обыкнов…
1

Митя, мы поняли, ты недоволен. 😊

Ответить

Обыкновенн

Evil
0

ты че путин ? че уходишь от ответа)

Ответить

Evil

Обыкнов…
0

А что мне с тобой, биться штоль?

Ответить

Обыкновенн

Evil
0

бери посильные задачи

Ответить

Alex Fielding

Evil
0

а она от скудости ума своего

Ответить

Bkmz Иванов

Alex
0

То есть, если ты отдаешь последнее ради чьей-то жизни, то это глупо. Даже если это спасёт человека. 
Какое-то странное отношение к хорошему

Ответить

Alex Fielding

Bkmz
0

аллергия на религиозную хуету

Ответить

Бип Боп

Kakomicli
0

вместе с учениками

Ответить

Fenrir784

12

Я понимаю что жизнь бесценна, но лично я бы в таком случае просто попробовал ещё раз ребёнка родить, нежели собирать такие невообразимые деньги. Я правда не могу понять резона собирать миллионы бабок на детей которым и года нет. 

Знаете, это также обсурдно, почему "женщин и детей" спасают в первую очередь, когда есть например взрослый рабочий кадр, в который государство влило много денег, чтобы он платил налоги в этой стране и работал на её благо. А дети почти ничего не стоят для государства. Такое лицемерие много где работает, когда на обычных работяг, которых прижала жизнь всем похуй, а уж если у милого Ванечки из Подзалупинска проявилась болезнь после лютого инцеста двух алкашей наркоманов, лечение которой стоит как вся их деревня, то уж НЕ, ДАВАЙ ВЛИВАТЬ БАБЛО ПАЦАНЫ.

Ответить

AZP

Fenrir784
7

Такое лицемерие много где работает, когда на обычных работяг, которых прижала жизнь всем похуй, а уж если у милого Ванечки из Подзалупинска проявилась болезнь после лютого инцеста двух алкашей наркоманов, лечение которой стоит как вся их деревня, то уж НЕ, ДАВАЙ ВЛИВАТЬ БАБЛО ПАЦАНЫ.

Вся массовая благотворительность держится на жалости. Ребёнка - жалко, собачку - жалко, бабушку в переходе - жалко, мужика без ног в том же переходе - жалко.
Если рядом в переходе встанет целый внешне парень с табличкой "у меня депрессия, лечение стоит пиздец", ему скажут "иди работай, мудень". Его не жалко.

Ответить

Lex Provocante

Fenrir784
–5

расскажи это матери Бетховена дибил и многим таких же выдающихся людей

Ответить

KSA

Lex
6

Бетховен?
Это фильм про собаку, да?

Ответить

AZP

KSA
6

Это который майнят и он растёт

Ответить

KSA

AZP
1

Бедный маленький Бетховен растет закованным в блокчейны?
Это душераздирающе!

Ответить

Fenrir784

Lex
1

Ну знаешь. Как-то мало кто следит за жизнями таких людей после сбора бабок. У тебя нет статистики, чтобы говорить, что каждый второй, в которого так бабос влили станет неебическим гением. Я уверен, что процент будет меньше, чем по общему населению

Ответить

Eugene Podosenov

Lex
1

А что там с Бетховеным было в детстве? Ничего не нагуглил.

Ответить

Madao

Fenrir784
0

 ещё раз ребёнка родить

Охуенное, блять, отношение к родительству. Типа, главное — здоровый наследник, который может тебя обеспечить в старости? Или нахуй рожать? У них уже есть ребёнок —  не неизлечимый инвалид, которому действительно поможет только эвтаназия, а человек, которому нужен ОДИН, мать его, укол. 
абсурдно, почему "женщин и детей"

Я абсолютно согласна, что помощь должна быть равномерной, а не только детям, но к делу это отношения не имеет. 
 когда на обычных работяг, которых прижала жизнь всем похуй, а уж если у милого Ванечки из Подзалупинска проявилась болезнь после лютого инцеста двух алкашей наркоманов, лечение которой стоит как вся их деревня, то уж НЕ, ДАВАЙ ВЛИВАТЬ БАБЛО ПАЦАНЫ

Тоже согласна, НО человек не виноват в том, что спарились два маргинала, в результате чего он родился. Почему он не достоин помощи на ровне с человеком любого возраста, у которого были нормальные родители? 

Ответить

Kolyann Tigin

Fenrir784
0

Ты ещё предложи эти потоки денег направить на генную инженерию и пресекание пиздецомы до рождения вместо вот этого вот всего.

Ответить

FOX

9

Недавно Ройзман собрал https://www.znak.com/2021-06-10/sashe_labutinu_iz_ekaterinburga_sobrali_150_mln_na_pokupku_lekarstva_ot_sma

Ответить

Обыкновенный щит

FOX
1

Алтушкин впрягся. хм.

Ответить

Madegghead

Обыкновенный
2

так он постоянно впрягается в эти сборы. Он как я понимаю почти все их и оплачивает.

Ответить

Andi Bigglesworth

3

Хаха, Paypal в своём репертуаре. 

Ответить

Madegghead

Andi
14

но это же не палка, а российские законы...

Ответить

Антигравитационный торт

Madegghead
0

не напрямую конечно

Ответить

Paavo Ulmanis

Andi
0

Это законодательство РФ

Ответить

stikerman

Andi
0

Хз, ща все норм прошло. 🙄

Ответить

мЕдь

2

Он так сложен в производстве, что столько стоит или дело в патентах?

Ответить

Трансгендолёт

мЕдь
18

Условно:
- исследование и разработка $10 000 000 000
- производство 1 дозы $5 000
Требуется в год: 500 единиц товара.

Ответить

Madegghead

Трансгендолёт
2

Вроде разработка лекарства в средне 500 лямов зелени стоит, чуть преувеличили. В остальном вы правы ))

Ответить

Valery

Madeggh…
0

Ну так и золгенсма — не "среднее" лекарство

Ответить

Madegghead

Valery
0

но и вряд ли все же 10 ярдов.
Тем более что по сути это новая эра, и следом пойдут и другие лекарства подобные уже для более распространённых болячек.

Ответить

Andrew Muralov

мЕдь
11

И то и другое. И ещё больных мало. 

Ответить

KSA

Andrew
3

Надо индийцам на производство дженерика задонатить и проблема исчезнет

Ответить

Andrew Muralov

KSA
7

А потом упаковать на заводе в Жигулевске и сказать, что это новый отечественный препарат от СМА всего за 110 млн. 

Ответить

KSA

Andrew
5

Бюджет согласован, действуйте!

Ответить

Обыкновенный щит

мЕдь
5

он нужен относительно малому количеству детей на планете , отсюда такая цена . это если экономически рассудить. технически хз, но вроде он не из спермы марсианского бобра делается, хз почему так сложно синтезировать

Ответить

Слава Инженеров

мЕдь
4

в затратах на разработку

Ответить

Владимир Филатов

мЕдь
3

Лекарства от редких заболеваний пользуются низким спросом, соответственно цена очень высока, ну и вероятно включает в себя затраты на все этапы производства.

Ответить

Madegghead

Владимир
1

точнее этапы разработки.
Разработка одного лекарства легко может стоит 500 мультов зелени...

Ответить

мЕдь

мЕдь
3

В 2018 году Novartis опубликовала экономический анализ, который показал, что десятилетние затраты на лечение редких заболеваний постоянной терапией, включая СМА, колеблются от двух до пяти миллионов долларов, а производство Золгенсма будет экономически выгодным при стоимости до 4-5 миллионов долларов для 1-го типа СМА. Позднее стоимость препарата была установлена на уровне 2,125 млн долларов.

Википедия.

Ответить

Медленный холод

мЕдь
3

Он так сложен в производстве

Да

Ответить

Дмитрий Родин

мЕдь
1

Дорогой риссерч, низкий рынок сбыта. Мы могли бы побыть моралфагами и сказать, что нельзя наживаться на трагедии, но тогда биг-фарма просто перестанет вообще разрабатывать такие лекарства. А вот могло бы государство оплачивать это для своих детей? Да, могло бы (и немного это делает), но это уже не относится к производителю.

Ответить

Павел Каташев

4

Почему у нас работает сбор средств от рэперов, а не государство, блеать

Ответить

AZP

Павел
9

Потому что государство и так собирает средства. Правда, себе и не добровольно.

Ответить

Paavo Ulmanis

Павел
0

Больничная касса Эстонии тоже недавно оплатила препарат. Но расходы по пребыванию в госпитале – нет. Посему тоже собирали

Ответить

Павел Каташев

Paavo
1

Ну, хоть что-то.

Ответить

AZP

Павел
4

Нихуя себе что-то.

Ответить

Павел Каташев

AZP
0

168 стоит не сам укол а полностью курс лечения с реабилитацией, как я понял, обычно реабилитация тоже дорогая.

Насколько знаю наши ребята с биокада сейчас работают над дженериками золгенсма, но до ввода в полный оборот еще далеко, там только выходят на доклинические испытания.

Ответить

KSA

Павел
0

С паршивой овцы хоть шерсти клок

Ответить

сироп от щекотки

Павел
0

А может у нас реперское государство!

Ответить

Имя Фамилия

5

Хорошие у моргентштерна пиарщики.

Ответить

Имя Фамилия

Имя
3

Тодоренко вот целый фильм сняла абы рекламные контракты не потерять.

Ответить

Arthur N

Имя
0

Он давно донатит фондам/детям.

Ответить

Имя Фамилия

Arthur
4

Я ж грю - хорошие пиарщики у него на зп сидят.

Ответить

KSA

Имя
0

Не на зп, а на донатах

Ответить

KSA

5

 Чтобы помочь мальчику, нужно 168 миллионов рублей.

П****ж, эвтаназия дешевле

Ответить

AZP

KSA
1

Щас порвутся и заминусят

Ответить

Madegghead

AZP
11

ну на самом деле, это много раз обсуждалось.
Сейчас отличная медицина и отличные тесты до. И гуманнее сделать аборт по мед. показателям, чем рожать человека обреченного прожить жизнь в муках.

Ответить

Одинаковый

Madeggh…
2

В целом, да, но тест для СМА только инвазивный (в отличие от теста на синдром Дауна, например), и его проводят если есть показания - у предыдущего ребенка или родственников было СМА.

Ответить

KSA

AZP
2

Таков план!

Ответить

Vasya Pupkin

5

Можете минусить, но адресно единоразово кидать деньги на лечение человека полная хуйня. Гораздо эффективнее для всех будут ежемесячные пожертвования в фонды.

Ответить

Madegghead

Vasya
1

Уже есть такие фонды.
ОМС и Федеральный бюджет.
Фигня выходит.

Ответить

Vasya Pupkin

Madegghead
0

Речь про частные

Ответить

Склонный блик

5

У нас для этого фонд есть, от которого идет 2% налогов от тех, кто платит ндфл 15%

Ответить

Andrew Voronin

3

А чего не 130 миллиардов рублей?

Ответить

Слава Инженеров

Andrew
5

на тысячу детей? было бы норм, для примера столько стоит замок в Геленджике

Ответить

Солнечный вентилятор

4

И его жизнь стоит 160 миллионов рублей

увы, не стоит

Ответить

Sergey Smirnov

3

Завтра Моргеншморгена признают экстремистом за тексты песен и все донатеры поедут в список неблагонадежных.

Ответить

Роман Новиков

Sergey
1

Так не ему ж донатим

Ответить

infernal freak

2

Охуенно. Отправил косарь маленькому чувачку.

Ответить

Vasya Pupkin

infernal
3

Лучше бы настроил автодонат в 50-100 рублей ежемесячно в какой-нибудь фонд и спасал бы сотни маленьких чувачков, а не одного.

Ответить

infernal freak

Vasya
3

Знаю, что так лучше, но сделал как сделал

Ответить

Ударный файл

2

Эти новости как-то связаны?

Ответить

Кирилл Вселенский

Ударный
3

Бляя лучше бы сюда задонатил

Ответить

Danil Kuznetsov

Ударный
0

но ведь по дуэльному кодексу вызываемый выбирает оружие. Пусть они рэп-баттл устроят, например

Ответить

KSA

Ударный
–1

Шлеменко его одной левой

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MightyStan

2

От этого Моргенштерна больше пользы, чем от всего российского государства

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Марк Захаров

1

Молодец, доброе дело сделал, однако не могу не отметить, до чего же, сука, у него отвратительная манера разговора, не слежу за ним, но он всегда такой или на камеру только?

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Lian Niko

Марк
3

У него такой образ, в подкастах он совершенно другой человек.

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Марк Захаров

Lian
1

Довольно искусственно и деревянно выглядит, ну ок

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Роман Новиков

Марк
2

Но ведь сработало

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Марк Захаров

Роман
1

Это отлично, хайп не хайп, но круто, когда звезды используют свою популярность не только ради собственной выгоды.

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сироп от щекотки

Марк
1

Это торчковая манера говорить. 

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Обыкновенный щит

Марк
0

у меня кстати проблемы такой нет , он один в один на одноклассника моего похож и говором и лицом 

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KSA

Обыкновенный
0

Это какой национальности говор?

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Обыкновенный щит

KSA
0

не говор , а манера речи, да

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AZP

KSA
0

Он же Алишер, вроде. Татарин, значит.

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Обыкновенный щит

AZP
0

аналитика по имени)

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Горячий Наруто

AZP
0

Татароеврей

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конгруэ́нтный

1

расскажите почему это так дорого? 
там применяются какие то сверхдорогие ресурсы 
или технологии которые нельзя поставить на поток?

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Aleksey Nope

конгруэ́нтный
3

Препарат не массовый так как он мало кому нужен, а стомость разработки надо как-то отбивать

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Андрей Стаховский

Aleksey
1

А государства в содружестве не могут покрыть расходы на его разработку и просто покупать по нормальной цене далее для нуждающихся? Я чего-то не понимаю. 

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Madegghead

Андрей
0

Была попытка. СССР.
Выходит только активированный уголь.
А инновации только у капиталистов почему то.

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Артур Голицын

конгруэ́нтный
2

Комменты выше почитайте. Лекарств дорогое из-за низкого спроса, слишком редкая болезнь

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AZP

конгруэ́нтный
1

Поток не нужен - нет много клиентов. Некому продавать.
Это активированный уголь нужен всем и производится тоннами.
А этой хернёй болеют мало-мало.

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конгруэ́нтный

AZP
2

бля все равно каждый раз возникает непонимание  
как будто они там гта6 делают каждый раз 

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Трансгендолёт

конгруэ…
1

Нет, просто они уже потратили кучу денег и надо их как-то отбивать.

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Интенсивный жар

1

Для себя что ли?

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Alex

1

Понятное дело что все это пиар ход для поддержания образа филантропа, по сути большинство знаменитостей так делают чтобы улучшить свои рейтинги. Отношение двоякое, во многом из-за репутации этого человека, с другой стороны лучше действие чем бездействие.

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Paavo Ulmanis

–1

Самое дорогое в мире лекарство (требуется одна доза). Это генная терапия. Помогает!

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Tatiana

0

❤️

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AZP

0

Каждому надо скинуть по 16 рублей

Примерно столько скинул сегодня в трамвае за проезд.

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Роман Новиков