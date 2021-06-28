«Студия Лебедева» в анонсе помощника «Альфа-банка» назвала женский голос неподходящим для «серьёзных людей» Статьи редакции
Банк заявил, что не согласен с формулировкой.
«Студия Артемия Лебедева» разработала и показала айдентику и саунд-дизайн голосового помощника «Альф» от «Альфа-банка».
Альф работает в мобильном приложении банка. В релизе «Студии» помощника описали так: «Клиенты банка — серьёзные люди, нет смысла лукавить, рисуя собеседника женщиной, котиком или говорящей монетой».
Сотрудница ФБК Анна Бирюкова обратила внимание на формулировку в описании, к ней присоединились и другие пользователи твиттера.
В «Альфа-банке» рассказали vc.ru, что в тексте использовали неудачную формулировку одного из партнёров банка, и компания с ней категорически несогласна. Позже в формулировке остался только «котик и говорящая монета».
Медленный холод
И при чем тут татьяныч – не понятно, это же не он писал, он чисто фамилию использовал как название этой конторы
Фемки тут же рваться стали.
А ведь правда. В навигаторе себе установил мужской голос. Может, мне не нравится женщине подчиняться.
Альфа сам по себе хороший банк. И не надо меня закидывать палками, говорю это как клиент. Но вот не везёт с интеграциями. То моргенхуй то это синее дерьмо.
Медленный холод
При чём тут интеграции, Студия Лебедева делает альфе дезинг столько же, сколько она существует
Что значит "не везёт"?
Младший яд
Кусок говна, который постоянно проёбывает данные своих клиентов, из-за чего меня заебали звонками мошенники
Они все так делают. И операторы, и ВК, и все-все, кто имеют данные с именем/фамилия/паспорт. Доказать трудно
Нихуя не все банки дают мошенникам информацию вроде количества денег на счету с точностью до рубля.
а какие не дают
Ну в тот момент у меня был ВТБ, Тинькофф и Альфа. Первые две карты из-за ебаных требований для работы с их инвестиционными платформами заводил, Альфа была зарплатной. Ну так вот, "служба безопасности", пытавшаяся меня наебать, знала только всё про Альфу.
Это, кстати, единственный раз, когда меня вообще почтили вниманием "безопасники". Возможно, потому что Альфу я опустошил и забросил подальше в шкаф сразу после этой истории, когда поддержка высрала в ответ на "какого хрена третьи лица знают о моих финансах" что-то вроде "пук-пук мы не разглашаем это конфиденциально".
Пользовался параллельно Тинькофф, подобных проблем не встречал, базы их тоже не видел
Младший яд
Ни один оператор не пойдёт на таки риски, их взъебут моментально аудиторы.
Очень легко доказать - никому кроме этих чуваков я не оставлял этот номер телефона, а они знают мой полный ФИО и другие данные. Есть конечно вероятность, что база операторская, но после таких новостей в это не верится
«Студия Лебедева» в анонсе помощника «Альфа-банка» порвала фемок.
Банк заявил, что заштопает за свой счет.
Студия Лебедева: выпускает очередную порцию провокации
Общество: разносит сквозняком во все дыры
Лебедев улучшает финансовое положение, общество забывает об этом через 2-3 дня.
— нет смысла рисовать миловидный маскот, надо как-то посерьезнее
— ВЫ НЕНАВИДИТИ ЖЕНЩИН
Но ведь они написали не про маскота, а про женщин.
Вот именно. Женщину поставили в один ряд с монеткой и котиком! Верх адекватности.
Неподвижный диод
помощники серьезных людей*
Что уже порвано зашивать бесполезно
Мой кот порвался и уже пишет в твитор что они опять охуели
Ну а чего вы хотели от Татьяныча? Он всю жизнь воспитывался бабой причём с поехавшей кукухой, вот у него и тяга ко всему мужскому, компенсация за обделенное внимание мужским воспитанием.
Хочу общаться с банком, только когда я им звоню, и сразу хочу говорить с кожанным мешком, все голосовые помощники идут нахуй. Для это 3 раза говорю "оператор" не слушая весь бред что несёт робот, и меня соеденяют
Кх-кх-кх
Ви лив ин сосаети
Не хочется быть адвокатом дьявола, но вроде как из текста описания следует скорее "у помощника нет никакой личности и облика, нашим клиентам не требуются анимации грудастых киборгов или говорящих собачек", а не то, что вынесено в заголовок.
Если в рекламном материале можно настолько легко увидеть принижение - очевидно он написан непрофессионально.
почитайте приёмную на вс. альфаднищу только истеричную тётку в помощники, самое то
Так, а куда воевать то?
Ругали же Apple, что у Siri женский голос - угнетение, прислуга, а тут наоборот получается?
вот посудомоечная машина с ассистентом с женским голосом - збс
Тупая студия. Ясен хуй, что солидный мужик хочет разговаривать с девушкой ассистенткой. Пусть она и виртуальна 😥
Сотрудница ФБК Анна Бирюкова
Разве не нужно делать уточнение "ФБК признана ... решением суда ... от .... "?
tjournal.ru