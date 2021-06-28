Банк заявил, что не согласен с формулировкой.

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«Студия Артемия Лебедева» разработала и показала айдентику и саунд-дизайн голосового помощника «Альф» от «Альфа-банка».

Альф работает в мобильном приложении банка. В релизе «Студии» помощника описали так: «Клиенты банка — серьёзные люди, нет смысла лукавить, рисуя собеседника женщиной, котиком или говорящей монетой».

Сотрудница ФБК Анна Бирюкова обратила внимание на формулировку в описании, к ней присоединились и другие пользователи твиттера.

anna biryukova @a_biryukova Это — релиз голосового помощника альфа-банка. Альфа, ваши клиенты серьёзные люди и поэтому хотят разговаривать только с мужчиной? Какое позорище. https://t.co/rVszTT9OkE

Николай Овчинников @madchester_1977



🤔🤔🤔 Как серьезный человек (вроде) и клиент «Альфа-банка» (уже семь лет), я в целом готов говорить и с женщиной, и с котиком, и с говорящей монетой.🤔🤔🤔 https://twitter.com/a_biryukova/status/1409458770028154885

маячок антихриста 🤍❤️🤍 @veritas_z

Ну Лебедев гордится своим сексизмом и тем, что не считает женщину человеком, это мы знаем.

Но работать с ним и еще делать сексистские штуки - это обязательно? Такому уважаемому банку… А что, в @alfabank получается считают, что серьёзный человек женщиной быть не может?Ну Лебедев гордится своим сексизмом и тем, что не считает женщину человеком, это мы знаем.Но работать с ним и еще делать сексистские штуки - это обязательно? Такому уважаемому банку… https://t.co/EXV9UgHfNk

В «Альфа-банке» рассказали vc.ru, что в тексте использовали неудачную формулировку одного из партнёров банка, и компания с ней категорически несогласна. Позже в формулировке остался только «котик и говорящая монета».