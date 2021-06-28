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Новости
Новости vc.ru

«Студия Лебедева» в анонсе помощника «Альфа-банка» назвала женский голос неподходящим для «серьёзных людей» Статьи редакции

Банк заявил, что не согласен с формулировкой.

63 63 комментария
1882 просмотров

«Студия Артемия Лебедева» разработала и показала айдентику и саунд-дизайн голосового помощника «Альф» от «Альфа-банка».

Альф работает в мобильном приложении банка. В релизе «Студии» помощника описали так: «Клиенты банка — серьёзные люди, нет смысла лукавить, рисуя собеседника женщиной, котиком или говорящей монетой».

Сотрудница ФБК Анна Бирюкова обратила внимание на формулировку в описании, к ней присоединились и другие пользователи твиттера.

anna biryukova @a_biryukova
Это — релиз голосового помощника альфа-банка. Альфа, ваши клиенты серьёзные люди и поэтому хотят разговаривать только с мужчиной? Какое позорище. https://t.co/rVszTT9OkE
Николай Овчинников @madchester_1977
Как серьезный человек (вроде) и клиент «Альфа-банка» (уже семь лет), я в целом готов говорить и с женщиной, и с котиком, и с говорящей монетой.

🤔🤔🤔 https://twitter.com/a_biryukova/status/1409458770028154885
siskinson @opuxlo
@a_biryukova его образ каждый представит сам https://t.co/n5IKSPuOeT
маячок антихриста 🤍❤️🤍 @veritas_z
А что, в @alfabank получается считают, что серьёзный человек женщиной быть не может?
Ну Лебедев гордится своим сексизмом и тем, что не считает женщину человеком, это мы знаем.
Но работать с ним и еще делать сексистские штуки - это обязательно? Такому уважаемому банку… https://t.co/EXV9UgHfNk

В «Альфа-банке» рассказали vc.ru, что в тексте использовали неудачную формулировку одного из партнёров банка, и компания с ней категорически несогласна. Позже в формулировке остался только «котик и говорящая монета».

Альфа-Банк @alfabank
@veritas_z Это неудачная формулировка в тексте одного из наших партнёров, мы с ней категорически не согласны 🙅‍♂
Текст уже сняли с сайта партнёра по нашему требованию.

#новости

63 63 комментария
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63 комментария
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Неподвижный диод

22

опять лебедев пиарится на дешевых вбросах

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Честный Влад

17

О божи, нет, татьяныч сказал что-то оскорбительное, какая ужасная трагедия. 

Ответить

Медленный холод

Честный
0

И при чем тут татьяныч – не понятно, это же не он писал, он чисто фамилию использовал как название этой конторы

Ответить

AZP

5

Фемки тут же рваться стали.
А ведь правда. В навигаторе себе установил мужской голос. Может, мне не нравится женщине подчиняться.

Ответить

Майка Ника

AZP
11

Но нравится подчиняться мужчине? ;)

Ответить

Обыкновенный щит

AZP
9

лучше будет указывать мужик, настоящий leather man

Ответить

KSA

AZP
3

Через 200 метров поверни налево через двойную сплошную или всеку.

Ответить

AZP

KSA
0

Нахуй тебе ехать. Вон приличный пивбар, зайди, хлопни кружечку. Потом эвакуатор вызовешь, чтоб домой отвёз.

Ответить

God Damn

6

Альфа сам по себе хороший банк. И не надо меня закидывать палками, говорю это как клиент. Но вот не везёт с интеграциями. То моргенхуй то это синее дерьмо.

Ответить

Медленный холод

God
1

При чём тут интеграции, Студия Лебедева делает альфе дезинг столько же, сколько она существует

Ответить

Адмирал Ламбер

God
0

Что значит "не везёт"?

Ответить

KSA

Адмирал
2

Не повезло долбоебов в рекламный отдел набрать

Ответить

Адмирал Ламбер

KSA
0

Тогда да, понимаю

Ответить

Младший яд

God
0

Кусок говна, который постоянно проёбывает данные своих клиентов, из-за чего меня заебали звонками мошенники

Ответить

Ann Partovi

Младший
0

Они все так делают. И операторы, и ВК, и все-все, кто имеют данные с именем/фамилия/паспорт. Доказать трудно

Ответить

Иван Семёнов

Ann
1

Нихуя не все банки дают мошенникам информацию вроде количества денег на счету с точностью до рубля.

Ответить

Ann Partovi

Иван
0

а какие не дают

Ответить

Иван Семёнов

Ann
1

Ну в тот момент у меня был ВТБ, Тинькофф и Альфа. Первые две карты из-за ебаных требований для работы с их инвестиционными платформами заводил, Альфа была зарплатной. Ну так вот, "служба безопасности", пытавшаяся меня наебать, знала только всё про Альфу.
Это, кстати, единственный раз, когда меня вообще почтили вниманием "безопасники". Возможно, потому что Альфу я опустошил и забросил подальше в шкаф сразу после этой истории, когда поддержка высрала в ответ на "какого хрена третьи лица знают о моих финансах" что-то вроде "пук-пук мы не разглашаем это конфиденциально".

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Младший яд

Иван
0

Да от этих пиздоболов никакого другого ответа и не жди

Ответить

Младший яд

Ann
0

Пользовался параллельно Тинькофф, подобных проблем не встречал, базы их тоже не видел

Ответить

Artemy A.

Ann
0

Недавно читал про схему, что оператор "продает" смски отправленные юзеру, а компании-скамеры выкупают их и из-за этого знают о наличии счета или какой-то такой инфы.

Ответить

Младший яд

Artemy
1

Ни один оператор не пойдёт на таки риски, их взъебут моментально аудиторы.

Ответить

Младший яд

Ann
0

Очень легко доказать - никому кроме этих чуваков я не оставлял этот номер телефона, а они знают мой полный ФИО и другие данные. Есть конечно вероятность, что база операторская, но после таких новостей в это не верится

Ответить

KSA

7

«Студия Лебедева» в анонсе помощника «Альфа-банка» порвала фемок.

Банк заявил, что заштопает за свой счет.

Ответить

Ann Partovi

5

Студия Лебедева: выпускает очередную порцию провокации 
Общество: разносит сквозняком во все дыры

Лебедев улучшает финансовое положение, общество забывает об этом через 2-3 дня. 

Ответить

Повышенный Макс

5

Надо было назвать Альфач тогда уж

Ответить

Neketa Fo

3

— нет смысла рисовать миловидный маскот, надо как-то посерьезнее 
— ВЫ НЕНАВИДИТИ ЖЕНЩИН

Ответить

Роман Игнатьев

Neketa
1

Но ведь они написали не про маскота, а про женщин.

Ответить

Neketa Fo

Роман
0

ну вы чо в глаза долбитесь? Рисовать - женщину, монетку, котика 

Ответить

Котик Ботик

Neketa
0
Ответить

Роман Игнатьев

Neketa
–1

Вот именно. Женщину поставили в один ряд с монеткой и котиком! Верх адекватности.

Ответить

Котик Ботик

Роман
0
Ответить

мЕдь

3

Сущий кошмар в твиттере от секзизма. Ясно.

Ответить

Обыкновенный щит

1

серьезные люди общаются текстом или с оператором голосом

Ответить

Неподвижный диод

Обыкновенный
5

помощники серьезных людей*

Ответить

Коровка говорит мууу

Неподвижный
0

секретари помощников серьезных людей*

Ответить

Медленный холод

0

Они уже убрали

Ответить

мЕдь

Медленный
7

Но твиттерских уже было не зашить.

Ответить

Роман Новиков

мЕдь
1

Что уже порвано зашивать бесполезно 

Ответить

Ann Partovi

Роман
0

Обосрался - пересаживай кожу

Ответить

Александр Добриневский

Медленный
0

Мой кот порвался и уже пишет в твитор что они опять охуели

Ответить

Джон Кроули

2

Ну а чего вы хотели от Татьяныча? Он всю жизнь воспитывался бабой причём с поехавшей кукухой, вот у него и тяга ко всему мужскому, компенсация за обделенное внимание мужским воспитанием. 

Ответить

Антигравитационный торт

1

Хочу общаться с банком, только когда я им звоню, и сразу хочу говорить с кожанным мешком, все голосовые помощники идут нахуй. Для это 3 раза говорю "оператор" не слушая весь бред что несёт робот, и меня соеденяют

Ответить

Субъективный дым

Антигравитацион…
2

В чатботе так же работает

Ответить

Честный Влад

Антигравитацион…
1

Единственное работающее заклинание

Ответить

Судебный коктейль

1

нет смысла лукавить, рисуя собеседника женщиной, котиком или говорящей монетой

котиком точно не надо, при имени Альф это было бы жестоко

Ответить

Котик Ботик

Судебный
1
Ответить

AttentiveMilk

0

Кх-кх-кх

Ответить

AttentiveMilk

AttentiveMilk
2

Ви лив ин сосаети

Ответить

Ann Partovi

AttentiveMilk
1

сосаити из вери вери враждебное место, марк

Ответить

Алексей Шепард

0

Не хочется быть адвокатом дьявола, но вроде как из текста описания следует скорее "у помощника нет никакой личности и облика, нашим клиентам не требуются анимации грудастых киборгов или говорящих собачек", а не то, что вынесено в заголовок. 

Ответить

Роман Игнатьев

Алексей
1

Если в рекламном материале можно настолько легко увидеть принижение - очевидно он написан непрофессионально.

Ответить

Убитый Денис

0

В 2021ом году мало хороших дизайнеров, что до сих пор обращаются к Лебедеву?

Ответить

Semen Semenov

Убитый
1

В 2021 много дураков, которые готовы платить деньги лебедеву

Ответить

Zero-one-one

0

Олег топ. Альф тоже. Алиса не топ

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

почитайте приёмную на вс. альфаднищу только истеричную тётку в помощники, самое то

Ответить

Aklai

0

Так, а куда воевать то?
Ругали же Apple, что у Siri женский голос - угнетение, прислуга, а тут наоборот получается?

Ответить

Коровка говорит мууу

Aklai
0

вот посудомоечная машина с ассистентом с женским голосом - збс

Ответить

Semen Semenov

0

альфа помойка и лебедев нашли друг друга. 

Ответить

Лев Глебович

0

Тупая студия. Ясен хуй, что солидный мужик хочет разговаривать с девушкой ассистенткой. Пусть она и виртуальна 😥

Ответить

KSA

0

 Сотрудница ФБК Анна Бирюкова

Разве не нужно делать уточнение "ФБК признана ... решением суда ... от .... "?

Ответить

Младший яд

0

Студия Лебедева: пиарится
Тем временем, топовый комментарий на VC:

Нашли друг друга.

Ответить

Дипломатический щит

0

ну обосрался и обосрался

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