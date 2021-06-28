Ежедневно мы имеем дело с сотнями тяжело переносящих это заболевание. Каждый день мы видим мучения и смерти людей. Мы постоянно испытываем то чувство, когда мы уже бессильны помочь, когда болезнь побеждает и отнимает самое дорогое, что у нас есть — жизнь. [...]



Нам необходимо выиграть время для вакцинации, сейчас важен каждый день, чтобы третья волна в нашем регионе стала последней.