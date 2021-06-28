Медики из Иркутска попросили у губернатора ввести локдаун, «чтобы третья волна стала последней» Статьи редакции
По их словам, даже ускорение массовой вакцинации не помогает справиться с ростом числа заболевших.
Письмо об этом медики региона направили губернатору Игорю Кобзеву. Они отметили, что нагрузка на систему здравоохранения в Иркутской области «приблизилась к критической отметке», а в регионе «требуются самые кардинальные меры»: закрыть торговые центры, кафе и рестораны, непродовольственные магазины, салоны красоты, гостиницы, турбазы и санатории, музеи, детские сады и стационарные детские лагеря.
Также иркутские медики призвали «активно штрафовать жителей без масок в общественном транспорте и местах массового пребывания людей силами Национальной гвардии и МЧС». По их словам, ускорение вакцинации «сейчас уже не спасёт нас от тех последствий, что во вторую волну».
В общественной палате Иркутской области рассказали «Коммерсанту», что решений об ужесточении не приняли, однако Кобзев поручил усилить контроль за уже введёнными мерами в общественном транспорте и в местах массового пользования.
За 27 мая в Иркутской области выявили 208 новых случаев заражения Covid-19, умерло 19 человек. Всего в регионе зарегистрировано почти 74 тысячи, из них смертей — 2804.
С другой стороны, если не объявить локдаун, то третья волна для Иркутска точно станет последней
В принципе не так сильно и нужен. Для москвы пока хватает и других городов
28.06.2021, третья волна. Иностранные вакцины по прежнему не разрешены в РФ.
Думаешь проблема в том, что люди боятся именно российской вакцины?
Т.е. если завтра Файзер разрешат в РФ, все прививаться пойдут?
ага, я схожу, даже могу заплатить за прививку
Мешает репутация. В СССР и России ничего качественного и конкурентоспособного не производилось и не производится.
Если Жыгуль с Мерседесом сравнить может каждый, то вакцину проверить у большинства людей (включая меня) не хватает квалификации. Поэтому приходится просто полагаться на репутацию ... а её то какраз и нет.
АЭС - это разовый продукт, как раз о том о чем я говорил.
Автомобилестроения нормального в стране нет, потому что все что приличное производится у нас - все отверточная сборка.
Военная техника
Это вы про кривые мультики, которые показывал президент и заглохшую Армату на Красной площади?
Да, серьёзно. Отвратительное автомобилестроение. Москвичи шли, одно время, на экспорт из за низкой цены ... тупо демпинг. Рулевую рейку осилили только под развал совка. Машины убогие и не безопасные. Ресурс мизерный. Качество изготовление деталей отвратительное. Если сами не застали сею прекрасную эпоху, можете на Ютуб каналах по восстановлению каких-нибудь Уралов почитать, посмотреть. Или Запорожцев. Да хоть Волг.
Атомные электростанции :) Чернобыльская удалась особенно.
Прям "совсем военную" технику проверить и протестировать сложно. Т.к. очень мало таких людей, которые гоняли на Абрамсе и на Т72. Стреляли с Калаша и с М16. И могут сравнить.
А если взять военный джип УАЗ, военные грузовики газ 66 или камаз, то они такое же гавно как и гражданские машины.
Противогазы советские отвратительные, нет лямок и подмасочника, в них жарко голове и потеют стекла. А тоже, между прочим, военная техника.
Всё что доступно и что можно легко сравнить проигрывает зарубежным аналогам. А точнее это наши аналоги проигрывают зарубежным оригиналам.
Насчёт этих пунктов ты прав, но вот почему мы не можем произвести годный смартфон, например, или компьютер какой-нибудь?
Наши могут создать что-то классное, но это разовые экземпляры. Вспомните, что КАМАЗы доминируют на ралли Париж-Дакар, но серийные КАМАЗы проигрывают дико Сканиям, Ивеко и Вольво
Одна из причин лично для меня - бесполезность для международных перелётов, т.к. въезд сейчас начинают упрощать только для привитых вакцинами, одобренными ВОЗ. А наши к таким не относятся.
Неприятный софистский приём ради спора в интернете - "все пойдут". Не умею говорить за всех.
Будет больше. Больше тех, на кого хватает доз, тех, кто сам придёт.
Не разрешат завтра Файзер в РФ. На Файзере денег не попилить, но вот на шмурдяке на букву С можно легко сделать десяток яхт.
Недовольный
Заводы производящие спутник кому-то принадлежат
@
Вакцинацию оплачивают по ОМС
@
Profit
Разливаешь физраствор силами мигрантов из Средней Азии. Всем втираешь, что льёшь сложный биоинженерный продукт и деньги из бюджета берешь не как за физраствор, а как за полноценную вакцину типа Пфайзера.
ВОЗ вон как раз и показал, что шмурдяк льют.
Это значительно снизит уровень конспирологии в обществе.
Зачем Пфайзер пускать когда на подходе новая ЭпиВакКорона-Н уже с тремя уколами? Кому тогда ее впаришь? Зря что ли Вектор старается и число уколов побольше делает, чтобы стоимость для ОМС была повыше?
Эта история с Вектором ещё войдёт в учебники. Им бы соскочить по-тихому сейчас, сослаться на трудности с производством или на более эффектный Спутник/Ковивак, а то них давно уже перебор, а они всё прикупают и прикупают себе. Если так сложится, что в народе всплывёт эта история с закупками заведомо неработающей вакцины за авторством лично главы РПН и счёт трупаков пойдёт на тысячи в день, то может рвануть так, что мало не будет. Дворец покажется детской сказкой.
Не рванёт.
У меня треть знакомых уверена, что КОВИД нет, а треть еще считает, что КОВИД даже безопаснее гриппа. За все время пандемии по всему миру умерло меньше чем от гриппа в обычный год
ни в одной стране мира нет левых вакцин, там только свои, а если нет своих, то да, там есть выбор, но он тоже выбирается по принципу цена/качество.
И я уже молчу, что пфайзера и модерны для Европы не хватает, закупки нужно было делать год назад.
ни в одной стране мира нет левых вакцин, там только свои
Ты нагло врёшь. Пример: Англия. Есть своя вакцина АстраЗенека.
Прививают Pfizer (американская вакцина), Moderna (американская вакцина), J&J (голланндская) и AstraZeneca (своя).
походу уже врачи стали кончаться, трупами мед работников и больных закидать ковид не удалось, локдаун не сделают - денежек нет, вакцинироваться никто не хочет, че делать будут?
Чет власти сами себя загнали в неловкое положение) Наблюдаю с попкорном)
В шоколаде-то в шоколаде, но это пока количество не перешло в качество. Власти себя так ведут, словно тысяч лет истории не было и все реакции общества на решения правителя — это впервые. А ведь в ней были много раз и забивания на эпидемии, и закрытие глаз на проблемы, и самодурство поехавших казнокрадов, и советы кушать пирожные во время голода. Всё было. Только теперь ещё и с интернетом 😀
Что это за малява непонятная? А видео где врачи стоят на коленях? просьба не принимается
А эти врачи, что, эксперты? В правительстве, наверное, всё-таки лучше знают. Уж не дураки там сидят.
Я из Иркутска. У нас тут проезд на 5 рублей в общественном транспорте поднимают с июля, а вы тут о не очень значимых событиях пишите.
Я из Иркутска, сын подводника, поверьте, не все так однозначно?
На 5, блять, рублей!
о, приняли эстафету, значится
Я из Иркутска. Передаю вести с полей. Здесь блядство и распиздяйство. Собственно, как и в других регионах. Спасибо за внимание
Ахаха. Нигде в мире локдаун не помог, а эти дурочки о нем просят? Договорняк что-ли? Чтобы по просьбе трудящихся?
epl.delfi.ee