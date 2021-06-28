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Sasha Shambilova

Медики из Иркутска попросили у губернатора ввести локдаун, «чтобы третья волна стала последней» Статьи редакции

По их словам, даже ускорение массовой вакцинации не помогает справиться с ростом числа заболевших.

Письмо об этом медики региона направили губернатору Игорю Кобзеву. Они отметили, что нагрузка на систему здравоохранения в Иркутской области «приблизилась к критической отметке», а в регионе «требуются самые кардинальные меры»: закрыть торговые центры, кафе и рестораны, непродовольственные магазины, салоны красоты, гостиницы, турбазы и санатории, музеи, детские сады и стационарные детские лагеря.

Также иркутские медики призвали «активно штрафовать жителей без масок в общественном транспорте и местах массового пребывания людей силами Национальной гвардии и МЧС». По их словам, ускорение вакцинации «сейчас уже не спасёт нас от тех последствий, что во вторую волну».

Ежедневно мы имеем дело с сотнями тяжело переносящих это заболевание. Каждый день мы видим мучения и смерти людей. Мы постоянно испытываем то чувство, когда мы уже бессильны помочь, когда болезнь побеждает и отнимает самое дорогое, что у нас есть — жизнь. [...]

Нам необходимо выиграть время для вакцинации, сейчас важен каждый день, чтобы третья волна в нашем регионе стала последней.

обращение медиков Иркутска к губернатору региона

В общественной палате Иркутской области рассказали «Коммерсанту», что решений об ужесточении не приняли, однако Кобзев поручил усилить контроль за уже введёнными мерами в общественном транспорте и в местах массового пользования.

За 27 мая в Иркутской области выявили 208 новых случаев заражения Covid-19, умерло 19 человек. Всего в регионе зарегистрировано почти 74 тысячи, из них смертей — 2804.

#новости #covid19 #регионы

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Woody Johnson

22

С другой стороны, если не объявить локдаун, то третья волна для Иркутска точно станет последней  

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Bibba La Bibba

Woody
2

В принципе не так сильно и нужен. Для москвы пока хватает и других городов 

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Украденная жизнь

10

28.06.2021, третья волна. Иностранные вакцины по прежнему не разрешены в РФ.

Ответить

Дмитрий Михайлов

Украденная
3

Думаешь проблема в том, что люди боятся именно российской вакцины?

Ответить

Волшебный рак

Дмитрий
26

Отчасти

Ответить

Anatoliy

Волшебн…
0

Помню ребята с Эхо ржали над Спутником, а потом первыми же побежали им прививаться.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Украденная
5

Т.е. если завтра Файзер разрешат в РФ, все прививаться пойдут?

Ответить

Diman Zhydkov

Doktor
3

ага, я схожу, даже могу заплатить за прививку

Ответить

Doktor

Diman
2

Ну, +1 (хотя непонятно, что мешает уколоться отечественной вакциной).
Это все?

Ответить

Diman Zhydkov

Doktor
–1

Мешает репутация. В СССР и России ничего качественного и конкурентоспособного не производилось и не производится.
Если Жыгуль с Мерседесом сравнить может каждый, то вакцину проверить у большинства людей (включая меня) не хватает квалификации. Поэтому приходится просто полагаться на репутацию ... а её то какраз и нет.

Ответить

Doktor

Diman
3

НИЧЕГО?
Строительство атомных электростанций?
Не самое плохое автомобилестроение?
Военная техника?
Ну, серьёзно?

Ответить

Петр Прокопенко

Doktor
1

АЭС - это разовый продукт, как раз о том о чем я говорил.
Автомобилестроения нормального в стране нет, потому что все что приличное производится у нас - все отверточная сборка.

Военная техника

Это вы про кривые мультики, которые показывал президент и заглохшую Армату на Красной площади?

Ответить

Diman Zhydkov

Doktor
–1

Да, серьёзно. Отвратительное автомобилестроение. Москвичи шли, одно время, на экспорт из за низкой цены ... тупо демпинг. Рулевую рейку осилили только под развал совка. Машины убогие и не безопасные. Ресурс мизерный. Качество изготовление деталей отвратительное. Если сами не застали сею прекрасную эпоху, можете на Ютуб каналах по восстановлению каких-нибудь Уралов почитать, посмотреть. Или Запорожцев. Да хоть Волг.

Атомные электростанции :) Чернобыльская удалась особенно. 

Прям "совсем военную" технику проверить и протестировать сложно. Т.к. очень мало таких людей, которые гоняли на Абрамсе и на Т72. Стреляли с Калаша и с М16. И могут сравнить.

А если взять военный джип УАЗ, военные грузовики газ 66 или камаз, то они такое же гавно как и гражданские машины.

Противогазы советские отвратительные, нет лямок и подмасочника, в них жарко голове и потеют стекла. А тоже, между прочим, военная техника. 

Всё что доступно и что можно легко сравнить проигрывает зарубежным аналогам. А точнее это наши аналоги проигрывают зарубежным оригиналам.

Ответить

Славой Жижек

Doktor
0

Насчёт этих пунктов ты прав, но вот почему мы не можем произвести годный смартфон, например, или компьютер какой-нибудь?

Ответить

Славой Жижек

Diman
1

+ непризнание со стороны ВОЗ и ЕМА

Ответить

Anatoliy

Diman
1

Читая такие комментарии, понимаешь, что некоторых пропаганда накрыла полностью. Жиденькие у Вас «аргументы».

Ответить

Петр Прокопенко

Diman
0

Наши могут создать что-то классное, но это разовые экземпляры. Вспомните, что КАМАЗы доминируют на ралли Париж-Дакар, но серийные КАМАЗы проигрывают дико Сканиям, Ивеко и Вольво

Ответить

Pyrrhula

Петр
0

У тех Камазов вроде как начинка импортная (коробка, сцепление, амортизаторы и т.д, даже двигатель у некоторых моделей), так что даже это нельзя считать заслугой нашего автопрома

Ответить

Alexey Andreev

Doktor
0

Одна из причин лично для меня - бесполезность для международных перелётов, т.к. въезд сейчас начинают упрощать только для привитых вакцинами, одобренными ВОЗ. А наши к таким не относятся.

Ответить

Украденная жизнь

Doktor
0

Неприятный софистский приём ради спора в интернете - "все пойдут". Не умею говорить за всех.
Будет больше. Больше тех, на кого хватает доз, тех, кто сам придёт.

Ответить

Doktor

Украден…
2

Неприятный софистский прием не говорить, насколько конкретно больше и как это радикально изменит ситуацию с требуемыми 60% вакцинированных?

Ответить

Петр Прокопенко

Doktor
0

Не разрешат завтра Файзер в РФ. На Файзере денег не попилить, но вот на шмурдяке на букву С можно легко сделать десяток яхт.

Ответить

Doktor

Петр
0

Типа, а как пилить на Спутнике? Расскажите.

Ответить

Недовольный

Doktor
3

Заводы производящие спутник кому-то принадлежат
@
Вакцинацию оплачивают по ОМС

Profit

Ответить

Петр Прокопенко

Doktor
0

Разливаешь физраствор силами мигрантов из Средней Азии. Всем втираешь, что льёшь сложный биоинженерный продукт и деньги из бюджета берешь не как за физраствор, а как за полноценную вакцину типа Пфайзера.

ВОЗ вон как раз и показал, что шмурдяк льют.

Ответить

Товарищ Колбасный

Doktor
0

Это значительно снизит уровень конспирологии в обществе. 

Ответить

Петр Прокопенко

Товарищ
0

Зачем Пфайзер пускать когда на подходе новая ЭпиВакКорона-Н уже с тремя уколами? Кому тогда ее впаришь? Зря что ли Вектор старается и число уколов побольше делает, чтобы стоимость для ОМС была повыше?

Ответить

Товарищ

Петр
1

Эта история с Вектором ещё войдёт в учебники. Им бы соскочить по-тихому сейчас, сослаться на трудности с производством или на более эффектный Спутник/Ковивак, а то них давно уже перебор, а они всё прикупают и прикупают себе. Если так сложится, что в народе всплывёт эта история с закупками заведомо неработающей вакцины за авторством лично главы РПН и счёт трупаков пойдёт на тысячи в день, то может рвануть так, что мало не будет. Дворец покажется детской сказкой.

Ответить

Петр Прокопенко

Товарищ
0

Не рванёт.

У меня треть знакомых уверена, что КОВИД нет, а треть еще считает, что КОВИД даже безопаснее гриппа. За все время пандемии по всему миру умерло меньше чем от гриппа в обычный год

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Украденная
1

ни в одной стране мира нет левых вакцин, там только свои, а если нет своих, то да, там есть выбор, но он тоже выбирается по принципу цена/качество.
И я уже молчу, что пфайзера и модерны для Европы не хватает, закупки нужно было делать год назад.

Ответить

Украденная жизнь

Дмитрий
3

Левая вакцина Pfizer/BioNTech, надо запомнить.

Ответить

Петр Прокопенко

Дмитрий
1

ни в одной стране мира нет левых вакцин, там только свои

Ты нагло врёшь. Пример: Англия. Есть своя вакцина АстраЗенека.
Прививают Pfizer (американская вакцина), Moderna (американская вакцина), J&J (голланндская) и AstraZeneca (своя).

Ответить

Кадровый Валера

6
Ответить

Alexandr Aletter

4

походу уже врачи стали кончаться, трупами мед работников и больных закидать ковид не удалось, локдаун не сделают - денежек нет, вакцинироваться никто не хочет, че делать будут?

Ответить

Шило

Alexandr
4

Можно подождать пару недель, пока само не спадет, а как спадет, выйдет царь и скажет, чтобы благодаря ему короновирус снова побежден)
На это время желательно забить информационную повеску установками памятников Джержинскому/Сталину и тп

Ответить

Alex

Шило
1

Можно ещё общественные мероприятия устроить по типу «Объединения очередной херни спустя 200 лет», чтобы народ немного расслабился и забыл о происходящем.

Ответить

Шило

Alex
0

Или голосование о захоронении Ленина

Ответить

solawind

4

Губернатор: так, самое время провести какой-нибудь фестиваль.

Ответить

Шило

3

Чет власти сами себя загнали в неловкое положение) Наблюдаю с попкорном)

Ответить

pk

Шило
3

Какие именно власти?
Федеральные вообще в шоколаде, под коронавирус всю ответственность кинули на губернаторов и бизнес, запретили митинги и пикеты, и сделали многодневное голосование, чтобы получить 90% едру на выборах.

Ответить

Товарищ Колбасный

pk
1

В шоколаде-то в шоколаде, но это пока количество не перешло в качество. Власти себя так ведут, словно тысяч лет истории не было и все реакции общества на решения правителя — это впервые. А ведь в ней были много раз и забивания на эпидемии, и закрытие глаз на проблемы, и самодурство поехавших казнокрадов, и советы кушать пирожные во время голода. Всё было. Только теперь ещё и с интернетом 😀 

Ответить

Славой Жижек

3
Ответить

Olegio Dr

Славой
0

Шик!

Ответить

Alex P

2

Что это за малява непонятная? А видео где врачи стоят на коленях? просьба не принимается

Ответить

Alexander the Nth

–3

А эти врачи, что, эксперты? В правительстве, наверное, всё-таки лучше знают. Уж не дураки там сидят.

Ответить

Резкий динозавр

Alexander
1

Действительно, не дураки — сидят.

Ответить

Andrew Muralov

1

А то его введут солдаты НАТО, получится русофобских локдаун.

Ответить

Luchano Spaguetti

0

Я из Иркутска. У нас тут проезд на 5 рублей в общественном транспорте поднимают с июля, а вы тут о не очень значимых событиях пишите.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Luchano
1

Я из Иркутска, сын подводника, поверьте, не все так однозначно?

Ответить

Luchano Spaguetti

Doktor
2

На 5, блять, рублей!

Ответить

Славой Жижек

Luchano
1

о, приняли эстафету, значится

Как изменятся тарифы на проезд в общественном…
Срок действия акции "Проезд с бесконтактной картой "Мир" подходит к концу
1tulatv.ru
Ответить

Doktor

Luchano
0

Немыслимо

Ответить

Andrew Muralov

Luchano
0

Это в рамках борьбы с ковидом, чтоб меньше людей набивалось. 

Ответить

Солнечный вентилятор

0

третья

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

ВНЕЗАПНО

Ответить

Противный динозавр

0

Что-то смеюсь с формулировки

Ответить

Лев Глебович

0

Я из Иркутска. Передаю вести с полей. Здесь блядство и распиздяйство. Собственно, как и в других регионах. Спасибо за внимание

Ответить

vvtwittep

–2

Ахаха. Нигде в мире локдаун не помог, а эти дурочки о нем просят? Договорняк что-ли? Чтобы по просьбе трудящихся? 

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