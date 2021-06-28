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Новости
yannlll

Полиция США нашла насильника через генеалогические сайты GEDmatch и FamilyTree — он залил в их базы свою ДНК Статьи редакции

Дело не могли раскрыть 14 лет.

15 15 комментариев
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Фото Frank Molter / Getty Images

Джареда Вона арестовали по обвинению в изнасиловании студентки университета во Флориде в 2007 году. Полиция сопоставила его ДНК с сайта для составления генеалогического древа и улики, собранные 14 лет назад. Об этом пишет The Insider.

В 2007 году полиция не нашла никаких совпадений с ДНК насильника, и дело оставалось нераскрытым до 2020 года. Тогда следователи стали просматривать базы данных генеалогических сайтов GEDmatch и FamilyTree, куда пользователи загружают результаты ДНК-тестов, чтобы найти родственников и узнать о своих корнях.

Пересмотр дела занял почти год. В итоге анализ выявил сходство с ДНК-профилем 44-летнего Джареда Вона. Полиция приехала к нему домой в Западную Вирджинию и провела повторную генетическую экспертизу — тест выдал совпадение, шанс которого был один на 700 миллиардов.

Флорида — первый штат США, создавший подразделение судебной генеалогии. После 2018 года аналогичные отделы для работы над нераскрытыми делами появились в Калифорнии и Юте.

В 2018 году полиция Сакраменто арестовала 72-летнего Джеймса Деанджело — бывшего полицейского, совершившего более 40 изнасилований и 12 убийств в Калифорнии в 1970-х годах. Его также вычислили с помощью генеалогического сервиса.

Полиция загрузила ДНК-профиль преступника и нашла совпадения с несколькими генеалогическими древами. Среди членов этих семей искали мужчин, больше всего подходящих по предполагаемому росту и возрасту, и живших в Калифорнии в 1970-х и 1980-х годах. Так полиция вышла на Деанджело.

#новости #сша

15 15 комментариев
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Коровка говорит мууу

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Неприятный единорожек88

3

@Вахтёр думаю что нужно это перенести в Диспут

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Вахтёр

Неприятный
3

я тебя сейчас в Диспут перенесу

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Неприятный единорожек88

Вахтёр
3

Меня ты уже перенес, извиняйся

Ответить

Талантливый холод

Вахтёр
0

ясно

Ответить

Саша Александров

0

Ну чо, сразу в роддомах сдавать днк.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Саша
2

не получится, после чипирования днк меняется.

Ответить

Vasya Ivasya

Саша
0

Так и будет. 

Ответить

Миша Копейкин

0

А как же защита персональных данных?

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Миша
2

ну так это силовые структуры

Ответить

Vladimir Medvedev

Миша
2

Так в открытом доступе

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Ganna Olenyeva

Миша
0

В Gedmatch специально можно загружать данные ДНК-тестов и находить тех, кто имеет похожую ДНК (т.е. является родственником). Весьма возможно, что он загрузил свои данные и не стал себя особо зашифровывать. Написал что-нибудь типа JV. Отсюда возникло подозрение, что это он, так как он и так был подозреваемым. Поэтому к нему пошли и взяли у него образец, который действительно совпал с изначальным.

На мой взгляд, вопрос тут во многом в том, что за "образец ДНК" он там оставил, который он не мог оставить, если бы не произошло "sexual battery". И если он был подозреваемым, почему нельзя было и так взять у него образец.

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Провинциальный Данила

0

лооооол

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Обыкновенный щит

0

ну и лох

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Небольшой жёлтый робат

0

Поражены его неудачей

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