Дело не могли раскрыть 14 лет.

1209 просмотров Слушать

Фото Frank Molter / Getty Images

Джареда Вона арестовали по обвинению в изнасиловании студентки университета во Флориде в 2007 году. Полиция сопоставила его ДНК с сайта для составления генеалогического древа и улики, собранные 14 лет назад. Об этом пишет The Insider.

В 2007 году полиция не нашла никаких совпадений с ДНК насильника, и дело оставалось нераскрытым до 2020 года. Тогда следователи стали просматривать базы данных генеалогических сайтов GEDmatch и FamilyTree, куда пользователи загружают результаты ДНК-тестов, чтобы найти родственников и узнать о своих корнях.

Пересмотр дела занял почти год. В итоге анализ выявил сходство с ДНК-профилем 44-летнего Джареда Вона. Полиция приехала к нему домой в Западную Вирджинию и провела повторную генетическую экспертизу — тест выдал совпадение, шанс которого был один на 700 миллиардов.

Флорида — первый штат США, создавший подразделение судебной генеалогии. После 2018 года аналогичные отделы для работы над нераскрытыми делами появились в Калифорнии и Юте.

В 2018 году полиция Сакраменто арестовала 72-летнего Джеймса Деанджело — бывшего полицейского, совершившего более 40 изнасилований и 12 убийств в Калифорнии в 1970-х годах. Его также вычислили с помощью генеалогического сервиса.