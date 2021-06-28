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Новости
Sasha Shambilova

Путин подписал закон о запрете участвовать в «нежелательных» в России неправительственных организациях Статьи редакции

Властям достаточно найти «угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства».

13 13 комментариев
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Документ опубликовали на официальном интернет-портале цифровой информации. Запрет распространяется на организации со всего мира, признанные «нежелательными» в России.

Также ввели «дополнительный квалифицирующий признак», по которому НПО можно причислить к «нежелательной». Теперь таковыми будут считать те, кто оказал посреднические услуги при операциях с деньгами для «деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства».

Кроме этого, Росфинмониторинг теперь должен следить за любыми денежными переводами гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определённых государств. Перечень стран должен определить ЦБ России. Эта информация ограниченного доступа, и банки получат её через личный кабинет в установленном Центробанком порядке.

Законопроект, который ужесточает наказание за сотрудничество с «нежелательными» организациями, внесли 4 мая. В третьем чтении его приняли 9 июня.

Депутаты также внесли законопроект, ужесточающий порядок привлечения к уголовной ответственности членов «нежелательных» НПО. За участие грозит от одного года до четырёх лет тюрьмы после административного наказания без привязки к срокам, за руководство — лишение свободы от двух до шести лет сразу. В нынешней редакции закона уголовная ответственность наступает только после двух административных правонарушений в течение года. Этот документ приняли в третьем чтении 16 июня.

Авторы законопроектов — группа депутатов во главе с руководителем комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела России Василием Пискарёвым. Ранее они же внесли законопроект о запрете избираться в Госдуму тем, кто работал в «экстремистских» организациях или жертвовал таковым деньги.

#новости #право #нко #госдума

13 13 комментариев
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Небольшой жёлтый робат

17

основам оккупационного строя*

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Окружающий Филипп

Небольшой
9

Основам коррупционного строя*

Ответить

Санитарный калькулятор

11

Нежелательный президент.

Ответить

Николай Николаевич

4

А ТЖ еще не признали "нежелательной" организацией?

Ответить

Dmitry R.

Николай
6

пока нет.

Ответить

Медицинский кран

3

Росфинмониторинг теперь должен следить за любыми денежными переводами гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определённых государств

Кипр?

Ответить

Егор Ниглов

2

Мм. Когда будет написан и подписан закон "нежелательных слов и словосочетаний"?

Ответить

Luchano Spaguetti

2

Это он о Совете Федерации и Государственной думе в первую очередь, надеюсь, м?

Ответить

Миша Копейкин

2

Желательно не участвовать

Ответить

гачик

1

Этот заголовок заслуживает не только лишь Оскара.

Ответить

AZP

гачик
2

Саше нужен кондиционер, она перегрелась.

Ответить

Антон Лисин

1

Желательно качать бабло усерднее

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AZP

0

Кроме этого, Росфинмониторинг теперь должен следить за любыми денежными переводами гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определённых государств.

Щас всем тут отправлю по гривне, чтобы всех посадили.

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