Путин подписал закон о запрете участвовать в «нежелательных» в России неправительственных организациях Статьи редакции
Властям достаточно найти «угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства».
Документ опубликовали на официальном интернет-портале цифровой информации. Запрет распространяется на организации со всего мира, признанные «нежелательными» в России.
Также ввели «дополнительный квалифицирующий признак», по которому НПО можно причислить к «нежелательной». Теперь таковыми будут считать те, кто оказал посреднические услуги при операциях с деньгами для «деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства».
Кроме этого, Росфинмониторинг теперь должен следить за любыми денежными переводами гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определённых государств. Перечень стран должен определить ЦБ России. Эта информация ограниченного доступа, и банки получат её через личный кабинет в установленном Центробанком порядке.
Законопроект, который ужесточает наказание за сотрудничество с «нежелательными» организациями, внесли 4 мая. В третьем чтении его приняли 9 июня.
Депутаты также внесли законопроект, ужесточающий порядок привлечения к уголовной ответственности членов «нежелательных» НПО. За участие грозит от одного года до четырёх лет тюрьмы после административного наказания без привязки к срокам, за руководство — лишение свободы от двух до шести лет сразу. В нынешней редакции закона уголовная ответственность наступает только после двух административных правонарушений в течение года. Этот документ приняли в третьем чтении 16 июня.
основам оккупационного строя*
А ТЖ еще не признали "нежелательной" организацией?
Мм. Когда будет написан и подписан закон "нежелательных слов и словосочетаний"?
Это он о Совете Федерации и Государственной думе в первую очередь, надеюсь, м?
Этот заголовок заслуживает не только лишь Оскара.
Кроме этого, Росфинмониторинг теперь должен следить за любыми денежными переводами гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определённых государств.
Щас всем тут отправлю по гривне, чтобы всех посадили.