Чехия потребовала от России компенсацию за ущерб от взрывов в Врбетице Статьи редакции
Его оценили в 22,5 миллиона евро.
Замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил послу России Александру Змеевскому ноту с требованием возместить ущерб от взрывов на военных складах в деревне Врбетица в 2014 году. В причастности к ним подозревают российские спецслужбы. Об этом сообщает чешское издание Mlad fronta DNES.
Смолек также сообщил, что включение Чехии в российский список «недружественных» стран — это нарушение международного права и призвал отменить решение.
Официальный представитель МИД России в ответ заявила, что требования Чехии выглядят как действия вымогателей и только подтверждают статус «недружественной» страны.
Взрывы на складах в деревне Врбетице произошли в декабре 2014 года. Там хранились боеприпасы чешской фирмы, поставляющей оружие на Украину. Следствие обвинило в организации взрывов агентов ГРУ Александра Мишкина (Александра Петрова) и Анатолия Чепигу (Руслана Боширова). Их объявили в розыск.
После инцидента Чехия выслала 18 российских дипломатов, обвинив их в работе на спецслужбы. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства в Москве и утвердила список «недружественных стран» — в него вошли только США и Чехия.
Ща, кто-то на остановке найдёт секретные документы, что это сделали сами чехи, чтобы подставить Россию
Честный Влад
Что за мем с секретными документами на остановке?
Нехороший Никита
Правительство Великобритании проводит тщательное расследование утечки секретных документов министерства обороны страны, в которых в числе прочего обсуждалось плавание эсминца "Дефендер" около побережья Крыма и стратегия британской армии в Афганистане.
В воскресенье Би-би-си сообщила, что один из жителей графства Кент нашел на автобусной остановке пачку промокших от дождя секретных бумаг. Он передал свою находку Би-би-си, журналисты которой частично рассказали об их содержании.
Правительство Великобритании проводит тщательное расследование утечки секретных документов министерства обороны страны, в которых в числе прочего обсуждалось плавание эсминца "Дефендер" около побережья Крыма и стратегия британской армии в Афганистане.
В воскресенье Би-би-си сообщила, что один из жителей графства Кент нашел на автобусной остановке пачку промокших от дождя секретных бумаг. Он передал свою находку Би-би-си, журналисты которой частично рассказали об их содержании.
Что?
Ребята не понимают шутку про остановку, а я помогаю
Я ВСЕ ПОНИМАЮ!!!!!1111
но?..
Что "что"?
Правительство Великобритании проводит тщательное расследование утечки секретных документов министерства обороны страны, в которых в числе прочего обсуждалось плавание эсминца "Дефендер" около побережья Крыма и стратегия британской армии в Афганистане.
В воскресенье Би-би-си сообщила, что один из жителей графства Кент нашел на автобусной остановке пачку промокших от дождя секретных бумаг. Он передал свою находку Би-би-си, журналисты которой частично рассказали об их содержании.
17-го трамвая, который от судостроительного завода до минобороны идёт.
то есть ты считаешь, что найденные документы это подстава от россии? и англичанка ни в чем, ни в чем не виновата?
если почитать фб МЗ, ты вы поймете что человек который там пишет - долбоеб
можно ли это доаказть? да я могу, но мне лень расписывать ее бред с точки зрения формальной логики и семантики