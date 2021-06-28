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Новости
yannlll

Чехия потребовала от России компенсацию за ущерб от взрывов в Врбетице Статьи редакции

Его оценили в 22,5 миллиона евро.

34 34 комментария
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Замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил послу России Александру Змеевскому ноту с требованием возместить ущерб от взрывов на военных складах в деревне Врбетица в 2014 году. В причастности к ним подозревают российские спецслужбы. Об этом сообщает чешское издание Mlad fronta DNES.

Смолек также сообщил, что включение Чехии в российский список «недружественных» стран — это нарушение международного права и призвал отменить решение.

Официальный представитель МИД России в ответ заявила, что требования Чехии выглядят как действия вымогателей и только подтверждают статус «недружественной» страны.

Что творится в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как ещё ухудшить двусторонние отношения, уже невозможно понять. Да и не нужно. Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус.

Хочу напомнить. Обычно действующих подобным образом - без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег - называют вымогателями.

Мария Захарова

Взрывы на складах в деревне Врбетице произошли в декабре 2014 года. Там хранились боеприпасы чешской фирмы, поставляющей оружие на Украину. Следствие обвинило в организации взрывов агентов ГРУ Александра Мишкина (Александра Петрова) и Анатолия Чепигу (Руслана Боширова). Их объявили в розыск.

После инцидента Чехия выслала 18 российских дипломатов, обвинив их в работе на спецслужбы. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства в Москве и утвердила список «недружественных стран» — в него вошли только США и Чехия.

#новости #политика #чехия

34 34 комментария
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allah213

12

Ща, кто-то на остановке найдёт секретные документы, что это сделали сами чехи, чтобы подставить Россию

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Andrew Muralov

allah213
7

Чечехи. 

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Честный Влад

allah213
1

Что за мем с секретными документами на остановке?

Ответить

Нехороший Никита

Честный
4

Правительство Великобритании проводит тщательное расследование утечки секретных документов министерства обороны страны, в которых в числе прочего обсуждалось плавание эсминца "Дефендер" около побережья Крыма и стратегия британской армии в Афганистане.

В воскресенье Би-би-си сообщила, что один из жителей графства Кент нашел на автобусной остановке пачку промокших от дождя секретных бумаг. Он передал свою находку Би-би-си, журналисты которой частично рассказали об их содержании.

Ответить

ouxen

allah213
0

это что за остановка?

Ответить

Нехороший Никита

ouxen
4

Правительство Великобритании проводит тщательное расследование утечки секретных документов министерства обороны страны, в которых в числе прочего обсуждалось плавание эсминца "Дефендер" около побережья Крыма и стратегия британской армии в Афганистане.

В воскресенье Би-би-си сообщила, что один из жителей графства Кент нашел на автобусной остановке пачку промокших от дождя секретных бумаг. Он передал свою находку Би-би-си, журналисты которой частично рассказали об их содержании.

Ответить

AttentiveMilk

Нехорош…
0

Что?

Ответить

Нехороший Никита

Attenti…
2

Ребята не понимают шутку про остановку, а я помогаю

Ответить

ouxen

Нехорош…
2

ты тоже не понимаешь(

Ответить

Нехороший Никита

ouxen
2

Я ВСЕ ПОНИМАЮ!!!!!1111

Ответить

Бесконечны

Нехорош…
2

но?..

Ответить

Нехороший

Бесконе…
2

Все, пока.

Ответить

Бесконечны

Нехорош…
1

пока покачивая перьями на шляпах

Ответить

Eugard

Бесконе…
1

На жопах

Ответить

DarkFire

Нехорош…
1

Так ты сам позвонил 

Ответить

ouxen

Нехорош…
1

это тоже самое?

Ответить

Нехороший

ouxen
1

Все, пока. 

Ответить

ouxen

Нехорош…
1

до скорого

Ответить

Нехороший

Нехорош…
0

@Дмитрий Орлов скажи им!!!

Ответить

Нехороший Никита

Attenti…
0

Что "что"? 

Ответить

AttentiveMilk

Нехорош…
3

Правительство Великобритании проводит тщательное расследование утечки секретных документов министерства обороны страны, в которых в числе прочего обсуждалось плавание эсминца "Дефендер" около побережья Крыма и стратегия британской армии в Афганистане.

В воскресенье Би-би-си сообщила, что один из жителей графства Кент нашел на автобусной остановке пачку промокших от дождя секретных бумаг. Он передал свою находку Би-би-си, журналисты которой частично рассказали об их содержании.

Ответить

Нехороший Никита

Attenti…
2

Обнимаю

Ответить

FUNGAME

ouxen
1

Остановка в развитии.

Ответить

Andrew Muralov

ouxen
0

17-го трамвая, который от судостроительного завода до минобороны идёт. 

Ответить

ouxen

Andrew
0

это между черниговым и вьетнамом?

Ответить

Денис Лапин

allah213
1

то есть ты считаешь, что найденные документы это подстава от россии? и англичанка ни в чем, ни в чем не виновата?

Ответить

Дорожный каякер

8

Хочу напомнить. Обычно действующих подобным образом - без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег - называют вымогателями.

хммммммм

Ответить

ouxen

Дорожный
0

называют основы конституционного строя

Ответить

Денис Лапин

Дорожный
0

и в чем он не прав?

Ответить

Действительный огонь

5

Почему так мало? 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

слыш бабки гони

Ответить

некипишуй

0

если почитать фб МЗ, ты вы поймете что человек который там пишет - долбоеб

можно ли это доаказть? да я могу, но мне лень расписывать ее бред с точки зрения формальной логики и семантики

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ouxen

0

надо скорее возместить ущерб и извиниться

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Eugard

0

И в чём они неправы?

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