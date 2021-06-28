Juul выплатит 40 миллионов долларов штату в США за рекламу для подростков — это первый такой штраф для компании Статьи редакции
Суд решил, что вред от электронных сигарет нарочно преуменьшен, чтобы спровоцировать «эпидемию вейпинга».
Компания по производству электронных сигарет Juul согласилась выплатить властям Северной Каролины 40 миллионов долларов для урегулирования иска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генпрокурора Джоша Стейна.
Также Juul Labs Inc обязалась ограничить распространение продукции, привлекательной для несовершеннолетних. Такие отчёты компания должна будет предоставлять ежегодно.
Стейн рассказал, что возбудил дело против Juul Labs Inc после, как «услышал от друзей о разрушительных последствиях, которые этот продукт принёс в жизни детей — наркомании, депрессии, плохих оценках, смене школ, медицинском лечении и многом другом». Он счёл, что компания специально преуменьшала вред от курения электронных сигарет, чтобы повысить популярность среди несовершеннолетних.
Стартап Juul запустился в США в 2015 году и одним из первых начал продавать электронные сигареты и сменные картриджи с разными вкусами собственной разработки. В 2018 году стартап занял почти 70% американского рынка электронных сигарет.
В июле 2018 года у Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) возникли вопросы к Juul из-за популярности её электронных сигарет у школьников. Ведомство и прокуратура Массачусетса заподозрили стартап в ориентировании на несовершеннолетних при рекламе своих продуктов. После этого компания перестала продавать в магазинах вейпы с разными вкусами и удалила аккаунты в фейсбуке и инстаграме.
Сейчас из-за рекламы, направленной на несовершеннолетних, на Juul Labs Inc подано более двух тысяч исков.
наркомании, депрессии, плохих оценках, смене школ, медицинском лечении
Обколються своими вейпами и ябут друг друга в жёппы
Ну охуеть. Кстати, а почему Кока Колу не штрафуют за рождественскую рекламу для детей, она ведь порождает "эпидемию ожирения"?
На хрен реклама, подростки и так их покупают. Руки не воняют, выглядит не как сигарета, взрослые не поймут сразу. У нас куча школьников с этой херней ходят
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Талантливый холод
Иван, почему у вас фото сгенерировано?
это первый такой штраф для компании.
Это крайне ценная информация, которую конечно же нужно вынести в заголовок.
Смотри как пишутся заголовки:
Juul оштрафовали на 40 миллионов долларов.
За то, что тот побуждал подростков вейпить. Так постановил суд Северной Каролины в США [это первый абзац в теле новости]