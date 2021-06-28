{"id":752,"title":"\u041a\u0440\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430: GPS-\u0442\u0440\u0435\u043a\u0435\u0440 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0432\u043c\u0435\u0448\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0432 \u043b\u0438\u0447\u043d\u0443\u044e \u0436\u0438\u0437\u043d\u044c","url":"\/redirect?component=advertising&id=752&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/256024-where-is-your-kid&hash=d89586eca6629c08b06218b68fefc096b1e75950cb16883bc97b747c55353e78","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

Juul выплатит 40 миллионов долларов штату в США за рекламу для подростков — это первый такой штраф для компании Статьи редакции

Суд решил, что вред от электронных сигарет нарочно преуменьшен, чтобы спровоцировать «эпидемию вейпинга».

11 11 комментариев
2089 просмотров

Компания по производству электронных сигарет Juul согласилась выплатить властям Северной Каролины 40 миллионов долларов для урегулирования иска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генпрокурора Джоша Стейна.

Также Juul Labs Inc обязалась ограничить распространение продукции, привлекательной для несовершеннолетних. Такие отчёты компания должна будет предоставлять ежегодно.

Стейн рассказал, что возбудил дело против Juul Labs Inc после, как «услышал от друзей о разрушительных последствиях, которые этот продукт принёс в жизни детей — наркомании, депрессии, плохих оценках, смене школ, медицинском лечении и многом другом». Он счёл, что компания специально преуменьшала вред от курения электронных сигарет, чтобы повысить популярность среди несовершеннолетних.

Стартап Juul запустился в США в 2015 году и одним из первых начал продавать электронные сигареты и сменные картриджи с разными вкусами собственной разработки. В 2018 году стартап занял почти 70% американского рынка электронных сигарет.

В июле 2018 года у Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) возникли вопросы к Juul из-за популярности её электронных сигарет у школьников. Ведомство и прокуратура Массачусетса заподозрили стартап в ориентировании на несовершеннолетних при рекламе своих продуктов. После этого компания перестала продавать в магазинах вейпы с разными вкусами и удалила аккаунты в фейсбуке и инстаграме.

Сейчас из-за рекламы, направленной на несовершеннолетних, на Juul Labs Inc подано более двух тысяч исков.

#новости #здоровье #вейпы

11 11 комментариев
12
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u0435","\u0432\u0435\u0439\u043f\u044b"], "comments": 11, "likes": 12, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 402989, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 28 Jun 2021 20:15:28 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Untiy16

4

наркомании, депрессии, плохих оценках, смене школ, медицинском лечении

Обколються своими вейпами и ябут друг друга в жёппы

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

можна нинада никаких эпидемий

Ответить

Егор Ниглов

1

Ну охуеть. Кстати, а почему Кока Колу не штрафуют за рождественскую рекламу для детей, она ведь порождает "эпидемию ожирения"?

Ответить

Рамиль Газетдинов

1

На хрен реклама, подростки и так их покупают. Руки не воняют, выглядит не как сигарета, взрослые не поймут сразу. У нас куча школьников с этой херней ходят

Ответить

Ivan Petrov

–2

.

Ответить

Талантливый холод

Ivan
3

Иван, почему у вас фото сгенерировано?

Ответить

Ivan Petrov

Талантливый
0

я такой красавец на самом деле

Ответить

Ваша Закладко

0

солевых жмут 

Ответить

Нижний интернет

0

это первый такой штраф для компании.

Это крайне ценная информация, которую конечно же нужно вынести в заголовок.

Смотри как пишутся заголовки:

Juul оштрафовали на 40 миллионов долларов.

За то, что тот побуждал подростков вейпить. Так постановил суд Северной Каролины в США [это первый абзац в теле новости]

Ответить

Бесконечный Кирилл

0

Почему-то казалось, что Жуул — это типа айкоса, а не «вейп»

Ответить

Ник Хартман

0

Гасят вейпы сознательно

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Президент Чехии назвал трансгендерных людей «совершенно отвратительными»
Милош Земан сказал, что «может понять гомосексуалистов и лесбиянок», но смену пола сравнил с членовредительством.
536
Новости
В детском лагере в Туве произошла вспышка Covid-19. Заразились больше 70 человек
СК проверяет, не подделывали ли справки об отсутствии заболевания и соблюдали ли в лагере меры по борьбе с распространением коронавируса.
256
Новости
Глава красноярской турфирмы рассказала в инстаграме, как отправила туристов в Египет с положительным тестом на Covid-19
Для получения отрицательного теста она посоветовала «заливать мирамистин, где только можно».
220
Популярное за три дня
Новости
Глава красноярской турфирмы рассказала в инстаграме, как отправила туристов в Египет с положительным тестом на Covid-19
Для получения отрицательного теста она посоветовала «заливать мирамистин, где только можно».
220
Интернет
«Власти договорились с коронавирусом»: в Петербурге в разгар пандемии провели «Алые Паруса» с тысячами зрителей
В соцсетях возмущаются «двойными стандартами» властей, запрещающими массовые мероприятия из-за Covid-19, но проводящими многотысячный праздник.
270
Разборы
«Альтернатива» на грани закрытия: что почитать о единственной в России организации, которая вызволяет людей из рабства
10 ссылок о проекте, который помог вернуться домой почти двум тысячам человек в России и ближнем зарубежье.
46
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

ouxen

Microsoft выпустила Windows 11…

Alex P

Курский губернатор попросил…

Eugen T

Microsoft выпустила Windows 11…

MedievalRain

Президент Чехии назвал…

Саша

Курский губернатор попросил…

Agaf Onaf

Автор песни «Музыка нас…

Кодзим Дедстрендыч

Медики из Иркутска попросили у…

ОСА

Курский губернатор попросил…

Саша

«Волга-Днепр» первой из…

Nike RossXP

Запись в подсайте Москва

Nike RossXP

Медики из Иркутска попросили у…

F pee Z doo

Microsoft выпустила Windows 11…

F pee Z doo

Microsoft выпустила Windows 11…

maxi

Чехия потребовала от России…

Sergey Ponkin

Умер участник сообщества TJ…

Nike RossXP

Microsoft выпустила Windows 11…

Vladimir…

Полиция США нашла насильника…

Андрей Беликов

«Мне не стыдно» — последнее…

Petr

Полиция США нашла насильника…
null