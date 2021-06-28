Курский губернатор попросил силовиков «отработать» авторов комментариев под его постами в соцсетях Статьи редакции
И назвал пользователей «подлецами».
Роман Старовойт на еженедельной планёрке попросил подчинённых вместе с силовиками найти «подлецов», которые оставили под его сообщениями в соцсетях о Дне памяти и скорби 22 июня не понравившиеся ему комментарии. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В день 80-летия с начала Великой Отечественной войны 22 июня Старовойт опубликовал на личных страницах во «ВКонтакте» и инстаграме посты об акции «Свеча памяти» в Курске.
Губернатору не понравились два комментария. В одном из них экоактивистка Юлия Чугунова возмутилась большим количеством пластикового мусора, оставшегося после акции со свечами. В другом мужчина предложил открыть в Курске зоопарк и назвать его «Освенцим».
По мнению Старовойта, люди должны публично прокомментировать свои слова. Он пожизненно забанил этих пользователей.
Экоактивистка Юлия Чугунова пояснила «Коммерсанту», что своим комментарием не пыталась оскорбить память: «Хотела лишь привлечь внимание к защите экологии, к тому, что можно было почтить этот день другими способами, так как все мы знаем, куда эти стаканчики и свечки потом, скорее всего, пошли — на свалку». Она добавила, что уважает труд губернатора и считает, что произошло недопонимание.
Глава региона удалил эти комментарии, но теперь в его инстаграме ещё больше негативных сообщений от местных жителей.
блять не могу уже это все читать
Действительный огонь
уезжай или тупей
Ты какой вариант выбрал?
Действительный
Мне повезло по умолчанию
я уехала кукухой, мне не надо тупеть
Действительный
Сейчас на какой станции?
спортивной, нужно своё тело сделать мощнее, чтобы стать лидером атаки
портупея гачи
Действительный
очень тонко как-то 🤷♀️ портупеи в кадре не видно, а польна на соболь похожа кста
Я бы просто в глаза ей посмотрел.
А ебало у этого псевдопатриота не треснет от пафоса?
Перенимает лучшие чеченские практики
он tried so hard and got so far
Предлагаю Роман Старовойту отработать свой анус.
Зря она дала заднюю - уважает труд губернатора. Губернатор это тот кого выбрали а не назналичи. Если разбираться как он пришёл и чем он в итоге щас занимается и что происходит за три года с областью выводы будут понятны
ну мало ли, завтра проснется в пластиковых стяжках на пластиковом матрасе в неизвестном месте
Ему там уже в комментариях напихали, лол
Чем глуше регион тем большая дичь там происходит в мое родном мухасранске 16 лет подряд исполнял обязанности губера , бывший мент по совместительству хороший друг песков отличившийся за службу систематическими пытками в своем отделение еще в начале 2000 . А за 16 лет правления продвижением на все сладкие места двух великовозрастных сынков , один из которых на протяжение 10 лет в своем твиттере общался в стиле ауе и жизни по понятиям , на ежедневной основе крыл трёх этажном матом жителей региона и своих политических “противников” (филиалы едра - кпрф , лдпр) . До сих пор удивляюсь , как это не породило какой нибудь скандал
Надует губки Обижулька,
Печалька вместе с ней грустит.
Потупит глазки как бабулька,
Забьётся в угол и молчит.
У Обижульки слёзки близки,
Она боится слов плохих.
Отнюдь не пошлая актриска,
Мне жаль её - отправлю в стих.
(с) Лариса Преображенская
А че, все правильно же. Нехуй в своих интернатах пиздеть, пусть за слова ответит как настоящая баба
Ладно, снова удалю..
https://tjournal.ru/links/403023-kurskiy-gubernator-poprosil-silovikov-otrabotat-podpischikov-za-ne-ponravivshiesya-emu-kommentarii