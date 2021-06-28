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Новости
yannlll

Курский губернатор попросил силовиков «отработать» авторов комментариев под его постами в соцсетях Статьи редакции

И назвал пользователей «подлецами».

47 47 комментариев
3584 просмотров

Роман Старовойт на еженедельной планёрке попросил подчинённых вместе с силовиками найти «подлецов», которые оставили под его сообщениями в соцсетях о Дне памяти и скорби 22 июня не понравившиеся ему комментарии. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В день 80-летия с начала Великой Отечественной войны 22 июня Старовойт опубликовал на личных страницах во «ВКонтакте» и инстаграме посты об акции «Свеча памяти» в Курске.

Губернатору не понравились два комментария. В одном из них экоактивистка Юлия Чугунова возмутилась большим количеством пластикового мусора, оставшегося после акции со свечами. В другом мужчина предложил открыть в Курске зоопарк и назвать его «Освенцим».

Я прошу эту гражданку отыскать, давайте проведем профилактическую беседу. Я бы просто в глаза ей посмотрел.


В эту трагическую дату, когда мы вспоминаем погибших в Великой Отечественной войне, вся страна горе испытывает, а они вот так вот себе позволяют такие выходки. Просто низко, подло. Открытость — это не вседозволенность. Вот я прошу с силовиками отработать этих двух персонажей.

Роман Старовойт
губернатор Курской области

По мнению Старовойта, люди должны публично прокомментировать свои слова. Он пожизненно забанил этих пользователей.

Экоактивистка Юлия Чугунова пояснила «Коммерсанту», что своим комментарием не пыталась оскорбить память: «Хотела лишь привлечь внимание к защите экологии, к тому, что можно было почтить этот день другими способами, так как все мы знаем, куда эти стаканчики и свечки потом, скорее всего, пошли — на свалку». Она добавила, что уважает труд губернатора и считает, что произошло недопонимание.

Глава региона удалил эти комментарии, но теперь в его инстаграме ещё больше негативных сообщений от местных жителей.

#новости #регионы

47 47 комментариев
31
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47 комментариев
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Alexey Kochetkov

74

блять не могу уже это все читать

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Действительный огонь

Alexey
9

уезжай или тупей 

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Doktor Streyndzhlav

Действительный
3

Ты какой вариант выбрал?

Ответить

Действительный

Doktor
8

Мне повезло по умолчанию 

Ответить

Ann Partovi

Действи…
4

я уехала кукухой, мне не надо тупеть

Ответить

Действительный

Ann
1

Сейчас на какой станции?

Ответить

Ann Partovi

Действи…
3

спортивной, нужно своё тело сделать мощнее, чтобы стать лидером атаки 

Ответить

Ann Partovi

Действи…
0

https://youtu.be/_DN2mrHnJxo 

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Ваша Закладко

Действительный
0

портупея гачи

Ответить

Действительный

Ваша
0
Ответить

Действительный

Действи…
1

@van der Pusch ну и что ты наделала 

Ответить

Ваша Закладко

Действи…
0

очень тонко как-то 🤷‍♀️ портупеи в кадре не видно, а польна на соболь похожа кста

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New

Alexey
0

Держи коня.
Расслабься.
Успокойся.
Посмотри.. разве этот конь не красивый?

Ответить

Alexander Personazhe

New
2
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Джон Кроули

Alexey
0
Ответить

Роман Новиков

11

Я бы просто в глаза ей посмотрел.

А ебало у этого псевдопатриота не треснет от пафоса?

Ответить

Даниил Баздырев

9

Перенимает лучшие чеченские практики

Ответить

Славой Жижек

Даниил
5

Чеченизация РФ...

Ответить

Ваша Закладко

Даниил
1

он tried so hard and got so far

Ответить

Славой Жижек

Ваша
0

But in the end
It doesn't even matter

Ответить

Александр Борродач

Даниил
0

ДОН

Ответить

Andrew Muralov

7

Предлагаю Роман Старовойту отработать свой анус. 

Ответить

Игорь Рачук

Andrew
1
Ответить

Станислав Васильевич

6

Зря она дала заднюю - уважает труд губернатора. Губернатор это тот кого выбрали а не назналичи. Если разбираться как он пришёл и чем он в итоге щас занимается и что происходит за три года с областью выводы будут понятны

Ответить

Ann Partovi

Станислав
1

ну мало ли, завтра проснется в пластиковых стяжках на пластиковом матрасе в неизвестном месте

Ответить

Grisha Pivovarov

5

Порвался )

Ответить

Алексей Егоров

3

Ему там уже в комментариях напихали, лол

Ответить

Ann Partovi

Алексей
0

От стресса дадут отпуск

Ответить

Рыжий

3
Ответить

Медицинский кран

2

Я, как эколог с экоактивисткой согласен: у самого такие же мысли возникли, когда видел подобные акции по всей стране.

Ответить

ТыжЮзер

1

Когда пытаешься пародировать кумира, но ты сладкий пирожочек 🧁🧁🧁

Ответить

Далекий Илья

1

Я прошу эту гражданку отыскать, давайте проведем профилактическую беседу. Я бы просто в глаза ей посмотрел.

Ответить

мЕдь

1

/*натужная шутка про российскую политику*/

Ответить

Сергей Лукин

1

Слуга народа травит цепных псов на народ

Ответить

Михаил

1

Чем глуше регион тем большая дичь там происходит в мое родном мухасранске 16 лет подряд исполнял обязанности губера , бывший мент по совместительству хороший друг песков отличившийся за службу систематическими пытками в своем отделение еще в начале 2000 . А за 16 лет правления продвижением на все сладкие места двух великовозрастных сынков , один из которых на протяжение 10 лет в своем твиттере общался в стиле ауе и жизни по понятиям , на ежедневной основе крыл трёх этажном матом жителей региона и своих политических “противников” (филиалы едра - кпрф , лдпр) . До сих пор удивляюсь , как это не породило какой нибудь скандал 

Ответить

Дмитрий Семёнов

1

Надует губки Обижулька,
Печалька вместе с ней грустит.
Потупит глазки как бабулька,
Забьётся в угол и молчит.
У Обижульки слёзки близки,
Она боится слов плохих.
Отнюдь не пошлая актриска,
Мне жаль её - отправлю в стих.
(с) Лариса Преображенская

Ответить

Станислав Васильевич

0

Когда кадывшина проростает

Ответить

Интенсивный жар

0

36@Нbk0

Ответить

Собачий Кайф

0

А че, все правильно же. Нехуй в своих интернатах пиздеть, пусть за слова ответит как настоящая баба

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Сколько можно скорбеть и горевать

Ответить

Максим Шпилёв

0

Ладно, снова удалю..

https://tjournal.ru/links/403023-kurskiy-gubernator-poprosil-silovikov-otrabotat-podpischikov-za-ne-ponravivshiesya-emu-kommentarii

Курский губернатор попросил силовиков…
Курский губернатор попросил силовиков «отработать» подписчиков за не понравившиеся ему комментарии…
tjournal.ru
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New

0
Ответить

Дмитрий Козловский

0

типичный едрос мудень!

Ответить

Блаженный кофе

0

Курский губернатор попросил силовиков «отработать» авторов комментариев под его постами в соцсетях

Дон

Ответить

ouxen

0

Она добавила, что уважает труд губернатора и считает, что произошло недопонимание.

Ответить

ОСА

–3

Сборище подлецов в комментариях

Ответить

Саша

ОСА
0

Это ирония ?

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