Курский губернатор попросил силовиков «отработать» авторов комментариев под его постами в соцсетях

Я прошу эту гражданку отыскать, давайте проведем профилактическую беседу. Я бы просто в глаза ей посмотрел.



В эту трагическую дату, когда мы вспоминаем погибших в Великой Отечественной войне, вся страна горе испытывает, а они вот так вот себе позволяют такие выходки. Просто низко, подло. Открытость — это не вседозволенность. Вот я прошу с силовиками отработать этих двух персонажей.

