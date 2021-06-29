Вместе с ней полиция нашла и «Мельницу» Пита Мондриана.

«Голова женщины» Пабло Пикассо

Полиция обнаружила картины на складе в городе Кератея. По подозрению в краже задержали 49-летнего мужчину. Об этом сообщает The TOC.

По данным издания, преступник не смог провезти «Голову женщины» 1939 года и «Мельницу» 1905 года создания заграницу, чтобы сбыть на чёрном рынке. Картина Пикассо оценивается в 20 миллионов евро.

«Мельница» Пит Мондриан

Картины Пикассо и Мондриана похитили из Национальной галереи Афин в 2012 году. Тогда за преступники за несколько минут украли сразу три полотна. Это похищение называли «кражей века».