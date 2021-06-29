В Греции нашли украденную девять лет назад картину Пабло Пикассо «Голова женщины». Её похищение называли «кражей века» Статьи редакции
Вместе с ней полиция нашла и «Мельницу» Пита Мондриана.
Полиция обнаружила картины на складе в городе Кератея. По подозрению в краже задержали 49-летнего мужчину. Об этом сообщает The TOC.
По данным издания, преступник не смог провезти «Голову женщины» 1939 года и «Мельницу» 1905 года создания заграницу, чтобы сбыть на чёрном рынке. Картина Пикассо оценивается в 20 миллионов евро.
Картины Пикассо и Мондриана похитили из Национальной галереи Афин в 2012 году. Тогда за преступники за несколько минут украли сразу три полотна. Это похищение называли «кражей века».
Ха, дураки, зачем её в интернет выложили, теперь она у меня
Дурак, нфт купи
Многий корабль
нужно смотреть с шизой)))
Марочку надо?
нет я как то без ускорителей живу
Ну так и скажи что скучно живёшь в серой зоне.
Питерский кот
Картину воспринимать не только как просто рисунок, но и в контексте времени её создания.
Страховой фитиль
картина 1939 года . вторая мировая . правильный контекст ?
Питерский кот
Там влияют не только исторические события, но и смена художественных стилей, типа "никто до этого так не делал" или одна из первых работ жанра кубизм.
В том числе. Герника хороший пример.
я конечно примерно понял что это про страдания и войну , но в целом наверное есть более понятные способы изобразить
26 апреля 1937 года немецкие бомбардировщики из «Легиона Кондор» уничтожили город Гернику.
В 1940 году знаменитый художник Пабло Пикассо оказался в оккупированном гитлеровцами Париже. Известную своими левыми взглядами знаменитость посетили сотрудники гестапо.
На рабочем столе Пикассо находилась открытка с репродукцией одной из его картин.
— Это сделали вы? — спросил один из гестаповцев.
— Нет, это сделали вы! — отрезал художник.
основная проблема творцов в том что они думают что другие люди мыслят и думают так же , как и они. в том же ключе, теми же идеями, с той же скоростью.
но вот даже я и ты эти комменты читаем с разной эмоциональной окраской
Так в этом и вся фишка любого искусства. В зависимости от сложности идеи, оно требует труда от зрителя/слушателя. Причём для таких ребят как Пикассо часто довольно долгого и кропотливого: изучение истории искусства во всём его многообразии, изучение просто истории, чтобы понимать контекст происходящего, изучение современного искусства, чтобы было с чем сравнивать. И только тогда начинаешь считывать информацию как стереокартинку.
Насколько же душевно, красиво и эстетично смотрится мельница. И какой же кал из жопы хуита Пикассо. Впрочем, ничего нового
Почему вместо головы женщины голова коня?
Собчак изображали.
картину Пабло Пикассо «Голова женщины». Её похищение называли «кражей века»
А чо не «кражей головы»?