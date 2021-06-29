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Sasha Shambilova

В Греции нашли украденную девять лет назад картину Пабло Пикассо «Голова женщины». Её похищение называли «кражей века» Статьи редакции

Вместе с ней полиция нашла и «Мельницу» Пита Мондриана.

«Голова женщины» Пабло Пикассо

Полиция обнаружила картины на складе в городе Кератея. По подозрению в краже задержали 49-летнего мужчину. Об этом сообщает The TOC.

По данным издания, преступник не смог провезти «Голову женщины» 1939 года и «Мельницу» 1905 года создания заграницу, чтобы сбыть на чёрном рынке. Картина Пикассо оценивается в 20 миллионов евро.

«Мельница» Пит Мондриан

Картины Пикассо и Мондриана похитили из Национальной галереи Афин в 2012 году. Тогда за преступники за несколько минут украли сразу три полотна. Это похищение называли «кражей века».

#новости #арт

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Владислав Васильев

17

Ха, дураки, зачем её в интернет выложили, теперь она у меня

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Илья Захаров

Владислав
0

Дурак, нфт купи

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Владислав Васильев

Илья
0

Купи у меня картину и оформи как NFT

Ответить

Страховой фитиль

2

я по всем сторонам повращал пикчу , бля с какой надо смотреть ?

Ответить

Алексей Прохоров

Страховой
14

Я вообще лошадь вижу

Ответить

Многий корабль

Страховой
4

нужно смотреть с шизой)))

Ответить

Joel Miller

Многий
1

Со стороны Пикассо.

Ответить

Джон Кроули

Страховой
0

Марочку надо?

Ответить

Страховой фитиль

Джон
0

нет я как то без ускорителей живу

Ответить

Джон Кроули

Страхов…
1

Ну так и скажи что скучно живёшь в серой зоне.

Ответить

Страховой фитиль

Джон
0

видел как заканчивают те кто нескучно живут

Ответить

Кирилл Мишичев

5

Каляки маляки

Ответить

Рыночный жар

–1

Зачем это говно искали?

Ответить

Питерский кот

Рыночный
2

Картину воспринимать не только как просто рисунок, но и в контексте времени её создания.

Ответить

Страховой фитиль

Питерский
3

картина 1939 года . вторая мировая . правильный контекст ?

Ответить

Питерский кот

Страхов…
5

Там влияют не только исторические события, но и смена художественных стилей, типа "никто до этого так не делал" или одна из первых работ жанра кубизм.

Ответить

Страховой фитиль

Питерск…
0

ладно

Ответить

Cерьёзный Валера

Страхов…
1

В том числе. Герника хороший пример.

Герника (картина)
«Гéрника» (исп. Guernica) — картина Пабло Пикассо, написанная в мае 1937 года по заказу…
ru.wikipedia.org
Ответить

Страховой фитиль

Cерьёзн…
0

я конечно примерно понял что это про страдания и войну , но в целом наверное есть более понятные способы изобразить

Ответить

Cерьёзный Валера

Страхов…
4

26 апреля 1937 года немецкие бомбардировщики из «Легиона Кондор» уничтожили город Гернику.

В 1940 году знаменитый художник Пабло Пикассо оказался в оккупированном гитлеровцами Париже. Известную своими левыми взглядами знаменитость посетили сотрудники гестапо.

На рабочем столе Пикассо находилась открытка с репродукцией одной из его картин.

— Это сделали вы? — спросил один из гестаповцев.
— Нет, это сделали вы! — отрезал художник.

Ответить

Страховой фитиль

Cерьёзн…
1

основная проблема творцов в том что они думают что другие люди мыслят и думают так же , как и они. в том же ключе, теми же идеями, с той же скоростью.
но вот даже я и ты эти комменты читаем с разной эмоциональной окраской

Ответить

Cерьёзный

Страхов…
0

Так в этом и вся фишка любого искусства. В зависимости от сложности идеи, оно требует труда от зрителя/слушателя. Причём для таких ребят как Пикассо часто довольно долгого и кропотливого: изучение истории искусства во всём его многообразии, изучение просто истории, чтобы понимать контекст происходящего, изучение современного искусства, чтобы было с чем сравнивать. И только тогда начинаешь считывать информацию как стереокартинку.

Ответить

Владислав

Cерьёзн…
0

Отрезал Ван Гог, а Пикассо ответил!

Ответить

Небольшой жёлтый робат

3

было сложно, но подрочил

Ответить

Cody Dismal

3

Насколько же душевно, красиво и эстетично смотрится мельница. И какой же кал из жопы хуита Пикассо. Впрочем, ничего нового

Ответить

Valery Vaflef

Cody
0

Про хуиту плохо, в остальном лайк

Ответить

Многий корабль

2

если уродство сверху называется "голова женщины" это сексизм???

Ответить

Страховой фитиль

Многий
2

для первой половины двадцатого века норм

Ответить

Андрей Балконский

0

Почему вместо головы женщины голова коня?

Ответить

Joel Miller

Андрей
4

Собчак изображали.

Ответить

Николай Николаевич

Joel
0

А мне показалось Захарова

Ответить

сироп от щекотки

Joel
0
Ответить

Миша Копейкин

0

 картину Пабло Пикассо «Голова женщины». Её похищение называли «кражей века»

А чо не «кражей головы»?

Ответить

Valery Vaflef

0

Мельница круче

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