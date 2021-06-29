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Новости
Sasha Shambilova

К журналистам «Проекта» пришла полиция. Главреда издания обвиняют по уголовному делу о клевете Статьи редакции

29 июня издание выпустило расследование про главу МВД Владимира Колокольцева.

105 105 комментариев
8350 просмотров

Полиция пришла к журналистке Марии Жолобовой, главному редактору Роману Баданину и замглавреда Михаилу Рубину. Накануне издание анонсировало выход расследования Жолобовой про главу МВД. Об этом сообщает сам «Проект».

Причины визита полиции неизвестны. Журналистка отказалась пустить их в квартиру, к ней выехал адвокат «ОВД-Инфо» Владимир Кушнир. У Баданина и Рубина начались обыски. Заместителя главного редактора задержали около дома Жолобовой.

Обновлено (09:46) У Марии Колобовой также проходит обыск, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката. Визит полиции к ней и Баданину связан с делом о клевете на петербургского бизнесмена Илью Трабера. Они были авторами фильма «Петербургские. Отец и сын» 2017 года.
Обновлено (11:39) Баданин проходит проходит подозреваемым по уголовному делу о клевете. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на адвоката Анну Богатырёву. С них взяли подписку о неразглашении. Жолобову допросят по этому же делу в качестве свидетеля.

Сегодня в «Проекте» должно выйти расследование Жолобовой про главу МВД Владимира Колокольцева, мы анонсировали его накануне. Жолобова также — автор многих резонансных расследований, в том числе про главу Чечни Рамзана Кадырова.

«Проект»

О расследовании стало известно 28 июня. В анонсе сообщалось, что Колокольцев переписал свою недвижимость на родственников жены: особняк на Рублёво-Успенском шоссе стоимостью примерно 200 миллионов рублей и квартиру на Ленинском проспекте стоимостью ещё около 50 миллионов. По данным издания, недвижимостью «скорее всего» не пользуются.

Обновлено (09:20) Расследование про Колокольцева вышло, но сайт издания не открывается.
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#новости #медиа

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Страховой фитиль

85

ну давайте так посмотрим хули

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Страховой фитиль

Страховой
–4

в фильме девушка рассказывает всё на фоне автозака. видно что на ходу и эксплутации. видимо кто то из самой ментовки сотрудничал раз дал для фона. я вот например не могу снять ролик просто так с автозаком ( ну как, могу , но я внутри буду, по пути в отделение )

Ответить

Андрей Охапкин

Страховой
72
Ответить

Страховой фитиль

Андрей
2

ну правильно , техника должна окупаться

Ответить

Андрей Охапкин

Страхов…
39

Лайк, если хотел бы арендовать его на время очередного митинга, переоборудовать под party bus и разъезжать по улицам Москвы 😎

Ответить

Октябрьский

Андрей
2
Ответить

Ann Partovi

Андрей
1

Едет пативэн

Ответить

Твой Полиомелит

Андрей
0

Бомба!

Ответить

Андрей Охапкин

Твой
1

В автозаке? Аккуратнее с такими заявлениями

Ответить

Eugene Arbatsky

Андрей
0

Зачем подсветка как в аду? Специально, чтоб страшно было?

Ответить

Dmitry Smirnoff

Страховой
3

Всё можно купить. Хоть на фоне БТРа фоткайся.

Ответить

Страховой фитиль

Dmitry
0

да армейские то как раз не большая проблема , если договориться , они сами устраивают иногда показы

Ответить

KSA

Страховой
0

Снято в павильоне Мосфильма в Голливуде

Ответить

Твой Полиомелит

KSA
1

На армянское финансирование?

Ответить

Ann Partovi

Твой
1

Еврейское

Ответить

KSA

Ann
4

Синонимы

Ответить

Максим Козаченко

KSA
0

Сионисты*

Ответить

Илья Брайченко

Страховой
0

очень любопытно, как ты увидел по фото, что он на ходу и тем более эксплуатируется 🤷🏻‍♂️ то, что ты нафантазировал это - не делает это фактами 🙃

Ответить

new_comment

Страховой
0

Это уже так надоело! Так привычно, что даже обсуждать нечего.
Настоящей сенсацией было бы расследование, что у какого-то путинского чиновника нет незаконно нажитого имущества.

Ответить

Ленинградский супер_стар

14

Интересно, кто останется последним из свободных сми?

Ответить

Просто Тимуррр

Ленинградский
158

ИА Панорама

Ответить

ТыжЮзер

Просто
72

Скоро закроют, за то что сливают инфу о законопроектах до их принятия)

Ответить

KSA

ТыжЮзер
7

До их придумывания

Ответить

MangaloriANAL

ТыжЮзер
0
Ответить

Gidevan

Ленинградский
8

А чего вдруг кто-то должен остаться? Кажется цель Путина не в этом. 

Ответить

Ленинградский супер_стар

Gidevan
1

Так мне интересно кто будет последним

Ответить

VladKlar

Ленингр…
1

Хочешь знать кто будет гасить свет?

Ответить

Александр Бунцис

Ленингр…
0

А какие остались?

Ответить

Ann Partovi

Ленинградский
2

Так новое создадим, назовем: Владимир Владимирович Путин Лучший Президент Мира

Пусть попробуют заблокировать 

Ответить

new_comment

Ann
1

Лучше просто Путин. Как классно будут звучать заголовки: ФСБ провело обыски у "Путина".

Ответить

Небольшой жёлтый робат

27

По ком звонит колокольцев

Ответить

Gidevan

Небольшой
11

Никогда не спрашивай по ком звонит Колокольцев. 

Ответить

Администратор Аккаунта

Gidevan
0

Нет человека, который был бы как Путин - сам по себе.

Ответить

ТыжЮзер

21

Зря такие вещи анонсируют, зная, где живут)
Еще и сайт положили(

Кому-то сегодня покажут анонс премьеры: «Становление иностранного агента» и сиквела «Экстремист поневоле».

Ответить

Metalcoreman

ТыжЮзер
1

а может на это и был расчёт )

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Metalcoreman
0

Решили хайпануть, так сказать

Ответить

Metalcoreman

Дмитрий
2

конечно, сейчас после этой новости все побегут гуглить расследование

Ответить

Дмитрий

Metalco…
6

Совместная акция с МВД РФ

Ответить

Страховой фитиль

15

у нас начальник богатый , нельзя чтобы он не был богатый

Ответить

Иван Прохоров

Страховой
13

американской королеве можно, а ему нельзя?

Ответить

Ann Partovi

Иван
0

Все должно быть, как у людей. И что за американская королева?

Ответить

Иван Прохоров

Ann
11

Ролик был перед митингом 23 января, в школе какой-то учительница возмущалась перед учениками, почему путин хуже американской королевы должен жить?

Ответить

Владимир Филатов

Ann
1

Трамп

Ответить

Ann Partovi

Владимир
3

Лил Памп

Ответить

Bad Mother

Ann
0

лил пип

Ответить

Ann Partovi

Bad
1

Switchblades, cocaine
GothBoiClique make a hoe shake
Black fur, black coat
GothBoiClique in the back, hoe

Ин хай скул ай воз э лонар,
Ай воз риджект, ай воз э позер
Мультипал пёрсоналити, айм биполар
Ай свеар ай меан велл, айм стил гоинг ту хелл
Виткрафт, ловчентс
Випар ин май еар, пут ми ин э трэнс

When I die, bury me with all my ice on
When I die, bury me without the lights on
Lights off, nightlights
Clothes off, baby, I got good white
вен ай дай бури ме виз ос май айсон
ВЕН АЙ ДАЙ БУРИ МИ ВИЗ ОЛЛ МАЙ АЙСОН

ЛАЙТС ОФФ, НАЙТ ЛАЙТС
КЛОЗЕС ОФФ БЕЙБТ АЙ ГОТ ГУД ВАЙТ

Ответить

Миша Копейкин

16

Нэвэльный убирает конкурентов-расследователей

Ответить

AZP

8

Как неожиданно. Главмент - богач и напиздил кучу денег. Сенсация! Срочно в номер!

Ответить

Иван Прохоров

AZP
4

В Украине к таким вещам тоже толерантность высокая?

Ответить

AZP

Иван
3

В Украине тоже в тех кругах вор на воре сидит и вором погоняет.

Ответить

Следственный

AZP
0

Сейчас активно обсуждают отставку, Аваков последний раз на СНБО голосовал против санкций в отношении Фукса и Фирташа.  Разумков туда же 
Вот такую тему разгоняют в медиа))

Ответить

Иван Иванович

Следств…
8

Активно отставку Авакова не с 2014 обсуждают?)))

Ответить

Эпапа

Иван
0

Аваков сильная рука! Есть он - есть Украина.

Ответить

Твой Полиомелит

Эпапа
0

Ага, гнилая как РФ, НО - У НИХ ЕСТЬ ПОЛИТИКА! Течения, коалиции... в РФ - сплошное г-но по полю раскидано. Любой колосочек безжалостно выдергивается и заливается метровой кучей г-но.

Ответить

Следственный

Следств…
0

А так, к Авакову много вопросов. Дело Шеремета главный проеб

Ответить

Страховой фитиль

Следств…
0

Аваков ментом сам был ? или по кабинетам всё таскался?

Ответить

Следственный

Страхов…
6

Нет, только харьковским бандитом. Харьковская элита вся такая, один бандит был мером, другой бандит вылез в кабинеты власти, третий бандит со скучным лицом вчера у меня на районе с детишками рисовал картины, готовился к выборам мера 

Ответить

Страховой

Следств…
1

ммм узнаю родные места. что у меня в чугуеве был депутат который ветеранов поздравлял билбордами , на котором 80 % его фамилия была , что на Салтовке вечно недовыборы местных проходили .

Ответить

Следственн

Страхов…
2

Сейчас тот же цирк происходит, где Ярославский (Металист) с будущим мером Тереховым разыгрывают спектакль по возвращению фк Металиста.  Харьков удивительный город.

Ответить

Страховой

Следств…
0

А че Миша еще жив как политик? у Гордона было не просто скучное , а разочарованное лицо прям

Ответить

AZP

Страхов…
2

Пф. За Геннадия Адольфовича проголосовало 100500%, хотя он тогда ЕМНИП был почти труп.
За этого тем более проголосуют.

Ответить

Страховой

AZP
3

бля я помню тот прикольный пост из хуевого харькова,  когда Кернес помер , кто то в парке горького салютов ебанул ))

Ответить

Следственн

Страхов…
2

Да. вот за Харьков борется. Но мне кажется без шансов. И.о. Терехов уверенно смотрится. Говорят, это договорняк как раз между Аваковым и тем же Фуксом выше. 
Фукс - российский милиардер, который был правой рукой Кернеса. 2-3 пока Кернес погибал в Шарите он давал инсайды всей Украине что Кернес вот-вот восстанет. И именно Фукс передал заявление Кернеса о назначении и.о. Терехова с электронной подписью. Или как-то так. 
Ну а Аваков сам понимаешь, глава МВД его масштабов не может быть не влиятельной персоной у себя на родине. 

Ответить

Zero-one-o

Следств…
0

Город селюков

Ответить

AZP

Следств…
0

Главный проёб - подчинённые.  Не все, конечно, но в целом система гнилая безумно.
А начальник за подчинённых отвечать почему-то не хочет.

Ответить

Следственный

AZP
2

Я не вижу никаких плюсов работы Авакова с 14 года, после освобождения Харькова. Все остальное им проебано. 

Ответить

AZP

Следств…
0

Но при этом он успешно сидит жопой в кресле при втором президенте, хотя даже премьер-министры чаще меняются.

Ответить

Следственн

AZP
4

Да, потому что он один из самых умных политиков современной Украины. Жаль не в ту сторону воюет.

Ответить

Dima

AZP
0

У него на каждого есть компромат, вот никто и не быкует

Ответить

AZP

Следств…
0

Аваков сам кого хочешь отставит. Он тупо всемогущий.

Ответить

Следственный

AZP
0

И да и нет 

Ответить

Pavel Zamyatin

9
Ответить

Андрей Загоруйко

6

Все понимаю. Дом за ярд, квартира за пол ярда и тд. Но 23 парковочных места в одном из домов уже перебор. 

Ответить

Andrew Muralov

Андрей
9

Это для автозаков. 

Ответить

Сергей Сергеич

6

ТЖ, мы за вас уже переживаем.

Ответить

AZP

Сергей
2

Срочно эвакуируйте редакцию в Португалию.

Ответить

Сергей Сергеич

AZP
0

Я с вами

Ответить

KSA

AZP
0

В Портленд, Орегон

Ответить

Промышленный щит

5

Говорят, что сайт упал, но у меня через Cloudflare Warp за минуту открылся
https://www.proekt.media/guide/vladimir-kolokoltsev

Ответить

Промышленный щит

Промышленный
0

А, всё. Теперь и так не открывается (может тогда из кэша показывал)

Ответить

Даулет Тургалиев

Промышленный
3

У меня открылся, через где-то минуту

Ответить

Some Dude

Промышленный
1

у меня норм открылся, в кеше точно не был

Ответить

Следственный цветок

4

ГДЕ ТЕГ РЕПРЕССИИ????

Ответить

Ваша Закладко

Следственный
1

жмите вколокольцы

Ответить

KSA

Ваша
0

Бейте вколокольцы

Ответить

Ваша Закладко

KSA
1

бейтекупола

Ответить

Администратор Аккаунта

3

- Товарищ полковник, тут на сайте Проекта написано "Поддержать" и "Закрыть", что выбрать?
- "Закрыть", конечно
- Так точно, товарищ полковник. Сейчас закроем.

Ответить

Bad Mother Fucker

1

всё, уже открывается расследование

Ответить

Никита Коен

1

В 2021 наблюдаем на закат свободной прессы в России

Ответить

Ilia Maksiokov

1

Ну а что вы хотели..У палковников десятки ярдов, у него по статусу не должно быть меньше.

Ответить

Romario

1

Петербургский "бизнесмен" Илья Трабер.

Ответить

Danil Kuznetsov

1

Редакция, добавьте еще заодно, что срок давности по уголовному делу уже 2 года назад истекли

Ответить

Андрей Охапкин

0

ЗА ЧТО???

Ответить

Ann Partovi

Андрей
2

За Дзюдо и в целом за спорт. Это такая тактика всех побросать через бедро. Или как в борьбе вытащить за пределы круга. Не понимаю, зачем кому-то что-то доказывать, рассказывать, кого-то сажать за взятки, если можно просто посадить тех, кто организовал СМИ. Это и дешевле, и братки не в обиде, и народу как-то похуй

Ответить

Промышленный щит

Андрей
1

За всё хорошее, против всего плохого.

Ответить

Андрей Охапкин

Промышленный
0

Ну тогда всё правильно.

Ответить

Cерьёзный Валера

0

Ты чё, Шабливола?! Опять спиздила новость без указания автора?!

Расследование Проекта о Колокольцеве вышло…
https://www.proekt.media/guide/vladimir-kolokoltsev/
tjournal.ru
Ответить

Cерьёзный Валера

Cерьёзный
0

Бля, я тебя буду травить до конца твоих дней здесь, Шаблялова.

Ответить

Страховой фитиль

Cерьёзный
0

рвань

Ответить

Cерьёзный Валера

Страхов…
0

Да. Потому что второй раз за второй день. Шублявлова.

Ответить

KSA

Cерьёзный
0

Серьезно порвался?

Ответить

Cерьёзный Валера

KSA
0

Ну не так прям. Но заебу до смерти)

Ответить

Люц Шнайдер

0

Открывается 

Ответить

Алексей Куликов

0

А зачем вообще анонсировать? Это же повод попытаться сорвать выход. Ну и традиционное, дело о клевете, начинающееся с обыска. В России хоть одно уголовное дело не сопровождается обыском?

Ответить

Роман Стиханов

–3

Ну да, про Колокольцева же всем очень интересно. Вот узнали мы, что у него имущества много - и жить стало легче, цены опустились, налоги снизились, социалка подросла, прям дышать стало проще. Спасибо редакции! Ведь зачем вместо Колокольцева было бы готовить расследование, например, о том, что дерево и железо в стране выросли х3 за последний год. Или другие какие-то реально ПОЛЕЗНЫЕ для общества занозы освещать. Не, нам важнее всего знать, скока квартир и парковочных мест у Колокольцева. Мда. 

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