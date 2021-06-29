К журналистам «Проекта» пришла полиция. Главреда издания обвиняют по уголовному делу о клевете Статьи редакции
29 июня издание выпустило расследование про главу МВД Владимира Колокольцева.
Полиция пришла к журналистке Марии Жолобовой, главному редактору Роману Баданину и замглавреда Михаилу Рубину. Накануне издание анонсировало выход расследования Жолобовой про главу МВД. Об этом сообщает сам «Проект».
Причины визита полиции неизвестны. Журналистка отказалась пустить их в квартиру, к ней выехал адвокат «ОВД-Инфо» Владимир Кушнир. У Баданина и Рубина начались обыски. Заместителя главного редактора задержали около дома Жолобовой.
О расследовании стало известно 28 июня. В анонсе сообщалось, что Колокольцев переписал свою недвижимость на родственников жены: особняк на Рублёво-Успенском шоссе стоимостью примерно 200 миллионов рублей и квартиру на Ленинском проспекте стоимостью ещё около 50 миллионов. По данным издания, недвижимостью «скорее всего» не пользуются.
Страховой фитиль
в фильме девушка рассказывает всё на фоне автозака. видно что на ходу и эксплутации. видимо кто то из самой ментовки сотрудничал раз дал для фона. я вот например не могу снять ролик просто так с автозаком ( ну как, могу , но я внутри буду, по пути в отделение )
Страховой фитиль
ну правильно , техника должна окупаться
Лайк, если хотел бы арендовать его на время очередного митинга, переоборудовать под party bus и разъезжать по улицам Москвы 😎
Бомба!
Всё можно купить. Хоть на фоне БТРа фоткайся.
Страховой фитиль
да армейские то как раз не большая проблема , если договориться , они сами устраивают иногда показы
На армянское финансирование?
Еврейское
очень любопытно, как ты увидел по фото, что он на ходу и тем более эксплуатируется 🤷🏻♂️ то, что ты нафантазировал это - не делает это фактами 🙃
Это уже так надоело! Так привычно, что даже обсуждать нечего.
Настоящей сенсацией было бы расследование, что у какого-то путинского чиновника нет незаконно нажитого имущества.
ИА Панорама
А чего вдруг кто-то должен остаться? Кажется цель Путина не в этом.
Ленинградский супер_стар
Так мне интересно кто будет последним
Так новое создадим, назовем: Владимир Владимирович Путин Лучший Президент Мира
Пусть попробуют заблокировать
Лучше просто Путин. Как классно будут звучать заголовки: ФСБ провело обыски у "Путина".
По ком звонит колокольцев
Зря такие вещи анонсируют, зная, где живут)
Еще и сайт положили(
Кому-то сегодня покажут анонс премьеры: «Становление иностранного агента» и сиквела «Экстремист поневоле».
а может на это и был расчёт )
Решили хайпануть, так сказать
конечно, сейчас после этой новости все побегут гуглить расследование
американской королеве можно, а ему нельзя?
Все должно быть, как у людей. И что за американская королева?
Ролик был перед митингом 23 января, в школе какой-то учительница возмущалась перед учениками, почему путин хуже американской королевы должен жить?
Трамп
Лил Памп
лил пип
Switchblades, cocaine
GothBoiClique make a hoe shake
Black fur, black coat
GothBoiClique in the back, hoe
Ин хай скул ай воз э лонар,
Ай воз риджект, ай воз э позер
Мультипал пёрсоналити, айм биполар
Ай свеар ай меан велл, айм стил гоинг ту хелл
Виткрафт, ловчентс
Випар ин май еар, пут ми ин э трэнс
When I die, bury me with all my ice on
When I die, bury me without the lights on
Lights off, nightlights
Clothes off, baby, I got good white
вен ай дай бури ме виз ос май айсон
ВЕН АЙ ДАЙ БУРИ МИ ВИЗ ОЛЛ МАЙ АЙСОН
ЛАЙТС ОФФ, НАЙТ ЛАЙТС
КЛОЗЕС ОФФ БЕЙБТ АЙ ГОТ ГУД ВАЙТ
Как неожиданно. Главмент - богач и напиздил кучу денег. Сенсация! Срочно в номер!
В Украине к таким вещам тоже толерантность высокая?
Сейчас активно обсуждают отставку, Аваков последний раз на СНБО голосовал против санкций в отношении Фукса и Фирташа. Разумков туда же
Вот такую тему разгоняют в медиа))
Активно отставку Авакова не с 2014 обсуждают?)))
Ага, гнилая как РФ, НО - У НИХ ЕСТЬ ПОЛИТИКА! Течения, коалиции... в РФ - сплошное г-но по полю раскидано. Любой колосочек безжалостно выдергивается и заливается метровой кучей г-но.
Следственный
А так, к Авакову много вопросов. Дело Шеремета главный проеб
Страховой фитиль
Аваков ментом сам был ? или по кабинетам всё таскался?
Следственный
Нет, только харьковским бандитом. Харьковская элита вся такая, один бандит был мером, другой бандит вылез в кабинеты власти, третий бандит со скучным лицом вчера у меня на районе с детишками рисовал картины, готовился к выборам мера
ммм узнаю родные места. что у меня в чугуеве был депутат который ветеранов поздравлял билбордами , на котором 80 % его фамилия была , что на Салтовке вечно недовыборы местных проходили .
Сейчас тот же цирк происходит, где Ярославский (Металист) с будущим мером Тереховым разыгрывают спектакль по возвращению фк Металиста. Харьков удивительный город.
А че Миша еще жив как политик? у Гордона было не просто скучное , а разочарованное лицо прям
Страховой
бля я помню тот прикольный пост из хуевого харькова, когда Кернес помер , кто то в парке горького салютов ебанул ))
Да. вот за Харьков борется. Но мне кажется без шансов. И.о. Терехов уверенно смотрится. Говорят, это договорняк как раз между Аваковым и тем же Фуксом выше.
Фукс - российский милиардер, который был правой рукой Кернеса. 2-3 пока Кернес погибал в Шарите он давал инсайды всей Украине что Кернес вот-вот восстанет. И именно Фукс передал заявление Кернеса о назначении и.о. Терехова с электронной подписью. Или как-то так.
Ну а Аваков сам понимаешь, глава МВД его масштабов не может быть не влиятельной персоной у себя на родине.
Я не вижу никаких плюсов работы Авакова с 14 года, после освобождения Харькова. Все остальное им проебано.
Все понимаю. Дом за ярд, квартира за пол ярда и тд. Но 23 парковочных места в одном из домов уже перебор.
ТЖ, мы за вас уже переживаем.
Говорят, что сайт упал, но у меня через Cloudflare Warp за минуту открылся
https://www.proekt.media/guide/vladimir-kolokoltsev
Промышленный щит
А, всё. Теперь и так не открывается (может тогда из кэша показывал)
жмите вколокольцы
- Товарищ полковник, тут на сайте Проекта написано "Поддержать" и "Закрыть", что выбрать?
- "Закрыть", конечно
- Так точно, товарищ полковник. Сейчас закроем.
Ну а что вы хотели..У палковников десятки ярдов, у него по статусу не должно быть меньше.
Редакция, добавьте еще заодно, что срок давности по уголовному делу уже 2 года назад истекли
ЗА ЧТО???
За Дзюдо и в целом за спорт. Это такая тактика всех побросать через бедро. Или как в борьбе вытащить за пределы круга. Не понимаю, зачем кому-то что-то доказывать, рассказывать, кого-то сажать за взятки, если можно просто посадить тех, кто организовал СМИ. Это и дешевле, и братки не в обиде, и народу как-то похуй
Промышленный щит
За всё хорошее, против всего плохого.
Ты чё, Шабливола?! Опять спиздила новость без указания автора?!
Бля, я тебя буду травить до конца твоих дней здесь, Шаблялова.
Страховой фитиль
рвань
А зачем вообще анонсировать? Это же повод попытаться сорвать выход. Ну и традиционное, дело о клевете, начинающееся с обыска. В России хоть одно уголовное дело не сопровождается обыском?
Ну да, про Колокольцева же всем очень интересно. Вот узнали мы, что у него имущества много - и жить стало легче, цены опустились, налоги снизились, социалка подросла, прям дышать стало проще. Спасибо редакции! Ведь зачем вместо Колокольцева было бы готовить расследование, например, о том, что дерево и железо в стране выросли х3 за последний год. Или другие какие-то реально ПОЛЕЗНЫЕ для общества занозы освещать. Не, нам важнее всего знать, скока квартир и парковочных мест у Колокольцева. Мда.