К журналистам «Проекта» пришла полиция. В квартире главреда начался обыск, его заместителя задержали Статьи редакции
29 июня издание планировало выпустить расследование про главу МВД Владимира Колокольцева.
Полиция пришла к журналистке Марии Жолобовой, главному редактору Роману Баданину и замглавреда Михаилу Рубину. Накануне издание анонсировало выход расследования Жолобовой про главу МВД. Об этом сообщает сам «Проект».
Причины визита полиции неизвестны. Журналистка отказалась пустить их в квартиру, к ней выехал адвокат «ОВД-Инфо» Владимир Кушнир. У Баданина и Рубина начались обыски. Заместителя главного редактора задержали около дома Жолобовой.
О расследовании стало известно 28 июня. В анонсе сообщалось, что Колокольцев переписал свою недвижимость на родственников жены: особняк на Рублево-Успенском шоссе стоимостью примерно 200 миллионов рублей и квартиру на Ленинском проспекте стоимостью ещё около 50 миллионов. По данным издания, недвижимостью «скорее всего» не пользуются.
ИА Панорама
А чего вдруг кто-то должен остаться? Кажется цель Путина не в этом.
Страховой фитиль
в фильме девушка рассказывает всё на фоне автозака. видно что на ходу и эксплутации. видимо кто то из самой ментовки сотрудничал раз дал для фона. я вот например не могу снять ролик просто так с автозаком ( ну как, могу , но я внутри буду, по пути в отделение )
Зря такие вещи анонсируют, зная, где живут)
Еще и сайт положили(
Кому-то сегодня покажут анонс премьеры: «Становление иностранного агента» и сиквела «Экстремист поневоле».
а может на это и был расчёт )
Решили хайпануть, так сказать
конечно, сейчас после этой новости все побегут гуглить расследование
По ком звонит колокольцев
Как неожиданно. Главмент - богач и напиздил кучу денег. Сенсация! Срочно в номер!
В Украине к таким вещам тоже толерантность высокая?
Сейчас активно обсуждают отставку, Аваков последний раз на СНБО голосовал против санкций в отношении Фукса и Фирташа. Разумков туда же
Вот такую тему разгоняют в медиа))
Следственный
А так, к Авакову много вопросов. Дело Шеремета главный проеб
Страховой фитиль
Аваков ментом сам был ? или по кабинетам всё таскался?
Следственный
Нет, только харьковским бандитом. Харьковская элита вся такая, один бандит был мером, другой бандит вылез в кабинеты власти, третий бандит со скучным лицом вчера у меня на районе с детишками рисовал картины, готовился к выборам мера
Страховой
ммм узнаю родные места. что у меня в чугуеве был депутат который ветеранов поздравлял билбордами , на котором 80 % его фамилия была , что на Салтовке вечно недовыборы местных проходили .
Следственн
Сейчас тот же цирк происходит, где Ярославский (Металист) с будущим мером Тереховым разыгрывают спектакль по возвращению фк Металиста. Харьков удивительный город.
ТЖ, мы за вас уже переживаем.
Говорят, что сайт упал, но у меня через Cloudflare Warp за минуту открылся
https://www.proekt.media/guide/vladimir-kolokoltsev
Промышленный щит
А, всё. Теперь и так не открывается (может тогда из кэша показывал)