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Новости
Sasha Shambilova

К журналистам «Проекта» пришла полиция. В квартире главреда начался обыск, его заместителя задержали Статьи редакции

29 июня издание планировало выпустить расследование про главу МВД Владимира Колокольцева.

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Полиция пришла к журналистке Марии Жолобовой, главному редактору Роману Баданину и замглавреда Михаилу Рубину. Накануне издание анонсировало выход расследования Жолобовой про главу МВД. Об этом сообщает сам «Проект».

Причины визита полиции неизвестны. Журналистка отказалась пустить их в квартиру, к ней выехал адвокат «ОВД-Инфо» Владимир Кушнир. У Баданина и Рубина начались обыски. Заместителя главного редактора задержали около дома Жолобовой.

Сегодня в «Проекте» должно выйти расследование Жолобовой про главу МВД Владимира Колокольцева, мы анонсировали его накануне. Жолобова также — автор многих резонансных расследований, в том числе про главу Чечни Рамзана Кадырова.

«Проект»

О расследовании стало известно 28 июня. В анонсе сообщалось, что Колокольцев переписал свою недвижимость на родственников жены: особняк на Рублево-Успенском шоссе стоимостью примерно 200 миллионов рублей и квартиру на Ленинском проспекте стоимостью ещё около 50 миллионов. По данным издания, недвижимостью «скорее всего» не пользуются.

Обновлено (09:20) Расследование про Колокольцева вышло, но сайт издания не открывается.

#новости #медиа

41 41 комментарий
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Ленинградский супер_стар

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Интересно, кто останется последним из свободных сми?

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Просто Тимуррр

Ленинградский
27

ИА Панорама

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ТыжЮзер

Просто
10

Скоро закроют, за то что сливают инфу о законопроектах до их принятия)

Ответить

Gidevan

Ленинградский
0

А чего вдруг кто-то должен остаться? Кажется цель Путина не в этом. 

Ответить

Ленинградский супер_стар

Gidevan
0

Так мне интересно кто будет последним

Ответить

Страховой фитиль

10

ну давайте так посмотрим хули

Ответить

Страховой фитиль

Страховой
2

в фильме девушка рассказывает всё на фоне автозака. видно что на ходу и эксплутации. видимо кто то из самой ментовки сотрудничал раз дал для фона. я вот например не могу снять ролик просто так с автозаком ( ну как, могу , но я внутри буду, по пути в отделение )

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Андрей Охапкин

Страховой
2
Ответить

Страховой фитиль

Андрей
0

ну правильно , техника должна окупаться

Ответить

ТыжЮзер

7

Зря такие вещи анонсируют, зная, где живут)
Еще и сайт положили(

Кому-то сегодня покажут анонс премьеры: «Становление иностранного агента» и сиквела «Экстремист поневоле».

Ответить

Metalcoreman

ТыжЮзер
0

а может на это и был расчёт )

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Metalcoreman
0

Решили хайпануть, так сказать

Ответить

Metalcoreman

Дмитрий
0

конечно, сейчас после этой новости все побегут гуглить расследование

Ответить

Дмитрий

Metalco…
1

Совместная акция с МВД РФ

Ответить

Страховой фитиль

4

у нас начальник богатый , нельзя чтобы он не был богатый

Ответить

Иван Прохоров

Страховой
2

американской королеве можно, а ему нельзя?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

3

По ком звонит колокольцев

Ответить

Gidevan

Небольшой
2

Никогда не спрашивай по ком звонит Колокольцев. 

Ответить

Миша Копейкин

3

Нэвэльный убирает конкурентов-расследователей

Ответить

AZP

2

Как неожиданно. Главмент - богач и напиздил кучу денег. Сенсация! Срочно в номер!

Ответить

Иван Прохоров

AZP
0

В Украине к таким вещам тоже толерантность высокая?

Ответить

AZP

Иван
0

В Украине тоже в тех кругах вор на воре сидит и вором погоняет.

Ответить

Следственный

AZP
0

Сейчас активно обсуждают отставку, Аваков последний раз на СНБО голосовал против санкций в отношении Фукса и Фирташа.  Разумков туда же 
Вот такую тему разгоняют в медиа))

Ответить

Следственный

Следств…
0

А так, к Авакову много вопросов. Дело Шеремета главный проеб

Ответить

Страховой фитиль

Следств…
0

Аваков ментом сам был ? или по кабинетам всё таскался?

Ответить

Следственный

Страхов…
2

Нет, только харьковским бандитом. Харьковская элита вся такая, один бандит был мером, другой бандит вылез в кабинеты власти, третий бандит со скучным лицом вчера у меня на районе с детишками рисовал картины, готовился к выборам мера 

Ответить

Страховой

Следств…
1

ммм узнаю родные места. что у меня в чугуеве был депутат который ветеранов поздравлял билбордами , на котором 80 % его фамилия была , что на Салтовке вечно недовыборы местных проходили .

Ответить

Следственн

Страхов…
2

Сейчас тот же цирк происходит, где Ярославский (Металист) с будущим мером Тереховым разыгрывают спектакль по возвращению фк Металиста.  Харьков удивительный город.

Ответить

AZP

Следств…
0

Главный проёб - подчинённые.  Не все, конечно, но в целом система гнилая безумно.
А начальник за подчинённых отвечать почему-то не хочет.

Ответить

Следственный

AZP
1

Я не вижу никаких плюсов работы Авакова с 14 года, после освобождения Харькова. Все остальное им проебано. 

Ответить

AZP

Следств…
0

Но при этом он успешно сидит жопой в кресле при втором президенте, хотя даже премьер-министры чаще меняются.

Ответить

AZP

Следств…
0

Аваков сам кого хочешь отставит. Он тупо всемогущий.

Ответить

Следственный

AZP
0

И да и нет 

Ответить

Pavel Zamyatin

2
Ответить

Сергей Сергеич

2

ТЖ, мы за вас уже переживаем.

Ответить

AZP

Сергей
0

Срочно эвакуируйте редакцию в Португалию.

Ответить

Промышленный щит

1

Говорят, что сайт упал, но у меня через Cloudflare Warp за минуту открылся
https://www.proekt.media/guide/vladimir-kolokoltsev

Ответить

Промышленный щит

Промышленный
0

А, всё. Теперь и так не открывается (может тогда из кэша показывал)

Ответить

Даулет Тургалиев

Промышленный
0

У меня открылся, через где-то минуту

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Следственный цветок

1

ГДЕ ТЕГ РЕПРЕССИИ????

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Андрей Охапкин

0

ЗА ЧТО???

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