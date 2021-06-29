Глава Минздрава: причина провала вакцинации — ментальность россиян и свобода слова 

«У нас, видимо, осталась с 90-х годов свобода нравов и свобода личного мнения».

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Скриншот из видео «Первого канала»

Михаил Мурашко в интервью Владимиру Познер заявил, что сейчас в России привито только 23% граждан вместо требуемых для коллективного иммунитета 60%. В качестве причин провала кампании по вакцинации он назвал ментальность россиян и обилие фейков, что свидетельствует о «сохранившейся с 90-х» свободе слова. Министр подчеркнул, что особенно безответственно к пандемии относится молодёжь.

Почему сегодня возникает успокоенность? Люди видят, что есть управляемость инфекции, система готова. Но заболевание остаётся […] Мы вакцинировали большое количество лиц старше 60 лет. И сегодня среди них заболеваемость и летальность ниже. А молодёжь решила, что раз мы чаще болеем в лёгкой форме, то не нуждаемся в вакцинации, так переболеем. Михаил Мурашко глава Минздрава

Также Мурашко отметил, что меры по противодействию вируса в России очень мягкие. По его словам, граждане не хотят вакцинировать из-за недоверия к врачам, которое возникло по причине распространения недостоверной информации в интернете о вреде прививок.

У нас, видимо, осталась с 90-х годов свобода нравов и свобода личного мнения. Наверное, нужно что-то менять в отношении безопасности. Михаил Мурашко глава Минздрава

16 июня санитарные врачи Москвы и Московской области Елена Андреева и Ольга Михайлова обязали вакцинироваться 60% работников сферы услуг. Такие же постановления приняли ещё в более 20 регионов России. Минтруд РФ разрешил отстранять отказавшихся от прививок работников без сохранения зарплаты.