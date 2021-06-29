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Новости
Sasha Shambilova

Глава Минздрава: причина провала вакцинации — ментальность россиян и свобода слова Статьи редакции

«У нас, видимо, осталась с 90-х годов свобода нравов и свобода личного мнения».

205 205 комментариев
11 491 просмотров
Скриншот из видео «Первого канала»

Михаил Мурашко в интервью Владимиру Познер заявил, что сейчас в России привито только 23% граждан вместо требуемых для коллективного иммунитета 60%. В качестве причин провала кампании по вакцинации он назвал ментальность россиян и обилие фейков, что свидетельствует о «сохранившейся с 90-х» свободе слова. Министр подчеркнул, что особенно безответственно к пандемии относится молодёжь.

Почему сегодня возникает успокоенность? Люди видят, что есть управляемость инфекции, система готова. Но заболевание остаётся […] Мы вакцинировали большое количество лиц старше 60 лет. И сегодня среди них заболеваемость и летальность ниже. А молодёжь решила, что раз мы чаще болеем в лёгкой форме, то не нуждаемся в вакцинации, так переболеем.

Михаил Мурашко
глава Минздрава

Также Мурашко отметил, что меры по противодействию вируса в России очень мягкие. По его словам, граждане не хотят вакцинировать из-за недоверия к врачам, которое возникло по причине распространения недостоверной информации в интернете о вреде прививок.

У нас, видимо, осталась с 90-х годов свобода нравов и свобода личного мнения. Наверное, нужно что-то менять в отношении безопасности.

Михаил Мурашко
глава Минздрава

16 июня санитарные врачи Москвы и Московской области Елена Андреева и Ольга Михайлова обязали вакцинироваться 60% работников сферы услуг. Такие же постановления приняли ещё в более 20 регионов России. Минтруд РФ разрешил отстранять отказавшихся от прививок работников без сохранения зарплаты.

Обязательная вакцинация от Covid-19 — это…
Ещё недавно Путин утверждал о невозможности таких мер, а сегодня в Москве вводят штрафы до 300…
tjournal.ru

29 июня «Дождь» сообщил, что власти отказались от идеи вакцинировать 60% населения. Согласно новому плану, привиться должны хотя бы 30-35% граждан, поскольку теперь для группового иммунитета также учитывают переболевших.

#новости #covid19

205 205 комментариев
1
37
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205 комментариев
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Ничтожный Денис

166

Надо запретить свободу слова и сразу коронавирус уничтожится 

Ответить

Садовый микроскоп

Ничтожный
37

Я бы за тебя проголосовал, если бы у тебя нормальный ник был, не рисовать же мне твоего осьминога в бюллетене

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Садовый
67

За тебя нарисуют

Ответить

Садовый

Doktor
20
Ответить

KSA

Садовый
0

Рисуй @393173 

Ответить

Marhal_New _Arleana

Ничтожный
8

Надо запретить русских

Ответить

Рыжий

Marhal_New
2

Для этого надо найти русских, а это очень сложная задача

Ответить

Mr Robot

Рыжий
4

Говорят еще живут где то за пределами Москвы

Ответить

Аслан Кубаев

Marhal_New
0

Причём тут русские?

Ответить

Антигравитационный торт

Ничтожный
0

Смешно, но Китай показал что так и есть

Ответить

Отдаленный меч

Антигравитацион…
13

Ну такое. Позатыкали рты медикам, что по первой пытались навести шухер, и благополучно проебали вспышку, а там уже и по всем соседям разнесли.

Ответить

Антигравитационный торт

Антигравитацион…
0

Израиль еще

Ответить

Ничтожный Денис

Антигра…
0

В Израиле против прививок было больше со стороны ортодоксов, а остальные спокойно шли ставить себе пфайзер 

Ответить

Антигравитационн

Ничтожн…
0

а остальные спокойно шли ставить себе пфайзер

что до сих пор мы видим видосы как колят в пустоту, все как у всех

Ответить

KSA

Антигра…
3

Это фейки врагов Израиля!

Ответить

Ничтожный Денис

Антигра…
0

То есть? 

Ответить

Антигравитационн

Ничтожн…
–1

видео же недавно ходило, как медсестра создает видимость, что сделала прививку, а на самом деле просто поднесла шприц и убрала.

Ответить

Владимир Филатов

Антигравитацион…
0

Показал, как всё скрывать? Или что у них регулярно происходят вспышки?

Ответить

Антигравитационн

Владимир
0

Что всех вакцинировать можно только принудив

Ответить

Владимир Филатов

Антигра…
1

А, ну это правда.

Ответить

Владимир Филатов

Антигра…
0

А если у кого-то противопоказания, то тоже заставляют? Так ведь можно и убить.

Ответить

Антигравитационн

Владимир
0

я не настоящий сварщик 

Ответить

Владимир Филатов

Антигра…
0

жаль

Ответить

Специализированный химик

Ничтожный
3

И коронавирус запретить 

Ответить

Специализированный химик

Специализирован…
3

Вообще все запретить, тогда неопределенное состояние останется только 

Ответить

Ничтожный Денис

Специал…
3

Останется стабильность

Ответить

Майка Ника

Ничтожн…
0

Без расскачки, главное

Ответить

Смутный фитиль

Ничтожный
2

так поэтому и начали сми кошмарить активно

Ответить

Ирина Ермолова

Ничтожный
2

Так её не было никогда в России и тем не менее корона всё равно пришла. 

Ответить

Максим Савчук

Ничтожный
–3

Если без шуток, антипрививочники такую дичь пишут, что заставляют задуматься о свободе слова. 

Ответить

KSA

Максим
3

Максим Савчук

На проекте с 7 дек 2020

Комментарии      2

Ответить

Максим Савчук

KSA
–1

И? Я сюда захожу раз в месяц, когда кто-то ссылку кидает на новость. 

Ответить

KSA

Максим
–1

И ты лахтабот

Ответить

Максим Савчук

KSA
2

Хуевый я бот, раз у меня 2 коммента за полгода. 

Ответить

Кирилл Вселенский

Ничтожный
0

Надо запретить ментальность россиян

Ответить

марат котляров

Кирилл
0

Так вроде давно уже полицальность ввели.

Ответить

марат котляров

марат
0

Ну да ну да... такие у меня шутки

Ответить

Генетический Илья

Ничтожный
0

Забавно, но грубо говоря да.

Ответить

Zahar

Ничтожный
0

Так уже давно запретили же

Ответить

Mike Rudenko

93

Привычка чиновников валить ответственность на всех, кроме себя приобретает уже совсем комичные формы. Мурашко, вставайте, вы обосрались, свобода слова – это конституционное право, оно не может быть причиной того, что вы работать не умеете.

Ответить

encake

Mike
22

давно уже пора понять, что конституция для них существует только в таком виде

Ответить

Майка Ника

encake
0

Такие картинки ещё не статья? Как же так, куда смотрит законодатель???11?1

Ответить

Иван Прохоров

52

Забавно, панику устраивают как раз-таки те издания, где свободы слова нет

Ответить

Иван Клюхин

Иван
–41

В чём здесь паника?
В РФ же не прививают ей.
А т.к. походу проблемы с этой вакциной не выдумки СМИ, название они уже поменяли, чтобы людей не пугать.

Ответить

Иван Прохоров

Иван
35

Боюсь, что паникёры видят только "вакцинировался - отъехал"

Ответить

Катя Лукаверова

Иван
–1

Значит о летальности нужно молчать ??? 

Ответить

andrey adamovich

Катя
8

"после"  ≠  "по причине"

Ответить

Еврейский Филипп

Иван
18

Нужно учитывать отношение россиян ко всему производимому в РФ. Если раньше "Made in China" было знаком плохого качества, то сейчас уже нет. Сейчас "Сделано в России" знак плохого качества. Затем у людей в голове выстраивается ошибочная логическая цепочка: раз производимое в России априори хуже, а от производимого аналога на западе умирают - значит от нашего умрешь и подавно. Поэтому демонизация любых антиковидных мер в других странах вредна и опасна. 

Ответить

Vlad

Еврейск…
1

В данном случае цепочка не ошибочна. Спутник — залупа какая то

Ответить

Еврейский Филипп

Vlad
2

Очень аргументированное и ценное заявление.

Ответить

Vlad

Еврейск…
6

Как пропаганда обеляет спутник:
1. Против спутника — антиваксер, сектант
2. Не веришь минздраву РФ — любитель теорий заговора (Минздрав РФ — коррупционная клоака)
3. Спутник сделан на старых, проверенных технологиях. Не то что Пфайзер. (Чушь)
4. Исследования проводились и в других странах. Все хвалят — значит точно нормально. (Эти другие страные: Пакистан, Индия, Индонезия, Аргентина)
5. Европа и США не одобряют только по политическим причинам (чушь)
6. Через пару недель одобрит ВОЗ (с марта это слышим)
7. Есть статья в Ланцете — зарубежный журнал же (статья в Ланцете ничего не значит. Ланцет — журнал публикующий правильно оформленные статьи за денежку. Там опубликованы данные собранные под контролем минздрава РФ. Все что они сделали — на нормальном английским оформили статью. Доверия предоставленным данным 0)
Гамалея — шарашкина контора, за все время не выпустившая ни одной рабочей вакцины и ни одного лекарства. Вакцина от Эболы нигде не зарегистрирована и не применялась. Из лекарств это контора «изобрела» кагоцел и арбидол. Полностью бесполезные препараты которые благодаря коррупции в минздраве РФ были добавлены в клинические рекомендации.
Если видите какого то бойца отстаивающего в комментариях по этой методичке спутник — это лахтабот.

Давай по методичке начинай

Ответить

Еврейский Филипп

Vlad
0

Можешь еще двести раз скопировать мне в реплай свою мантру. Твои аргументы уже десять раз на ТЖ опровергли и разобрали по фактам. Они полны ошибок аргументации и никак не опровергают эффективность спутника. Угомонись.

Ответить

Vlad

Еврейск…
0

 не опровергают эффективность спутника

Эффективность спутника опровергает ее производитель — распильная конторв которая нарушила все что можно было нарушить

Ответить

Vlad

Еврейск…
0

Можно тыкнуть как и кто мои аргументы опроверг? А, ты про твоих коллег которые выдумывали что-то, называли это «фактом», потом требовали это опровергнуть? Или про тех которые подделывали скриншоты, а когда их на этом ловили жидко пернув разбегались?

Ответить

Еврейский

Vlad
–2

У тебя сплошь и рядом "аппеляция к социальной неуспешности". Все аргументы в духе "ваша гамалея сделала пару фуфломицинов в прошлом, поэтому и сейчас тоже фуфломицин". Однако это плохой аргумент, так как направлен не на саму вакцину, а на ее создателя - довольно крупную и разностороннюю фармкомпанию. Аргументы про "проплачено" даже разбирать стыдно

Ответить

Vlad

Еврейск…
3

 создателя - довольно крупную и разностороннюю фармкомпанию.

Которая за всю история не произвела ни одного лекарства и ни одной вакцины, одну чушь и компот.

И с этой вакциной жидко обосралась и нарушила все что можно в исследовании эффективности.

Иди проси куратора методички переписать, вы серите

Ответить

Vlad

Еврейск…
–1

 Твои аргументы уже десять раз на ТЖ опровергли

Так можно пожалуйста кто и как мои аргументы опровергал? С ссылками на треды, а то у меня есть много ссылок где я общался с забалтывателями которые обманывали, выдумывали что-то, представляли это как 100% доказательства и прочее. Но тех кто хоть что то опроверг — ниодного

Ответить

Alexei Kuksin

Vlad
1

Просто ты не хочешь себе письку по колено. Она отрастает у всех кто ставит себе спутник. Даже у женщин. 

Ответить

Vlad

Alexei
0

Бегу ставится. Ради хуя!

Ответить

Иван Клюхин

Еврейск…
–14

Я россиян и у меня нет такого отношения.
Есть вещи которые, исторически у нас делают хуже, есть отрасли, угробленые в 90-е. Это да.
Но вот к медицине у меня, например, вопросов не было. А уж с вакцинами у нас прекрасно знакомы ещё с советских времён.
Опять же, за год (или сколько там прошло?) использования того же Спутника, можно было понять, что с ним всё норм.

Потому что если бы было не норм и умирали люди, как от астразенеки/пфайзеромодернов, то визг бы уже по всем соцсетям и СМИ стоял.

Ответить

Vlad

Иван
2

 уж с вакцинами у нас прекрасно знакомы ещё с советских времё

Сказали по телявизору

Ответить

KSA

Иван
2

Всех визжащих террористов задержит ФСБ

Ответить

Иван Клюхин

KSA
0

Только после того, как завзжат. А они не визжат, т.к. не из-за чего.

Неужто ты реально считаешь, что если бы был повод, то по Спутнику бы не оттоптались "независимые" медузы/дожди и прочие BBC/DW?

Ответить

KSA

Иван
0

Медузы и дожди на подсосе кремля и рекламируют спутник

Ответить

Одетый

KSA
5

Настолько на подсосе, что один - признанный иноагент, а второй - на грани признания, ага...

Ответить

Иван

KSA
0

Все остальные тоже на подсосе у Кремля?

Ответить

KSA

Иван
0

Звісно так!

Ответить

Иван

KSA
0

Как страшно жить

Ответить

Еврейский Филипп

Иван
2

Во-первых, я про тех россиян, которые против вакцинации Спутником. Во-вторых визг в соцсетях действительно стоит, другое дело, что он не основан на каких-то достоверных фактах и доказательствах причинно-следственной связи между вакциной и смертью. Впрочем, заявления о смертях от астразеники/файзеромодернов тоже никакими доказательствами не подкреплены. Но кого это когда-либо волновало?

Ответить

Иван Клюхин

Еврейск…
–2

заявления о смертях от астразеники/файзеромодернов тоже никакими доказательствами не подкреплены

Только ЕС останавливало вакцинацию АЗ из-за них, а Минздрав США публиковал доклад об осложнениях на сердце от файзеромодернов.

+АЗ и Модерна уже переименовались.

Ты считаешь это все беспочвенно и придумали лживые пропагандонские СМИ?

Ответить

Еврейский Филипп

Иван
1

Да, это все беспочвенно и они это уже признали. И возобновили вакцинацию Астразеникой. Переименование логичный шаг, чтобы избавиться от эффекта "ложечки нашлись а осадочек остался"

Ответить

Николай Иванов

Иван
1

Арбидол пьешь?

Ответить

Иван Клюхин

Николай
0

Хуй сосёшь?

Ответить

Николай Иванов

Иван
1

Кстати да, хуи отечественные тоже любишь?

Ответить

Madegghead

Иван
16

Но ведь Спутник сделан по той же технологии что и Астразенека...

Ответить

Иван Клюхин

Madeggh…
–2

Всё что сделано по одинаковой технологии должно быть одинакового качества?

Ответить

Vlad

Иван
7

Действительно, вот и спутник каким то компотом вышел

Ответить

new_comment

Иван
3

1. Это аргумент для антипрививочников.
2. Любой россиянин знает, что всё импортное лучше отечественного.

Ответить

Очевидный холод

Иван
0

Вот тут полный портсигар таких вот подборочек от боброедки. Там уровень лицемерия уже все возможные пределы пробил.

Прогоню телегу
Доверие Интересная штука, как устроена пропаганда и доверие. Российской пропаганде много раз удавалось невероятное. В ситуациях, где казалось бы не существует никакого зазора для сомнения, ложью и манипуляциями население удавалось убедить в самых безумных…
Ответить

Doktor Streyndzhlav

37

Вот ведь бляди, еще и свобода слова осталась.
Не все пережитки 90х искоренил Владимир Владимирович. Сколько еще работы.

Ответить

Bad Mother Fucker

Doktor
10

ещё на два срока минимум!

Ответить

Октябрьский дебаркадер

Bad
3

Ты зачем его раньше времени хоронишь? Человек, может, даже и не пожил ещё. Нормально, в кайф, для себя.

Ответить

ТыжЮзер

23

У нас, видимо, осталась с 90-х годов свобода нравов и свобода личного мнения

Ну надо же было по ТВ такое спиздануть. У Вовы уже рука наверное отбилась от фейспалмов со своего окружения)

Ответить

Alex P

ТыжЮзер
6

вове похуй

Ответить

Октябрьский дебаркадер

ТыжЮзер
2

Ему, видимо, сказали, что это будет в записи и неуместное вырежут.

Ответить

ТыжЮзер

Октябрьский
3

В записи ТВ на тысячу-другую человек, а про многомиллионный интернет умолчали. Хорошие ребята, жму руку)

Ответить

Октябрьский

ТыжЮзер
1

Спасибо, Господи, что подсунул хуевых специалистов.

Ответить

ТыжЮзер

Октябрь…
1

Та не. Эти наоборот шарят) Думаю вместе с Познером хохмят сейчас)

Ответить

Октябрьский дебаркадер

22

Ну, всё понятно. Опять русские виноваты.

Ответить

Сергей Махалов

16

 обилие фейков, что свидетельствует о «сохранившейся с 90-х» свободе слова.

 К журналистам «Проекта» пришла полиция. Главреда издания обвиняют по уголовному делу о клевете

Да, так и есть. 

Ответить

Питерский кот

15

Да не, с 90-х остались лишь воры и жулики в министерствах

Ответить

Промышленный щит

14

Министр подчеркнул, что особенно безответственно к пандемии относится молодёжь.

Которой сказали, что из-за столпотворения на Алых парусах и футбольных матчах нельзя заразиться

Ответить

Woody Johnson

12

Михаил Мурашко в интервью Владимиру Познер заявил, что сейчас в России привито только 23% граждан вместо требуемых для коллективного иммунитета 60%.

Ответить

Woody Johnson

Woody
1

Кому верить? Яндексу или этому?

Ответить

Михаил Мятный

Woody
5

Поди Мурашко в своей гениальности считает всех, кто получил первую дозу, потому что 11.46% - процент полностью привитых (две дозы). 

Ответить

Woody Johnson

Михаил
2

я сильно сомневаюсь, что и первую получили 23% процента, еще бы отнять поддельные сертификаты и реальных еще меньше

Ответить

Меньший лолипоп

Woody
1

11.46% получили первую дозу, 11.46% получили вторую дозу.
11.46% + 11.46% = 22.92%

Ответить

Woody Johnson

Меньший
5

на самом деле так

Ответить

Администратор Аккаунта

9

Не думал я, что так быстро дойдут в правительстве до таких высказываний... Буквально лет 10 назад еще было ощущение, что живешь в нормальной свободной стране, которая развивается, которая растет, и граждане растут вместе с ней. Мне реально нравилось здесь жить и все проблемы я считал болезнями роста.
Но блять, к такому пиздецу и тоталитаризму я не готовился.
 «У нас, видимо, осталась с 90-х годов свобода нравов и свобода личного мнения»

Ответить

Vlad

Администратор
4

Пиздец ты в очках розовых жил братишка земля пуховиком

Ответить

мЕдь

9

Не хочет признать, что это кризис власти. Дофига людей боятся не прививаться вообще, а прививаться именно отечественной вакциной, не доверяя именно власти в этом вопросе.

Ответить

Антон Пострунин

мЕдь
0

А остальные бояться из-за фейков распространяемых через госканалы.

Ответить

Андрей

мЕдь
0

тоже так думал пока не почитал комменты под одним из роликов "я привился" - там такой ппц...

Ответить

Вальдемар

7

Опять у чинушей народ не тот

Ответить

Ivan Petrov

6

Главная причина провала вакцинации: тотальное невежество и профнепригодность российских чиновников.

Ответить

Коровка говорит мууу

6
Ответить

Михаил Мятный

5

Ой, опять русофобам из Москвы не тот народ достался в подданные, что ты будешь делать. 

Ответить

Ян Кузнецов

5

А может все же отсутствие свободы слова на телике? Там же говорят сначала, что коронавирус не страшен, а потом страшен. Сначала, что победили коронавирус, а потом не победили. "Разработали вакцину!" когда она еще не прошла всех испытаний. И так далее. 

Ответить

мЕдь

4

свобода слова

Давно пора запретить. Пиздим тут что-то все так свободно, охуеть просто.

Ответить

Материальный магнит

4

Ясно. Норот не тот

Ответить

Сергій Осипчук

3

Аж орнул. Успешные страны по вакцинации = авторитарны?

Ответить

Меньший лолипоп

Сергій
1

В UK так вообще королева!

Ответить

Майка Ника

Меньший
0

УЪУ!

Ответить

Еврейский Филипп

Сергій
1

Не забывай про особую русскую хромосому Мединского и особый русский путь.

Ответить

Страховой фитиль

Сергій
0

есть конечно успешный кейс такой страны = Эмираты , но там и с начала если сказали маски носить , то попробуй блять где то снять , где не положено и качать права. но у них и вакцин каких только нет , и спутники , и пфайзеры , и китайские  и индийские .

Ответить

Рыжий

Сергій
–4

Вообще типа да, в том же Израиле был выбор - или прививаешься или каждый раз, когда захочешь пойти в качалочку - сдавай платный тест. И получилось как в том анекдоте про кошку и горчицу. 
В Канаде еще жестче сделали. Про Китай даже молчу

Ответить

Кирилл Вселенский

2

Слава б-гу на тж свободы слова нет и вахтер и санитар баны раздают направо и налево

Ответить

Bad Mother Fucker

Кирилл
3

они просто в 90-е ещё не родились

вот и уберегло их от этой заразы

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

И надо это срочно исправить. Я про свободу 

Ответить

Алексей Иванов

2

Глава Минздрава: причина провала вакцинации — ментальность россиян и свобода слова

Причина провала вакцинации - такие люди, как глава минздрава

Ответить

Anton Isanov

2

все было хорошо, пока не появилась свобода слова

Ответить

Промышленный щит

2

https://www.youtube.com/watch?v=p43MJ6NMLZs

Ответить

Сергей Махалов

2

 29 июня «Дождь» сообщил, что власти отказались от идеи вакцинировать 60% населения. Согласно новому плану, привиться должны хотя бы 30-35% граждан, поскольку теперь для группового иммунитета также учитывают переболевших.

Потому что для группового иммунитета важно не сколько на самом деле людей вакцинируется - а как вакцинированных посчитают.

Ответить

Gidevan

2

Глава Минздрава: причина провала вакцинации — ментальность россиян и свобода слова 

Согласен! Заебала уже всех эта свобода слова, давайте в роддоме всем ебальник ниткой зашивать. 

Ответить

Sage Pointer

Gidevan
0

А жрать чем? Голосовые связки тогда уж ампутировать

Ответить

AZP

Gidevan
0

Здравствуйте, господин министр.

Ответить

Иван Сидоров

–9

ну и в чем он не прав?

Ответить

Bad Mother Fucker

Иван
4

во всем прав

приходят в телеэфиры всякие министры и безнаказанно несут хуйню

это всё от вседозволенности

Ответить

Bad Mother Fucker

1

НАКОНЕЦ-ТО РАЗОБРАЛИСЬ!

Ответить

Коровка говорит мууу

1

запретите ментальность россиян уже

Ответить

Антон Лисин

1

Разрешить только голосовать за Путина и слушать по радио только его выступления. Телевизоры, интернет запретить 

Ответить

Балабол Породистый Знатный

1

Да колитесь сами своим шмурдяком!

Ответить

Fedor Molchanov

1

Все верно - это ментальность россиян, которым более 20 лет пиздили абсолютно обо всём с утра до вечера.

Ответить

andrey adamovich

Fedor
0

Вопрос не по теме, у тебя в слове "пиздили" ударение на какой гласной? на первой или на второй. 

я понимаю так:
пиздить - бить, ударение на первую гласную
пиздеть - врать, ударение на вторую гласную.

Ответить

Fedor Molchanov

andrey
0

Не душни. По контексту все понятно 

Ответить

Мишки Гамми

andrey
0

возможно это редкая побочка от вакцины

Ответить

dy

1

Удивительный гражданин с Луны! 
Когда один вирусолог заявляет, что "Алые паруса" не увеличат число заболевших (до этого говорил, что третьей волны не будет), а другой советует для профилактики пить кагоцел, то кому из врачей и властей верить?
Власть столько лет хотела, чтобы народ ей не мешал, а сейчас удивляется.

Ответить

Сергей Титов

1

Доверять врачам? С чего бы это, эти ребята работают в полуподвальных условиях, по методичкам 80-х годов. Доверять министру здравоохранения по вопросам социологии, молодежи и журналистики, так он в этом деле и вовсе необразован)

Ответить

anvarich

–1

Ебанутых антиваксеров и конспирологов почитаешь в комментариях к новостям об ограничениях и вакцинации и вообще в человечество перестаешь верить.

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Иван Иванович

–2

один в один слова фейсбучного либерахи - "народ не тот". неудивительно, почему им так легко во власть инкорпорироваться - сходятся на русофобии

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Иван Иванович

Иван
–2

ладно фейсбук, там сидят весьма специфические персонажи. а как тут высмеивали "шашлычников" и "антиваксеров" тупых, мол какой же глубинный народ быдло. ну наверное если бы на русском народе больше века не ставили чудовищные социальные эксперименты, а значительная часть интеллигенции не относилась к народу как к унтерменшам, то этих явлений не было?

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Дмитрий Кораблёв

–1

ну в чем то он прав, столько говна была по телевизору, а нормальную инфу не пускали)
Все эти михалковы, чипирование и гейтсы, смерти от прививки в Европе и т.д.

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Михаил Мятный

Дмитрий
1

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Vlad

–2

Как пропаганда обеляет спутник:
1. Против спутника — антиваксер, сектант
2. Не веришь минздраву РФ — любитель теорий заговора (Минздрав РФ — коррупционная клоака)
3. Спутник сделан на старых, проверенных технологиях. Не то что Пфайзер. (Чушь)
4. Исследования проводились и в других странах. Все хвалят — значит точно нормально. (Эти другие страные: Пакистан, Индия, Индонезия, Аргентина)
5. Европа и США не одобряют только по политическим причинам (чушь)
6. Через пару недель одобрит ВОЗ (с марта это слышим)
7. Есть статья в Ланцете — зарубежный журнал же (статья в Ланцете ничего не значит. Ланцет — журнал публикующий правильно оформленные статьи за денежку. Там опубликованы данные собранные под контролем минздрава РФ. Все что они сделали — на нормальном английским оформили статью. Доверия предоставленным данным 0)

Гамалея — шарашкина контора, за все время не выпустившая ни одной рабочей вакцины и ни одного лекарства. Вакцина от Эболы нигде не зарегистрирована и не применялась. Из лекарств это контора «изобрела» кагоцел и арбидол. Полностью бесполезные препараты которые благодаря коррупции в минздраве РФ были добавлены в клинические рекомендации.
Если видите какого то бойца отстаивающего в комментариях по этой методичке спутник — это лахтабот.

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Одетый танк88

Vlad
1

1. Хз, кто - но христа ради, новосибирским ЭпиВаком не колитесь - вот уж где реально никаких доказательств, в отличие от "сильверхенда". 
2. Минздраву - не верю, но верю другим источникам, в т.ч. - телеграм-каналам привившихся.
3. Лишь частично согласен: векторные вакцины до ковида почти не применяли на людях, но сама по себе таки технология отработанная (см. в т.ч. зарубежные вакцины, вроде AstraZeneca или Johnson&Johnson)
4. Сан-Марино в список забыл добавить. Ну, и Венгрию, да.
5. Политику полностью исключать нельзя, но таки скорее виновата бюрократия: наши всё никак полный пакет бумажек им не сдадут.
6. Та же хуйня про международно-научно-стандартизационную бюрократию и неспособность (или нежелание?) властей соответствовать её требованиям.
7. Так, а где тогда публиковать надо?

TL;dR: если видите яростно набрасывающего шаблонными и баянистыми постами новорега (25 мая 2021), есть вероятность, что это  - лахтабот в лучшем случае, и школьник/долбоёб - в худшем.

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