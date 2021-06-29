Глава Минздрава: причина провала вакцинации — ментальность россиян и свобода слова Статьи редакции
«У нас, видимо, осталась с 90-х годов свобода нравов и свобода личного мнения».
Михаил Мурашко в интервью Владимиру Познер заявил, что сейчас в России привито только 23% граждан вместо требуемых для коллективного иммунитета 60%. В качестве причин провала кампании по вакцинации он назвал ментальность россиян и обилие фейков, что свидетельствует о «сохранившейся с 90-х» свободе слова. Министр подчеркнул, что особенно безответственно к пандемии относится молодёжь.
Также Мурашко отметил, что меры по противодействию вируса в России очень мягкие. По его словам, граждане не хотят вакцинировать из-за недоверия к врачам, которое возникло по причине распространения недостоверной информации в интернете о вреде прививок.
16 июня санитарные врачи Москвы и Московской области Елена Андреева и Ольга Михайлова обязали вакцинироваться 60% работников сферы услуг. Такие же постановления приняли ещё в более 20 регионов России. Минтруд РФ разрешил отстранять отказавшихся от прививок работников без сохранения зарплаты.
29 июня «Дождь» сообщил, что власти отказались от идеи вакцинировать 60% населения. Согласно новому плану, привиться должны хотя бы 30-35% граждан, поскольку теперь для группового иммунитета также учитывают переболевших.
Садовый микроскоп
Я бы за тебя проголосовал, если бы у тебя нормальный ник был, не рисовать же мне твоего осьминога в бюллетене
За тебя нарисуют
Надо запретить русских
Для этого надо найти русских, а это очень сложная задача
Смешно, но Китай показал что так и есть
Отдаленный меч
Ну такое. Позатыкали рты медикам, что по первой пытались навести шухер, и благополучно проебали вспышку, а там уже и по всем соседям разнесли.
Израиль еще
В Израиле против прививок было больше со стороны ортодоксов, а остальные спокойно шли ставить себе пфайзер
а остальные спокойно шли ставить себе пфайзер
что до сих пор мы видим видосы как колят в пустоту, все как у всех
То есть?
видео же недавно ходило, как медсестра создает видимость, что сделала прививку, а на самом деле просто поднесла шприц и убрала.
Показал, как всё скрывать? Или что у них регулярно происходят вспышки?
Что всех вакцинировать можно только принудив
А если у кого-то противопоказания, то тоже заставляют? Так ведь можно и убить.
я не настоящий сварщик
Специализированный химик
И коронавирус запретить
Специализированный химик
Вообще все запретить, тогда неопределенное состояние останется только
Ничтожный Денис
Останется стабильность
Так её не было никогда в России и тем не менее корона всё равно пришла.
Если без шуток, антипрививочники такую дичь пишут, что заставляют задуматься о свободе слова.
И? Я сюда захожу раз в месяц, когда кто-то ссылку кидает на новость.
Надо запретить ментальность россиян
Так вроде давно уже полицальность ввели.
Привычка чиновников валить ответственность на всех, кроме себя приобретает уже совсем комичные формы. Мурашко, вставайте, вы обосрались, свобода слова – это конституционное право, оно не может быть причиной того, что вы работать не умеете.
Такие картинки ещё не статья? Как же так, куда смотрит законодатель???11?1
Забавно, панику устраивают как раз-таки те издания, где свободы слова нет
В чём здесь паника?
В РФ же не прививают ей.
А т.к. походу проблемы с этой вакциной не выдумки СМИ, название они уже поменяли, чтобы людей не пугать.
Боюсь, что паникёры видят только "вакцинировался - отъехал"
Значит о летальности нужно молчать ???
Нужно учитывать отношение россиян ко всему производимому в РФ. Если раньше "Made in China" было знаком плохого качества, то сейчас уже нет. Сейчас "Сделано в России" знак плохого качества. Затем у людей в голове выстраивается ошибочная логическая цепочка: раз производимое в России априори хуже, а от производимого аналога на западе умирают - значит от нашего умрешь и подавно. Поэтому демонизация любых антиковидных мер в других странах вредна и опасна.
Очень аргументированное и ценное заявление.
Как пропаганда обеляет спутник:
1. Против спутника — антиваксер, сектант
2. Не веришь минздраву РФ — любитель теорий заговора (Минздрав РФ — коррупционная клоака)
3. Спутник сделан на старых, проверенных технологиях. Не то что Пфайзер. (Чушь)
4. Исследования проводились и в других странах. Все хвалят — значит точно нормально. (Эти другие страные: Пакистан, Индия, Индонезия, Аргентина)
5. Европа и США не одобряют только по политическим причинам (чушь)
6. Через пару недель одобрит ВОЗ (с марта это слышим)
7. Есть статья в Ланцете — зарубежный журнал же (статья в Ланцете ничего не значит. Ланцет — журнал публикующий правильно оформленные статьи за денежку. Там опубликованы данные собранные под контролем минздрава РФ. Все что они сделали — на нормальном английским оформили статью. Доверия предоставленным данным 0)
Гамалея — шарашкина контора, за все время не выпустившая ни одной рабочей вакцины и ни одного лекарства. Вакцина от Эболы нигде не зарегистрирована и не применялась. Из лекарств это контора «изобрела» кагоцел и арбидол. Полностью бесполезные препараты которые благодаря коррупции в минздраве РФ были добавлены в клинические рекомендации.
Если видите какого то бойца отстаивающего в комментариях по этой методичке спутник — это лахтабот.
Давай по методичке начинай
Можешь еще двести раз скопировать мне в реплай свою мантру. Твои аргументы уже десять раз на ТЖ опровергли и разобрали по фактам. Они полны ошибок аргументации и никак не опровергают эффективность спутника. Угомонись.
Еврейский
У тебя сплошь и рядом "аппеляция к социальной неуспешности". Все аргументы в духе "ваша гамалея сделала пару фуфломицинов в прошлом, поэтому и сейчас тоже фуфломицин". Однако это плохой аргумент, так как направлен не на саму вакцину, а на ее создателя - довольно крупную и разностороннюю фармкомпанию. Аргументы про "проплачено" даже разбирать стыдно
создателя - довольно крупную и разностороннюю фармкомпанию.
Которая за всю история не произвела ни одного лекарства и ни одной вакцины, одну чушь и компот.
И с этой вакциной жидко обосралась и нарушила все что можно в исследовании эффективности.
Иди проси куратора методички переписать, вы серите
Твои аргументы уже десять раз на ТЖ опровергли
Так можно пожалуйста кто и как мои аргументы опровергал? С ссылками на треды, а то у меня есть много ссылок где я общался с забалтывателями которые обманывали, выдумывали что-то, представляли это как 100% доказательства и прочее. Но тех кто хоть что то опроверг — ниодного
Просто ты не хочешь себе письку по колено. Она отрастает у всех кто ставит себе спутник. Даже у женщин.
Я россиян и у меня нет такого отношения.
Есть вещи которые, исторически у нас делают хуже, есть отрасли, угробленые в 90-е. Это да.
Но вот к медицине у меня, например, вопросов не было. А уж с вакцинами у нас прекрасно знакомы ещё с советских времён.
Опять же, за год (или сколько там прошло?) использования того же Спутника, можно было понять, что с ним всё норм.
Потому что если бы было не норм и умирали люди, как от астразенеки/пфайзеромодернов, то визг бы уже по всем соцсетям и СМИ стоял.
Только после того, как завзжат. А они не визжат, т.к. не из-за чего.
Неужто ты реально считаешь, что если бы был повод, то по Спутнику бы не оттоптались "независимые" медузы/дожди и прочие BBC/DW?
Во-первых, я про тех россиян, которые против вакцинации Спутником. Во-вторых визг в соцсетях действительно стоит, другое дело, что он не основан на каких-то достоверных фактах и доказательствах причинно-следственной связи между вакциной и смертью. Впрочем, заявления о смертях от астразеники/файзеромодернов тоже никакими доказательствами не подкреплены. Но кого это когда-либо волновало?
заявления о смертях от астразеники/файзеромодернов тоже никакими доказательствами не подкреплены
Только ЕС останавливало вакцинацию АЗ из-за них, а Минздрав США публиковал доклад об осложнениях на сердце от файзеромодернов.
+АЗ и Модерна уже переименовались.
Ты считаешь это все беспочвенно и придумали лживые пропагандонские СМИ?
Да, это все беспочвенно и они это уже признали. И возобновили вакцинацию Астразеникой. Переименование логичный шаг, чтобы избавиться от эффекта "ложечки нашлись а осадочек остался"
Арбидол пьешь?
Хуй сосёшь?
Но ведь Спутник сделан по той же технологии что и Астразенека...
Всё что сделано по одинаковой технологии должно быть одинакового качества?
1. Это аргумент для антипрививочников.
2. Любой россиянин знает, что всё импортное лучше отечественного.
Очевидный холод
Вот тут полный портсигар таких вот подборочек от боброедки. Там уровень лицемерия уже все возможные пределы пробил.
Вот ведь бляди, еще и свобода слова осталась.
Не все пережитки 90х искоренил Владимир Владимирович. Сколько еще работы.
ещё на два срока минимум!
Октябрьский дебаркадер
Ты зачем его раньше времени хоронишь? Человек, может, даже и не пожил ещё. Нормально, в кайф, для себя.
У нас, видимо, осталась с 90-х годов свобода нравов и свобода личного мнения
Ну надо же было по ТВ такое спиздануть. У Вовы уже рука наверное отбилась от фейспалмов со своего окружения)
Октябрьский дебаркадер
Ему, видимо, сказали, что это будет в записи и неуместное вырежут.
В записи ТВ на тысячу-другую человек, а про многомиллионный интернет умолчали. Хорошие ребята, жму руку)
обилие фейков, что свидетельствует о «сохранившейся с 90-х» свободе слова.
К журналистам «Проекта» пришла полиция. Главреда издания обвиняют по уголовному делу о клевете
Да, так и есть.
Михаил Мурашко в интервью Владимиру Познер заявил, что сейчас в России привито только 23% граждан вместо требуемых для коллективного иммунитета 60%.
Кому верить? Яндексу или этому?
Поди Мурашко в своей гениальности считает всех, кто получил первую дозу, потому что 11.46% - процент полностью привитых (две дозы).
я сильно сомневаюсь, что и первую получили 23% процента, еще бы отнять поддельные сертификаты и реальных еще меньше
Меньший лолипоп
11.46% получили первую дозу, 11.46% получили вторую дозу.
11.46% + 11.46% = 22.92%
Не думал я, что так быстро дойдут в правительстве до таких высказываний... Буквально лет 10 назад еще было ощущение, что живешь в нормальной свободной стране, которая развивается, которая растет, и граждане растут вместе с ней. Мне реально нравилось здесь жить и все проблемы я считал болезнями роста.
Но блять, к такому пиздецу и тоталитаризму я не готовился.
«У нас, видимо, осталась с 90-х годов свобода нравов и свобода личного мнения»
Не хочет признать, что это кризис власти. Дофига людей боятся не прививаться вообще, а прививаться именно отечественной вакциной, не доверяя именно власти в этом вопросе.
Главная причина провала вакцинации: тотальное невежество и профнепригодность российских чиновников.
Ой, опять русофобам из Москвы не тот народ достался в подданные, что ты будешь делать.
А может все же отсутствие свободы слова на телике? Там же говорят сначала, что коронавирус не страшен, а потом страшен. Сначала, что победили коронавирус, а потом не победили. "Разработали вакцину!" когда она еще не прошла всех испытаний. И так далее.
свобода слова
Давно пора запретить. Пиздим тут что-то все так свободно, охуеть просто.
Аж орнул. Успешные страны по вакцинации = авторитарны?
Меньший лолипоп
В UK так вообще королева!
Еврейский Филипп
Не забывай про особую русскую хромосому Мединского и особый русский путь.
Страховой фитиль
есть конечно успешный кейс такой страны = Эмираты , но там и с начала если сказали маски носить , то попробуй блять где то снять , где не положено и качать права. но у них и вакцин каких только нет , и спутники , и пфайзеры , и китайские и индийские .
Слава б-гу на тж свободы слова нет и вахтер и санитар баны раздают направо и налево
они просто в 90-е ещё не родились
вот и уберегло их от этой заразы
Глава Минздрава: причина провала вакцинации — ментальность россиян и свобода слова
Причина провала вакцинации - такие люди, как глава минздрава
29 июня «Дождь» сообщил, что власти отказались от идеи вакцинировать 60% населения. Согласно новому плану, привиться должны хотя бы 30-35% граждан, поскольку теперь для группового иммунитета также учитывают переболевших.
Потому что для группового иммунитета важно не сколько на самом деле людей вакцинируется - а как вакцинированных посчитают.
Глава Минздрава: причина провала вакцинации — ментальность россиян и свобода слова
Согласен! Заебала уже всех эта свобода слова, давайте в роддоме всем ебальник ниткой зашивать.
ну и в чем он не прав?
во всем прав
приходят в телеэфиры всякие министры и безнаказанно несут хуйню
это всё от вседозволенности
Разрешить только голосовать за Путина и слушать по радио только его выступления. Телевизоры, интернет запретить
Все верно - это ментальность россиян, которым более 20 лет пиздили абсолютно обо всём с утра до вечера.
Вопрос не по теме, у тебя в слове "пиздили" ударение на какой гласной? на первой или на второй.
я понимаю так:
пиздить - бить, ударение на первую гласную
пиздеть - врать, ударение на вторую гласную.
Удивительный гражданин с Луны!
Когда один вирусолог заявляет, что "Алые паруса" не увеличат число заболевших (до этого говорил, что третьей волны не будет), а другой советует для профилактики пить кагоцел, то кому из врачей и властей верить?
Власть столько лет хотела, чтобы народ ей не мешал, а сейчас удивляется.
Доверять врачам? С чего бы это, эти ребята работают в полуподвальных условиях, по методичкам 80-х годов. Доверять министру здравоохранения по вопросам социологии, молодежи и журналистики, так он в этом деле и вовсе необразован)
Ебанутых антиваксеров и конспирологов почитаешь в комментариях к новостям об ограничениях и вакцинации и вообще в человечество перестаешь верить.
один в один слова фейсбучного либерахи - "народ не тот". неудивительно, почему им так легко во власть инкорпорироваться - сходятся на русофобии
ладно фейсбук, там сидят весьма специфические персонажи. а как тут высмеивали "шашлычников" и "антиваксеров" тупых, мол какой же глубинный народ быдло. ну наверное если бы на русском народе больше века не ставили чудовищные социальные эксперименты, а значительная часть интеллигенции не относилась к народу как к унтерменшам, то этих явлений не было?
ну в чем то он прав, столько говна была по телевизору, а нормальную инфу не пускали)
Все эти михалковы, чипирование и гейтсы, смерти от прививки в Европе и т.д.
Как пропаганда обеляет спутник:
1. Против спутника — антиваксер, сектант
2. Не веришь минздраву РФ — любитель теорий заговора (Минздрав РФ — коррупционная клоака)
3. Спутник сделан на старых, проверенных технологиях. Не то что Пфайзер. (Чушь)
4. Исследования проводились и в других странах. Все хвалят — значит точно нормально. (Эти другие страные: Пакистан, Индия, Индонезия, Аргентина)
5. Европа и США не одобряют только по политическим причинам (чушь)
6. Через пару недель одобрит ВОЗ (с марта это слышим)
7. Есть статья в Ланцете — зарубежный журнал же (статья в Ланцете ничего не значит. Ланцет — журнал публикующий правильно оформленные статьи за денежку. Там опубликованы данные собранные под контролем минздрава РФ. Все что они сделали — на нормальном английским оформили статью. Доверия предоставленным данным 0)
Гамалея — шарашкина контора, за все время не выпустившая ни одной рабочей вакцины и ни одного лекарства. Вакцина от Эболы нигде не зарегистрирована и не применялась. Из лекарств это контора «изобрела» кагоцел и арбидол. Полностью бесполезные препараты которые благодаря коррупции в минздраве РФ были добавлены в клинические рекомендации.
Если видите какого то бойца отстаивающего в комментариях по этой методичке спутник — это лахтабот.
Одетый танк88
1. Хз, кто - но христа ради, новосибирским ЭпиВаком не колитесь - вот уж где реально никаких доказательств, в отличие от "сильверхенда".
2. Минздраву - не верю, но верю другим источникам, в т.ч. - телеграм-каналам привившихся.
3. Лишь частично согласен: векторные вакцины до ковида почти не применяли на людях, но сама по себе таки технология отработанная (см. в т.ч. зарубежные вакцины, вроде AstraZeneca или Johnson&Johnson)
4. Сан-Марино в список забыл добавить. Ну, и Венгрию, да.
5. Политику полностью исключать нельзя, но таки скорее виновата бюрократия: наши всё никак полный пакет бумажек им не сдадут.
6. Та же хуйня про международно-научно-стандартизационную бюрократию и неспособность (или нежелание?) властей соответствовать её требованиям.
7. Так, а где тогда публиковать надо?
TL;dR: если видите яростно набрасывающего шаблонными и баянистыми постами новорега (25 мая 2021), есть вероятность, что это - лахтабот в лучшем случае, и школьник/долбоёб - в худшем.