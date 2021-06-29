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Новости
Sasha Shambilova

Работники закрывающегося завода в надежде спасти его записали видео Путину. Их обвинили в несогласованном митинге Статьи редакции

Предприятие по розливу воды «Новотёрская» может закрыться из-за дорожного конфликта.

133 133 комментария
4379 просмотров

После съёмки видеообращения к работникам приехал депутат Минераловодского городского округа Ставропольского края Юрий Зимин. Он заявил, что получил сообщение о несогласованном митинге и выехал на место разобраться в ситуации. Об этом сообщает издание «Блокнот».

Работа завод «Кавминводы» ограничена с 2017 года — тогда подъездные пути к нему перешли Нурет Кайшевой, бывшей супруге бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева. Новая владелица посчитала, что большегрузный транспорт портит дорогу и запретила проезд по ней. С тех пор для доставки продукции со склада работники завода пользовались легковыми автомобилями.

В июне 2021 года на подъездных путях поставили пункты охраны и шлагбаумы, которые окончательно закрыли проезд для автомобилей с продукцией завода. После этого предприятие приостановило работу, срок вынужденного простоя истекает 30 июня. Как сообщает «Блокнот», уже две недели «Новотёрскую» сливают в канализации.

Если завод закроется, без работы могут остаться более 250 человек. Из-за сложившейся ситуации работники и решили записать видеообращение на «Прямую линию» президента. В 2001 году он посещал предприятие «Кавминводы».

Юрий Зимин заверил жителей, что все, кто потеряет работу, будут трудоустроены Кайшевым. Остальное, по словам депутата, «спор хозяйствующих субъектов», в который он не собирается вмешиваться.

#новости #регионы

133 133 комментария
1
38
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133 комментария
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Соколов Андрей

76

Надеюсь на выборах они голосовали за Путина и Единую Россию.

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Luchano Spaguetti

Соколов
15

Для многих Путин, Едро и власть это абсолютно разные вещи. Многие любят первого и ненавидят второе и третье. Они думают, что Путин там, наверху, борется со всеми как Давид с Голиафом, пытается наказать, выпороть всех плохо работающих с целью заботы о гражданах.
Но, на самом деле, Вове:

Ответить

new_comment

Luchano
6

Путину просто не хватает полномочий. Конституцию в 93 написали под диктовку США. ЦБ подконтролен Госдепу. Путин один против всех внешних и внутренних врагов. Ему пока власти не хватает и времени. Но скоро он всех победит. Америка на грани развала, в Европе кризис, экстремистов и навальнистов в России активно ловят. Скоро победим!

Ответить

Промышленный щит

new_com…
1

То есть бухтеть не надо?

Ответить

Артур Голицын

Промышл…
2

Не надо. Нужно только потерпеть и налоги заплатить

Ответить

new_comment

Промышл…
0

Не надо. Путину намного сложнее сейчас, чем жителям. Он без отдыха спасает Россию от врагов. А паникёров в войну вообще расстреливают на месте!

Ответить

Соколов Андрей

Luchano
2

Похуй ваще что думают эти одноклеточные

Ответить

Luchano

Соколов
0

Согласен, но их просто дохуя, очень дохуя

Ответить

Соколов Андрей

Luchano
0

Да.

Ответить

Marhal_New _Arleana

41

Могли бы на колени встать

Ответить

Владимир Филатов

Marhal_New
7

Это следующая стадия.

Ответить

Al

Владимир
1

Это уже обязательный минимум. 

Ответить

Ничтожный Денис

29

Работники закрывающегося завода записали видео Путину в надежде спасти его

Спасти путина?

Ответить

Владимир Филатов

Ничтожный
13

Спасти полковника Путина

Ответить

Dmitry R.

27

овцы жалуются волку на волков.

Ответить

Владимир Филатов

Dmitry
12
Ответить

Dmitry R.

Владимир
7
Ответить

Владимир Филатов

Dmitry
5

какой-то дешёвый транс

Ответить

Dmitry R.

Владимир
1

думаю совсем не дешевый.

Ответить

Владимир Филатов

Dmitry
0

но на вид не стоит и гроша ломаного

Ответить

Артур Голицын

Владимир
0

Там скрытые таланты

Ответить

Алексей Штейн

Владимир
–6

Интересно, как живется на донаты или мб он занимается частной адвокатской практикой

Ответить

Dmitriy

Алексей
1

Куча общественных организаций живёт на донаты. А политические партии в первую очередь должны жить на донаты - кто в них верит, те и отправляют им деньги.

Ответить

Промышленный щит

Алексей
1

Кто о чём, а еврей про чужие деньги

Ответить

Zero-one-one

Алексей
0

Это табу

Ответить

Sergey Smirnov

Алексей
0

Кому интресно?

Ответить

Рыжий

23

"Передайте товарищу Путину - произошла чудовищная ошибка"

Ответить

Миша Копейкин

Рыжий
2

Вангую 93 лайка на твоём комментарии 

Ответить

Смутный фитиль

Миша
1

вангую - нет
fight!

Ответить

Страховой фитиль

8

ну и нахуй пусть уходят с этого завода , раз власть опять про несакционированные митинги ноют. пусть менты и встают за станки потом .

Ответить

Dmitry R.

Страховой
17

только вот идти в регионах под час особо больше и некуда.

Ответить

Страховой фитиль

Dmitry
5

жаль что в таких городках не пришла никому идея еще всем идти работать в ментовку. такой копоград

Ответить

Николай Синицын

Страхов…
9

Вспомнился город адвокатов из Трассы 69) Я бы посмотрел на отечественную адаптацию)

Ответить

Some Dude

Николай
1

быстро бы друг друга закрыли за подкинутую наркоту и дачу/получение взятки

Ответить

Артур Голицын

Some
0

И изнасилования

Ответить

Some Dude

Артур
0

не, это уже в отделе происходит

Ответить

Серьезный завод

Страхов…
1

копроград

Ответить

Соколов Андрей

Dmitry
1

В бизнес надо было идти.

Ответить

Dmitry R.

Соколов
2

"чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет".

Ответить

Some Dude

Dmitry
1

ну да, все пятерки и магниты же грузчиками укомплектованы

Ответить

Dmitry R.

Some
1

дружочек, в регионах не как в дс, что их там как грибов после дождя. а ждать пока условный грузчик вася из одной единственной пятерки споьется, ну такое.

Ответить

Some Dude

Dmitry
0

а кто тебе сказал, что я в дс живу? вполне себе за пределами мкада и даже области московской. и нет, даже не питер, представь себе.
магниты и пятерки в наличии

Ответить

мЕдь

Страховой
3

Куда уходить? У них там на весь городской округ и 150к человек нет. В таких местах и работы нет. 

Ответить

Администратор Аккаунта

мЕдь
–3

Полгода переобучение и на удаленку. Нахуй этот локальный патриотизм за 15к в мес.

Ответить

мЕдь

Админис…
3

Вайти в айти? Или колл-центр? На какую удалёнку?

Ответить

Соколов Андрей

мЕдь
2

Службу поддержки тинькова или сбербанка

Ответить

мЕдь

Соколов
1

Ну то есть колл-центр. Я даже не знаю что хуже. 

Ответить

Администратор

мЕдь
1

да действительно, что может быть хуже - отсутствие работы или работа из дома в колл-центре в МСК по удаленке за 20-50 тыс.

Ответить

Администратор

мЕдь
1

погуглите вакансии на удаленку - от колл-центров до администраторов и операторов БД. 

Ответить

Материальный

Админис…
3

Да че уже там, сразу в FAANG архитекторами. 

Ответить

Администратор

Материа…
0

ахаха, петросяны на месте.
вы прямо как тот единоросс из ролика - не волнуйтесь, всё збс, трудоустроим. 

Ответить

Материальн

Админис…
0

иди проспись, чмоня, тебе единоросы мерещатся

Ответить

Администра

Материа…
0

@Вахтёр что-то тут перебор в этике, мне кажется.

Ответить

Токсичный

Материа…
0

Этот коммент токсичен с вероятностью 82%

Ответить

Some Dude

мЕдь
1

можно еще в вебкам податься. там молодые девушки тоже были)

Ответить

мЕдь

Some
3

Ну закладки ещё, чтобы весь сет выбить.

Ответить

Some Dude

мЕдь
0

так закладки там под казаками, скорее всего. к чему им конкуренция

Ответить

Промышленный щит

Админис…
2

Ты думаешь, что там есть хороший интернет?

Ответить

Страховой фитиль

Промышл…
2

я бы даже сказал , его не просто так там нет

Ответить

Some Dude

Страхов…
0

блокнот же как-то видео выложил

Ответить

Страховой фитиль

Some
2

через edge с самой высокой березы в селе. и если ты думаешь что я тут опять шучу в стиле тж, вспомни историю про чувака из Омской области который к инету коннектился с березы

Ответить

Some Dude

Страхов…
0

помню такого. и где он сейчас? он же как раз на этом хайпанул. теперь в мск переехал, средненькие тиктоки снимает и живет на рекламу?

Ответить

Страховой

Some
1

да хуй знает . скорее всего так и выходит на связь с березы

Ответить

Андрей

Some
0

помню такого. и где он сейчас?

Посадили скорее всего

Ответить

Администратор

Промышл…
0

думаю, что есть нормальный через 4G как минимум.

Ответить

Alex P

Админис…
1

Так и вижу как сельские мужики от 50 лет проходят курсы на хтмл-академии изучая вёрстку

Ответить

Администратор

Alex
–1

вы ролик-то посмотрите - там полно женщин в вполне адекватном возрасте. 
куча моих знакомых из городов 100k в провинции работают таким образом, переходя на удаленку в 35-45 лет. И сам я тоже живу в глуши и работаю по удаленке, т.к. нет возможности уехать - но и нет возможности работать за 30k.
хотя, видать, вы из тех, кто любит искать оправдания.

Ответить

Alex P

Админис…
1

Вылезай из маня-мирка в Россию. Женщина или мужчина, 30 или 50 лет, однохуйственно техническая оснащенность и начальные возможности среднестатистического жителя региона не позволят им найти профессию в онлайне.

Ответить

Администратор

Alex
–1

Скиньте ссылку на исследования социальной и профессиональной мобильности в современных малых городах, на которые вы опираетесь.

Ответить

Alex P

Админис…
1

тут ты меня и подловил, такого солидного аргумента как "куча моих знакомых" у меня нету (

Ответить

Администра

Alex
0

как и знакомых, собственно

Ответить

Alex P

Админис…
0

ну да, не поверишь но я тоже в россии живу, имею родственников и круги общения в разных регионах и выборка у меня такая же как и у тебя, то что ты тут приплёл свой личный опыт значит ровно столько же сколько нихуя

Ответить

Администра

Alex
0

да-да-да, верю. 

Ответить

Перспективный Влад

Страховой
3

жрать менты тоже будут

Ответить

Владимир Филатов

11

Ватники получили своё.

Ответить

Eugene Osipov

9

А минералка хорошая...

Ответить

Oleg Savrikov

Eugene
0

тише будь. она  уже запрещенная, совкусом экстремизма

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Eugene
0

"Новотёрская Целебная" <3 

Ответить

мЕдь

8

Уже и обращения записывать нельзя, гайки то выдержат?

Ответить

Сергей Павлов

мЕдь
2

да нет уже гаек. спиздили все.

Ответить

Следственный цветок

мЕдь
0

Ты где живешь? 

Ответить

мЕдь

Следственный
0

Москва. 

Ответить

Andrew Muralov

мЕдь
0

Нагайки выдержат. 

Ответить

Владимир Филатов

7

Русские чинуши снова обосрались.

Ответить

Aaaa

Владимир
3

Нурет Кайшиева

Ответить

Владимир Филатов

Aaaa
1

Русские = российские

Ответить

Ivan Ivanov

Владимир
1

О, приятно встретить понимание. До революции были синонимичные слова
Например, "русские народы" - великороссы, мордвины, чуваши, удмурты и пр.

Ответить

Владимир Филатов

Ivan
0

?

Ответить

Смутный фитиль

Владимир
0

мне не нравится слово российские

Ответить

Some Dude

Смутный
0

почему?
есть русские, есть россияне. есть индийцы, есть индусы.

Ответить

Смутный фитиль

Some
0

русские мне нравится, мне не нравится российские

Ответить

Страховой фитиль

Смутный
0

а мне не нравится. получается остальные - это неважно , это про этих там

Ответить

Some Dude

Смутный
0

но чеченцы не русские, например. хотя, чисто формально россияне.
если еврей или араб приедет на пмж в рф, он не станет русским. он станет россиянином. а ты одновременно русский и россиянин. или не русский. или не россиянин, я хз кто ты вообще

Ответить

Some Dude

Some
0

ок, не росиянин, а российский гражданин. чтобы ближе было к той форме, которая вопросы вызвала

Ответить

Смутный

Some
0

коннотация к "российский" обычно означает что-то хуёвое, российский сыр/автопром/футбол итд. я об этом. Речь не про нации

Ответить

Some Dude

Смутный
0

но ты же не скажешь, что тот араб и еврей - русские? ты скажешь, что они россияне, какими бы хуевыми или пиздатыми они не были.
а как пример хорошего продукта, можешь наташ вспоминать, по всему миру ценятся и во время всяких ЧМ популярностью пользуются xD

Ответить

Some Dude

Some
0

как раз русские, кстати, а не российские xD

Ответить

Смутный

Some
0

Я просто сказал, что мне не нравится это слово и его окрас, но это не значит, что я не буду его использовать)

Ответить

Владимир Филатов

Some
0

по-английский что россиянин, что русский Russian

Ответить

Some Dude

Владимир
0

ну да, мы же сейчас на английском языке обсуждаем сюжет ангоязычного сми про небольшое поселение русскоговорящих людей на территории страны, где английский принят за государственный

Ответить

Stolik Strigil

5

Юрий Зимин заверил жителей, что все, кто потеряет работу, будут трудоустроены Кайшевым.

То есть чувак буквально признал, что это согласованный с местными властями рэкет, поэтому делать он ничего не будет.

Ответить

Павел Каташев

Stolik
1

Я бы сказал что он тут ничего сделать не может потому что согласовано с областными властями
За свое креслице держится

Ответить

Смутный фитиль

5

к работникам приехал депутат

Он заявил, что получил сообщение о несогласованном митинге и выехал на место разобраться в ситуации

на пол шишки милиционер

Ответить

Alex P

4

Путин: "Вот я прошу с силовиками отработать этих персонажей"

Ответить

Станислав Васильевич

3

Господи нет. НЕТ. НОВОТЕРСКАЯ ЛУЧШАЯ ВОДА. ПРОСТО ЛУЧШАЯ. Лучше перье и всяких эвиан. НЕТ

Ответить

Станислав Васильевич

Станислав
3

Все путинские чинуши и их родня, а особенно шлюхи, оформленные в виде супруг конченные мрази? Неужели?

Ответить

ВВ

Станислав
2

Не переживайте. Поменяется собственник и вода вернется. 

Ответить

DrinK Smoke

ВВ
0

Не похоже. Похоже на типичный быдло-рейдерский захват. Обычно после такого - весь металл  с завода сдается ( тем более сейчас цены ого го ) и пустой завод с землей продается с дисконтом.

Ответить

Aleksandr Dolgikh

2

Хахаххаха!

А за кого голосовали на выборах эти работники завода?

Ответить

Рыжий

2

А помните в комментах писали, что если пришли за Хованским - то скоро придут за всеми остальными? Вот оно сбывается, получается

Ответить

Дмитрий Тимофеев

2

Путин, помоги!

Ответить

Катя Лукаверова

2

Надо закупиться этой водой, потом как коллекционер продам или посадят 

Ответить

Антон Лисин

1

Ха ха...это Россия 

Ответить

Andrew Muralov

1

.. записали видео Путину в надежде спасти его". Путина уже не спасти, зря старались. 

Ответить

Al

1

А на колени? Где? 

Ответить

Укрошофист

1

Российские новости из 2025 года: посетителей супермаркета "Магнит" задержали по подозрению в проведении несогласованного митинга у кассы.

Ответить

Романелло Кивогенс

Укрошофист
0

Нас уже постепенно готовят к тому, чтобы мы не собирались большими кучками.

Ответить

Head Hunter

1

Буква Р - Рейдерский Захват

Ответить

Промышленный щит

Head
0

У нас, видимо, осталась с 90-х годов свобода нравов и свобода личного мнения

(c) Михаил Мурашко, Глава Минздрава

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Ну что, как обратились?

Ответить

MEGAtraXXXer666

1

Заебись вода, советую

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

1

В июне 2021 года на подъездных путях поставили пункты охраны и шлагбаумы, которые окончательно закрыли проезд для автомобилей с продукцией завода.

Абсолютно очевидный рейдерский захват

Ответить

Далекий пистолет

1

Холопы подают барину челобитную, а их кнутом.
…Где-то у Лескова я подобное читал.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Далекий
0

У Пескова такого не прочитаешь

Ответить

Антон Лисин

1

Как оказывается легко на колени завод поставить. Всего лишь родственница депутата 

Ответить

Romario

1

Юрий Зимин заверил жителей, что все, кто потеряет работу, будут трудоустроены Кайшевым.

АААААААААААААААХАХАХАХХАХАХАХААХАХАААААААА

Ответить

Максим Шпилёв

0

Как можно покупать/продавать дороги??

Ответить

Пётр Орлов

0

Интересно, есть ли у них бульдозер?

Ответить

Танюша Лансберг

0

А как так вообще можно во земельному кодексу? Даже дачу нельзя построить если перекрываются дорожки к соседям (сервитуты). А тут целый завод в осаду взяли.. И это не спор хозяйствующих субъектов, тут вопросы гарантии конституционный прав, прав собственности и прав предпринимателей..

Ответить

Октябрьский дебаркадер

0

Пиздец.

Лучшая минералка.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Новые Тёрки

Ответить

true iBegginer

0

 Юрий Зимин заверил жителей, что все, кто потеряет работу, будут трудоустроены Кайшевым.

А он то тут причем, если

 подъездные пути к нему перешли Нурет Кайшевой, бывшей супруге бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева.

Ответить

Zoid Q

0

Кек. Ебанулись уже от голода и холода. Ща Царь каааааак перестанет создавать кислород в Ставропольском крае, так они все сразу задохнутся. 

Ответить
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