Работники закрывающегося завода в надежде спасти его записали видео Путину. Их обвинили в несогласованном митинге Статьи редакции
Предприятие по розливу воды «Новотёрская» может закрыться из-за дорожного конфликта.
После съёмки видеообращения к работникам приехал депутат Минераловодского городского округа Ставропольского края Юрий Зимин. Он заявил, что получил сообщение о несогласованном митинге и выехал на место разобраться в ситуации. Об этом сообщает издание «Блокнот».
Работа завод «Кавминводы» ограничена с 2017 года — тогда подъездные пути к нему перешли Нурет Кайшевой, бывшей супруге бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева. Новая владелица посчитала, что большегрузный транспорт портит дорогу и запретила проезд по ней. С тех пор для доставки продукции со склада работники завода пользовались легковыми автомобилями.
В июне 2021 года на подъездных путях поставили пункты охраны и шлагбаумы, которые окончательно закрыли проезд для автомобилей с продукцией завода. После этого предприятие приостановило работу, срок вынужденного простоя истекает 30 июня. Как сообщает «Блокнот», уже две недели «Новотёрскую» сливают в канализации.
Если завод закроется, без работы могут остаться более 250 человек. Из-за сложившейся ситуации работники и решили записать видеообращение на «Прямую линию» президента. В 2001 году он посещал предприятие «Кавминводы».
Юрий Зимин заверил жителей, что все, кто потеряет работу, будут трудоустроены Кайшевым. Остальное, по словам депутата, «спор хозяйствующих субъектов», в который он не собирается вмешиваться.
Надеюсь на выборах они голосовали за Путина и Единую Россию.
Для многих Путин, Едро и власть это абсолютно разные вещи. Многие любят первого и ненавидят второе и третье. Они думают, что Путин там, наверху, борется со всеми как Давид с Голиафом, пытается наказать, выпороть всех плохо работающих с целью заботы о гражданах.
Но, на самом деле, Вове:
Путину просто не хватает полномочий. Конституцию в 93 написали под диктовку США. ЦБ подконтролен Госдепу. Путин один против всех внешних и внутренних врагов. Ему пока власти не хватает и времени. Но скоро он всех победит. Америка на грани развала, в Европе кризис, экстремистов и навальнистов в России активно ловят. Скоро победим!
Промышленный щит
То есть бухтеть не надо?
Не надо. Путину намного сложнее сейчас, чем жителям. Он без отдыха спасает Россию от врагов. А паникёров в войну вообще расстреливают на месте!
Похуй ваще что думают эти одноклеточные
Могли бы на колени встать
Это следующая стадия.
овцы жалуются волку на волков.
какой-то дешёвый транс
но на вид не стоит и гроша ломаного
Интересно, как живется на донаты или мб он занимается частной адвокатской практикой
"Передайте товарищу Путину - произошла чудовищная ошибка"
Вангую 93 лайка на твоём комментарии
Страховой фитиль
жаль что в таких городках не пришла никому идея еще всем идти работать в ментовку. такой копоград
Вспомнился город адвокатов из Трассы 69) Я бы посмотрел на отечественную адаптацию)
В бизнес надо было идти.
Полгода переобучение и на удаленку. Нахуй этот локальный патриотизм за 15к в мес.
Службу поддержки тинькова или сбербанка
да действительно, что может быть хуже - отсутствие работы или работа из дома в колл-центре в МСК по удаленке за 20-50 тыс.
погуглите вакансии на удаленку - от колл-центров до администраторов и операторов БД.
Материальный
Да че уже там, сразу в FAANG архитекторами.
ахаха, петросяны на месте.
вы прямо как тот единоросс из ролика - не волнуйтесь, всё збс, трудоустроим.
Промышленный щит
Ты думаешь, что там есть хороший интернет?
Страховой фитиль
я бы даже сказал , его не просто так там нет
Страховой фитиль
через edge с самой высокой березы в селе. и если ты думаешь что я тут опять шучу в стиле тж, вспомни историю про чувака из Омской области который к инету коннектился с березы
вы ролик-то посмотрите - там полно женщин в вполне адекватном возрасте.
куча моих знакомых из городов 100k в провинции работают таким образом, переходя на удаленку в 35-45 лет. И сам я тоже живу в глуши и работаю по удаленке, т.к. нет возможности уехать - но и нет возможности работать за 30k.
хотя, видать, вы из тех, кто любит искать оправдания.
Скиньте ссылку на исследования социальной и профессиональной мобильности в современных малых городах, на которые вы опираетесь.
как и знакомых, собственно
А минералка хорошая...
Уже и обращения записывать нельзя, гайки то выдержат?
Следственный цветок
Ты где живешь?
Русские чинуши снова обосрались.
Русские = российские
О, приятно встретить понимание. До революции были синонимичные слова
Например, "русские народы" - великороссы, мордвины, чуваши, удмурты и пр.
Смутный фитиль
мне не нравится слово российские
Смутный фитиль
русские мне нравится, мне не нравится российские
Страховой фитиль
а мне не нравится. получается остальные - это неважно , это про этих там
коннотация к "российский" обычно означает что-то хуёвое, российский сыр/автопром/футбол итд. я об этом. Речь не про нации
по-английский что россиянин, что русский Russian
Юрий Зимин заверил жителей, что все, кто потеряет работу, будут трудоустроены Кайшевым.
То есть чувак буквально признал, что это согласованный с местными властями рэкет, поэтому делать он ничего не будет.
Я бы сказал что он тут ничего сделать не может потому что согласовано с областными властями
За свое креслице держится
Господи нет. НЕТ. НОВОТЕРСКАЯ ЛУЧШАЯ ВОДА. ПРОСТО ЛУЧШАЯ. Лучше перье и всяких эвиан. НЕТ
Все путинские чинуши и их родня, а особенно шлюхи, оформленные в виде супруг конченные мрази? Неужели?
Не похоже. Похоже на типичный быдло-рейдерский захват. Обычно после такого - весь металл с завода сдается ( тем более сейчас цены ого го ) и пустой завод с землей продается с дисконтом.
А помните в комментах писали, что если пришли за Хованским - то скоро придут за всеми остальными? Вот оно сбывается, получается
.. записали видео Путину в надежде спасти его". Путина уже не спасти, зря старались.
Российские новости из 2025 года: посетителей супермаркета "Магнит" задержали по подозрению в проведении несогласованного митинга у кассы.
Нас уже постепенно готовят к тому, чтобы мы не собирались большими кучками.
Буква Р - Рейдерский Захват
Промышленный щит
У нас, видимо, осталась с 90-х годов свобода нравов и свобода личного мнения
(c) Михаил Мурашко, Глава Минздрава
В июне 2021 года на подъездных путях поставили пункты охраны и шлагбаумы, которые окончательно закрыли проезд для автомобилей с продукцией завода.
Абсолютно очевидный рейдерский захват
Как оказывается легко на колени завод поставить. Всего лишь родственница депутата
Юрий Зимин заверил жителей, что все, кто потеряет работу, будут трудоустроены Кайшевым.
АААААААААААААААХАХАХАХХАХАХАХААХАХАААААААА
А как так вообще можно во земельному кодексу? Даже дачу нельзя построить если перекрываются дорожки к соседям (сервитуты). А тут целый завод в осаду взяли.. И это не спор хозяйствующих субъектов, тут вопросы гарантии конституционный прав, прав собственности и прав предпринимателей..
Юрий Зимин заверил жителей, что все, кто потеряет работу, будут трудоустроены Кайшевым.
А он то тут причем, если
подъездные пути к нему перешли Нурет Кайшевой, бывшей супруге бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева.
Кек. Ебанулись уже от голода и холода. Ща Царь каааааак перестанет создавать кислород в Ставропольском крае, так они все сразу задохнутся.