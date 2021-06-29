Предприятие по розливу воды «Новотёрская» может закрыться из-за дорожного конфликта.

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После съёмки видеообращения к работникам приехал депутат Минераловодского городского округа Ставропольского края Юрий Зимин. Он заявил, что получил сообщение о несогласованном митинге и выехал на место разобраться в ситуации. Об этом сообщает издание «Блокнот».

Работа завод «Кавминводы» ограничена с 2017 года — тогда подъездные пути к нему перешли Нурет Кайшевой, бывшей супруге бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева. Новая владелица посчитала, что большегрузный транспорт портит дорогу и запретила проезд по ней. С тех пор для доставки продукции со склада работники завода пользовались легковыми автомобилями.

В июне 2021 года на подъездных путях поставили пункты охраны и шлагбаумы, которые окончательно закрыли проезд для автомобилей с продукцией завода. После этого предприятие приостановило работу, срок вынужденного простоя истекает 30 июня. Как сообщает «Блокнот», уже две недели «Новотёрскую» сливают в канализации.

Если завод закроется, без работы могут остаться более 250 человек. Из-за сложившейся ситуации работники и решили записать видеообращение на «Прямую линию» президента. В 2001 году он посещал предприятие «Кавминводы».