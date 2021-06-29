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Новости
Ольга Щербинина

Верховный суд Мексики разрешил употребление марихуаны для отдыха Статьи редакции

Курение в общественных местах и на глазах у детей осталось под запретом.

27 27 комментариев
1076 просмотров

Запрет на употребление марихуаны для отдыха совершеннолетними гражданами признали неконституционным. За это проголосовали восемь членов суда, против — трое, сообщает «Би-би-си».

Прежде использование марихуаны в Мексике было запрещено кроме как в медицинских и исследовательских целях. Теперь совершеннолетние граждане могут подать заявку на выращивание и употребление марихуаны в рекреационных целях. Те, чьи обращения одобрят, смогут курить траву только дома, при этом не должны будут присутствовать дети.

«Сегодня исторический день для свобод», — сказал председатель Верховного суда Артуро Сальдивар.

При этом некоторые организации заявили, что решение вряд ли приведёт к немедленным серьёзным изменениям. В Mexico United Against Crime отметили, что оно «не отменяет уголовную ответственность за действия, необходимые для потребления», например, хранение и транспортировку.

В марте нижняя палата Конгресса Мексики одобрила законопроект о легализации марихуаны на территории всей страны. После этого документ должен был одобрить Сенат, но пока этого не произошло.

Сторонники легализации надеются, что принятие закона поможет снизить уровень насилия, связанного с незаконной торговлей наркотиками. Ежегодно она уносит жизни тысяч людей в стране.

#новости #мексика #марихуана

27 27 комментариев
11
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27 комментариев
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Адмирал Ламбер

12

Проведу референдум в Мытищах за присоединение к Мексике 

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Oleg Savrikov

Адмирал
1

АРРРР!!!МЫТИЩИ - СОЧИ С ТОБОЙ!

Ответить

Кирилл Вселенский

Адмирал
1

Переезжаю в мытищи

Ответить

Андрей Владимирович

7

Для отдыха они разрешили, а для работы когда? 

Ответить

Oleg Savrikov

Андрей
1

Вот почему у нас никогда не будет легалайза)))

Ответить

Кирилл Вселенский

Oleg
0

Будет

Ответить

Кирилл Вселенский

Андрей
0

Всегда)))

Ответить

Небольшой жёлтый робат

5

Вылетаю 

Ответить

Нищий жар

Небольшой
1

В Беларуси марихуана запрещена

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Нищий
8

Не вылетаю

Ответить

Владимир Филатов

Небольшой
0

так ведь у вас же запрещено)

Ответить

Основной Петя

5

Сегодня исторический день для свобод», — сказал председатель Верховного суда Артуро Сальдивар.

Судья:

Ответить

Нищий жар

4

Накроманы ябучие!

Ответить

Elias Bohr

Нищий
0

Некроманты

Ответить

Alexander Irzack

2

вышел в 7элевен за хлебушком, вернулся домой отдохнувшим.

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

1

Очень интересно, как легалайз повлияет на организованную преступность (наркокартели) в стране

Ответить

Кирилл Вселенский

Ilya.A—Petya.A's
3

Они на экспорт в основном

Ответить

Андрей Охапкин

Ilya.A—Petya.A's
0

Будут платить налоги. В конечном счёте все только выиграют

Ответить

Oleg Savrikov

0

А может верховный суд Мексики нам тут хоть немного разрешить? Чисто по брацки:?

Ответить

CiZerin

Oleg
3

Думаешь у нас в суде запрещено?

Ответить

Несчастный спрей

0

наркоманы ебучие шобздохли

Ответить

Антон Лисин

0

Великая страна и пенсия не нужна 

Ответить

Кирилл Вселенский

Антон
0

Только чекушка водки

Ответить

Кирилл Вселенский

Кирилл
0

Нужна россиянам

Ответить

Антон Лисин

Кирилл
1

У русских слишком много потребностей 

Ответить

Славой Жижек

Кирилл
1

А как резко забылась боярка...

Ответить

имя мне легион

0

«не отменяет уголовную ответственность за действия, необходимые для потребления», например, хранение и транспортировку

Найс трик, мучачос

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