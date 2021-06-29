Верховный суд Мексики разрешил употребление марихуаны для отдыха Статьи редакции
Курение в общественных местах и на глазах у детей осталось под запретом.
Запрет на употребление марихуаны для отдыха совершеннолетними гражданами признали неконституционным. За это проголосовали восемь членов суда, против — трое, сообщает «Би-би-си».
Прежде использование марихуаны в Мексике было запрещено кроме как в медицинских и исследовательских целях. Теперь совершеннолетние граждане могут подать заявку на выращивание и употребление марихуаны в рекреационных целях. Те, чьи обращения одобрят, смогут курить траву только дома, при этом не должны будут присутствовать дети.
«Сегодня исторический день для свобод», — сказал председатель Верховного суда Артуро Сальдивар.
При этом некоторые организации заявили, что решение вряд ли приведёт к немедленным серьёзным изменениям. В Mexico United Against Crime отметили, что оно «не отменяет уголовную ответственность за действия, необходимые для потребления», например, хранение и транспортировку.
В марте нижняя палата Конгресса Мексики одобрила законопроект о легализации марихуаны на территории всей страны. После этого документ должен был одобрить Сенат, но пока этого не произошло.
Сторонники легализации надеются, что принятие закона поможет снизить уровень насилия, связанного с незаконной торговлей наркотиками. Ежегодно она уносит жизни тысяч людей в стране.
Проведу референдум в Мытищах за присоединение к Мексике
Для отдыха они разрешили, а для работы когда?
Вот почему у нас никогда не будет легалайза)))
Вылетаю
Нищий жар
В Беларуси марихуана запрещена
Очень интересно, как легалайз повлияет на организованную преступность (наркокартели) в стране
Будут платить налоги. В конечном счёте все только выиграют
А может верховный суд Мексики нам тут хоть немного разрешить? Чисто по брацки:?
Великая страна и пенсия не нужна
Только чекушка водки
Нужна россиянам
«не отменяет уголовную ответственность за действия, необходимые для потребления», например, хранение и транспортировку
Найс трик, мучачос