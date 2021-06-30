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Новости
Артём Мазанов

Гватемала попросила Россию вернуть аванс за «Спутник V» из-за задержки поставок Статьи редакции

Речь идёт о почти шести миллиардах рублей.

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Минздрав Гватемалы обратился с просьбой вернуть аванс в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), отведя на ответ пять дней с момента его получения. Об этом сообщила глава ведомства Амелия Флорес, видео опубликовала журналист Андреа Домингес.

Газета Prensa Libre рассказала, что Гватемала внесла оплату в размере 50% — около 80 миллионов долларов. «Мы просим вернуть деньги согласно предложению. И если у них позже будет возможность продать её, мы оплатим по факту поставки», — заявила Домингес.

РФПИ рассказал Reuters, что поставки «Спутника V» в Гватемалу ожидаются в ближайшее время. «Ещё один самолет должен прибыть на этой неделе, следующий — уже в начале следующей недели»,— сказал директор по специальным проектам РФПИ Глеб Брянский.

Глава МИД Гватемалы Педро Броло сообщил, что РФПИ пообещал отправить 400 тысяч доз вакцины до 4 июля: «Я провёл встречу с представителем Российского фонда прямых инвестиций Владимиром Примаком. Мы выразили нашу озабоченность и подчеркнули неотложность получения более крупных партий».

Гватемала одобрила применение «Спутника V» в конце февраля. Вакцину начали доставлять в мае.

#новости #вакцинаотcovid19

Спасибо за наводку TJ Raccoon
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Сладкий череп

27

весь мир это торговый центр , и россия в нем это магазин эльдорадо

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Молчаливый холод

Сладкий
50

Светофор

Ответить

Алый череп

Молчаливый
4

хрюкал как сучара

Ответить

Чехол от очков

Молчаливый
0

АХАХАХ
UPD: наверное оч тупо оставлять на тж коммент "АХАХАХ", но я знатно поржал с этого коммента

Ответить

Михаил Бочаров

Чехол
3

Смотри, давай научу. Вместо АХАХАХ, нужно написать, что "хрюкал, как сучара!" тогда пройдёт, ещё и плюсиков наставят 😊

Ответить

Технологический Валера

Сладкий
1

Чем плох эльдорадо? Магазин как магазин есть в разы хуже

Ответить

Сладкий череп

Технологический
24

большой , напихано всего понемногу, тупые консультанты , заебешься возврат товара оформлять , зато целый зал стоек с кредитами, цены ничем не привлекательные,

Ответить

Рыжий

Сладкий
14

Еще и б/у товар под видом нового могут попытаться втюхать там, где это возможно. Раньше так бывало точно

Ответить

Технологический

Сладкий
–20

В Европе и США, я так понимаю, все не так и на кассе ещё минет делают?

Ответить

Смелый кран

Техноло…
12

Да

Ответить

Технологический

Смелый
8

Кассиром работаешь?

Ответить

Смелый кран

Техноло…
7

Да

Ответить

Сладкий череп

Техноло…
1

для минетов есть другие сервисы, но вообще да, лучше , хотя бы по фактору цен и ассортимента . понятно что форма одинаковая, но у нас пародия на магазин

Ответить

Технологический

Сладкий
–18

Да у нас все хуево, а если и нормально что то, то все равно хуево вам будет Россия же) эпл стор если откроют, вы все равно будете писать: ну не то что в Америке, там то лучше все, а у нас пародия какая то
Да и лайки с либерах местных собрать тоже надо)

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Техноло…
9

Вот есть у нас Сбербанк,например.

Он есть не только в России.
Ставка по ипотеке тут -8%, а "там" -2%.

Ответить

Окружающий

g͡o͞od҉
1

Один плюс наших банков, это то что у нас мобильный банкинг лучше устроен, нежели в США (про Европу не знаю)

Ответить

g͡o͞od

Окружаю…
1

Не только мобильный банкинг.
Все, что связано с возможностью взять деньги, рассчитаться и ресторанами (да это тоже) у нас очень развито.

Ответить

Сладкий череп

Техноло…
3

да я уже слышал от тебя этот аргумент , признай что так, а не ищи контрверсию своей правоты .

Ответить

Технологич

Сладкий
–10

Признаю что ты либераха типичная, готовый засрать все что есть в рф 
Что не новость, ты первый с комментом «позор»

Ответить

g͡o͞od

Техноло…
4

Вот, кстати, совершенно лишнее это "засирать все, что есть в РФ". РФ справляется с этим без всякого внешнего воздействия.

Например. Цены на спутник для других стран - не более $10. Цены на вацинацию иностранных работников для работодателей около 1400 ₽.

Ответить

Технологич

g͡o͞od҉
–9

А ещё Навальный в тюрьме 96546 дней

Ответить

g͡o͞od

Техноло…
1

Да, тоже мастерское решение проблемв, как по нотам.

Ответить

Сладкий

Техноло…
3

и снова за свое , "либераха" позор не гордишься за россию. идите с артуром поиграйте вместе

Ответить

Технологич

Сладкий
–8

А ты посчитай пока Скока Навальному сидеть ещё 

Ответить

Сладкий

Техноло…
1

я надеюсь ты не водишь машину. так как ты с темы съезжаешь, очень опасно так на виражах

Ответить

Сладкий череп

Техноло…
2

какой российский магазин открывается за рубежом и все зарубежане хотят такого же качества , как в РФ ? Концерн "Калашников" разве что

Ответить

Madegghead

Сладкий
2

неа.
Они предпочитают Калашников, но мейд ин ЮСА.

Ответить

Страшный клуб

Техноло…
2

Не знаю как в Европе, но в США для возврата практически любой техники нужно просто иметь при себе чек.

Ответить

Технологический

Страшный
–1

Я эпл вотч два года назад сдавал в эльдорадо только с чеком 

Ответить

Крепкий мангал

Сладкий
1

Каждый раз стою там (в том числе и в МВидео) в очереди, т.к. работники заняты фиг знает чем. Но вот недавно утюг возвращал и сам возврат был довольно быстрым, даже заявление писать не надо было. Т.к. две недели не прошло.

Ответить

Свежий фитиль

Крепкий
1

Я один раз минуты 4 ходил по магазину в поисках сотрудников - ни одного, кроме кредитников и охранника. Тогда я встал у техники Apple и сделал заинтересованный вид - сразу подбежал один чел.

Ответить

Сладкий череп

Крепкий
0

ну всё как в стране у нас - бывают неожиданные прорывы

Ответить

KSA

Сладкий
0

Консультанты всегда тупые
Умные не работают консультантами, а х** пинают

Ответить

スイカタンク

Технологический
1

Вся суть страны в этом сравнении

Ответить

one channel

Технологический
0

Если вкратце, то там наебывают.
Мне однажды в коробку от электронной книги подложили книгу другой марки, которая через неделю сломалась. Вернуть не смог, т.к. принёс не то что покупал.

Ответить

Технологический

one
–3

То есть ты купил, не осмотрел на месте, коробка я так понимаю была не запечатана, ещё неделю пользовался не тем что покупал, и жалуешься что не сделали возврат?

Ответить

Комментарий удален

Технологический

one
–3

Враньем попахивает чёт 

Ответить

Индивидуальный

Техноло…
0

Он же не путин, чтобы так вот просто врать.

Ответить

Технологич

Индивид…
–2

Не зная контекста ты просто минусишь? Штош, стадный инстинкт он такой)

Ответить

Дима Орлов

Сладкий
2

Россия это пятёрочка

Ответить

Пушкинский ихтиандр

Дима
1

скорее магнит тогда

Ответить

Сладкий череп

Пушкинс…
1

а разница?

Ответить

Пушкинский

Сладкий
0

не искушенным не понять

Ответить

Сладкий череп

Пушкинс…
0

сложно. я в оба хожу, два сорта как грится

Ответить

Пушкинский

Сладкий
1

ну может зависит от локации, у меня на районе пятреки почище штоли

Ответить

Николай Николаевич

Дима
0

Народный

Ответить

Нежный жар

Сладкий
1

Пынёрочка

Ответить

Salesman

8

Цап-царап, сучки

Ответить

Aleksandr Dolgikh

–1

А ведь буквально несколько дней назад, мне тут в комментах под новость «что Украина продала уйгуров Китаю за вакцину», поясняли как хорошо с вакциной в России и как заебись её все хотят купить.

Ответить

Марк Рязанцев

Aleksandr
12

Ну так купить и хотят, просто ее нет

Ответить

Леонид Гудимов

Марк
0

Не мешай человеку не читающему дальше заголовка набрасывать в комментариях

Ответить

Robert Johansson

4

На коробках с вакциной изображён лого РФПИ и если прищуриться, флаг в нем больше похож на упрощенный американский, чем на российский, потому что «белый» цвет триколора не считывается так же хорошо, как синий и красный. Дизайнер просто гений.

Ответить

Андрей Когут

Robert
1

Чехия скорее на ум приходит...

Ответить

AZP

1

Сука, кретины.
Даже продать товар за живые деньги не могут.

Ответить

Нежный жар

AZP
5

Так у них его нет просто.

Антискрепа
Гватемала просит Россию вернуть предоплату в 6 млрд руб за Sputnik V.

Причина – сорванные сроки поставок.

Гватемала внесла 50% оплаты за 16 млн доз вакцины, однако к настоящему времени получила только 150 тыс. доз (меньше 1%). Российский препарат власти центральноамериканской р...
Гватемала просит Россию вернуть предоплату в 6 млрд руб за Sputnik V.

Причина – сорванные сроки поставок.

Гватемала внесла 50% оплаты за 16 млн доз вакцины, однако к настоящему времени получила только 150 тыс. доз (меньше 1%). Российский препарат власти центральноамериканской республики зарегистрировали в феврале.

16 млн доз, тогда как к настоящему моменту всего выпущено 36 млн доз, а в июле планируется нарастить выпуск до 30 миллионов (интересно, как это будет сделано).

Зачем Путину нужна была вся эта афера с поставками того, чего нет?
Ответить

Свежий фитиль

Нежный
1

Путин верит в Россию и в те прогнозы, что приносят ему на бумажках бояре.

Ответить

Управляющий Денис

AZP
0

Ты о чем?
Развели этих пендосских лохов на лаве.
От души ваще по пацански по нашему!

Ответить

Миржан Досымбаев

2

Наши ток газ умеют продавать 

Ответить

Andrew Muralov

2

Щас в Гватемалу за такую дерзость дистилированной воды отгрузят вместо вакцины. 

Ответить

Владимир Филатов

1

Неудивительно, что никто не хочет утверждать вакцину.

Ответить

Леонид Гудимов

Владимир
2

Потому что её банально не хватает даже по предоплате, как ПС5 сейчас?

Ответить

Andrew Kolochinsky

Леонид
0

дефицит на рынке микрочипов

Ответить

Алый инструмент

1

Пусть минздрав Гватемалы обратится на прямой линии к деду - толку будет больше.

Ответить

Александр Мирошников

0

Продать то, чего нет - красавчики

Ответить

Виктор Огай

0

Вроде что-то собираются отправлять на этой неделе.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60dc16989a7947c570646677

РФПИ ответил на заявление Гватемалы о возврате…
Самолет с российской вакциной от коронавируса Спутник V прибудет в Гватемалу, которая ранее…
www.rbc.ru
Ответить

mst Hasinna

0

Если вкратце, то там наебывают.
Мне однажды в коробку от электронной книги подложили книгу другой марки, которая через неделю сломалась. Вернуть не смог, т.к. принёс не то что покупал.
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