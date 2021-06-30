Гватемала попросила Россию вернуть аванс за «Спутник V» из-за задержки поставок Статьи редакции
Речь идёт о почти шести миллиардах рублей.
Минздрав Гватемалы обратился с просьбой вернуть аванс в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), отведя на ответ пять дней с момента его получения. Об этом сообщила глава ведомства Амелия Флорес, видео опубликовала журналист Андреа Домингес.
Газета Prensa Libre рассказала, что Гватемала внесла оплату в размере 50% — около 80 миллионов долларов. «Мы просим вернуть деньги согласно предложению. И если у них позже будет возможность продать её, мы оплатим по факту поставки», — заявила Домингес.
РФПИ рассказал Reuters, что поставки «Спутника V» в Гватемалу ожидаются в ближайшее время. «Ещё один самолет должен прибыть на этой неделе, следующий — уже в начале следующей недели»,— сказал директор по специальным проектам РФПИ Глеб Брянский.
Глава МИД Гватемалы Педро Броло сообщил, что РФПИ пообещал отправить 400 тысяч доз вакцины до 4 июля: «Я провёл встречу с представителем Российского фонда прямых инвестиций Владимиром Примаком. Мы выразили нашу озабоченность и подчеркнули неотложность получения более крупных партий».
Гватемала одобрила применение «Спутника V» в конце февраля. Вакцину начали доставлять в мае.
Молчаливый холод
Светофор
АХАХАХ
UPD: наверное оч тупо оставлять на тж коммент "АХАХАХ", но я знатно поржал с этого коммента
Смотри, давай научу. Вместо АХАХАХ, нужно написать, что "хрюкал, как сучара!" тогда пройдёт, ещё и плюсиков наставят 😊
Технологический Валера
Чем плох эльдорадо? Магазин как магазин есть в разы хуже
Сладкий череп
большой , напихано всего понемногу, тупые консультанты , заебешься возврат товара оформлять , зато целый зал стоек с кредитами, цены ничем не привлекательные,
В Европе и США, я так понимаю, все не так и на кассе ещё минет делают?
Да
для минетов есть другие сервисы, но вообще да, лучше , хотя бы по фактору цен и ассортимента . понятно что форма одинаковая, но у нас пародия на магазин
Да у нас все хуево, а если и нормально что то, то все равно хуево вам будет Россия же) эпл стор если откроют, вы все равно будете писать: ну не то что в Америке, там то лучше все, а у нас пародия какая то
Да и лайки с либерах местных собрать тоже надо)
Вот есть у нас Сбербанк,например.
Он есть не только в России.
Ставка по ипотеке тут -8%, а "там" -2%.
Окружающий
Один плюс наших банков, это то что у нас мобильный банкинг лучше устроен, нежели в США (про Европу не знаю)
да я уже слышал от тебя этот аргумент , признай что так, а не ищи контрверсию своей правоты .
Признаю что ты либераха типичная, готовый засрать все что есть в рф
Что не новость, ты первый с комментом «позор»
и снова за свое , "либераха" позор не гордишься за россию. идите с артуром поиграйте вместе
какой российский магазин открывается за рубежом и все зарубежане хотят такого же качества , как в РФ ? Концерн "Калашников" разве что
Крепкий мангал
Каждый раз стою там (в том числе и в МВидео) в очереди, т.к. работники заняты фиг знает чем. Но вот недавно утюг возвращал и сам возврат был довольно быстрым, даже заявление писать не надо было. Т.к. две недели не прошло.
Свежий фитиль
Я один раз минуты 4 ходил по магазину в поисках сотрудников - ни одного, кроме кредитников и охранника. Тогда я встал у техники Apple и сделал заинтересованный вид - сразу подбежал один чел.
Если вкратце, то там наебывают.
Мне однажды в коробку от электронной книги подложили книгу другой марки, которая через неделю сломалась. Вернуть не смог, т.к. принёс не то что покупал.
То есть ты купил, не осмотрел на месте, коробка я так понимаю была не запечатана, ещё неделю пользовался не тем что покупал, и жалуешься что не сделали возврат?
Россия это пятёрочка
Пушкинский ихтиандр
скорее магнит тогда
А ведь буквально несколько дней назад, мне тут в комментах под новость «что Украина продала уйгуров Китаю за вакцину», поясняли как хорошо с вакциной в России и как заебись её все хотят купить.
Ну так купить и хотят, просто ее нет
Не мешай человеку не читающему дальше заголовка набрасывать в комментариях
На коробках с вакциной изображён лого РФПИ и если прищуриться, флаг в нем больше похож на упрощенный американский, чем на российский, потому что «белый» цвет триколора не считывается так же хорошо, как синий и красный. Дизайнер просто гений.
Сука, кретины.
Даже продать товар за живые деньги не могут.
Нежный жар
Так у них его нет просто.
Причина – сорванные сроки поставок.
Гватемала внесла 50% оплаты за 16 млн доз вакцины, однако к настоящему времени получила только 150 тыс. доз (меньше 1%). Российский препарат власти центральноамериканской р...
Причина – сорванные сроки поставок.
Гватемала внесла 50% оплаты за 16 млн доз вакцины, однако к настоящему времени получила только 150 тыс. доз (меньше 1%). Российский препарат власти центральноамериканской республики зарегистрировали в феврале.
16 млн доз, тогда как к настоящему моменту всего выпущено 36 млн доз, а в июле планируется нарастить выпуск до 30 миллионов (интересно, как это будет сделано).
Зачем Путину нужна была вся эта афера с поставками того, чего нет?
Свежий фитиль
Путин верит в Россию и в те прогнозы, что приносят ему на бумажках бояре.
Управляющий Денис
Ты о чем?
Развели этих пендосских лохов на лаве.
От души ваще по пацански по нашему!
Щас в Гватемалу за такую дерзость дистилированной воды отгрузят вместо вакцины.
Неудивительно, что никто не хочет утверждать вакцину.
Потому что её банально не хватает даже по предоплате, как ПС5 сейчас?
Вроде что-то собираются отправлять на этой неделе.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60dc16989a7947c570646677
Если вкратце, то там наебывают.
Мне однажды в коробку от электронной книги подложили книгу другой марки, которая через неделю сломалась. Вернуть не смог, т.к. принёс не то что покупал.
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