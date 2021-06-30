Он не уточнил, связано ли это с Covid-19. КНДР пока не сообщала ни об одном случае заражения коронавирусом.

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На заседании политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) 29 июня Ким Чен Ын заявил, что этот инцидент в области здравоохранения может поставить под угрозу безопасность страны и её населения. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на публикацию Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Агентство не уточняет, в чём именно заключается «серьезный инцидент». В разговоре с AFP и AP аналитики предположили, что это связано с распространением коронавируса.

Высокопоставленные чиновники, ответственные за важные государственные дела, пренебрегли реализацией решений партии, постановившей предпринять организационные, институциональные, материальные, научные и технические меры в связи с глобальным кризисом в сфере здравоохранения.

Тем самым они вызвали серьёзный инцидент, создав повлекшую тяжелые последствия кризисную ситуацию в деле обеспечения безопасности государства и граждан. Ким Чен Ын

Лидер КНДР также заявил, что непрофессионализм и халатность кадров являются «главными факторами, тормозящими и создающими помехи для проведения в жизнь важных задач, поставленных партией». Он раскритиковал чиновников за «устаревшее мышление, которое проявляется среди руководителей».