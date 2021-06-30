Ким Чен Ын заявил о «серьёзном инциденте» в здравоохранении КНДР Статьи редакции
Он не уточнил, связано ли это с Covid-19. КНДР пока не сообщала ни об одном случае заражения коронавирусом.
На заседании политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) 29 июня Ким Чен Ын заявил, что этот инцидент в области здравоохранения может поставить под угрозу безопасность страны и её населения. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на публикацию Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Агентство не уточняет, в чём именно заключается «серьезный инцидент». В разговоре с AFP и AP аналитики предположили, что это связано с распространением коронавируса.
Лидер КНДР также заявил, что непрофессионализм и халатность кадров являются «главными факторами, тормозящими и создающими помехи для проведения в жизнь важных задач, поставленных партией». Он раскритиковал чиновников за «устаревшее мышление, которое проявляется среди руководителей».
По данным ВОЗ, по состоянию на конец июня 2021 года, КНДР ни разу не отчиталась ни об одном случае заражения или смерти от Covid-19.
Карту рисовал идиот-дальтоник?
Не одного случая заражения, это, конечно, сильно. Странам всего мира стоит поучиться у КНДР(Хотя, в последнее время многие так и делают).
В переводе с диктаторского: "Какая та сука хочет рассказать западу что у нас есть ковид"
Upd: но мы ее повесили. Держава спасена
Как можно раскрасить карту таким образом? Суша голубым, а вода серым. Ну как так то 😢
Ощущение, будто КНДР находится на Синайском полуострове, между Египтом и Израилем ;)
Захватили суэцкий канал под шумок))
Интересно, а что будет если дать такую прибыльную штуку как Суэц под контроль коммунистов? Наверняка ж через полгода станет убыточным, через год — там обнаружат группу вредителей, а ещё через год — засыпят.
Ну Насер коммунистом не был. В Египте при нём даже компартия официально была запрещена.
школьные контурные карты передают привет)
Ну там суша была белой, а вода голубой. Все норм)) а тут какой-то необычный подход
В мелком масштабе смотрится, наверное, стильно а-ля темная тема. Она просто не рассчитана на сильное увеличение изображения (что как бы не отвечает на вопрос зачем делать именно мультимасштабную карту с таким подбором цветов)
Лидер КНДР также заявил, что непрофессионализм и халатность кадров являются «главными факторами, тормозящими и создающими помехи для проведения в жизнь важных задач, поставленных партией».
На себя намекает? Он же сам их туда утвердил, эти непрофессиональные халатные кадры...
Демократическая республика воистину
Давно заметил, что если в названии государства есть "демократическая" или "народная", то это с высокой долей вероятности хуйня из-под коня, а не государство.
Ребята, давайте начнём с того что там действительно СЕРЬЕЗНЫЕ проблемы если пришлось жертвовать топ менеджерами партии.
нет, похоже там полный пиздец
Честно говоря я это начал подозревать когда начали банить k-pop и даже не в том дело что его банят, а в том что он спокойно проник туда
или очередное выпрашивание денег
Не не, чувак, для этого резать своих не надо что бы просить, мог просто статистику в воз левую отправлять
ну пусть у китайцев помощи просит , если он их не заебал еще конечно .
Я к тому что он вроде как первый раз признал что вообще в стране есть проблема
а это опасно. у коммунизма не бывает проблем , бывают плохие решения
Как вирус проник в кндр? это же закрытая страна. Там может нищета такая уже развернулась, что базовых вещей не хватает