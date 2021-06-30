{"id":756,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u0441\u0451 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u043e: \u0418\u0422-\u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u043a\u0430 vc.ru, Dodo \u0438 \u00ab\u041d\u0435\u0442\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=756&url=https:\/\/vc.ru\/special\/inside&hash=3385bc2a24787ff3af401fccd19d82eb69ad3d82d1e171491ebbb2131b1a67f6","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

Ким Чен Ын заявил о «серьёзном инциденте» в здравоохранении КНДР Статьи редакции

Он не уточнил, связано ли это с Covid-19. КНДР пока не сообщала ни об одном случае заражения коронавирусом.

45 45 комментариев
4092 просмотров

На заседании политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) 29 июня Ким Чен Ын заявил, что этот инцидент в области здравоохранения может поставить под угрозу безопасность страны и её населения. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на публикацию Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Агентство не уточняет, в чём именно заключается «серьезный инцидент». В разговоре с AFP и AP аналитики предположили, что это связано с распространением коронавируса.

Высокопоставленные чиновники, ответственные за важные государственные дела, пренебрегли реализацией решений партии, постановившей предпринять организационные, институциональные, материальные, научные и технические меры в связи с глобальным кризисом в сфере здравоохранения.
Тем самым они вызвали серьёзный инцидент, создав повлекшую тяжелые последствия кризисную ситуацию в деле обеспечения безопасности государства и граждан.

Ким Чен Ын

Лидер КНДР также заявил, что непрофессионализм и халатность кадров являются «главными факторами, тормозящими и создающими помехи для проведения в жизнь важных задач, поставленных партией». Он раскритиковал чиновников за «устаревшее мышление, которое проявляется среди руководителей».

По данным ВОЗ, по состоянию на конец июня 2021 года, КНДР ни разу не отчиталась ни об одном случае заражения или смерти от Covid-19.

#новости

45 45 комментариев
20
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 45, "likes": 20, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 403634, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 30 Jun 2021 08:31:21 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
45 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

thekitakun

39

Карту рисовал идиот-дальтоник?

Ответить

Ozabot

thekitakun
5

Это вырезка из карты Аквамена

Ответить

Andrew Muralov

14

Говорит как и Путин ни о чем, универсальными фразами.

Ответить

teinaaVa

10

Не одного случая заражения, это, конечно, сильно. Странам всего мира стоит поучиться у КНДР(Хотя, в последнее время многие так и делают).

Ответить

Фургон для моей МА

9

В переводе с диктаторского: "Какая та сука хочет рассказать западу что у нас есть ковид"
Upd: но мы ее повесили. Держава спасена

Ответить

Дизайнер Павленко

8

Как можно раскрасить карту таким образом? Суша голубым, а вода серым. Ну как так то 😢

Ответить

Максим Рычков

Дизайнер
3

Ощущение, будто КНДР находится на Синайском полуострове, между Египтом и Израилем ;)

Ответить

Дизайнер Павленко

Максим
1

Захватили суэцкий канал под шумок))

Ответить

Максим Рычков

Дизайнер
3

Интересно, а что будет если дать такую прибыльную штуку как Суэц под контроль коммунистов? Наверняка ж через полгода станет убыточным, через год — там обнаружат группу вредителей, а ещё через год — засыпят.

Ответить

Doktor

Максим
0

Насер сейчас удивленно на тебя смотрит.

Ответить

Максим Рычков

Doktor
0

Ну Насер коммунистом не был. В Египте при нём даже компартия официально была запрещена.

Ответить

Doktor

Максим
0

Эво оно как.
А кто тогда в твоем понимании, например, коммунист?

Ответить

Максим

Doktor
0

Те же Кимы

Ответить

Doktor

Максим
0

Правильно понимаю, что для тебя коммунист - человек, который закрывает глаза на нелегальную торговлю в своей стране, на импорт китайского ширпотреба и зарождение низового капитализма?)

Ответить

Максим

Doktor
0

Да во всех государствах такого типа есть чёрный рынок и негласное сотрудничество с "капиталистическим" миром. 

Ответить

Сладкий череп

Дизайнер
0

школьные контурные карты передают привет)

Ответить

Дизайнер Павленко

Сладкий
1

Ну там суша была белой, а вода голубой. Все норм)) а тут какой-то необычный подход

Ответить

Сладкий череп

Дизайнер
2

он так видит

Ответить

Чехол от очков

Дизайнер
0

В мелком масштабе смотрится, наверное, стильно а-ля темная тема. Она просто не рассчитана на сильное увеличение изображения (что как бы не отвечает на вопрос зачем делать именно мультимасштабную карту с таким подбором цветов)

Ответить

Сладкий череп

4

Южанам надо просто подождать

Ответить

Дима Орлов

Сладкий
1

Таки ждут

Ответить

S. W.

2

Лидер КНДР также заявил, что непрофессионализм и халатность кадров являются «главными факторами, тормозящими и создающими помехи для проведения в жизнь важных задач, поставленных партией».

На себя намекает? Он же сам их туда утвердил, эти непрофессиональные халатные кадры...

Ответить

Направленный дебаркадер

S.
6

их утвердили солдаты нато...

Ответить

Eugen T

3
Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Демократическая республика воистину

Ответить

Иплувен Максимал

Небольшой
4

Давно заметил, что если в названии государства есть "демократическая" или "народная", то это с высокой долей вероятности хуйня из-под коня, а не государство.

Ответить

Дима Орлов

0

Ребята, давайте начнём с того что там действительно СЕРЬЕЗНЫЕ проблемы если пришлось жертвовать топ менеджерами партии.

Ответить

Bad Mother Fucker

Дима
3

нет, похоже там полный пиздец

Ответить

Дима Орлов

Bad
0

Честно говоря я это начал подозревать когда начали банить k-pop и даже не в том дело что его банят, а в том что он спокойно проник туда

Ответить

Федеральный клуб

Дима
0

маски спасут от вируса кей попа

Ответить

Сладкий череп

Дима
0

или очередное выпрашивание денег

Ответить

Дима Орлов

Сладкий
0

Не не, чувак, для этого резать своих не надо что бы просить, мог просто статистику в воз левую отправлять

Ответить

Сладкий череп

Дима
0

ну пусть у китайцев помощи просит , если он их не заебал еще конечно .

Ответить

Дима Орлов

Сладкий
1

Я к тому что он вроде как первый раз признал что вообще в стране есть проблема

Ответить

Сладкий череп

Дима
1

а это опасно. у коммунизма не бывает проблем , бывают плохие решения

Ответить

Дима Орлов

Сладкий
0

Вот именно!

Ответить

Сладкий череп

1

жирного не могут вылечить от холестерина?

Ответить

Нежный жар

1

Лидер КНДР

раскритиковал чиновников за «устаревшее мышление, которое проявляется среди руководителей»

Ответить

Иван Прохоров

–4

Как вирус проник в кндр? это же закрытая страна. Там может нищета такая уже развернулась, что базовых вещей не хватает

Ответить

Ozabot

Иван
1

Да у них там с Китаем норм трафик. Гастарбайничают или контрабандой помышляют. Во Вьетнам, который сейчас закрыт, вирус тоже проникает от китайцев, которые бегают через границу, чтобы делать ставки на петушиных боях.

Ответить

Дима Орлов

Иван
0

Через границу с Китаем проник

Ответить

Николай Николаевич

0

Я думаю там давно дельта и они мрут как мухи

Ответить

KSA

0

- Пацаны, хотите знать что такое интрига?
- Хотим!
- Завтра раскажу!

Ответить

Ozabot

0

Пухляк подхватил гонорейку и паникует. 

Ответить

Роман Александров

0

Ручку бросил?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 45 комментариев
Обсуждаемое
Интернет
Резонанс: Первый день работы QR-кодов в московском общепите
Пустые кафе, очереди перед заведениями, проблемы с сайтом Госуслуг и продажа поддельных кодов — как город переживает локдаун.
164
Интернет
Лавров: в западных школах учат, что Иисус — бисексуал. СМИ назвали источником информации тикток, Захарова это отвергла
Официальный представитель МИД заявила, что министр основал свою колонку на публикации иностранных медиа.
186
Новости
Медики из Иркутска попросили у губернатора ввести локдаун, «чтобы третья волна стала последней»
По их словам, даже ускорение массовой вакцинации не помогает справиться с ростом числа заболевших.
334
Популярное за три дня
Интернет
Стендап-комик Идрак Мирзализаде рассказал о травле и нападении за шутку про русских в юмористическом шоу на ютубе
Стендапер получил тысячи гневных комментариев в соцсетях, а Владимир Соловьёв призвал проверить его слова по статье о возбуждении ненависти.
621
Разборы
Расследование «Проекта»: что стало известно о главе МВД в день, когда у журналистов издания прошли обыски
По данным издания, Владимир Колокольцев владеет недвижимостью на сумму около двух миллиардов рублей.
58
Новости
К журналистам «Проекта» пришла полиция. Главреда издания обвиняют по уголовному делу о клевете
29 июня издание выпустило расследование про главу МВД Владимира Колокольцева.
131
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Доктор Корнелиус

Роскомнадзор подал иск к…

AZP

Сборная Украины обыграла…

Andrew Muralov

Гватемала обратилась за…

Zero-one-one

Сборная Украины обыграла…

Атлант поправил…

Сборная Украины обыграла…

Атлант поправил…

Сборная Украины обыграла…

Митя Мурасов

Гватемала обратилась за…

Атлант поправил…

Сборная Украины обыграла…

мамкин ценник

Гватемала обратилась за…

AZP

Сборная Украины обыграла…

Дима Орлов

Роскомнадзор подал иск к…

Ушёл в закат

Гватемала обратилась за…

Ешь Черри

Роскосмос рассекретил…

Alex Volkov

Роскосмос рассекретил…
null