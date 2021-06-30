Путин подписал закон о защите минимального дохода должников — 12,7 тысяч рублей Статьи редакции
По словам авторов инициативы, закон в первую очередь направлен на защиту «пенсионеров, инвалидов и других социально-уязвимых категорий граждан».
Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода должника от списания за долги. Документ, вступающий в силу с 1 февраля 2022 года, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь должник может обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума (на федеральном уровне — 12,7 тысяч рублей на 2021 год). После этого банк не сможет списывать долг с этой суммы.
Закон не распространяется на задолженность по коммунальным услугам и по «иным требованиям по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды», а также на взыскание алиментов, компенсацию морального вреда и вреда в связи со смертью кормильца, уплату административных и судебных штрафов, назначенных в качестве меры уголовно-правового характера.
Хуясе щедрость. Они так и будут дальше набирать кредиты и работать за черную зарплату лишь бы не поатит алименты и долги
Сладкий череп
глубинный народ сигнал считает
Есть разные случаи и ситуации. Но когда человек берет по 2-3 микрозайма, это болезнь. Я вот таким болел и очень много заплатил процентов (была ситуация с аварией и острой психической телеологическое ошибкой в моей голове). Мне урок хороший, что можно не заметить, как сам себя накрыл бездной долговой. Всю жизнь высосал из себя не желанием пораскинуть мозгами хотя бы недельку и не соваться. Правда, недельки не было и каких-то знакомых, но надо было брать тогда кредит наличными, а не микрозайм ебаный, карту кредитную, там проценты куда меньше. А я вцепился за мгновенный приход денег. Ну бля долбоеб сказочный, что тут скажешь. Когда внутри не видишь, в проходит месяц, с себя охуеваешь.
Жизнь не может ждать, пока вы разберетесь с собой. Это жёсткое место, не смог расставить все по местам - получай багром по горбу. Иначе мы не сумели организовать свою страну и финансовое образование, чем и пользуются и богатеют Тиньковы, Альфа банки, микрозаймовые организации.
Это благо, что мне хватило опыта и терпения одолеть, ещё я получил поддержку со стороны через 3 месяца. Но есть люди, которые привыкают к такой бомбине, живут в долговой яме и смирились со звонками коллекторов, брать ещё займи и не выплачивать. Оправдание - государство ебет и я ебу в ответ как могу.
Жизнь в обществе это не ваши правила. Всегда будут корявые несправедливые ситуации. Так мы устроены на момент 2021 года. Нельзя сдаваться, единственное что знаю. Смирился и считай, что пропало. Нужно искать способы, иначе зачем мы тут все. Нет этой справедливости, потому что на нас Вселенная не замыкается. Мы не способны выдавать объективную независимую от себя картину в моменте. Считай, что это игра. Если тебя наебали - ты виноват по большей части, а не наебщик. Это надо принять и от этого отталкиваться. Тогда будет легче расставлять все по местам, не пылать ненавистью и ещё больше набирать кредитов как в наркотическом опьянении. Мы люди хрен на блюде. Всегда надо это помнить, всегда может щёлкнуть в голове и нашептать как бы демоническую мысль, которая покажется логичной и правильной. Проблема бытия. Борись или будь сметен собственным прогибом
Металлический Гоша
Закон не распространяется на задолженность по коммунальным услугам и по «иным требованиям по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды», а также на взыскание алиментов, компенсацию морального вреда и вреда в связи со смертью кормильца, уплату административных и судебных штрафов, назначенных в качестве меры уголовно-правового характера
Чтение, видимо, тяжко дается
А на что он тогда действует чет не понял, "Закон не распространяется на задолженность по коммунальным услугам и по «иным требованиям по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды», а также на взыскание алиментов, компенсацию морального вреда и вреда в связи со смертью кормильца, уплату административных и судебных штрафов, назначенных в качестве меры уголовно-правового характера."
Капитальный Илья
Зачем ты пишешь капсом?
Сладкий череп
ты мне напомнаешь твиттер аккаунт "дорогой владимир владимирович"
ЩАС ОПЯТЬ ЧОТА НЕПОНЯТНО...
КТО-НИБУДЬ МНЕ В КОНЦЕ КОНЦОВ СКАЖЕТ, ПОБЕДИЛ Я КОРОНАВИРУС ИЛИ НЕТ?
Политик лидер и борец
Охуенно! Теперь половине страны официально похуй на долги ))
Сладкий череп
ну так то да. в регионах 12к на жкх и на очень дешевую хавку с закусью хватит , в притык правда , да и сиги с алкашкой дорожают, ну ниче, казахская контрабанда в помощь. в долги - бля да похуй, если че родственнички заплатят
Так интересно чего он сегодня наобещает
А тебе не всё равно?
благодарныйпингвин.жпг
просто кошмар наверно для взыскателей грядет с февраля, можно сказать потенциально сделает часть долгов физиков безвозвратными априори, и конечно зеленый свет для набора новых долгов.