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Артём Мазанов

Путин подписал закон о защите минимального дохода должников — 12,7 тысяч рублей Статьи редакции

По словам авторов инициативы, закон в первую очередь направлен на защиту «пенсионеров, инвалидов и других социально-уязвимых категорий граждан».

Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода должника от списания за долги. Документ, вступающий в силу с 1 февраля 2022 года, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь должник может обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума (на федеральном уровне — 12,7 тысяч рублей на 2021 год). После этого банк не сможет списывать долг с этой суммы.

Закон не распространяется на задолженность по коммунальным услугам и по «иным требованиям по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды», а также на взыскание алиментов, компенсацию морального вреда и вреда в связи со смертью кормильца, уплату административных и судебных штрафов, назначенных в качестве меры уголовно-правового характера.

#новости #право

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46 46 комментариев
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46 комментариев
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Антон Лисин

9

Хуясе щедрость. Они так и будут дальше набирать кредиты и работать за черную зарплату лишь бы не поатит алименты и долги 

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Сладкий череп

Антон
8

глубинный народ сигнал считает

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Небольшой жёлтый робат

Сладкий
5

донный

Ответить

Ann Partovi

Небольш…
1

извинись дон

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Везучий

Антон
–5

ПРАВИЛЬНО, НАДО У РОССИЯНИНА ДОЛЖНИКА ВСЕ ПОД ЧИСТУЮ ЗАБРАТЬ.

НУ КРАСАВА ТОХА - КАРТОХА, НУ МОЗГ, СРАЗУ ВИДНО РУссКИЙ!

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Железный турник

Везучий
1

Заплачь

Ответить

Ann Partovi

Везучий
0

Есть разные случаи и ситуации. Но когда человек берет по 2-3 микрозайма, это болезнь.  Я вот таким болел и очень много заплатил процентов (была ситуация с аварией и острой психической телеологическое ошибкой в моей голове). Мне урок хороший, что можно не заметить, как сам себя накрыл бездной долговой. Всю жизнь высосал из себя не желанием пораскинуть мозгами хотя бы недельку и не соваться. Правда, недельки не было и каких-то знакомых, но надо было брать тогда кредит наличными, а не микрозайм ебаный, карту кредитную, там проценты куда меньше. А я вцепился за мгновенный приход денег. Ну бля долбоеб сказочный, что тут скажешь. Когда внутри не видишь, в проходит месяц, с себя охуеваешь. 

Жизнь не может ждать, пока вы разберетесь с собой. Это жёсткое место, не смог расставить все по местам - получай багром по горбу. Иначе мы не сумели организовать свою страну и финансовое образование, чем и пользуются и богатеют Тиньковы, Альфа банки, микрозаймовые организации. 

Это благо, что мне хватило опыта и терпения одолеть, ещё я получил поддержку со стороны через 3 месяца. Но есть люди, которые привыкают к такой бомбине, живут в долговой яме и смирились со звонками коллекторов, брать ещё займи и не выплачивать. Оправдание - государство ебет и я ебу в ответ как могу. 

Жизнь в обществе это не ваши правила. Всегда будут корявые несправедливые ситуации. Так мы устроены на момент 2021 года. Нельзя сдаваться, единственное что знаю. Смирился и считай, что пропало. Нужно искать способы, иначе зачем мы тут все. Нет этой справедливости, потому что на нас Вселенная не замыкается. Мы не способны выдавать объективную независимую от себя картину в моменте. Считай, что это игра. Если тебя наебали - ты виноват по большей части, а не наебщик. Это надо принять и от этого отталкиваться. Тогда будет легче расставлять все по местам, не пылать ненавистью и ещё больше набирать кредитов как в наркотическом опьянении. Мы люди хрен на блюде. Всегда надо это помнить, всегда может щёлкнуть в голове и нашептать как бы демоническую мысль, которая покажется логичной и правильной. Проблема бытия. Борись или будь сметен собственным прогибом

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Вася Пражкин

Антон
1

 Закон не распространяется .. на взыскание алиментов

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sahk.com

Антон
0

Пробовал читать прежде чем писать?

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Павел Фролов

Антон
0
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Металлический Гоша

Антон
0

Закон не распространяется на задолженность по коммунальным услугам и по «иным требованиям по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды», а также на взыскание алиментов, компенсацию морального вреда и вреда в связи со смертью кормильца, уплату административных и судебных штрафов, назначенных в качестве меры уголовно-правового характера

Чтение, видимо, тяжко дается

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Kir Kirsky

Металлический
0

Мне больше интересно на что он тогда распространяется

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Сладкий череп

8

лучше живой и чуть чуть сытый должник , чем голодный и заёбанный , всё правильно

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Zero-one-one

Сладкий
2

Чуть чуть кусать

Ответить

Федя Прозоров

Zero-one-one
2

Кусь

Ответить

j2me92 .

6

А на что он тогда действует чет не понял, "Закон не распространяется на задолженность по коммунальным услугам и по «иным требованиям по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды», а также на взыскание алиментов, компенсацию морального вреда и вреда в связи со смертью кормильца, уплату административных и судебных штрафов, назначенных в качестве меры уголовно-правового характера."

Ответить

Bad Mother Fucker

j2me92
4

списывать нельзя, но можно

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Везучий

j2me92
–6

ТЫ КАК РОССИЯНИН, IQ КАКОЙ?
А БАНКУ ДОЛГИ НЕ ВХОДЯТ...т.е. как раз где основные просрочки под 20-30% РОССИЯНСКИХ ПРОЦЕНТОВ, В ЕВРОПЕ КРЕДИТЫ ПОД 5%, а В РОССИИ ВЕЛИКОЙ ПОД 25%. СМЕШНО, РУССКИЕ!

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Капитальный Илья

Везучий
3

Зачем ты пишешь капсом?

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3AHO3A

Капитал…
1

Выражает максимальное недовольство))

Ответить

Капитальный Илья

3AHO3A
0

Он пишет русским, что ему смешно. Так что хз.

Ответить

Gidevan

Капитал…
1

Зачем ты пишешь капсом?

Может в Лахта-центре это считается приемом НЛП - хз

Ответить

Алый череп

Gidevan
0

Прям как заголовки на ютубе

Ответить

Сладкий череп

Везучий
3

ты мне напомнаешь твиттер аккаунт "дорогой владимир владимирович"

Дорогой Владимир Владимиpoвич 💙 @king_of_botox
ЭТОТ ВАШ КОРОНАВИРУС КАК ИГИЛ В СИРИИ: СНАЧАЛА ПОБЕДИЛИ, ПОТОМ ВРОДЕ НЕТ, ПОТОМ ТОЧНО ПОБЕДИЛИ, А ПОТОМ ХУЙ ЕГО ЗНАЕТ, ВДРУГ - РАЗ - И ОПЯТЬ ПОБЕДИЛИ, ДЕНЬ ПОБЕДЫ, ПАРАД, ЭММАНУЭЛЬ...
ЩАС ОПЯТЬ ЧОТА НЕПОНЯТНО...
КТО-НИБУДЬ МНЕ В КОНЦЕ КОНЦОВ СКАЖЕТ, ПОБЕДИЛ Я КОРОНАВИРУС ИЛИ НЕТ?
Ответить

Федя Прозоров

j2me92
1

Микрохаймы

Ответить

Some Dude

j2me92
1

кредиты

Ответить

Татьяна Васильевна Кораблёва

6

Политик лидер и борец 

Ответить

Eugen T

Татьяна
0

Болитик идер и лорец

Ответить

Кхалиси Бот

Eugen
2

Боитик идер и лойиц

Ответить

Федя Прозоров

Eugen
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Gidevan

Татьяна
0

Кто ботексный борец?

Ответить

MEGAtraXXXer666

4

Охуенно! Теперь половине страны официально похуй на долги ))

Ответить

Сладкий череп

MEGAtraXXXer666
–2

ну так то да. в регионах 12к на жкх и на очень дешевую хавку с закусью хватит , в притык правда , да и сиги с алкашкой дорожают, ну ниче, казахская контрабанда в помощь. в долги - бля да похуй, если че родственнички заплатят

Ответить

Андрей Рядькин

2

Так интересно чего он сегодня наобещает

Ответить

Федя Прозоров

Андрей
4

А тебе не всё равно?

Ответить

Some Dude

Федя
1

конечно нет, нам же потом за это платить(

Ответить

Федя Прозоров

Some
0

На этот банкет тебя даже не позовут

Ответить

Направленный дебаркадер

3

СПАСИБО, МОЙ ПРЕЗИДЕНТ!

Ответить

Небольшой жёлтый робат

3

благодарныйпингвин.жпг

Ответить

Федя Прозоров

Небольшой
0

В жпг

Ответить

Eugen T

2

Россияне в Якутии с большим воодушевлением встретили подписание нового закона 

Ответить

Ночной единорожек88

0

Да не смешите, как списывали всё до копейки, так и будут. Там список огромный с ограничениями, пусть Вова своим законом жопу подотрёт.

Ответить

Нежный жар

Ночной
0

Так он и подтирает перед тем, как россиянам его спустить.

Ответить

Eugen T

0
Ответить

Многие огонь

0

Сообщение удалено

Ответить

никита оленичев

0

просто кошмар наверно для взыскателей грядет с февраля, можно сказать потенциально сделает часть долгов физиков безвозвратными априори, и конечно зеленый свет для набора новых долгов. 

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