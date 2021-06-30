Ведомство считает, что сервис нарушает права россиян на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

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Согласно иску, регулятор обнаружил сервис, который нарушает права граждан «посредством доступа неопределенного круга лиц к их персональным данным без их соответствующего согласия». На карточку иска обратил внимание «Коммерсант».

Роскомнадзор потребовал признать деятельность «Глаза Бога» незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Такое решение суда, говорится в иске, станет основанием для включения «Глаза Бога» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Представитель «Глаза Бога» Сергей Каленик рассказал журналистам, что юристы сервиса уже «частично ознакомились» с иском и считают его необоснованным.

Мы хотим сотрудничать с регулятором и делать все по закону, но Роскомнадзор не берет трубки и не отвечает на письма, поэтому даже не понимаем, в чем претензия. Сергей Каленик представитель «Глаза Бога»

Суд рассмотрит иск 1 июля.

9 марта Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать «Глаз бога» и других ботов, нарушающих законодательство о защите персональных данных. Для поиска владельцев ботов ведомство обратилось в правоохранительные органы. 12 марта Telegram заблокировал «Глаз бога», через час бот стал доступен по новому адресу.