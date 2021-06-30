Роскомнадзор подал иск к основателю бота «Глаз Бога» с требованием заблокировать сервис Статьи редакции
Ведомство считает, что сервис нарушает права россиян на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
Согласно иску, регулятор обнаружил сервис, который нарушает права граждан «посредством доступа неопределенного круга лиц к их персональным данным без их соответствующего согласия». На карточку иска обратил внимание «Коммерсант».
Роскомнадзор потребовал признать деятельность «Глаза Бога» незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Такое решение суда, говорится в иске, станет основанием для включения «Глаза Бога» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.
Представитель «Глаза Бога» Сергей Каленик рассказал журналистам, что юристы сервиса уже «частично ознакомились» с иском и считают его необоснованным.
Суд рассмотрит иск 1 июля.
9 марта Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать «Глаз бога» и других ботов, нарушающих законодательство о защите персональных данных. Для поиска владельцев ботов ведомство обратилось в правоохранительные органы. 12 марта Telegram заблокировал «Глаз бога», через час бот стал доступен по новому адресу.
7 апреля силовики пришли с обыском к администратору бота «Глаз бога». Каленик рассказывал, что обыск был связан с расследованием «противоправного форума DarkMoney» по делам о госизмене, нарушении неприкосновенности частной жизни и тайны переписки.
Давайте снимем маски и признаём что эту сферу разве что налогами и контролирующими органами не обзавели