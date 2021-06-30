{"id":754,"title":"\u041a\u0430\u043a \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0437\u0430 \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e \u043a\u0430\u0440\u0442\u0435 \u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=754&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/257524-tinkoff-black&hash=8f953b9a8d0e136ae91e329535477d3efa86669770a2bbafd115fa106cd87909","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Ольга Щербинина

Трансляция: Прямая линия Путина-2021 Статьи редакции

Не оставляйте нас наедине с телевизором и присоединяетесь.

65 65 комментариев
8377 просмотров
Владимир Путин Фото РИА «Новости»

«Прямая линия с Владимиром Путиным» начнётся в 12:00 по московскому времени, её будут транслировать каналы «Россия 1», «Первый», «Россия 24», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». На YouTube её можно посмотреть, например, у Первого.

Задать вопрос можно через сайт и через приложение «Москва — Путину». Вопрос также можно задать через SMS- или MMS-сообщения на номер 04040 и по телефону 8-800-200-40-40. Текстовые и видеовопросы президенту можно отправить и через «ВКонтакте» и «Одноклассники». Отправлять вопросы можно до конца прямого эфира 30 июня.

В этот раз больше всего россиян интересуют вопросы вакцинации и борьбы с коронавирусом. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал редактор прямой линии Антон Морозов. Другой популярный вопрос — распределение бесплатных лекарств, а третий — переселение из аварийного жилья и улучшение жилищных условий.

«Прямая линия» регулярно проходит в России с 2001 года. Мероприятие не проводили в 2004, 2012 и 2020 году. В 2020 году его отменили из-за пандемии. Путин общался с гражданами России на пресс-конференции в декабре.

Мы предлагаем последить за происходящим вместе с нами. А если вам это не нужно и хочется узнать только о главных информационных поводах, следите за хэштегом #линияпутина2021 .

Если вы не видите трансляцию, обновите этот пост.

#путин #прямаятрансляция #линияпутина2021

65 65 комментариев
12
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043b\u0438\u043d\u0438\u044f\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d\u04302021","\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d","\u043f\u0440\u044f\u043c\u0430\u044f\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043b\u044f\u0446\u0438\u044f"], "comments": 65, "likes": 12, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 403698, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 30 Jun 2021 11:31:37 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
65 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alex Roller

51
Ответить

Eugen T

Alex
15
Ответить

Муниципальный Денис

Eugen
1

Отличный сериал, кстати. 

Ответить

Коммунистический торшер

Eugen
1
Ответить

Bad Mother Fucker

29

вот вам делать нехуй

Ответить

Ваня Погост

22
Ответить

Трудовой Кирилл

18

Следим за обещаниями президента россиянам вместе.

Ответить

гачик

Трудовой
7

Не, щас коронавирус будет с ВОВ сравнивать

Ответить

Владислав Микк

гачик
11

Кто не привился, тот печенег.

Ответить

Первоначальный дебаркадер

9

Напишите, если что-то будет отличаться

Ответить

Алый череп

Первоначальный
15
Ответить

Американский фонарь

Алый
3

Ждём новое расследование bellingcat

Ответить

Имя И Фамилия

11

Ну давай, показывай

Ответить

Могучий чувак

10

Редакция ТЖ пиарит Путина. Сколько вам заплатили? 

Ответить

Ранний франт

Могучий
0

отдали Орлова

Ответить

Невинный волк

7

росийский чык-чырык

Ответить

Муниципальный Денис

5

Поставила минус посту, не хочу видеть это на тж. 

Ответить

Dmitry Yashin

Муниципальный
4
Ответить

Муниципальный Денис

Dmitry
1
Ответить

Marhal_New _Arleana

Муниципальный
0

Знай своего врага в лицо

Ответить

Владимир Филатов

6

Перед началом «Прямой линии» никто не знает, какие вопросы зададут Путину, но

Но все знают, какие будут его ответы.

Ответить

Romario

5

Краткое содержание, если вырезать всю брехню: 

Ответить

Рыночный Паша

5

Неинтересный и несмешной стендап (скорее сит даун)

Ответить

Персональный фитиль

4

Не оставляйте нас наедине с телевизором и присоединяетесь.

Ну уж нет, могли бы ограничиться короткой заметкой в конце дня.

Ответить

гачик

3

Хде бинго???????77

Ответить

Школьный хичхакер

гачик
0

КХЕ КХЕ НА ВОТ ТЕБЕ УВИДЕЛ ДОВОЛЕН ПОХИХИКАЛ РАД???
КХЕ КХЕ
ОБКХЕКХЕКАЙСЯ

Ответить

Никита Сухов

3

где таблица-Бинго, я не понял?

Ответить

Romario

3
Ответить

Здравый пистолет

1

опять общие фразы, ноль конкретики и шутки-прибаутки

Ответить

Здравый пистолет

Здравый
7

кхе-кхе

Ответить

Владимир Филатов

3

Буду краток. Вы знаете, буквально на днях я был в Российской Академии Наук, провел беседу со многими учеными, в том числе— молодыми. Кстати— очень грамотные ребята. Так вот, мы обсудили, в частности и данную проблему, поговорили о текущей экономической обстановке в стране. Они также рассказали о своих планах на будущее. Конечно, в первую очередь их волновала проблема востребованности. Не менее остро встал и вопрос по ипотечным кредитам. Но могу заверить, все эти проблемы решаемы и мы направим все усилия, чтобы решены они были в самом ближайшем будущем. В том числе это касается и темы, затронутой в вашем вопросе.

Ответить

вача

3

Рекламку красивую крутят, скрепную. Ветераны, березки, Кремль, Путин. Сорокин, ты?

"Чуден Кремль при ясной погоде! Сияние исходит от него. Слепит глаза Дворец Власти Российской так, что дух захватывает. Рафинадом белеют стены и башни кремлевские, сусальным золотом горят купола, стрелой возносится в небо колокольня Иоанна Лествичника, строгими стражниками обстоят ели голубые, свободно и гордо реет флаг России. Здесь за стенами белокаменными, ослепительными, зубчатыми — сердце земли Русской, престол государства нашего, средостение и средоточие всей России-матушки. За рафинад Кремля, за державных орлов, за флаг, за мощи правителей российских, в соборе Архангельском упокоенные, за меч Рюрика, за шапку Мономаха, за Царь-пушку, за Царь-колокол, за брусчатку площади Красной, за Успенский собор, за башни кремлевские не жалко и жизнь свою положить. А за Государя за нашего — и другую жизнь не жалко"

Ответить

Роман Трусов

3

Почему класека ещё не запощена...

Ответить

Морс Вишневый

2

Ну слава Богу, дождались

Ответить

Andy

2

Спасибо, обойдусь и без этого кала в своей жизни.

Ответить

сироп от щекотки

1

надеюсь будет вопрос про то является ли игра студии blue box продолжением silent hill 

Ответить

Муниципальный Денис

сироп
1

Является ли игра студии blue box продолжением silent hill?

Ответить

Валерий Федотов

1

Ежегодный парад пиздобольства начинается, ура-ура-ура!

Ответить

AZP

1

присоединяетесь

Нет уж, своего старого пиздуна сами смотрите.

Ответить

Управляющий Денис

1

Родители укладывают ребёнка спать, чтоб быстрей уснул ставят пластинку, уходят...
Через пару часов просыпаются от криков. Заходят в детскую, смотрят — ребёнок бъётся головой об стену и кричит - Хочу Хочу!...

Прислушались, а из проигрывателя звучит
- Дорогой друг, хочешь, мы расскажем тебе сказку, ..чик, ..Дорогой друг, хочешь, мы расскажем тебе сказку, ..чик, ..Дорогой друг, хочешь мы расскажем тебе сказку, .....

Ответить

Антон Сциталов

0

Если за маски карать будут как на ПМЭФ, то земля пухом. 

Ответить

Антон Сциталов

Антон
1

Хотя о чём я

Ответить

Bibba La Bibba

0

Обратный отсчет похож на угрозу

Ответить

Многие огонь

0

Может, великодушно спасет россиян от обязательной вакцинации?

Ответить

гачик

0

Владимир Путин ревакцинируется в прямом эфире

Ответить

гачик

0

Самый любимый стример

Ответить

И В

0

"присоединя!е!тесь"
ладно.

Ответить

Достаточный дебаркадер

0
Ответить

Владислав Косинов

0

Не оставляйте нас наедине с телевизором и присоединяетесь.

Был бы смысл еще. Ну что он может сказать нового?
Всех победили.
Корону победили (в 3-й раз).
Вакцинация лучше чем в Европе, статистику занижают иностранные агенты.
Самые сильные и непредсказуемые ракеты.

Ответить

спиннер путина

0

Пустоплёт

Ответить

Сладкий череп

0

о чем вообще его можно спрашивать ? президент должен вдохновлять , а этот ...да пошел он.

Ответить

Роман Новиков

0

Как же он заебал.

Ответить

Могучий чувак

0

Не оставляйте нас наедине с телевизором

Нет, это вы от голубых экранов прочь.

Ответить

Пушкинский ихтиандр

0

это же актриса из Однажды в России??

Ответить

Жених приехал

0

Хуйло тупое.

Ответить

Алый инструмент

0

Задайте от меня вопрос:

какая жвачка лучше всего освежает рот после отборного пиздежа?

Ответить

Al

0

Прямая линия Байдена-2021 

Ответить

Школьный хичхакер

0

нахуя вы ведете эти ебаные прямые линии?
ебаная лентару и медуза с ней попутно, нашли блядь трендсеттеров себе.
вас хлебом не корми, дай только онлайны поводить

Ответить

Школьный хичхакер

Школьный
0

@Сергей Звезда вот как главред объясни мне - в чем смысл онлайн-трансляции четырехчасового пиздежа, из которого в итоге выходит одна заметка, в которой содержательного текста на три абзаца?

Ответить

Mr Robot

0

Про собаку еще не спрашивали?

Ответить

Сладкий череп

–1

давайте сделаем ставки какое слово чаще всего произнесет Путин

Ответить

Сладкий череп

Сладкий
–1
Ответить

Zechu Schmitz

Сладкий
–1

Неужели Кхе-къе ещё не было?

Ответить

Сладкий череп

Zechu
0

еще держится. но он забывает что говорит и тянет фразы

Ответить

Кровавый вентилятор

–1

Тошнотворно. Смотрю после этого шапито только выпуск #НавальныйЧетверг и Шендеровича. Первое для разбора по-существу чтобы понимать степень деградации, второе по-ощущениям глубины нахождения общества в заднице.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 65 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Президент Чехии назвал трансгендерных людей «совершенно отвратительными»
Милош Земан сказал, что «может понять гомосексуалистов и лесбиянок», но смену пола сравнил с членовредительством.
553
Новости
Глава красноярской турфирмы рассказала в инстаграме, как отправила туристов в Египет с положительным тестом на Covid-19
Для получения отрицательного теста она посоветовала «заливать мирамистин, где только можно».
227
Технологии
Microsoft выпустила Windows 11 для предварительного теста. Как её установить и что обнаружили в новой ОС
Дизайн изменился, как и обещали, а вот поддержки Android-приложений пока ещё нет.
222
Популярное за три дня
Новости
Работники закрывающегося завода в надежде спасти его записали видео Путину. Их обвинили в несогласованном митинге
Предприятие по розливу воды «Новотерская» может закрыться из-за дорожного конфликта.
193
Новости
К журналистам «Проекта» пришла полиция. Главреда издания обвиняют по уголовному делу о клевете
29 июня издание выпустило расследование про главу МВД Владимира Колокольцева.
131
Интернет
Стендап-комик Идрак Мирзализаде рассказал о травле и нападении за шутку про русских в юмористическом шоу на ютубе
Стендапер получил тысячи гневных комментариев в соцсетях, а Владимир Соловьёв призвал проверить его слова по статье о возбуждении ненависти.
621
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Ann Partovi

Путин: я вакцинировался…

Aleksey Paschenko

Летающая машина AirCar…

Азат Салихьянов

Entry in the subsite Twitter

Jakub Marona

На прямой линии с Путиным…

Alex Sycho

Оксимирон выпустил клип на…

тупой осёл

На прямой линии с Путиным…

Eugene Smith

На прямой линии с Путиным…

Митя Мурасов

На прямой линии с Путиным…

onemanshow

Запись в подсайте Twitter

Имя И Фамилия

На прямой линии с Путиным…

Ann Partovi

Путин: я вакцинировался…

Максим Рычков

Эпоха любимого у Владимира…

Митя Мурасов

Entry in the subsite Twitter

Игорь Павлов

После обрушения 12-этажного…

Плохой слон

Оксимирон выпустил клип на…

Федя Прозоров

Путин: я вакцинировался…

Азат Салихьянов

Entry in the subsite Twitter

FaroucheMn

Летающая машина AirCar…

FaroucheMn

Летающая машина AirCar…

шалом славяне

Сборная Украины обыграла…
null