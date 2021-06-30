Трансляция: Прямая линия Путина-2021 Статьи редакции
Не оставляйте нас наедине с телевизором и присоединяетесь.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» начнётся в 12:00 по московскому времени, её будут транслировать каналы «Россия 1», «Первый», «Россия 24», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». На YouTube её можно посмотреть, например, у Первого.
Задать вопрос можно через сайт и через приложение «Москва — Путину». Вопрос также можно задать через SMS- или MMS-сообщения на номер 04040 и по телефону 8-800-200-40-40. Текстовые и видеовопросы президенту можно отправить и через «ВКонтакте» и «Одноклассники». Отправлять вопросы можно до конца прямого эфира 30 июня.
В этот раз больше всего россиян интересуют вопросы вакцинации и борьбы с коронавирусом. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал редактор прямой линии Антон Морозов. Другой популярный вопрос — распределение бесплатных лекарств, а третий — переселение из аварийного жилья и улучшение жилищных условий.
«Прямая линия» регулярно проходит в России с 2001 года. Мероприятие не проводили в 2004, 2012 и 2020 году. В 2020 году его отменили из-за пандемии. Путин общался с гражданами России на пресс-конференции в декабре.
Мы предлагаем последить за происходящим вместе с нами. А если вам это не нужно и хочется узнать только о главных информационных поводах, следите за хэштегом #линияпутина2021 .
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Алый череп
Перед началом «Прямой линии» никто не знает, какие вопросы зададут Путину, но
Но все знают, какие будут его ответы.
Хде бинго???????77
Школьный хичхакер
КХЕ КХЕ НА ВОТ ТЕБЕ УВИДЕЛ ДОВОЛЕН ПОХИХИКАЛ РАД???
КХЕ КХЕ
ОБКХЕКХЕКАЙСЯ
Буду краток. Вы знаете, буквально на днях я был в Российской Академии Наук, провел беседу со многими учеными, в том числе— молодыми. Кстати— очень грамотные ребята. Так вот, мы обсудили, в частности и данную проблему, поговорили о текущей экономической обстановке в стране. Они также рассказали о своих планах на будущее. Конечно, в первую очередь их волновала проблема востребованности. Не менее остро встал и вопрос по ипотечным кредитам. Но могу заверить, все эти проблемы решаемы и мы направим все усилия, чтобы решены они были в самом ближайшем будущем. В том числе это касается и темы, затронутой в вашем вопросе.
Рекламку красивую крутят, скрепную. Ветераны, березки, Кремль, Путин. Сорокин, ты?
"Чуден Кремль при ясной погоде! Сияние исходит от него. Слепит глаза Дворец Власти Российской так, что дух захватывает. Рафинадом белеют стены и башни кремлевские, сусальным золотом горят купола, стрелой возносится в небо колокольня Иоанна Лествичника, строгими стражниками обстоят ели голубые, свободно и гордо реет флаг России. Здесь за стенами белокаменными, ослепительными, зубчатыми — сердце земли Русской, престол государства нашего, средостение и средоточие всей России-матушки. За рафинад Кремля, за державных орлов, за флаг, за мощи правителей российских, в соборе Архангельском упокоенные, за меч Рюрика, за шапку Мономаха, за Царь-пушку, за Царь-колокол, за брусчатку площади Красной, за Успенский собор, за башни кремлевские не жалко и жизнь свою положить. А за Государя за нашего — и другую жизнь не жалко"
надеюсь будет вопрос про то является ли игра студии blue box продолжением silent hill
Родители укладывают ребёнка спать, чтоб быстрей уснул ставят пластинку, уходят...
Через пару часов просыпаются от криков. Заходят в детскую, смотрят — ребёнок бъётся головой об стену и кричит - Хочу Хочу!...
Прислушались, а из проигрывателя звучит
- Дорогой друг, хочешь, мы расскажем тебе сказку, ..чик, ..Дорогой друг, хочешь, мы расскажем тебе сказку, ..чик, ..Дорогой друг, хочешь мы расскажем тебе сказку, .....
Если за маски карать будут как на ПМЭФ, то земля пухом.
Не оставляйте нас наедине с телевизором и присоединяетесь.
Был бы смысл еще. Ну что он может сказать нового?
Всех победили.
Корону победили (в 3-й раз).
Вакцинация лучше чем в Европе, статистику занижают иностранные агенты.
Самые сильные и непредсказуемые ракеты.
Школьный хичхакер
@Сергей Звезда вот как главред объясни мне - в чем смысл онлайн-трансляции четырехчасового пиздежа, из которого в итоге выходит одна заметка, в которой содержательного текста на три абзаца?
Сладкий череп
Неужели Кхе-къе ещё не было?
Тошнотворно. Смотрю после этого шапито только выпуск #НавальныйЧетверг и Шендеровича. Первое для разбора по-существу чтобы понимать степень деградации, второе по-ощущениям глубины нахождения общества в заднице.