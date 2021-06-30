 Путин: я вакцинировался «Спутником V» 

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Новости
Артём Мазанов

Путин: я вакцинировался «Спутником Статьи редакции

Президент несколько месяцев умалчивал, говоря, что не желает рекламировать один из четырёх препаратов.

84 84 комментария
4695 просмотров

Владимир Путин рассказал, что вакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом он заявил в ходе прямой линии.

По словам Путина, когда он делал прививку, в обороте их было две («ЭпиВакКорона» и «Спутник V»), «обе хорошие». Он не советовался с врачами при выборе препарата. Путин объяснил выбор «Спутника V»: он защищает от коронавируса дольше.

Президент уточнил, что не считает нужным показывать видео с вакцинации: «Если бы делали прививку не в руку, а в другое место — тоже надо было показывать?».

После первого укола вообще ничего не чувствовал, часа через четыре — была чувствительность в месте укола. После второго — температура была 37,2. Лёг спать, проснулся — 36,6.

Владимир Путин

Путин также рассказал, что его дочь привилась «Спутником V».

23 марта Кремль заявил, что Путин привился от Covid-19 и чувствует себя хорошо.

#новости

84 84 комментария
14
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84 комментария
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Ледяной танк88

66

температура была 372,2

И правда солнцеликий

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Артём Мазанов

Ледяной
13

Простите что возвел его 

Ответить

Дима Орлов

Артём
1

Да ладно, может наконец успокоится и для народа что то сделает в качестве Божества

Ответить

Ann Partovi

Дима
0

Чемпионат мира по чемпионатам мира

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Артём
0

Он сам себе трон нерукотворный возвёл

Ответить

Екатерина Кузнецова

52

«Если бы делали прививку не в руку, а в другое место — тоже надо было показывать?»

Ответить

k. wintermute

Екатерина
11

Чего к пенсу пристала? Нормальная шутейка для деда  

Ответить

вача

Екатерина
9

Прививочная в Кремле, фото в цвете. 

Ответить

вача

вача
1

КОРОНОвался, перекрестился

Ответить

Alex P

Екатерина
5

другое место, хи-хи, ну вы поняли да ? он наверное имеет в виду попу!

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Alex
3

*покраснел*

Ответить

Ann Partovi

Небольш…
1

ахахахахаахахахахаахахахахаахахахаха

Ответить

Дима Орлов

Екатерина
0

Шутка его уровня, да и не такая уж не уместная

Ответить

Замкнутый супер_стар

22

Сегодня мы узнали что Путин спит

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Замкнутый
23

А он и не спал

Ответить

Ann Partovi

Небольшой
1
Ответить

Ann Partovi

Ann
0

Нам нужно изобрести какое-то слово для "получен критический кринж, вас разорвало от смех"

Ответить

Свежий фитиль

Замкнутый
6

Это побочное действие от прививки

Ответить

k. wintermute

23

Проснулся, жаль

Ответить

Spid3r

18

НИХУЯ ОН ГОРЯЧИЙ ПАРЕНЬ

Ответить

Ваша Закладко

Spid3r
2

криптонита банул

Ответить

Bkmz Иванов

18
Ответить

Al

Bkmz
0

А кто?

Ответить

Bkmz Иванов

Al
1

Анти..

Ответить

Марк Захаров

10

Вот начались охуительные истории, терпения редакторам и кто слушает эту поебень.

Ответить

Alexander Sh

Марк
1

Будет ли опять пассаж про многополярность мира? Интрига!

Ответить

Морс Вишневый

8

Где пуш?

Ответить

Alex Blake

Морс
5
Ответить

Морс Вишневый

Alex
0

От души

Ответить

Небольшой жёлтый робат

8

Спутник Vладимирович

Ответить

Alex Blake

6

 Путин: я вакцинировался «Спутником V» 

Ответить

Сладкий череп

Alex
5

поправил

Ответить

pashazaur

Сладкий
1
Ответить

Александр Утемов

6

Фига у него нативная интеграция!

Ответить

Иван Грозный

5

 «Если бы делали прививку не в руку, а в другое место — тоже надо было показывать?»

или "не твоё дело, холоп"

Ответить

Head Hunter

4

372,2? Как в металлургии прямо.

Ответить

Denis Shiryaev

2

Больше всего умиляет как путин говорит «здрасьте» каждому видео обращению, а те кто обращаются через видео, делают паузу для того чтобы ВВ сказал им здрасьте если увидит. 

Ответить

Трудовой Кирилл

Denis
4

на самом деле он говорит не "драсьте", а "мразьты"

Ответить

Трудовой Кирилл

Трудовой
1

пихтёр, не бань. это я не про Дениску

Ответить

Муниципальный

Трудовой
2

@Санитар оскорбление Вахтера

Ответить

Ann Partovi

Муницип…
0

Так ты не бот

Ответить

Свежий фитиль

Ann
0

@Вахтёр оскорбление бота

Ответить

Голубой супер_стар

Denis
1

забавно было бы если редактируют эти видео заранее, чтобы добавить паузу и почтения Президенту 

Ответить

Malov_Artur

3

Охереть, новость с пометкой молния ⚡️

Ответить

Школьный хичхакер

3

хуютником, мудила картонная

Ответить

Денис Лапин

3

путин привился спутником, а теперь покажите мне чем привился навальный

Ответить

Романелло Кивогенс

3

Президент несколько месяцев умалчивал, говоря, что не желает рекламировать один из четырёх препаратов.

Спасибо, посмеялся:

13.01.2021
Президент назвал российскую вакцину «Спутник V» лучшей в мире

<...>
 Также в ходе совещания Путин назвал «Спутник V» лучшей вакциной от коронавируса в мире. Президент подчеркнул, что препарат легок в транспортировке, так как не требует особых условий хранения, например, очень низких температур, как зарубежные лекарства. Кроме того, по словам главы государства, вакцина доказала свою безопасность.

 «Вакцина российская — это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает — она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют. Это безусловный успех наших специалистов, наших ученых», — сказал президент.

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2021/01/13/853913-putin-poruchil-nachat-v-rossii-massovuyu-vaktsinatsiyu-naseleniya-ot-koronavirusa

 Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является самой безопасной в мире среди подобных препаратов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

 «Я думаю, что на самом деле он [препарат] и самый безопасный в мире. По крайней мере, наши службы после многомиллионного применения этого препарата не зафиксировали ни одного летального исхода. У других производителей, к сожалению, такие трагические случаи есть», — отметил российский лидер.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60bab1709a79473fa311e36b

Стеснялся он рекламировать вакцину, ага.

 Президент уточнил, что не считает нужным показывать видео с вакцинации: «Если бы делали прививку не в руку, а в другое место — тоже надо было показывать?».

Интересно, если антипрививочники начнут пользоваться аналогичной аргументацией, у них это проканает?

"Вася Пупкин уточнил, что не считает нужным носить маску: "Если бы надевать следовало не маску, а трусы, я бы тоже был обязан натянуть их на лицо"?

Ответить

Иван Прохоров

1

Здесь есть эксперты по выражениям лица??? СРОЧНО!!!

Ответить

Подозрительный Кот

Иван
4

дед скрывающий боль

Ответить

Невинный волк

Подозрительный
3

дед скрывающий моль

Ответить

Школьный хичхакер

Иван
3

здесь только кхе-кхе писать умеют

Ответить

Алый череп

Иван
3

так лучше
можно скин для майнкрафта делать

Ответить

k. wintermute

Иван
3

Новый экземпляр - ковидный

Ответить

Иван Грозный

2

Блин)
какое же он самодовольное чмо
сплошное самолюбование 
даже не скрывает этого

Ответить

Logic

Иван
0

А чего ему не быть, коли его так лобызают во все места?)

Ответить

Иван Грозный

Logic
1

Да все правильно делает. Холопы все равно все перетерпят

Ответить

Dmitry Yashin

2

Я всегда знал, что он - Супермен.

Ответить

Сладкий череп

2

тебя ж просили не называть , ты што сделал

Ответить

Ivan Petrov

2

Ну раз он так сказал, значит точно не надо прививаться спутничком.

Ответить

Антон Лисин

2

Спустя полгода вспомнил название 

Ответить

Управляющий Денис

1

пиздит, как дышит

Ответить

Сладкий череп

Управляющий
1

у него тахикардия

Ответить

andrej

Управляющий
1

Тока когда губами шевелит

Ответить

Молчаливый холод

1

S L A V A B O G U

Ответить

Предстоящий Никита

Молчаливый
0

S L A V A P U T I N U

Ответить

Молчаливый холод

Предстоящий
1

А я как сказал?

Ответить

Предстоящий

Молчали…
1

гибридно

Ответить

Дуд Волро

1

372,2

hixy9i

Ответить

Илья Павлов

1

Тут был один из 20 комментариев про 372.2 :(

Ответить

Адмирал Ламбер

1

Пиздеж. В армии ковивак тыкают

Ответить

TJ Raccoon

1

Я тоже, Владимир Владимирович

Ответить

Шахматный пришелец

TJ
0
Ответить

Владимир Филатов

1

Ну тогда я тоже вакцинировался спутником V.

Ответить

Морс Вишневый

0

Владимир Путин молодец

Ответить

Повышенный самолет

Морс
0

политик и борец?

Ответить

Морс Вишневый

Повышенный
0

*лидер (ты пропустил самое важное, будь внимательнее)

Ответить

Повышенный

Морс
4

перепутал букву Л

Ответить

Ann Partovi

Повышен…
0

диллер?

Ответить

Logic

Повышенный
0

огурец!

Ответить

Могучий чувак

0

На здоровье, мне вообще по барабану

Ответить

Егор Ниглов

0

Я: Я дважды был на Марсе. 

Я уточняю, что не считаю нужным показывать видео с полетом: «Если бы сходил не на Марс, а нахуй — тоже надо было показывать?».

Ответить

Федя Прозоров

0

проснулся — 36,6

Прекрасно, вы тоже просыпаетесь, а у вас температура не 35,5, а ровно 36,6, как доктор прописал?

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Ann Partovi

0

Шифр в названии вакцины поразит учёных с Рен-ТВ!

Ответить

Ann Partovi

Ann
0

с Путиным в 5-й раз

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