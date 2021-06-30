Путин: я вакцинировался «Спутником V» Статьи редакции
Президент несколько месяцев умалчивал, говоря, что не желает рекламировать один из четырёх препаратов.
Владимир Путин рассказал, что вакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом он заявил в ходе прямой линии.
По словам Путина, когда он делал прививку, в обороте их было две («ЭпиВакКорона» и «Спутник V»), «обе хорошие». Он не советовался с врачами при выборе препарата. Путин объяснил выбор «Спутника V»: он защищает от коронавируса дольше.
Президент уточнил, что не считает нужным показывать видео с вакцинации: «Если бы делали прививку не в руку, а в другое место — тоже надо было показывать?».
Путин также рассказал, что его дочь привилась «Спутником V».
23 марта Кремль заявил, что Путин привился от Covid-19 и чувствует себя хорошо.
Да ладно, может наконец успокоится и для народа что то сделает в качестве Божества
«Если бы делали прививку не в руку, а в другое место — тоже надо было показывать?»
*покраснел*
А он и не спал
Нам нужно изобрести какое-то слово для "получен критический кринж, вас разорвало от смех"
НИХУЯ ОН ГОРЯЧИЙ ПАРЕНЬ
Вот начались охуительные истории, терпения редакторам и кто слушает эту поебень.
Где пуш?
Путин: я вакцинировался «Спутником V»
«Если бы делали прививку не в руку, а в другое место — тоже надо было показывать?»
или "не твоё дело, холоп"
Больше всего умиляет как путин говорит «здрасьте» каждому видео обращению, а те кто обращаются через видео, делают паузу для того чтобы ВВ сказал им здрасьте если увидит.
Трудовой Кирилл
на самом деле он говорит не "драсьте", а "мразьты"
Голубой супер_стар
забавно было бы если редактируют эти видео заранее, чтобы добавить паузу и почтения Президенту
Президент несколько месяцев умалчивал, говоря, что не желает рекламировать один из четырёх препаратов.
Спасибо, посмеялся:
13.01.2021
Президент назвал российскую вакцину «Спутник V» лучшей в мире
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Также в ходе совещания Путин назвал «Спутник V» лучшей вакциной от коронавируса в мире. Президент подчеркнул, что препарат легок в транспортировке, так как не требует особых условий хранения, например, очень низких температур, как зарубежные лекарства. Кроме того, по словам главы государства, вакцина доказала свою безопасность.
«Вакцина российская — это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает — она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют. Это безусловный успех наших специалистов, наших ученых», — сказал президент.
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2021/01/13/853913-putin-poruchil-nachat-v-rossii-massovuyu-vaktsinatsiyu-naseleniya-ot-koronavirusa
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является самой безопасной в мире среди подобных препаратов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).
«Я думаю, что на самом деле он [препарат] и самый безопасный в мире. По крайней мере, наши службы после многомиллионного применения этого препарата не зафиксировали ни одного летального исхода. У других производителей, к сожалению, такие трагические случаи есть», — отметил российский лидер.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60bab1709a79473fa311e36b
Стеснялся он рекламировать вакцину, ага.
Президент уточнил, что не считает нужным показывать видео с вакцинации: «Если бы делали прививку не в руку, а в другое место — тоже надо было показывать?».
Интересно, если антипрививочники начнут пользоваться аналогичной аргументацией, у них это проканает?
"Вася Пупкин уточнил, что не считает нужным носить маску: "Если бы надевать следовало не маску, а трусы, я бы тоже был обязан натянуть их на лицо"?
Здесь есть эксперты по выражениям лица??? СРОЧНО!!!
дед скрывающий боль
Блин)
какое же он самодовольное чмо
сплошное самолюбование
даже не скрывает этого
Предстоящий Никита
S L A V A P U T I N U
Я тоже, Владимир Владимирович
Владимир Путин молодец
Повышенный самолет
политик и борец?
*лидер (ты пропустил самое важное, будь внимательнее)
Я: Я дважды был на Марсе.
Я уточняю, что не считаю нужным показывать видео с полетом: «Если бы сходил не на Марс, а нахуй — тоже надо было показывать?».
проснулся — 36,6
Прекрасно, вы тоже просыпаетесь, а у вас температура не 35,5, а ровно 36,6, как доктор прописал?
Шифр в названии вакцины поразит учёных с Рен-ТВ!