 Путин: я вакцинировался «Спутником V» 

Президент несколько месяцев умалчивал, говоря, что не желает рекламировать один из четырёх препаратов.

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Владимир Путин рассказал, что вакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом он заявил в ходе прямой линии.

По словам Путина, когда он делал прививку, в обороте их было две («ЭпиВакКорона» и «Спутник V»), «обе хорошие». Он не советовался с врачами при выборе препарата. Путин объяснил выбор «Спутника V»: он защищает от коронавируса дольше.

Президент уточнил, что не считает нужным показывать видео с вакцинации: «Если бы делали прививку не в руку, а в другое место — тоже надо было показывать?».

После первого укола вообще ничего не чувствовал, часа через четыре — была чувствительность в месте укола. После второго — температура была 37,2. Лёг спать, проснулся — 36,6. Владимир Путин

Путин также рассказал, что его дочь привилась «Спутником V».