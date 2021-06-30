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Артём Мазанов

На прямой линии с Путиным показали номера телефонов авторов вопросов Статьи редакции

В прямом эфире это показали по федеральным телеканалам.

Организаторы прямой линии во время отбора вопросов про увеличение цен показали базу данных с текстом обращения и номером телефона автора.

После этого ведущая выбрала вопрос про подорожание цен на картофель и морковь, показав интерфейс программы. Номер телефона там не отобразился.

#новости #линияпутина2021

9179 просмотров
153 153 комментария
1
62
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153 комментария
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Сладкий череп

89

как сказал один губернатор , потом отработают критические комментарии

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MEGAtraXXXer666

Сладкий
3

Через Глаз Бога

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Администратор Аккаунта

57

Всё, мужик, к тебе отправился наряд полиции.

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Могучий чувак

Администратор
55

Бизнесмену госплан подавай, цирк с конями.

Ответить

Имя И Фамилия

Могучий
41

Они там все совок хотят. Одна баба хочет регулирование цен в продуктовых, другая - остановить рыночные механизмы удорожания стройматериалов и видимо тоже всё зарегулировать, мужик-предприниматель хочет льготы на кредит. Госплан, субсидии, регулирование.

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Сладкий череп

Имя
23

они все хотят чтобы было хорошо, но чтобы оно само как то хуяк и по хорошим ценам и по велению императора

Ответить

Ann Partovi

Имя
6

Мы не умеем трудиться, чтобы самостоятельно делать из себя людей. Нам нужен император, это за 30 лет никуда не ушло, сколько ж еще надо времени

Ответить

Igor Chvalun

Ann
0

Здравствуй Латинская Америка 

Ответить

Ann Partovi

Igor
0

С холодным климатом преимущественно

Ответить

Logic

Ann
0

Нигерия в снегу ©

Ответить

Ann

Logic
0

У нас богатая страна с бедными людьми

Ответить

Партийный холод

Имя
0

за последний месяц цены на стройматериалы и правда в 2-3 раза выросли с нихуя вообще.

Ответить

Экологический

Партийн…
5

выросли с нихуя вообще.

Выросли на Западе -> выросли в России. Помоему "с нихуя" тут и не пахнет.

Ответить

Партийный холод

Экологи…
0

непонятно как стоимость плиты осб на западе влияет на стоимость плиты осб в россии, но ладно.

Ответить

Имя И Фамилия

Партийн…
3

непонятно

ОНИ ТАМ ЧТО, САМИ ЦЕНЫ РИСУЮТ КАКИЕ ЗАХОТЯТ???7 КАК ЭТО РАБОТАЕТ ВЛАДИМ ВЛАДИМЫЧ???

Ответить

Ann

Имя
3

наиболее разумное объяснение

Ответить

Крепкий

Имя
0

Всё будут держать как надо, не беспокойтесь

Ответить

wmhy

Партийн…
0

Россия по твоему не экспортирует стройматериалы?

Ответить

Экологический

Партийн…
0

В смысле?
За рубежом покупают дороже 
-> выгоднее продавать туда
-> в России остается меньше товара
-> цена растет

Ответить

Имя И Фамилия

Экологи…
2

Рыночная экономика? А чё всмысле

Ответить

Ann Partovi

Экологи…
0

Таможня в ус не дует

Ответить

Logic

Экологи…
0

То есть в запдных странах инфляция > 10% как в России, да?)

Ответить

Экологический

Logic
0

То есть в запдных странах инфляция > 10%

Годовая инфляция даже в 30% не дает рост цены на 200-300% за несколько месяцев. Но вообще да, в США тоже огромная (по их меркам) инфляция (4-8%). Только у нас это (в основном) из-за хуевой экономики, а у них — из-за печати денег.

https://www.reuters.com/business/global-markets-bofa-urgent-2021-06-25/

U.S. inflation likely to remain elevated for up…
BofA expects U.S. inflation to remain elevated for two to four years, against a rising perception…
www.reuters.com
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Имя И Фамилия

Партийн…
–1

И поэтому к Пыне на прямую линию пришла сидеть бабёнка и ждать 4 часа того, что её выберут для включения, просить подарочков, субсидий и регулирования

Ответить

Logic

Имя
0

Так других или пересажали, или бутылкой пригрозили.
Да и в любом случае вопросы типа "Г-н президент, а когда воровать прекратите" не допустят до солнцеликого :)

Ответить

Андрон

Имя
0

Мне единственно что надо, это чтобы 1 рубль стоил 1 доллар. И тогда обнулёнышу вообще ничего не надо делать с экономикой в стране, она сама заработает и все расцветет.

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Имя
0

У НОДовцев сейчас ещё вот такое оправдание повышение цен и что делать чтобы их урегулировать

Ответить

Neron Nemezida

Имя
–1

Ну дык ЦА этого контента, которые верят и ждут

Ответить

Ann Partovi

Могучий
0

Так многие проблемы в экономических санкциях, импорт покупаем за доллар, Владимир решает это просто закручиванием гаек

Ответить

Сладкий череп

Администратор
8

там еще идентификатор VK

Ответить

Сладкий череп

Сладкий
8

и у меня вопрос, если это вопрос через vk , как там оказался телефон

Ответить

Романелло

Сладкий
25

- Алло, здравствуйте. Это анонимный телефон доверия ФСБ?
- Да, Вячеслав Сергеевич.

Ответить

Свежий фитиль

Сладкий
6

Телефон привязан к VK

Ответить

Сладкий череп

Свежий
3

то есть они через комментарий читают сущность юзера и вставляют номер телефона. прикольно придумано

Ответить

Администратор

Сладкий
5
Ответить

Ann Partovi

Админис…
0

Он жертвует 

Ответить

Денис Кротов

Сладкий
3

Там отдельно спрашивается телефон "обратной связи"

Ответить

Сладкий череп

Денис
0

а, ну ладно. не сижу вк, не проверю

Ответить

Сладкий череп

Денис
0

зато айдишник пробивается и можно найти акк. я думал это номер поста

https://tjournal.ru/news/403749-na-pryamoy-linii-s-putinym-pokazali-nomera-telefonov-avtorov-voprosov?comment=5833379

На прямой линии с Путиным показали номера…
В прямом эфире это показали по федеральным телеканалам.
tjournal.ru
Ответить

CommentBot

Сладкий
0
Ответить

Кирилл Вселенский

Администратор
8

Где гос план???? Почему 1 доллар не один рубль??

Ответить

Администратор Аккаунта

Кирилл
2

Почему не 34, как в 2014, вы имели в виду?

Ответить

Кирилл

Админис…
0

Я и по 25 помню, но нород возмущается 

Ответить

Свежий фитиль

Администратор
4

Слабоумие и отвага

Ответить

Al

Администратор
1

Отрицательный провыв, мировая тенденция 

Ответить

Bkmz Иванов

64

Они догадываются, милорд...

Ответить

Ann Partovi

Bkmz
13
Ответить

Ann Partovi

Ann
13
Ответить

Al

Ann
1

Вкалывать со смыслом? 

Ответить

Ann Partovi

Al
2

За будущее в будущем

Ответить

Коммунистический торшер

Bkmz
11
Ответить

Al

Коммунистический
2

Шутки шутками. а примерно такой же случай был уже в РФ, лол. 

Ответить

Al

Bkmz
3

Сколько можно вот так ставить запятые

,вот так ,да 

Ответить

Имя И Фамилия

26

Но заблокируют "Глаз Бога"

Ответить

Алый череп

Имя
3

сказала она

Ответить

Иван Прохоров

Имя
0

его не заблокировать уже

Ответить

ggg123

Иван
–1

Та ладно? Создатель ведь известен и живет в Москве))

Ответить

Умственный блик

ggg123
0

Откуда вы лезете, молодняк сраный. Нет никаких «та», есть «да»

Ответить

Иван Прохоров

ggg123
–1

да, он сам это в интервью и рассказывал. Там всё работает по технологии блокчейн. Он сказал, что отключить невозможно, потому децентрализовано всё

Ответить

ggg123

Иван
0

Я думаю что выключатель быстро найдется, если заведут уголовное дело

Ответить

Иван Прохоров

ggg123
0

Я не знаю официальный статус его, но у него уже несколько обысков было после расследования Грозева/Навального про отравителей. Там же теперь он ещё реферальную систему подключил, так что не только он заинтересован. Этих каналов теперь много

Ответить

Капитальный Илья

19

госплан

Расскажите ему там кто-нибудь, что совок проебали еще 30 лет назад.

Ответить

Сладкий череп

Капитальный
19

ты не представляешь как много людей хотят совок. сегодня читал региональные новости , там в комментах коммуняки говорят что надо ходить голосовать чтобы потом запретить выборы потому что будет партия и всё заебись ))))

Ответить

некипишуй

Сладкий
5

так и сейчас партия, что им не заебись то?

Ответить

Ann Partovi

некипиш…
3

ну она какая-то не такая же

Ответить

Кирилл

Ann
2

Нужно добавить немного красного

Ответить

Сладкий череп

некипиш…
1

без идеологии видимо , если приукрасить соусом утопии тогда норм

Ответить

new_comment

Сладкий
0

Но ведь сейчас есть партия и нет выборов. Почему тогда всё не заебись?

Ответить

Sergey Smirnov

new_com…
2

Не тем заебись.

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Сладкий
0

Так ещё же кучи тех которые считают что СССР все ещё существует, просто оккупирован.

Ответить

new_comment

Капитальный
4

Расскажите ему там кто-нибудь, что [из-за госплана] совок проебали еще 30 лет назад.

Ответить

Ann Partovi

Капитальный
0

а как этот адрес вбить? vk.com/ <?>  3379700_108758

Ответить

Капитальный Илья

Ann
3

https://vk.com/id3379700

Ответить

Ann Partovi

Капитал…
1

Фото на фоне красных знамён, открытая страница, пацано-царский статус

ну блять, что тут добавить к оценке мышления и самосознания человека

Ответить

Капитальный Илья

Ann
5

Ну бля, это страничка в интернете. Ну нравится ему так, его не за что осуждать.

Ответить

Ann Partovi

Капитал…
2

ладно

Ответить

Ann Partovi

Капитал…
1

его надо поправлять и вымораживать мозг, покуда его кукуха не слетит с совковой модели устройства Вселенной, або она не работает, хоть ты тресни, хоть лопни

Ответить

Капитальный Илья

Ann
0

Занимаясь такой хуйнёй, ты уподобляешься совкам, только со знаком минус.

Ответить

Ann

Капитал…
0

А если занять нейтральную позицию?

Ответить

Капитальны

Ann
0

Какую позицию не займи, ты просто тратишь своё время

Ответить

Ann

Капитал…
0

Называется жизнь, да. Как же тогда проводить общение? С помощью Нейролинка?

Ответить

Капитальны

Ann
0

Проводи его так, чтобы было приятно. У нас тут лампово по больше части, например. Постим котиков, шутим шутки, пиздим за жизнь, смотрим драмы в прямом эфире. Иногда бывают срачи ради разнообразия, но в них можно и не вступать.

Ответить

Котик

Капитал…
2
Ответить

Ann

Капитал…
0
Ответить

Экологический

Капитал…
1

Ну бля, это страничка в интернете.

Сам факт отправки вопроса на прямую линию показывает больше чем страничка, если честно.

Ответить

Капитальный Илья

Экологи…
0

Сомневаюсь, что он такой подставы от организаторов ожидал.

Ответить

Удачный Мика

Ann
5

Я сначала тоже порофлил, а потом почитал его страницу немного, в целом мужик немного наивный, но даже чёта старается делать.
Туризмом по России увлекается, какие-то отчёты об этом пишет, лекции ведёт всяким пездюкам мелким о вреде курения, алкоголя и веществ, старается там всякие образовательные программы для детей поддерживать и донатит в них.

Ну типа, он не подпивас какой-то классический, а такой активист в целом, который про своих детей думает и будущее вокруг, даже НАЧАЛ С СЕБЯ как это любят форсить сами подпивасы, которые нихуя не делают.

Да, немного наивно и глуповато в некоторых моментах, но даже таких максимально позитивных людей уже довели, стало по итога грустно скорее. 

Ответить

Максим Рычков

Удачный
2

Друг, тебе надо памятник поставить.

Ты первый комментатор в интернете, который нашёл положительное в чужом по убеждениям человеке. Я тебя уважаю. Добра тебе. Буду стремиться быть как ты.

Ответить

Ann Partovi

Удачный
0

Буду стремиться быть как ты, а не видеть во всех людях лишь негативное

Ответить

Роман Новиков

Ann
0

Нет покоя ебанутым

Ответить

Небольшой жёлтый робат

11

Авторы неудобных вопросов трагически и непостижимо скончаются через 3 дня

Ответить

Andrew Muralov

Небольшой
19

Прямая линия с Путиным онлайн трансляция. 

Ответить

Icipher

Небольшой
3

Они скончались по собственному желанию две недели назад

Ответить

Ранний франт

Небольшой
2

от короны)0

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Ранний
1

Спутничка

Ответить

Jakub Marona

6

GDPR

Ответить

Предстоящий Никита

Jakub
16

GniDaPidoR

Ответить

Направленный дебаркадер

Предстоящий
7

Привет, звал меня?

Ответить

Миша Копейкин

Jakub
0

GPCR (G-protein-coupled receptors)

Ответить

Сладкий череп

9

блять

Ответить

Marhal_New _Arleana

Сладкий
2

Блять

Ответить

Роман Новиков

Сладкий
2

Невероятно 

Ответить

Marhal_New _Arleana

Сладкий
1

))))

Ответить

Вася Пражкин

Сладкий
1

Ну выборы тоже не от слова "выбор"

Ответить

Andrej Krav

Сладкий
1

Думать это не твое....

Ответить

некипишуй

Сладкий
0

ye djj,ot nj jy ghfd

Ответить

Школьный хичхакер

6

@Артём Мазанов 1) я правильно понял, что в эфире телефоны не были замазаны, и это сделали вы?
2) хуево замазал, всё читается, сделай размытие посильнее

Ответить

Neketa Fo

Школьный
0

материал вышел и похуй что тут кто в комментариях пишет и тегает

Ответить

Ragnar Lodbrok

2

Интересно в нашей стране возможно выиграть суд с таким доказательством, что слили номера телефона в сеть? Или суд станет на сторону организаторов прямой трансляции? 

Ответить

Ann Partovi

Ragnar
7

надо подумать

Ответить

TJ Raccoon

Ragnar
1

Нет конечно. Там вряд ли кто-то читал условия подачи вопроса и просто тыкал галочку "С условиями ознакомлен")

P.S. Почитал соглашение: https://video.moskva-putinu.ru/agg.html

Ответить

Управляющий Денис

2

@Артём Мазанов скрой ради приличия часть номеров и ФИО.

Ответить

Управляющий Денис

Управляющий
6

Хотя ладно. Можно позвонить, представиться Путиным и ответить на вопрос.

Ответить

Управляющий Денис

Управляющий
3

Заодно предложить вложить деньги на секретную банковскую карту

Ответить

Морс Вишневый

3
Ответить

Ann Partovi

Морс
3
Ответить

Федя Прозоров

2

Но если говорить по теме подорожания цен на картофель, то хули об этом спрашивать деда? Как будто сам дед цены на морковь устанавливает, а дорожает не из-за неурожая

Ответить

Роман Новиков

Федя
3

Так у нас вертикаль власти или что?

Ответить

Ann Partovi

Роман
1

Или геометрия Лобачевского?

Ответить

Icipher

Роман
1

Дедикаль
Пердикаль

Ответить

Федя Прозоров

Роман
1

Если Путин придумал коронавирус, то да

Ответить

Морс Вишневый

Федя
1

Стройматериалы и бензин тоже дорожают из-за неурожая. Путен тут не при делах.

Ответить

Кирилл Вселенский

Морс
3

Надеюсь он введет регулирование цен и наконец наступит дефицит 

Ответить

Федя Прозоров

Морс
0

Тут уже коронавирус подгадил, не только один Путин

Ответить

Школьный хичхакер

3

а тут и говорить нечего

Ответить

Кирилл Вселенский

Школьный
1

Есть

Ответить

Свежий фитиль

Кирилл
1

Кушать

Ответить

Кирилл

Свежий
2

Говно

Ответить

Свежий фитиль

Кирилл
3

На вентиляторе

Ответить

Ann Partovi

Свежий
1

с 

Ответить

Школьный хичхакер

Кирилл
0

вам лишь бы попиздеть

Ответить

Ann Partovi

Школьный
1
Ответить

Школьный

Ann
0

вот-вот, попиздели и разошлись, а нихуя не изменилось

Ответить

Ann Partovi

Школьный
1

так?

Ответить

Школьный

Ann
–1

так гораздо лучше да

Ответить

Ann

Школьный
3

а потом такие лидеры будут?

Ответить

Школьный

Ann
0

будут новые

Ответить

Ann

Школьный
3

в 90-е убивали и ели людей и все бегали абсолютно голые

Ответить

Ранний франт

3

Лол, там правда кто-то что-то рассуждает и всерьез спрашивает))
Я думал в наше время можно уже только как Орлов иронизировать...

Ответить

Andrew Muralov

3

Сейчас окажется, что эти номера телефонов были выданы опсосом  перед прямой линией УФСБ. 

Ответить

Александр Фаст

2

Блюр? Не, не слышал

Ответить

Дмитрий Иванов

2

подорожание цен

Ответить

Управляющий Денис

1

Капец, щас же все телеканалы заблокируют.

Ответить

Федя Прозоров

1

П — приватность

Ответить

Антон Лисин

1

Все пизда авторам 

Ответить

Антон Курочкин

1

Забавно, что следующий вопрос был как-раз про телефонных мошенников и охрану ПД

Ответить

Andrej Krav

1

Потом заставят извинятся за не допустимые вопросы кхе кхе...пыньк пыньк.

Ответить

Железный турник

0

@Zero-one-one твои оправдания? 

Ответить

Genesi5 ­

0

А надо было покупать левые телефоны и сим-карты Ашотов

Ответить

Денис Кротов

0

Вы там ещё пару номеров забыли замазать, которые в конце сообщений написаны. По крайней мере очень похоже на номера мобильных

Ответить