На прямой линии с Путиным показали номера телефонов авторов вопросов Статьи редакции
В прямом эфире это показали по федеральным телеканалам.
Организаторы прямой линии во время отбора вопросов про увеличение цен показали базу данных с текстом обращения и номером телефона автора.
После этого ведущая выбрала вопрос про подорожание цен на картофель и морковь, показав интерфейс программы. Номер телефона там не отобразился.
Всё, мужик, к тебе отправился наряд полиции.
Могучий чувак
Бизнесмену госплан подавай, цирк с конями.
Они там все совок хотят. Одна баба хочет регулирование цен в продуктовых, другая - остановить рыночные механизмы удорожания стройматериалов и видимо тоже всё зарегулировать, мужик-предприниматель хочет льготы на кредит. Госплан, субсидии, регулирование.
Сладкий череп
они все хотят чтобы было хорошо, но чтобы оно само как то хуяк и по хорошим ценам и по велению императора
Мы не умеем трудиться, чтобы самостоятельно делать из себя людей. Нам нужен император, это за 30 лет никуда не ушло, сколько ж еще надо времени
Здравствуй Латинская Америка
Партийный холод
за последний месяц цены на стройматериалы и правда в 2-3 раза выросли с нихуя вообще.
выросли с нихуя вообще.
Выросли на Западе -> выросли в России. Помоему "с нихуя" тут и не пахнет.
Партийный холод
непонятно как стоимость плиты осб на западе влияет на стоимость плиты осб в россии, но ладно.
непонятно
ОНИ ТАМ ЧТО, САМИ ЦЕНЫ РИСУЮТ КАКИЕ ЗАХОТЯТ???7 КАК ЭТО РАБОТАЕТ ВЛАДИМ ВЛАДИМЫЧ???
В смысле?
За рубежом покупают дороже
-> выгоднее продавать туда
-> в России остается меньше товара
-> цена растет
Экологический
То есть в запдных странах инфляция > 10%
Годовая инфляция даже в 30% не дает рост цены на 200-300% за несколько месяцев. Но вообще да, в США тоже огромная (по их меркам) инфляция (4-8%). Только у нас это (в основном) из-за хуевой экономики, а у них — из-за печати денег.
https://www.reuters.com/business/global-markets-bofa-urgent-2021-06-25/
И поэтому к Пыне на прямую линию пришла сидеть бабёнка и ждать 4 часа того, что её выберут для включения, просить подарочков, субсидий и регулирования
Так многие проблемы в экономических санкциях, импорт покупаем за доллар, Владимир решает это просто закручиванием гаек
Сладкий череп
там еще идентификатор VK
Сладкий череп
и у меня вопрос, если это вопрос через vk , как там оказался телефон
Свежий фитиль
Телефон привязан к VK
Сладкий череп
то есть они через комментарий читают сущность юзера и вставляют номер телефона. прикольно придумано
Там отдельно спрашивается телефон "обратной связи"
зато айдишник пробивается и можно найти акк. я думал это номер поста
https://tjournal.ru/news/403749-na-pryamoy-linii-s-putinym-pokazali-nomera-telefonov-avtorov-voprosov?comment=5833379
Где гос план???? Почему 1 доллар не один рубль??
Почему не 34, как в 2014, вы имели в виду?
Они догадываются, милорд...
Коммунистический торшер
Но заблокируют "Глаз Бога"
его не заблокировать уже
да, он сам это в интервью и рассказывал. Там всё работает по технологии блокчейн. Он сказал, что отключить невозможно, потому децентрализовано всё
Я не знаю официальный статус его, но у него уже несколько обысков было после расследования Грозева/Навального про отравителей. Там же теперь он ещё реферальную систему подключил, так что не только он заинтересован. Этих каналов теперь много
Сладкий череп
ты не представляешь как много людей хотят совок. сегодня читал региональные новости , там в комментах коммуняки говорят что надо ходить голосовать чтобы потом запретить выборы потому что будет партия и всё заебись ))))
ну она какая-то не такая же
Но ведь сейчас есть партия и нет выборов. Почему тогда всё не заебись?
Расскажите ему там кто-нибудь, что [из-за госплана] совок проебали еще 30 лет назад.
а как этот адрес вбить? vk.com/ <?> 3379700_108758
Фото на фоне красных знамён, открытая страница, пацано-царский статус
ну блять, что тут добавить к оценке мышления и самосознания человека
Ну бля, это страничка в интернете. Ну нравится ему так, его не за что осуждать.
его надо поправлять и вымораживать мозг, покуда его кукуха не слетит с совковой модели устройства Вселенной, або она не работает, хоть ты тресни, хоть лопни
Занимаясь такой хуйнёй, ты уподобляешься совкам, только со знаком минус.
Какую позицию не займи, ты просто тратишь своё время
Проводи его так, чтобы было приятно. У нас тут лампово по больше части, например. Постим котиков, шутим шутки, пиздим за жизнь, смотрим драмы в прямом эфире. Иногда бывают срачи ради разнообразия, но в них можно и не вступать.
Удачный Мика
Я сначала тоже порофлил, а потом почитал его страницу немного, в целом мужик немного наивный, но даже чёта старается делать.
Туризмом по России увлекается, какие-то отчёты об этом пишет, лекции ведёт всяким пездюкам мелким о вреде курения, алкоголя и веществ, старается там всякие образовательные программы для детей поддерживать и донатит в них.
Ну типа, он не подпивас какой-то классический, а такой активист в целом, который про своих детей думает и будущее вокруг, даже НАЧАЛ С СЕБЯ как это любят форсить сами подпивасы, которые нихуя не делают.
Да, немного наивно и глуповато в некоторых моментах, но даже таких максимально позитивных людей уже довели, стало по итога грустно скорее.
Друг, тебе надо памятник поставить.
Ты первый комментатор в интернете, который нашёл положительное в чужом по убеждениям человеке. Я тебя уважаю. Добра тебе. Буду стремиться быть как ты.
Буду стремиться быть как ты, а не видеть во всех людях лишь негативное
Авторы неудобных вопросов трагически и непостижимо скончаются через 3 дня
Ранний франт
от короны)0
GDPR
Предстоящий Никита
GniDaPidoR
@Артём Мазанов 1) я правильно понял, что в эфире телефоны не были замазаны, и это сделали вы?
2) хуево замазал, всё читается, сделай размытие посильнее
Интересно в нашей стране возможно выиграть суд с таким доказательством, что слили номера телефона в сеть? Или суд станет на сторону организаторов прямой трансляции?
Нет конечно. Там вряд ли кто-то читал условия подачи вопроса и просто тыкал галочку "С условиями ознакомлен")
P.S. Почитал соглашение: https://video.moskva-putinu.ru/agg.html
@Артём Мазанов скрой ради приличия часть номеров и ФИО.
Хотя ладно. Можно позвонить, представиться Путиным и ответить на вопрос.
Заодно предложить вложить деньги на секретную банковскую карту
Но если говорить по теме подорожания цен на картофель, то хули об этом спрашивать деда? Как будто сам дед цены на морковь устанавливает, а дорожает не из-за неурожая
Так у нас вертикаль власти или что?
Стройматериалы и бензин тоже дорожают из-за неурожая. Путен тут не при делах.
Есть
Кушать
Школьный хичхакер
вам лишь бы попиздеть
вот-вот, попиздели и разошлись, а нихуя не изменилось
Сейчас окажется, что эти номера телефонов были выданы опсосом перед прямой линией УФСБ.
Забавно, что следующий вопрос был как-раз про телефонных мошенников и охрану ПД
Вы там ещё пару номеров забыли замазать, которые в конце сообщений написаны. По крайней мере очень похоже на номера мобильных