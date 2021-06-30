В прямом эфире это показали по федеральным телеканалам.

Организаторы прямой линии во время отбора вопросов про увеличение цен показали базу данных с текстом обращения и номером телефона автора.

После этого ведущая выбрала вопрос про подорожание цен на картофель и морковь, показав интерфейс программы. Номер телефона там не отобразился.