Путин и рост цен — в одной картинке Статьи редакции
Объяснения президента после вопросов на «прямой линии».
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16 комментариев
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0
Я бы задавался не вопросом о росте цен, а о том, почему зп не поспевает за этим ростом?
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1
Ну так потому что жадные коммерсы всё себе в карман кладут. Доходы-то растут!
Но что тут поделаешь, капитализм же, вынуждены терпеть
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Ранний франт
0
у рубля свой путь
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0
То есть он хочет сказать, что у нас инфляция 200%?
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Что ему в папочку положили, то и зачитал
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работали отлично, в том числе во время пандемии. Она в России прошла мягче
Пандемия прошла, расходимся
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