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Сергей Звезда

Путин и рост цен — в одной картинке Статьи редакции

Объяснения президента после вопросов на «прямой линии».

  • Подробно о бананах из Эквадора и моркови из российских регионов;
  • Подробно о стройматериалах.

#линияпутина2021

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Первоначальный дебаркадер

7

Отрицательное снижение

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Ранний франт

2

Я ничего не понял, Путин - вор?

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Alex A

Ранний
3

В рамках поста - врун.

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Федя Прозоров

0

Я бы задавался не вопросом о росте цен, а о том, почему зп не поспевает за этим ростом?

Ответить

Илья Гераськин

Федя
1

Ну так потому что жадные коммерсы всё себе в карман кладут. Доходы-то растут! 
Но что тут поделаешь, капитализм же, вынуждены терпеть

Ответить

Ранний франт

Федя
0

у рубля свой путь

Ответить

Федя Прозоров

Ранний
0

По наклонной 

Ответить

мЕдь

0

То есть он хочет сказать, что у нас инфляция 200%?

Ответить

Федя Прозоров

мЕдь
0

Что ему в папочку положили, то и зачитал

Ответить

мЕдь

Федя
0

В ухо наговорили.

Ответить

Федя Прозоров

мЕдь
3

Бояре подставляют деда

Ответить

Иван Грозный

0

отрицательный рост цен ожидается к концу года

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Сладкий череп

0

потому что иди нахуй вот почему

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Automatique

0

Крестьяне схавают

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Станислав Васильевич

0

И это чмо наш президент

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Eugen T

0

работали отлично, в том числе во время пандемии. Она в России прошла мягче

Пандемия прошла, расходимся

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