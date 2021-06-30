На свадьбе в Ираке повар поскользнулся, упал в чан с куриным супом и умер Статьи редакции
25-летний мужчина получил ожоги более 70% тела.
Исмаил Исса скончался в больнице спустя пять дней после мероприятия. За работу на свадебной вечеринке ему заплатили около 17 долларов. Об этом сообщает местное информационное агентство Middle East In-24.
Погибший работал в Hazel Hall, одном из крупнейших залов для проведения мероприятий в северо-восточном районе Захо. На торжества там приходит в среднем от 200 до 600 человек — еду готовят в огромных ёмкостях.
«Он трудился поваром восемь лет на свадебных вечеринках, похоронах и различных церемониях. Последние два года ему платили 25 000 динаров в день (около 17 долларов США)», — сказал родственник погибшего Зерван Хосни в эфире телеканала Rudaw. У погибшего Исмаила остались две дочери и шестимесячный сын.
Работает повар на свадьбе, видит — чан с куриным супом...
Смертельный месяц
Ты мне нравишься
Слышь, ты охуел? Я для тебя галочки клянчу, а нравится тебе он...
Извините.
Человек: умирает в супе
ТЖ: соревнуется в остроте супа из комментов
Люди злые
Многие огонь
Причем если кто-то умирает не такой нелепой смертью, то набегают моралисты и все шутки уходят в глубокие минуса
Но свариться в супе это же охуеть как смешно
Драматический магнит
Лучше соревноваться в людоедских комментах, чем в людоедстве
Отдал всего себя делу (простите)
Сгорел на работе
Ранний франт
это жестко...
1200 рублей в день платили в Ираке повару. Умножить на 22 дня. Получается 26 400. Как в Новосибирске.
это где у нас так?
Зайди на хэдхантер. Везде.
думаешь мне было лень ?
Пиздежж
там в основном 30-40к
Или работа по 14 часов 5/2 (два плавающих выходных в середине недели)
Технологический Валера
Ну если была это была поварка феминистка
Я бы написал, получился суп_ка
И получил бы пермач))
Ранний франт
русская культура это смерть бухло и тюрьма
Суп с шефом
Курочки захотелось, сори
Драматический магнит
Не знал, что среди кур распространен каннибализм
Всегда чувствую себя странно, когда ем что-то с курицей и яйцами.
Суп-то съели потом?
Подозреваю, что бульон из человечинки не халяльный
Одновременно с этим коментом я писал свой комент, что суп халяльный.
Теперь требуется экспертиза.
Наваристый супец получился
Главное, что халяльный.
На свадьбе в Ираке повар поскользнулся, упал в чан с куриным супом и умер
Якубеня уронила сосиску
Вы тут все шутите но все не смешно и коряво, стремно и бессмысленно. Так что лично для себя галочку ставите "умею в чёрный юмор"
Спасибо за конструктивно критику, она делает нас лучше и добрее!
Супчик хоть удался?
слишком жирный получился
Вам реально больше не о чем писать? Таких несчастных случаев каждый день происходит сотни
Причём тут сколько ему заплатили?
Вот все упускают детал , что 5 дней человек до готовности в больнице доходил.
Еще интересно этот суп все же подали и люди кушали или чан суппа потрачен?
Интересная культура, подавать суп на свадьбе... Хотя, если и выпить что за столом, то там только что суп. Они же потом продолжили её отмечать?
Скажите, а суп впоследствии был употреблен нп свадьбе?
Думаю да, иначе бы пришлось сказать причину того, почему нет супа и сорвать торжество
где видео, блжд
Ели супчик женихи, пивом запивааали,
А что повар там утоп - они не подозревали...