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yannlll

На свадьбе в Ираке повар поскользнулся, упал в чан с куриным супом и умер Статьи редакции

25-летний мужчина получил ожоги более 70% тела.

Повара готовят еду для нуждающихся в Старом городе Хеврона Фото AFP 

Исмаил Исса скончался в больнице спустя пять дней после мероприятия. За работу на свадебной вечеринке ему заплатили около 17 долларов. Об этом сообщает местное информационное агентство Middle East In-24.

Погибший работал в Hazel Hall, одном из крупнейших залов для проведения мероприятий в северо-восточном районе Захо. На торжества там приходит в среднем от 200 до 600 человек — еду готовят в огромных ёмкостях.

«Он трудился поваром восемь лет на свадебных вечеринках, похоронах и различных церемониях. Последние два года ему платили 25 000 динаров в день (около 17 долларов США)», — сказал родственник погибшего Зерван Хосни в эфире телеканала Rudaw. У погибшего Исмаила остались две дочери и шестимесячный сын.

#новости #ирак #происшествия

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Никита Логинов

54

Работает повар на свадьбе, видит — чан с куриным супом...

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Смертельный месяц

Никита
6

Ты мне нравишься

Ответить

Костя Васильев

Смертельный
10

Слышь, ты охуел? Я для тебя галочки клянчу, а нравится тебе он... 

Ответить

Смертельный

Костя
0

Это самый охуенный редактор из ядра 2021 года

Ответить

Дима Орлов

Смертельный
0

Он хуй, игнорит в лс

Ответить

Никита Логинов

Никита
3

Извините.

Ответить

Коровка говорит мууу

Никита
8

не извините, а - сел в чан и сгорел

Ответить

Ozabot

34

Человек: умирает в супе
ТЖ: соревнуется в остроте супа из комментов
Люди злые

Ответить

Многие огонь

Ozabot
16

Причем если кто-то умирает не такой нелепой смертью, то набегают моралисты и все шутки уходят в глубокие минуса
Но свариться в супе это же охуеть как смешно

Ответить

Управляющий Денис

Многие
2

И охуенно больно

Ответить

Многие огонь

Управля…
0

Именно

Ответить

Марина Литвинова

Многие
1

Он же по ом 5 дней в больнице до готовности доходил.

Ответить

Драматический магнит

Ozabot
1

Лучше соревноваться в людоедских комментах, чем в людоедстве

Ответить

Многие огонь

Драматический
2

Ауф

Ответить

Дамир Камалетдинов

17

Отдал всего себя делу (простите)

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Дамир
14

Сгорел на работе 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Небольшой
7

Сварился

Ответить

Владимир Филатов

Дамир
2

тело в дело

Ответить

Ранний франт

Дамир
1

вас что госдеп спонсирует на такие шутки?????

Ответить

Статистический томагавк_два

12

Буду ждать новости как польский бариста опрокинул на себя чашку американо и пёрнул

Ответить

Ранний франт

Статистический
7

это жестко...

Ответить

Ранний франт

Ранний
1

ладно бы еще еспрессо..

Ответить

Рыночный Паша

Ранний
9

экспрессо

Ответить

Ранний франт

Рыночный
3

у Дитковского бы сердце прихватило))

Ответить

Рыночный Паша

Ранний
4

блять, плюсы ушли гулять(

Ответить

Рыночный Паша

Статистический
2

злий фрукт

Ответить

Тёплая снежинка

Статистический
1

пшекнул

Ответить

Максим Манчестер

8

1200 рублей в день платили в Ираке повару. Умножить на 22 дня. Получается 26 400. Как в Новосибирске.

Ответить

Сладкий череп

Максим
1

это где у нас так?

Ответить

Максим Манчестер

Сладкий
2

Зайди на хэдхантер. Везде.

Ответить

Сладкий череп

Максим
0

думаешь мне было лень ?

Ответить

Максим Манчестер

Сладкий
7

Пиздежж

Ответить

Сладкий череп

Максим
1

там в основном 30-40к

Ответить

Максим Манчестер

Сладкий
4

В часах дело. Если по 8 часов 5/2 то 25000

Ответить

ggg123

Сладкий
2

Макдак тоже писал помню на рекламе про зп в 40к, а по факту эти цифры достижимы если хуярить по 12 часов без выходных и ни разу не получить штраф

Ответить

Максим Манчестер

Сладкий
1

Или работа по 14 часов 5/2 (два плавающих выходных в середине недели)

Ответить

Геологический Орзэмэс

3

Блять??????? Почему нет банов и удалений комментов с шутками про смерть

Ответить

Технологический Валера

Геологический
5

Ну если была это была поварка феминистка
Я бы написал, получился суп_ка
И получил бы пермач))

Ответить

Ранний франт

Геологический
0

русская культура это смерть бухло и тюрьма

Ответить

Молчаливый холод

Ранний
2

Слова не мальчика но тупого осла.

Ответить

Ранний франт

Молчали…
0

русская культура это олег, сто, колбаса

Ответить

Roman Sapon

Геологический
0

Тут никого не оскорбили

Ответить

Рыночный Паша

Геологический
0

@Антигравитационный торт ???

Ответить

Дмитрий Семёнов

5

Два раза перекрестился, —
Бух в котёл – и там сварился!

Ответить

Небольшой жёлтый робат

3

Суп с шефом

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Небольшой
6

Су-шеф

Ответить

Spid3r

4

А мог превратиться в куриного супергероя. Не фортануло.

Ответить

Head Hunter

4

Супстанция, простите

Ответить

Ирина Ермолова

2

Курочки захотелось, сори

Ответить

Драматический магнит

Ирина
4

Не знал, что среди кур распространен каннибализм

Ответить

Ozabot

Драматический
1

Всегда чувствую себя странно, когда ем что-то с курицей и яйцами. 

Ответить

Драматический

Ozabot
1

0 забот

Ответить

Небольшой жёлтый робат

3

Куда же вы, супчик? 

Ответить

Andrew Muralov

3

Суп-то съели потом? 

Ответить

Oleg Klimov

Andrew
1

Подозреваю, что бульон из человечинки не халяльный

Ответить

Andrew Muralov

Oleg
2

Одновременно с этим коментом я писал свой комент, что суп халяльный.
Теперь требуется экспертиза. 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Andrew
1

Ну не пропадать же добру 

Ответить

Necronomicon

3

Наваристый супец получился

Ответить

Andrew Muralov

Necronomicon
1

Главное, что халяльный. 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Andrew
0

Халявный 

Ответить

Ранний франт

3

Сосиску уронили на пол (извините, ну правда же.)

Ответить

Владимир Филатов

3

На свадьбе в Ираке повар поскользнулся, упал в чан с куриным супом и умер

Якубеня уронила сосиску

Ответить

Алый череп

2

Хайпит на своей смерти...

Ответить

Сладкий череп

2

иракская кухня

Ответить

Andrew Muralov

2

Хотел сварить суп из семи залуп и начал с себя. 

Ответить

Станислав Васильевич

1

Вы тут все шутите но все не смешно и коряво, стремно и бессмысленно. Так что лично для себя галочку ставите "умею в чёрный юмор"

Ответить

Andrew Muralov

Станислав
3

Спасибо за конструктивно критику, она делает нас лучше и добрее! 

Ответить

Артур Голицын

1

Супчик хоть удался?

Ответить

Владимир Филатов

Артур
1

слишком жирный получился

Ответить

Yuri Ly

Владимир
0

с такой то зп — вряд ли 

Ответить

Владислав Микк

1

Поваренная кНига

Ответить

Владимир Филатов

1

Он что, на столе танцевал?

Ответить

Вальдемар

1
Ответить

Степан Анейчик

0

Вам реально больше не о чем писать? Таких несчастных случаев каждый день происходит сотни

Ответить

Roman Sapon

Степан
1

Таких? Нее, такое впервые

Ответить

Yuri Ly

Степан
0

приведи пример 

Ответить

Robo Krabe

0

Причём тут сколько ему заплатили?

Ответить

Молчаливый холод

Robo
1

типа за гроши погиб

Ответить

Tim Hansen

0

Обои от стен отклеились?

Ответить

Управляющий Денис

0

Раньше боролись с токсичными комментаторами. 
Скоро с токсичными редакторами.

Ответить

Марина Литвинова

0

Вот все упускают детал , что 5 дней человек до готовности в больнице доходил.

Ответить

Алексей Егоров

Марина
0

Так долго я еще не томил мясо...

Ответить

Марина Литвинова

0

Еще интересно этот суп все же подали и люди кушали или чан суппа потрачен?

Ответить

Николай

0

Тогда это уже получается не куриный суп, а суп из курицы и повара

Ответить

Roman Sapon

0

Интересная культура, подавать суп на свадьбе... Хотя, если и выпить что за столом, то там только что суп. Они же потом продолжили её отмечать?

Ответить

Андрей Галицкий

0

суп из семи залуп

Ответить

Petr

0

Скажите, а суп впоследствии был употреблен нп свадьбе?

Ответить

Roman Sapon

Petr
0

Думаю да, иначе бы пришлось сказать причину того, почему нет супа и сорвать торжество

Ответить

Иван Грозный

0

поваром был петух

Ответить

Алексей Приловский

0

нихуя Обеликс))))

Ответить

Денис Лапин

0

он играет на похоронах и танцах

Ответить

некипишуй

0

где видео, блжд

Ответить

Roman Sapon

некипишуй
0

Правда это видео из России, а где-то там такое не работает

Ответить

slakavas .

0

Ели супчик женихи, пивом запивааали,
А что повар там утоп - они не подозревали...

Ответить

marek shulz

0

"суп с котом" по-иракски

Ответить
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