Тиктокерша понюхала цветок, который нашла на улице. Оказалось, это очень опасный наркотик Статьи редакции
Из растения извлекают скополамин, известный как «дыхание дьявола».
Блогерша Раффаэла Вейман и её подруга шли домой, когда увидели жёлтые цветы и решили их понюхать, после чего они почувствовали себя «странно». Позже девушка сообщила, что ей всю ночь снились кошмары, а также она впервые столкнулась с сонным параличом. Об этом блогерша сообщила в своём инстаграме.
Оказалось, что Бругмансия, тот самый цветок, — источник опасного наркотика скополамина, который вызывает галлюцинации. Его также называют «дыханием дьявола». Все части растения считаются ядовитыми, но его экстракты иногда используют для лечения астмы.
«Дыхание дьявола» чаще всего используют для совершения ограблений и изнасилований, потому что наркотик делает людей более общительными и податливыми. По данным доклада Госдепартамента США, скополамин также лишает человека возможности осознанно принимать решения в течение 24 часов после употребления, а в больших дозах может привести к дыхательной недостаточности и смерти.
а это дурман обыкновенный оказывается
да он на клумбах зачастую растет...
Никому в голову не приходит его нюхать.
Скополамин это не наркотик. Все равно, что тарен или триган-д считать наркотиком.
В советском союзе скополамин входил в состав таблеток от укачивания Аэрон.
Муниципальный Денис
Героин - не наркотик, его от кашля детям прописывали
От героина кайфуют, от холинолитиков достаточно тяжело удовольствие получить, за исключением особо ебанутых людей.
А в каком списке наркотиков находится скополамин?
Муниципальный
Вообще его часто называют "The most dangerous drug in the world", в значении "Самое опасное лекарство в мире", но у нас слово "drug" переводят как "наркотик", отсюда такая путаница.
Кто так называет? Жёлтая пресса не в счёт.
Муниципаль
Не знала, что The Guardian - желтая пресса.
То есть героинщики недостаточно ебанутые по сравнению с теми ебанутыми, кто кайфует от холинолитиков?
Медный вентилятор
только врагу тарен или триганде с тусином можно рекомендовать) скорее это яд чем наркотик.
Получается, что цветок очень ядовит, и мы случайно накачались наркотиками, как идиоты.
Получается, что вы либо внушаемые малолетки, либо решили немного хайпануть свой бложик.
Розочка даш нюхат
почувствовали себя «странно»
кошмары
столкнулась с сонным параличом
Блять. Мой обычный день в офисе. Без нюхания неизвестных цветов.
Так называется, потому что дьявол много лет не чистил зубы?
Судя по видео, по-английски это называется "Angel Trumpet", т.е. Ангельская дудка (труба)
На юге России на каждой 5 клумбе растет
у нас рос он много где, мать сказала, что цветок называется дурман и его нельзя нюхать.
так вот, когда была мелкой, проходя мимо, всегда задерживала дыхание
больше половины колючки есть опасно если что ,целая колючка реанимация или смерть
какой лойс, тут плюсы! Ставь мне яичьйко. если хочешь, чтобы я вас всех освятила онлайн
Кто хочет понюхать Бругмансию, как я, ставьте плюсик!
Да что за хуйня. Василий шел по улице, подобрал и понюхал мак. Всю ночь ему было странно: хотелось пить, и одновременно ссать. Он хотел встать, но никак не мог себя заставить.
Никогда доселе такого не было! — заявил Василий.
После выяснилось, что это был опийный мак, из которого делают героин.
Я чудом избежал зависимости, — сообщает Василий. — Думаю завести Тикток аккаунт теперь.