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Новости
Sasha Shambilova

Тиктокерша понюхала цветок, который нашла на улице. Оказалось, это очень опасный наркотик Статьи редакции

Из растения извлекают скополамин, известный как «дыхание дьявола».

54 54 комментария
6657 просмотров
Фото Lochstampfer/Dreamstime.com

Блогерша Раффаэла Вейман и её подруга шли домой, когда увидели жёлтые цветы и решили их понюхать, после чего они почувствовали себя «странно». Позже девушка сообщила, что ей всю ночь снились кошмары, а также она впервые столкнулась с сонным параличом. Об этом блогерша сообщила в своём инстаграме.

Оказалось, что Бругмансия, тот самый цветок, — источник опасного наркотика скополамина, который вызывает галлюцинации. Его также называют «дыханием дьявола». Все части растения считаются ядовитыми, но его экстракты иногда используют для лечения астмы.

Получается, что цветок очень ядовит, и мы случайно накачались наркотиками, как идиоты.

Раффаэла Вейман
Видео Раффаэлы Вейман

«Дыхание дьявола» чаще всего используют для совершения ограблений и изнасилований, потому что наркотик делает людей более общительными и податливыми. По данным доклада Госдепартамента США, скополамин также лишает человека возможности осознанно принимать решения в течение 24 часов после употребления, а в больших дозах может привести к дыхательной недостаточности и смерти.

#новости #сша

54 54 комментария
30
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54 комментария
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Ранний франт

30

"всю ночь снились кошмары ... столкнулась с сонным параличом"

блядь, мой типичный день просто

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Роман Новиков

Ранний
19

Мне для кошмаров и спать не надо, сук

Ответить

некипишуй

Ранний
2

совсем тебе не везет, ты еще и тупой

Ответить

Ранний франт

некипишуй
2
Ответить

некипишуй

Ранний
2
Ответить

умный человек

Ранний
0

всю ночь снились кошмары про негров

Ответить

Kir Kirsky

17

Понюхала цветок и уронила сосиску

Ответить

Муниципальный Денис

14

Вот интересный ролик про скополамин

Ответить

Павел Фролов

Муниципальный
1

Ваще жесть

Ответить

Иван Грозный

Муниципальный
0

а это дурман обыкновенный оказывается

Ответить

Madegghead

Иван
0

да он на клумбах зачастую растет...
Никому в голову не приходит его нюхать.

Ответить

Andrew Muralov

5

Скополамин это не наркотик. Все равно, что тарен или триган-д считать наркотиком.
В советском союзе скополамин входил в состав таблеток от укачивания Аэрон. 

Ответить

Муниципальный Денис

Andrew
21

Героин - не наркотик, его от кашля детям прописывали

Ответить

Загальний аналiз сечi

Муниципальный
3

От героина кайфуют, от холинолитиков достаточно тяжело удовольствие получить, за исключением особо ебанутых людей.

Ответить

Rudolf

Загальн…
5

А где в определении наркотических веществ есть понятие "кайфа" от них?

Ответить

Andrew Muralov

Rudolf
5

А в каком списке наркотиков находится скополамин? 

Ответить

Муниципальный

Andrew
2

Вообще его часто называют "The most dangerous drug in the world", в значении "Самое опасное лекарство в мире", но у нас слово "drug" переводят как "наркотик", отсюда такая путаница.

Ответить

Andrew Muralov

Муницип…
0

Кто так называет? Жёлтая пресса не в счёт.

Ответить

Муниципаль

Andrew
1

Не знала, что The Guardian - желтая пресса.

Ответить

Andrew

Муницип…
0

Можно ссылку на The Guardian где об этом говорится?
Я конечно не спорю, что скополамин вещество токсичное, но не настолько. Про эти вещества даже говорят  '" blind as a bat and mad as a hatter" 

Ответить

unidentifi

Andrew
0

да, в drugstore в америке наразвес герыч продают

Ответить

Maxim Donika

Загальн…
0

То есть героинщики недостаточно ебанутые по сравнению с теми ебанутыми, кто кайфует от холинолитиков?

Ответить

Andrew Muralov

Муниципальный
1

Сравнила хуй с пальцем. 

Ответить

ggg123

Муниципальный
0

Вот почему люди так хотят вакцину от Bayer...

Ответить

некипишуй

Муниципальный
0
Ответить

Медный вентилятор

Andrew
0

только врагу тарен или триганде с тусином можно рекомендовать) скорее это яд чем наркотик.

Ответить

ggg123

6

Получается, что цветок очень ядовит, и мы случайно накачались наркотиками, как идиоты.

Получается, что вы либо внушаемые малолетки, либо решили немного хайпануть свой бложик.

Ответить

Максоний

ggg123
5

К чему твой высер?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

6

Розочка даш нюхат

Ответить

ouxen

Небольшой
3

розочку подарил

Ответить

Рыночный Паша

ouxen
1

розочку дают в брюхо или грудь

Ответить

Управляющий

Рыночный
2

о, вы из Тувы!

Ответить

Рыночный Паша

Управля…
1

о, нет, судьба распорядилась иначе

Ответить

Alexander Personazhe

5

 почувствовали себя «странно»

кошмары

столкнулась с сонным параличом 

Блять. Мой обычный день в офисе. Без нюхания неизвестных цветов.

Ответить

Голубой супер_стар

3

Тиктокориня

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Голубой
2

Тиктокоресса

Ответить

Ранний франт

2

удивительно, что это не подписчики на трансляции ей это посеветовали))

Ответить

Владимир Филатов

2

Так называется, потому что дьявол много лет не чистил зубы?

Ответить

Сергей Лукин

Владимир
0

Судя по видео, по-английски это называется "Angel Trumpet", т.е. Ангельская дудка (труба)

Ответить

Соколов Андрей

1

Как идиоты? Почему как?

Ответить

ouxen

1

здоровья

Ответить

Администратор Аккаунта

1

CСпасибо за ссовет!

Ответить

Vlad Kucherenko

1

На юге России на каждой 5 клумбе растет 

Власти Новороссийска попросили горожан…
Администрация Новороссийска 3 августа рассказала о вредном растении, которое растет во дворах города
www.yuga.ru
Ответить

хуже некуда

1

у нас рос он много где, мать сказала, что цветок называется дурман и его нельзя нюхать. 
так вот, когда была мелкой, проходя мимо, всегда задерживала дыхание 

Ответить

некипишуй

хуже
0

ты много потеряла, наверстывай

Ответить

хуже некуда

некипишуй
0

в москве ещё не видела(

Ответить

Сергей Ахрем

1

больше половины колючки есть опасно если что ,целая колючка реанимация или смерть

Ответить

Должностной инструмент

1

один раз словил сонный паралич, пиздец гнилая штука, не хочу такое снова пережить

Ответить

Ранний франт

0

ставь лойс, если у тебя аллергия и такая реакция для тебя нормальна буквально на любой цветок)0

Ответить

Ann Partovi

Ранний
0

какой лойс, тут плюсы! Ставь мне яичьйко. если хочешь, чтобы я вас всех освятила онлайн

Ответить

Антон Лисин

0

-

Ответить

Evil Pechenka

0

Кто хочет понюхать Бругмансию, как я, ставьте плюсик!

Ответить

Огненный Влад

Evil
0

Бойся своих желаний

Ответить

Alexander Sh

0

Да что за хуйня. Василий шел по улице, подобрал и понюхал мак. Всю ночь ему было странно: хотелось пить, и одновременно ссать. Он хотел встать, но никак не мог себя заставить.
Никогда доселе такого не было! — заявил Василий.

После выяснилось, что это был опийный мак, из которого делают героин. 
Я чудом избежал зависимости, — сообщает Василий. — Думаю завести Тикток аккаунт теперь.

Ответить
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