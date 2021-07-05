Путин подписал закон об удалении порочащей честь информации без решения суда Статьи редакции
Принимать решение будет прокуратура по заявлению от пострадавшего.
- Президент России подписал закон, по которому на основании заявления гражданина и решения прокуратуры сайт должен будет удалить порочащую информацию. Иначе страницу может заблокировать Роскомнадзор;
- Пострадавший должен написать заявление и подтвердить документами, что опубликованная информация «порочит его честь и достоинство или подрывает его репутацию и связана с обвинением в совершении преступления»;
- Прокуратура будет проверять заявление и факты 10 дней, а затем выдаст заключение. Далее в течение пяти дней генпрокурор России или его заместитель проверит обоснованность решения региональной прокуратуры. Если подтвердит, то передаст данные в Роскомнадзор с требованием удалить информацию;
- Контролировать удаление будет Роскомнадзор. В противном случае ведомство может «ограничить доступ к информационным ресурсам».
"Нахуй суды!" - пояснил Путин
Исключительный будильник
"Бесполезная прокладка, только поддакивают" - пояснил Путин
Еще бабло и защиту требуют. А денег и ментов на всех не хватит
Заебись. Чувак сперва уничтожил худо-бедно независимые СМИ. Потом создал цензуру в виде Роскомпозора. Потом ввел всякие сроки давности, которые вовсе и не "давние", штрафы за так называемые фаейки, а теперь и вот это. И мотив конечно понятен: суд это какая-никакая огласка, а тут кроме прокурора, который вот так, сходу должен решить правдиво ли написанное или нет, никто и не узнает. Урод.
Один порочит, второй мироточит.
А это сам великий вождь будет решать, да?
Сделайте уже бота, генерирующего "Путин подписал закон об..."
Сделайте уже бота, генерирующего "Путин подписал закон об..." В общем сделайте бота, прошу вас...
o:p/
#/ 2/
#/ 2/
Стук в дверь.
Если стучать в дверь, то это значит, что ты в совершенном отчаянии. А у меня большое-большое несчастье. Я не могу видеть свет, потому что вижу свет в моих глазах. Я не могу играть с друзьями, потому что их всех съели в прошлом году.
Решения туда-суда
да красавчик, красавчик.
Ложный бинокль
В чем фишка этой ачивки?
Партийный рак
Значит твой коммент понравился лично Ширяеву
Бери выше - лично Левиеву
ЛЕВИТАНУ
Далее в течение пяти дней генпрокурор России или его заместитель проверит обоснованность решения региональной прокуратуры
Им больше заниматься нехуй? Или будут рассматриваться единичные обращения особоважных граждан?
Умственный Денис
Извини, но им похуй на тебя.
Кремлевские проститутки уже давно живут в изолированном обществе, примерно, как дворяне, и им нет дела, что о них холопы думают. Они о холопах вспоминают, только когда те бунтовать начинают.
Они думают только о чести среди своих, а там совсем другие понятия
Бедные Яндекс и Гугл. Придется чистить все по запросам ФБК (Запрещенная в России организация) и запросы по топовым чиновникам)
Если подтвердит, то передаст данные в Роскомнадзор с требованием удалить информацию.
Они там все передасты.
Не получится. «Держать и не пущать» уже не сработает, зубная паста вылезла. Добро пожаловать в 21й.
«порочит его честь и достоинство или подрывает его репутацию и связана с обвинением в совершении преступления»;
И связана с обвинением в совершении преступления.
Получается, нюдсы не удалить. А раследование, показывающее кражу бюджетных средств и прочие преступления, смогут.
Устойчивый блик
ну и нахуй тогда простому человеку этот закон не нужон
Текущий вентилятор
Нюдесы подходят под «порочит честь и достоинство», оно же через ИЛИ
УДОЛИ
Будет ли считаться порочащей информацией новость, что сайт "кукуевотудей" удалил статью про про яхту Ивана Иванова?
ну и в чем он не прав? всем недовольным предлагаю сесть на бутылку путинки
А какая разница прав или неправ? Путин же просто болванчик, подписывает что ему суют.