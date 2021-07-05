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Новости vc.ru

Путин подписал закон об удалении порочащей честь информации без решения суда Статьи редакции

Принимать решение будет прокуратура по заявлению от пострадавшего.

  • Президент России подписал закон, по которому на основании заявления гражданина и решения прокуратуры сайт должен будет удалить порочащую информацию. Иначе страницу может заблокировать Роскомнадзор;
  • Пострадавший должен написать заявление и подтвердить документами, что опубликованная информация «порочит его честь и достоинство или подрывает его репутацию и связана с обвинением в совершении преступления»;
  • Прокуратура будет проверять заявление и факты 10 дней, а затем выдаст заключение. Далее в течение пяти дней генпрокурор России или его заместитель проверит обоснованность решения региональной прокуратуры. Если подтвердит, то передаст данные в Роскомнадзор с требованием удалить информацию;
  • Контролировать удаление будет Роскомнадзор. В противном случае ведомство может «ограничить доступ к информационным ресурсам».

#новости #право

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Smaug The Terrible

65

"Нахуй суды!" - пояснил Путин

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Исключительный будильник

Smaug
34

"Бесполезная прокладка, только поддакивают" -  пояснил Путин

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Smaug The Terrible

Исключительный
1

Еще бабло и защиту требуют. А денег и ментов на всех не хватит

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Alexander Star

19

Заебись. Чувак сперва уничтожил худо-бедно независимые СМИ. Потом создал цензуру в виде Роскомпозора. Потом ввел всякие сроки давности, которые вовсе и не "давние", штрафы за так называемые фаейки, а теперь и вот это. И мотив конечно понятен: суд это какая-никакая огласка, а тут кроме прокурора, который вот так, сходу должен решить правдиво ли написанное или нет, никто и не узнает. Урод.

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Иван Сидоров

Alexander
–1

мы здесь власть! мы здесь власть! па зор! па зор! па зор!

Ответить

Значимый кубок

8

Вахтёр удоли мой аккаунт он меня порочит 

Ответить

Грустная Псина

Значимый
15

Один порочит, второй мироточит.

Ответить

Р О Б А Т

Грустная
3

ТЖ потом жироточит

Ответить

Владимир Климов

Грустная
0

от Ромы вообще можно потечь 

Ответить

Вера Елизарова

9

А это сам великий вождь будет решать, да?

Ответить

Грустная Псина

Вера
2

Районный прокурор Усть-урюпинска как в случае с Дерипаской.

Ответить

Владимир Ш.

Вера
1

генпрокурор:

Ответить

Миша Копейкин

5

Сделайте уже бота, генерирующего "Путин подписал закон об..."

Ответить

Владимир Ш.

Миша
9
Ответить

Порфирьевич

Миша
2

Сделайте уже бота, генерирующего "Путин подписал закон об..." В общем сделайте бота, прошу вас...
o:p/
#/ 2/
#/ 2/

Стук в дверь.
Если стучать в дверь, то это значит, что ты в совершенном отчаянии. А у меня большое-большое несчастье. Я не могу видеть свет, потому что вижу свет в моих глазах. Я не могу играть с друзьями, потому что их всех съели в прошлом году.

Ответить

Борат Сагдиев

Миша
0

@Порфирьевич 

Ответить

Борат Сагдиев

Борат
2

Сломался штоле, пидор.

Ответить

Р О Б А Т

Миша
0

Обязательной кастрации

Ответить

Р О Б А Т

5

Решения туда-суда 

Ответить

Р О Б А Т

Р
1
Ответить

Борат Сагдиев

Р
7

да красавчик, красавчик.

Ответить

Р О Б А Т

Борат
1

☺️

Ответить

Ложный бинокль

Р
1

В чем фишка этой ачивки? 

Ответить

Партийный рак

Ложный
4

Значит твой коммент понравился лично Ширяеву

Ответить

Закомплексованна

Партийн…
0

Бери выше - лично Левиеву

Ответить

Борат Сагдиев

Закомпл…
2

ЛЕВИТАНУ

Ответить

Правильный якорь

Борат
1

ЛЕВИАФНУ

Ответить

Bad Mother

Борат
0

и говорит по радио товарищ Левитан

Ответить

Борат

Bad
2

В Москве погода ясная, а в Лондоне вакцина плохая нерабочая не то что у нас

Ответить

Bad

Борат
0

щас они все ей отравятся и помрут

Ответить

Жених приехал

4

Хуйло опять гадит нормальным людям.

Ответить

Sergey Smirnov

1

Далее в течение пяти дней генпрокурор России или его заместитель проверит обоснованность решения региональной прокуратуры

Им больше заниматься нехуй? Или будут рассматриваться единичные обращения особоважных граждан?

Ответить

Грустная Псина

Sergey
6

особоважные пишут прокурору в вотсапп.

Ответить

Живой будильник

2

Он что пол часа назад мои комментарии из соседнего треда прочитал?

Ответить

Правильный якорь

1

Теперь нельзя будет обзываться хуесосом и пидарасом?

Ответить

Грустная Псина

Правильный
1

Во дворе пока можно.

Ответить

Умственный Денис

1

порочат честь не факты в интернете

Ответить

Умственный Денис

Умственный
0
Ответить

Smaug The Terrible

Умственный
2

Извини, но им похуй на тебя.
Кремлевские проститутки уже давно живут в изолированном обществе, примерно, как дворяне, и им нет дела, что о них холопы думают. Они о холопах вспоминают, только когда те бунтовать начинают.
Они думают только о чести среди своих, а там совсем другие понятия

Ответить

Умственный Денис

Smaug
0

блин не говори так, ниче им не похуй!

Ответить

Дальний холод

1

В интернете все так и работает

Ответить

TJ Raccoon

1

Бедные Яндекс и Гугл. Придется чистить все по запросам ФБК (Запрещенная в России организация) и запросы по топовым чиновникам)

Ответить

Джон Кроули

1

Если подтвердит, то передаст данные в Роскомнадзор с требованием удалить информацию.

Они там все передасты. 

Ответить

Alexander Sh

1

Не получится. «Держать и не пущать» уже не сработает, зубная паста вылезла. Добро пожаловать в 21й.

Ответить

Иван Дмитриев

1

Удоляй

Ответить

Устойчивый блик

0

то есть типа если в нет слили нюдесы без разрешения , можно подать майору и он удалит ? надежно, надежно

Ответить

Никита Бабич

Устойчивый
1

«порочит его честь и достоинство или подрывает его репутацию и связана с обвинением в совершении преступления»;

И связана с обвинением в совершении преступления.
Получается, нюдсы не удалить. А раследование, показывающее кражу бюджетных средств и прочие преступления, смогут.

Ответить

Устойчивый блик

Никита
1

ну и нахуй тогда простому человеку этот закон не нужон

Ответить

Smaug The

Устойчи…
2

Сейчас бы верить. что законы для удобства простых людей пишут (максимум, чтобы сделать простых людей удобнее для кремля)

Ответить

Текущий вентилятор

Никита
1

Нюдесы подходят под «порочит честь и достоинство», оно же через ИЛИ 

Ответить

Р О Б А Т

Устойчивый
1

УДОЛИ

Ответить

Р О Б А Т

Р
1

Моя печали, удоли

Ответить

Максим Шпилёв

0

Будет ли считаться порочащей информацией новость, что сайт "кукуевотудей" удалил статью про про яхту Ивана Иванова?

Ответить

Иван Сидоров

0

ну и в чем он не прав? всем недовольным предлагаю сесть на бутылку путинки 

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Грустная Псина

Иван
0

А какая разница прав или неправ? Путин же просто болванчик, подписывает что ему суют.

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