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Новости
yannlll

Роскомнадзор внёс интервью Собчак с Макаревичем в реестр запрещённой информации из-за пропаганды наркотиков Статьи редакции

Доступ к видео на YouTube ограничили.

64 64 комментария
2546 просмотров

Роскомнадзор сделал это по требованию МВД, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Интервью вышло ещё в 2019 году.

Кровавая барыня
Ну слава богу, нашли действительно опасный контент в интернете! Родина может спать спокойно.
телеграм-канал Ксении Собчак

28 июня Ксения Собчак сообщила, что YouTube удалил её интервью с музыкантом Андреем Макаревичем из-за упоминания наркотиков — Роскомнадзор нашёл в видео пропаганду запрещённых веществ. «Ну вот, "эффект Дудя" и до меня докатился! В заголовке — ЛСД, в самом выпуске — разговор», — написала она.

5 апреля Лига безопасного интернета попросила МВД проверить интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. В результате возбудили уголовное дело, 23 апреля материалы передали в суд. В июне он вернул дело в полицию. Причину такого решения в суде не назвали.

«Лига без интернета»: кто занимается «очищением…
На клипы Моргенштерна и выпуск Юрия Дудя жалуется та же организация, что признала хентай детской…
tjournal.ru

#новости #роскомнадзор #наркотики

64 64 комментария
17
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norm

14

Статья дополняется

Редакция этой хуйней страдает из-за гугла? Типа, если запостили раньше, то в сводках вас будет первыми выдавать или что.
Я уже годами охуеваю с этих дополнений, но ответ не видел.

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мЕдь

norm
8

Чтобы редакция первой запостила новость. Тут были пользователи, которые с ней вперегонки играли. 

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Bkmz Иванов

мЕдь
1

Да редакции так-то по барабану что пользователи раньше их постят

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Свежий фитиль

Bkmz
2

Обычно две отговорки: 
1) Мы начали раньше писать, чем Вы опубликовали;
2) Мы не заметили, так что пох.
 
Хотя, когда я что-то думаю запостить - я обычно проверяю по поиску и последним статьям сначала: нет ли материала об этом уже на сайте; потом пишу, оформляю, а перед публикацией снова проверяю: нет ли материала об этом уже на сайте; и только тогда жму кнопку "Опубликовать".

Ответить

Bkmz Иванов

Свежий
1

Жму руку

Ответить

мЕдь

Bkmz
0

Ну вон редактор плюсанул. 

Ответить

Bkmz Иванов

мЕдь
0

Ты им льстиш просто. Тьфу

Ответить

мЕдь

Bkmz
1

Каким образом?

Ответить

Bkmz Иванов

мЕдь
0

Образом льстеца. Срамота

Ответить

Дима Орлов

norm
0

Из гугла нет новостного трафика почти

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Небольшой жёлтый робат

12

Ксюша будет дуть, дуть будет Ксюша 

Ответить

Bad Mother Fucker

Небольшой
1

ксюшадь

Ответить

AZP

5

Блядь!
Я смотрел на днях на Ютубе программу MTV с Евой Польной (ранее группа Гости из будущего, все помнят).
Там нарезаны фрагменты интервью, клипы и живые выступления.
И в стародавнем клипе (на 37:00) куча замазанного. В том числе сигарета. Героиня подносит ко рту что-то.
Серьёзно? Это так работает по мнению законодателей? Ребенок увидит курящую на видео тётю и тоже будет?
Ебанутые законы.

Ответить

Свежий фитиль

AZP
8
Ответить

Сладкий череп

AZP
7

по мнению властей, лучше за гаражами

Ответить

Свежий фитиль

Сладкий
2

Там и поссать сразу можно.

Ответить

AZP

Свежий
3

И потрахаться

Ответить

Ухудшанский

AZP
4

Не ходить же зря за гаражи

Ответить

Василиса М

AZP
0

Эм стоп, но ведь дети вполне себе копируют повадки взрослых. 

Эксперимент с куклой Бобо
Эксперимент с куклой «Бобо» — социально-психологический эксперимент, проведённый Альбертом…
ru.m.wikipedia.org
Ответить

Свежий фитиль

Василиса
0

За 50 лет в науке многое уже опровергли в плане психологии.
Так что иногда член - это просто член.

Ответить

Bad Mother Fucker

5

кто смотрел, они там пыхают или по вене пускают?

Ответить

Сладкий череп

Bad
1

просто пиздят и ходят по хате андрея

Ответить

Bad Mother Fucker

Сладкий
8

угашеные?

Ответить

Сладкий череп

Bad
8

мне сложно понять состояние ксении обычное и угашенное

Ответить

Грузинский шар

Сладкий
2

@Владимир Климов помоги

Ответить

Владимир Климов

Грузинс…
1

Да всё норм там. Кому интересен Макаревич, то конечно нужно посмотреть. Вообще, только дебилы могли подобное заблокировать.

Ответить

Грузинский шар

Владимир
1

ну так о дебилах же и речь

Ответить

Грузинский

Грузинс…
0

ой, долбоебах

Ответить

Владимир

Грузинс…
0

пидарасы

Ответить

Грузинский

Владимир
1

хуесосы 

Ответить

Bkmz

Грузинс…
0

А это уже совсем другая исто... новость. Следующая

Ответить

Небольшой Валера

Сладкий
2

ищут закладки

Ответить

Здравый пистолет

6

пусть пожалуется мамке или крёстному

Ответить

Сладкий череп

4

эффект барбары стрейзанд в действии. достаточно поменять страну в settings

Ответить

мЕдь

Сладкий
5

Вряд ли кто-то побежит смотреть интервью Собчак, даже если оно у Макаревича. 

Ответить

Сладкий череп

мЕдь
2

мне чисто технический интерес был. это типа победа , но гугл делает решение на отъебись - "ну на, закрыли"

Ответить

Миша Копейкин

мЕдь
0

У неё на интервью по несколько миллионов просмотров. То есть её контент интересен многим людям

Ответить

мЕдь

Миша
0

Я про тех, кто её не смотрит. Постоянные понятно что и так посмотрят.

Ответить

Миша Копейкин

мЕдь
0

И непостоянные её сморят. На одном интервью 1 млн, на другом - 7 млн.

Ответить

Свежий фитиль

3

Макаревич нюхал через макароны?

Ответить

Ник Хартман

Свежий
0

А ты моешь промежность?

Ответить

Свежий фитиль

Ник
6

Не для тебя.

Ответить

Ник Хартман

Свежий
0
Ответить

мЕдь

3

Опять Макаревич скрепы шатает?? Запретить!!!

Ответить

Свежий фитиль

2

По-моему, Макаревич у себя на YouTube канале рассказывал как-то что употреблял печенье с марихуаной, но это видео год или больше назад не заблокировано (видимо аудитория маловата)

Ответить

Владимир Климов

Свежий
0

в магазинах конфеты с коноплёй продают и норм 

Ответить

Свежий фитиль

Владимир
1

Да из конопли можно верёвки вить!

Ответить

Владимир Климов

Свежий
1

как и из человека 

Ответить

некипишуй

2

а че он сказал то

Ответить

Ухудшанский

некипишуй
0

А че сразу он-то?

Ответить

некипишуй

Ухудшанский
1

чет ты меня подъебнул нехило, хз как выкручиваться

Ответить

Рыночный Паша

1

Интересно, как дело пойдет, если вообще будет открыто, после интервью Михаила Светова вот 7х7 на 800+ к рублей оштрафовали

Ответить

Грузинский шар

Рыночный
1

Ты где живешь? 

Ответить

Рыночный Паша

Грузинский
1

А вы зачме интересуетесь???

Ответить

Грузинский шар

Рыночный
1

РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС

Ответить

Грузинский шар

Грузинс…
3

Блять, кажется я заболел Орловщиной

Ответить

Рыночный Паша

Грузинс…
1

это не тебе решать

Ответить

Шило

1

Что, напишем жалобу в роскомнадзор на экранизацию Балабановым рассказа Булгакова - Морфий? Там и инъекции наркотика и суицид, полный набор.. Классику то мы еще не запрещали, думаю пора...
https://www.youtube.com/watch?v=EeeGMdRdH5I

Ответить

Свежий фитиль

Шило
1

Вот этот сериал по Булгакову надо запретить!
https://www.kinopoisk.ru/series/687812/

Ответить

Шило

Свежий
1

О, спасибо, что напомнил про него!

Ответить

Свежий фитиль

Шило
0

Годами уже ищу, где звук в этом фильме будет без перекоса на правый канал.
Пришлось смотреть в моно.

Ответить

Иван Сидоров

1

ну и в чем он не прав?

Ответить

Ник Хартман

Иван
0

В том что он это сказал на страну, где любое инакомыслие и сопротивление догмам – преступление

Ответить

Свежий фитиль

1

Надеюсь, что будет перезалив на более свободные площадки. Мне Макаревич интересен, хоть его иногда сносит в маразм, но он оттуда возвращается. Ну и некоторые кулинарные приёмчикам я научился из его YouTube-канала (не много, но есть, а так в основном болтает фоном, если смотрю)

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