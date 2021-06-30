Роскомнадзор внёс интервью Собчак с Макаревичем в реестр запрещённой информации из-за пропаганды наркотиков Статьи редакции
Доступ к видео на YouTube ограничили.
Роскомнадзор сделал это по требованию МВД, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Интервью вышло ещё в 2019 году.
28 июня Ксения Собчак сообщила, что YouTube удалил её интервью с музыкантом Андреем Макаревичем из-за упоминания наркотиков — Роскомнадзор нашёл в видео пропаганду запрещённых веществ. «Ну вот, "эффект Дудя" и до меня докатился! В заголовке — ЛСД, в самом выпуске — разговор», — написала она.
5 апреля Лига безопасного интернета попросила МВД проверить интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. В результате возбудили уголовное дело, 23 апреля материалы передали в суд. В июне он вернул дело в полицию. Причину такого решения в суде не назвали.
Статья дополняется
Редакция этой хуйней страдает из-за гугла? Типа, если запостили раньше, то в сводках вас будет первыми выдавать или что.
Я уже годами охуеваю с этих дополнений, но ответ не видел.
Да редакции так-то по барабану что пользователи раньше их постят
Свежий фитиль
Обычно две отговорки:
1) Мы начали раньше писать, чем Вы опубликовали;
2) Мы не заметили, так что пох.
Хотя, когда я что-то думаю запостить - я обычно проверяю по поиску и последним статьям сначала: нет ли материала об этом уже на сайте; потом пишу, оформляю, а перед публикацией снова проверяю: нет ли материала об этом уже на сайте; и только тогда жму кнопку "Опубликовать".
Ты им льстиш просто. Тьфу
Ксюша будет дуть, дуть будет Ксюша
Блядь!
Я смотрел на днях на Ютубе программу MTV с Евой Польной (ранее группа Гости из будущего, все помнят).
Там нарезаны фрагменты интервью, клипы и живые выступления.
И в стародавнем клипе (на 37:00) куча замазанного. В том числе сигарета. Героиня подносит ко рту что-то.
Серьёзно? Это так работает по мнению законодателей? Ребенок увидит курящую на видео тётю и тоже будет?
Ебанутые законы.
Сладкий череп
по мнению властей, лучше за гаражами
Свежий фитиль
Там и поссать сразу можно.
Эм стоп, но ведь дети вполне себе копируют повадки взрослых.
Свежий фитиль
За 50 лет в науке многое уже опровергли в плане психологии.
Так что иногда член - это просто член.
кто смотрел, они там пыхают или по вене пускают?
просто пиздят и ходят по хате андрея
угашеные?
мне сложно понять состояние ксении обычное и угашенное
Грузинский шар
@Владимир Климов помоги
Да всё норм там. Кому интересен Макаревич, то конечно нужно посмотреть. Вообще, только дебилы могли подобное заблокировать.
Сладкий череп
мне чисто технический интерес был. это типа победа , но гугл делает решение на отъебись - "ну на, закрыли"
У неё на интервью по несколько миллионов просмотров. То есть её контент интересен многим людям
А ты моешь промежность?
в магазинах конфеты с коноплёй продают и норм
Свежий фитиль
Да из конопли можно верёвки вить!
а че он сказал то
А че сразу он-то?
Ты где живешь?
Рыночный Паша
А вы зачме интересуетесь???
Что, напишем жалобу в роскомнадзор на экранизацию Балабановым рассказа Булгакова - Морфий? Там и инъекции наркотика и суицид, полный набор.. Классику то мы еще не запрещали, думаю пора...
https://www.youtube.com/watch?v=EeeGMdRdH5I
Вот этот сериал по Булгакову надо запретить!
https://www.kinopoisk.ru/series/687812/
Годами уже ищу, где звук в этом фильме будет без перекоса на правый канал.
Пришлось смотреть в моно.
ну и в чем он не прав?
В том что он это сказал на страну, где любое инакомыслие и сопротивление догмам – преступление
Надеюсь, что будет перезалив на более свободные площадки. Мне Макаревич интересен, хоть его иногда сносит в маразм, но он оттуда возвращается. Ну и некоторые кулинарные приёмчикам я научился из его YouTube-канала (не много, но есть, а так в основном болтает фоном, если смотрю)