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Новости
Sasha Shambilova

Во Франции легализовали ЭКО для однополых пар и одиноких женщин. Закон пытались принять два года Статьи редакции

В текст документа внесли 12 тысяч поправок.

77 77 комментариев
1834 просмотров

Вечером 29 июня нижняя палата парламента Франции приняла новый закон о биоэтике, расширяющий доступ к лечению бесплодия. За него проголосовали 326 человек, против — 115. Ранее искусственное оплодотворение и ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) в стране были доступны только бесплодным гетеросексуальным парам. Об этом сообщает France 24.

Против принятия закона выступили республиканцы, имеющие большинство в Сенате. «Вы будете рожать детей, которые были лишены отца», — заявил депутат от Le Républicains Патрик Хетцель.

По словам члена правящей партии La Republique en Marche Корали Дюбост, закон одобрили после 500 часов дебатов и 12 тысяч поправок. До принятия закона однополые пары ездили в Бельгию и Испанию, чтобы пройти процедуру ЭКО.

Coralie Dubost @CoDubost
Enfin ✊🏽❤✊🏽
Merci @AdrienTaquet de ton investissement sans faille pendant nos 500heures de débats qui ont examiné plus de 12000 amendements, et ont enfin permis d’aboutir la #pmapourtoutes Promesse tenue :) https://twitter.com/mberthelot1807/status/1409919400451493888 https://t.co/1AYwp6tCqZ
Ну наконец-то. Спасибо, Адриан Таке, за ваши значимые инвестиции в течение 500-часовых дебатов, в ходе которых было рассмотрено более 12000 поправок и, наконец, медицинские методы фертильности доступны для всех. Обещание выполнено:)

Закон также обязывает доноров спермы раскрывать свою личность, если их дети захотят узнать биологического отца по достижении 18-летнего возраста.

В ассоциации Inter-LGBT отметили, что рады принятию закона, несмотря на продолжительное время его обсуждения. Однако пресс-секретарь ассоциации французских однополых семей Фабьен Жоли предупредил, что спрос может быть очень высоким и привести к нехватке в банках спермы.

За расширение доступа к лечению бесплодия для одиноких женщин и однополых пар президент Франции Эмманюэль Макрон выступал ещё в 2017 году во время предвыборной кампании. Когда он вступил в должность, принятие закона несколько раз откладывали — это связывали с митингами 2013 года. Тогда в стране легализовали однополые браки.

#новости #франция #лгбт

77 77 комментариев
21
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77 комментариев
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Грузинский шар

16

Хорошие законы из нормальной страны. Молодцы! 

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некипишуй

Грузинский
0
Ответить

Коммунальный меч

Грузинский
2

@Денис Лапин за что минус?

Ответить

Сознательный франт

Коммунальный
1

Потому что его образ франции немного устарел, не?

Ответить

Коммунальный меч

Сознате…
1

Ух загнивающая

Ответить

Сладкий череп

Коммунальный
0

это же лапин

Ответить

Сознательный франт

Грузинский
–7

франция

 из нормальной страны

Кек.

Ответить

Madao

Грузинский
0

У них пустые детдома стоят? Если да — то ок закон, если нет — то вообще так себе. Хотя, конечно, очевидно, что эко должно быть или доступно для всех вне зависимости от ориентации, самоидентификации, семейного статуса, или же недоступно никому, тут вопросов нет. 

Ответить

мЕдь

11

Закон также обязывает доноров спермы раскрывать свою личность, если их дети захотят узнать биологического отца по достижении 18-летнего возраста.

Вот это спорно. Вряд ли донор такое захочет. 

Ответить

Владимир Климов

мЕдь
6

Лишаешь  Орлова способа узнать кто  его папы.

Ответить

Рыночный Паша

мЕдь
1

Что тебя смущает тут?

Ответить

Woody Johnson

Рыночный
4

25 твоих детей решат найти тебя

Ответить

Рыночный Паша

Woody
1

найдут, дальше что?

Ответить

Woody Johnson

Рыночный
6

я в прицепе не люблю людей и с ними общаться, а тут еще и твои дети, я бы был возмущен

Ответить

Рыночный Паша

Woody
1

ну скажешь - отъебись и пока, ничего личного, будешь преследовать - стукну в полицию

Ответить

Даниил

Woody
1

если не любишь людей, то хули сперму свою сдаешь?

Ответить

Владимир Филатов

Woody
0

я в прицепе

оговорка по Фрейду

Ответить

Sergey Klimenko

Woody
0

вдруг кто то из них станет богатым и решит отсыпать батьке баблишка

Ответить

Woody Johnson

Sergey
4

как показывает жизнь все как раз наоборот

Ответить

Sergey Klimenko

Woody
1

мне кажется эко не самые бедные люди делают

Ответить

мЕдь

Sergey
0

Не факт, что дети будут такими. 18 лет большой срок.

Ответить

Rob Lakes

мЕдь
0

Факт. Проблема в том, что сам ты можешь быть недостаточно умным и твои биологические дети будут тупее среднего, что сделает их доход ниже в будущем. Но сегодня многие банки спермы про доноров готовы любые характеристики предоставить вплоть до результатов IQ-тестов, так что скорее всего твои биоматериалы будут менее востребованы, будь ты недостаточно умён

Ответить

мЕдь

Rob
0

Мысль не в том, какие дети будут умные, а в том, что через 18 лет денег может и не быть. Умный != богатый.

Ответить

Rob Lakes

мЕдь
0

Надеюсь, ты просто неосведомлён и не левак-отрицатель науки, потому что люди с высоким IQ зарабатывают в среднем сильно больше денег, чем люди со средним и низким, и интеллект решает больше, чем социально-экономический статус. Если ребёнок рождается у умных предков - у него невероятно низкие шансы жить на пособия и умереть в нищете.

Hauser, Robert M. 2002. "Meritocracy, cognitive ability, and the sources of occupational success."

Ответить

Rob Lakes

мЕдь
0

Почему среди богатых людей так много "тупых"? Они не тупые, они просто порой не открыты новому опыту и игнорируют политические и социальные тренды, поэтому кажется, что они несколько глупы. В реальности действительно богатые люди являются эксклюзивной выборкой, по которой сложно делать какие-то выводы, но тем не менее - у всех из них IQ сильно выше среднего уровня, и ашкеназские евреи со средним IQ 110-115 баллов правят банковской сферой и занимают топовые места на любых интеллектуальных работах.

Ответить

Alexander

Woody
1

Закон не обязывает доноров спермы содержать детей. Так что даже если пиздюки припрутся клянчить бабла - их спокойно можно послать нахуй безо всяких последствий для себя.

Ответить

Woody Johnson

Alexand…
0

в рамках законов все прекрасно, я не спорю, меня больше волнует нравственная сторона этой ситуации, ты же не просто посылаешь человека, это твои гены и как бы ну такое.. а тут он еще вдруг и сильно похож на тебя и эти голубые глаза со слезами..лучше конечно такую ситуацию не создавать в принципе

Ответить

Alexander

Woody
0

Ну не знаю... Если для тебя "твои гены" действительно важны - ну сам заведи ребёнка и расти его, никто ж не запрещает. 
Хотя личность и правда лучше не раскрывать, тут соглашусь. Чтобы не гадать, как что пойдёт в такой ситуации, лучше просто не доводить до этой ситуации.

Ответить

мЕдь

Рыночный
3

Что через 18 лет, а то и позже, к донору может заявиться человек, который ему в его жизни не нужен. Он просто решил заработать денег, а не вот это вот всё. 

Ответить

Рыночный Паша

мЕдь
1

ну явится - и что? биологический потомок же ни на что не сможет претендовать

Ответить

мЕдь

Рыночный
5

Зато сможет нервы потрепать.

Ответить

Рыночный Паша

мЕдь
1

каким это образом? я хочу понять, как это может быть по твоему?

Ответить

мЕдь

Рыночный
5

Вторжение в личное пространство с целью наладить контакт.

Ответить

Рыночный

мЕдь
1

ну биологический отец скажет - мое дело было накончать в баночку и взять деньги, отъебись и пока
на худой конец может в суд за преследование подать

Ответить

мЕдь

Рыночный
0

на худой конец может в суд за преследование подать

Это уже смотри какой геморрой начинается. Вряд ли донор этого хотел, когда сперму сдавал.

Ответить

Рыночный

мЕдь
2

ну вот он будет думать перед тем, как накончать в баночку, нужно ли оно ему возможное такое будущее через 18 лет 

Ответить

мЕдь

Рыночный
0

В этом тоже проблема, сократится количество материала, что вряд ли нужно кому-то.

Ответить

Рыночный

мЕдь
2

я до сих пор не понимаю, чего страшного в твоем опасении, так что не уверен в твоем страхе

Ответить

Slam Dunk

1

Лучше бы запретили жирных баб

Ответить

Владимир Климов

Slam
13

устал засматриваться на них? 

Ответить

Slam Dunk

Владимир
6

За ними красоток не видно, площадь большая, заслоняют

Ответить

Владимир Климов

Slam
8

может просто ты очень низенький и худой

Ответить

Slam Dunk

Владимир
0

Неа 

Ответить

Владимир Филатов

Slam
0

Так ты жир раздвинь

Ответить

Максим Манчестер

6

Когда будут права для мужчин, которые хотят ребенка без женщины? Ни усыновить из-за педоистерии, ни доступного суррогатного материнства. Равноправием не пахнет.

Ответить

AZP

Максим
7

мужчин, которые хотят ребенка

Это статья

Ответить

Andrew Muralov

Максим
0

Однополым парам же тоже разрешили. 

Ответить

Даниил Шинкаренко

Andrew
0

Это не одинокие мужчины.

Ответить

Максим Манчестер

7

Мужчины доноры - эталонные спермобаки.

Ответить

AZP

4

В Венгрии, наоборот, ЛГБТ лишают всяких прав, а во Франции дают.
Ебанутое руководство vs. нормальное.

Ответить

Артур Задорин

2

Однако пресс-секретарь ассоциации французских однополых семей Фабьен Жоли предупредил, что спрос может быть очень высоким и привести к нехватке в банках спермы.
Время ехать во Францию.

Ответить

Alex Nevi

Артур
5

Спермопровод скоро пустим, рядом с северным потоком👍

Ответить

Alex P

Alex
0

Может и Крым придётся вернуть в этой связи

Ответить

Денис Лапин

Alex
1

вернул тебе за щеку, проверяй

Ответить

Alex P

Денис
0

Спасибо, зубочисткой мусор достать не получалось, нужно было что-то потоньше

Ответить

AZP

Alex
0

Одновременно
Сперму смешать с газом

Ответить

Alex Nevi

AZP
1

быстрее всасываться будет👍

Ответить

Владимир Климов

Артур
0

думаешь французам нужна сперма  русских гопников?

Ответить

Денис Лапин

Владимир
0

а чья? африканских гопников?

Ответить

van der Pusch

0

я запутался, что менее богоугодно: эко или лгбт?

Ответить

Владимир Климов

van
9

едро 

Ответить

Молчаливый холод

Владимир
0

Воровство

Ответить

Владимир Климов

Молчали…
0

лысого не спросили

Ответить

Холодный яд

2

предупредил, что спрос может быть очень высоким и привести к нехватке в банках спермы

Потенциальное поле для инвестиций

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Лигалайз 

Ответить

Антон Лисин

1

А у нас Путин есть одинокий 

Ответить

AZP

Антон
0

Он тоже ЛГБТ.
Не зря со всякими мужиками отдыхает.

Ответить

Здравый пистолет

0

вводите аббревиатуру - давайте расшифровку вначале
апд. спасеба

Ответить

Alexander Personazhe

Здравый
0

Это распространённое понятие, а не какая-то азиатская или геймерская поебень, неизвестная большинству людей. Вы же не просите давать вам расшифровку УЗИ или МВД.

Ответить

Здравый пистолет

Alexander
0

первый раз увидел сегодня

Ответить

Alexander

Здравый
0

Теперь ты знаешь больше.

Ответить

Администратор Аккаунта

0
Ответить

Slam Dunk

0

'

Ответить

AZP

Slam
0

Сообщение удалено

Ответить

Slam Dunk

AZP
0

Успел бана избежать, збс

Ответить

Ann Partovi

0

Не понял про мужчин ничего. Лесбиянки родят, то понял. 

Ответить

Полицейский корабль

0

Загнивают 

А вообще если вы хотите повысить рождаемость то используете все доступные средства, а не преследуете отцов геев и матерей лесбиянок.

Ответить
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