Во Франции легализовали ЭКО для однополых пар и одиноких женщин. Закон пытались принять два года Статьи редакции
В текст документа внесли 12 тысяч поправок.
Вечером 29 июня нижняя палата парламента Франции приняла новый закон о биоэтике, расширяющий доступ к лечению бесплодия. За него проголосовали 326 человек, против — 115. Ранее искусственное оплодотворение и ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) в стране были доступны только бесплодным гетеросексуальным парам. Об этом сообщает France 24.
Против принятия закона выступили республиканцы, имеющие большинство в Сенате. «Вы будете рожать детей, которые были лишены отца», — заявил депутат от Le Républicains Патрик Хетцель.
По словам члена правящей партии La Republique en Marche Корали Дюбост, закон одобрили после 500 часов дебатов и 12 тысяч поправок. До принятия закона однополые пары ездили в Бельгию и Испанию, чтобы пройти процедуру ЭКО.
Закон также обязывает доноров спермы раскрывать свою личность, если их дети захотят узнать биологического отца по достижении 18-летнего возраста.
В ассоциации Inter-LGBT отметили, что рады принятию закона, несмотря на продолжительное время его обсуждения. Однако пресс-секретарь ассоциации французских однополых семей Фабьен Жоли предупредил, что спрос может быть очень высоким и привести к нехватке в банках спермы.
За расширение доступа к лечению бесплодия для одиноких женщин и однополых пар президент Франции Эмманюэль Макрон выступал ещё в 2017 году во время предвыборной кампании. Когда он вступил в должность, принятие закона несколько раз откладывали — это связывали с митингами 2013 года. Тогда в стране легализовали однополые браки.
Коммунальный меч
@Денис Лапин за что минус?
Потому что его образ франции немного устарел, не?
У них пустые детдома стоят? Если да — то ок закон, если нет — то вообще так себе. Хотя, конечно, очевидно, что эко должно быть или доступно для всех вне зависимости от ориентации, самоидентификации, семейного статуса, или же недоступно никому, тут вопросов нет.
Закон также обязывает доноров спермы раскрывать свою личность, если их дети захотят узнать биологического отца по достижении 18-летнего возраста.
Вот это спорно. Вряд ли донор такое захочет.
Что тебя смущает тут?
25 твоих детей решат найти тебя
найдут, дальше что?
я в прицепе не люблю людей и с ними общаться, а тут еще и твои дети, я бы был возмущен
ну скажешь - отъебись и пока, ничего личного, будешь преследовать - стукну в полицию
вдруг кто то из них станет богатым и решит отсыпать батьке баблишка
как показывает жизнь все как раз наоборот
мне кажется эко не самые бедные люди делают
Факт. Проблема в том, что сам ты можешь быть недостаточно умным и твои биологические дети будут тупее среднего, что сделает их доход ниже в будущем. Но сегодня многие банки спермы про доноров готовы любые характеристики предоставить вплоть до результатов IQ-тестов, так что скорее всего твои биоматериалы будут менее востребованы, будь ты недостаточно умён
Надеюсь, ты просто неосведомлён и не левак-отрицатель науки, потому что люди с высоким IQ зарабатывают в среднем сильно больше денег, чем люди со средним и низким, и интеллект решает больше, чем социально-экономический статус. Если ребёнок рождается у умных предков - у него невероятно низкие шансы жить на пособия и умереть в нищете.
Hauser, Robert M. 2002. "Meritocracy, cognitive ability, and the sources of occupational success."
Почему среди богатых людей так много "тупых"? Они не тупые, они просто порой не открыты новому опыту и игнорируют политические и социальные тренды, поэтому кажется, что они несколько глупы. В реальности действительно богатые люди являются эксклюзивной выборкой, по которой сложно делать какие-то выводы, но тем не менее - у всех из них IQ сильно выше среднего уровня, и ашкеназские евреи со средним IQ 110-115 баллов правят банковской сферой и занимают топовые места на любых интеллектуальных работах.
в рамках законов все прекрасно, я не спорю, меня больше волнует нравственная сторона этой ситуации, ты же не просто посылаешь человека, это твои гены и как бы ну такое.. а тут он еще вдруг и сильно похож на тебя и эти голубые глаза со слезами..лучше конечно такую ситуацию не создавать в принципе
ну явится - и что? биологический потомок же ни на что не сможет претендовать
каким это образом? я хочу понять, как это может быть по твоему?
ну биологический отец скажет - мое дело было накончать в баночку и взять деньги, отъебись и пока
на худой конец может в суд за преследование подать
ну вот он будет думать перед тем, как накончать в баночку, нужно ли оно ему возможное такое будущее через 18 лет
Лучше бы запретили жирных баб
устал засматриваться на них?
может просто ты очень низенький и худой
Когда будут права для мужчин, которые хотят ребенка без женщины? Ни усыновить из-за педоистерии, ни доступного суррогатного материнства. Равноправием не пахнет.
Однополым парам же тоже разрешили.
В Венгрии, наоборот, ЛГБТ лишают всяких прав, а во Франции дают.
Ебанутое руководство vs. нормальное.
Однако пресс-секретарь ассоциации французских однополых семей Фабьен Жоли предупредил, что спрос может быть очень высоким и привести к нехватке в банках спермы.
Время ехать во Францию.
вернул тебе за щеку, проверяй
думаешь французам нужна сперма русских гопников?
я запутался, что менее богоугодно: эко или лгбт?
едро
Молчаливый холод
Воровство
А у нас Путин есть одинокий
Это распространённое понятие, а не какая-то азиатская или геймерская поебень, неизвестная большинству людей. Вы же не просите давать вам расшифровку УЗИ или МВД.
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