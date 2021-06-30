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Новости
Sasha Shambilova

Роскомнадзор заблокировал 19 страниц по генерации фальшивых QR-кодов для посещения кафе и ресторанов Статьи редакции

Регулятор также попросил социальные сети удалять публикации фейков.

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Всего за 2021 год Роскомнадзор заблокировал 227 страниц с ложной информацией о пандемии. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Роскомнадзор также обратился к соцсетям с просьбой отслеживать фейки и удалять их со своих площадок. В регуляторе напомнили, что наказание за распространение заведомо ложной информации о Covid-19 — лишение свободы до пяти лет. Этот закон Владимир Путин подписал в апреле 2020 года.

С 28 июня в московские кафе и рестораны пускают только привитых, переболевших или с отрицательным тестом на Covid-19. Проверяют это по QR-кодам, которые начали выдавать с 25 июня. Их должны сканировать сотрудники заведений — при наведении показываются последние цифры паспорта и ФИО в зашифрованном виде.

Фальшивые коды продают в даркнете за 11 тысяч рублей. TJ обнаружил сайт и телеграм-бота, где такая услуга стоит тысячу рублей. Там же за 15 тысяч рублей предлагают внести обратившегося в государственную базу о наличии вакцинации.

Резонанс: Первый день работы QR-кодов в…
Пустые кафе, очереди перед заведениями, проблемы с сайтом Госуслуг и продажа поддельных кодов…
tjournal.ru

#новости #covid19

35 35 комментариев
11
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35 комментариев
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Neketa Fo

18

охуенно будет когда полстраны накупят фальшивых справок и все как-будто привьются. Люди продолжат умирать и те же самые антиваксеры будут говорить: "ну вот, мы же говорили, нихуя не работают ваши вакцины"

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Владимир Климов

Neketa
4

принудительная вакцинация возможна только в странах, где она и так норм идёт и там есть доверие к властям/продукту.  Там же, где  тотальное недоверие и противостояние- подобные меры приведут к плачевным последствия, которые ты описал. В итоге,  мы все реально не будем знать реальной картины привитых/непривитых.  Это в свою очередь может вызвать ещё большую эпидемию. 

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Neketa Fo

Владимир
2

 добровольно не хотят, принудительно не будут, чо делать-то?

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Владимир Климов

Neketa
0

общаться с населением, идти в поля

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Патриотический

Владимир
2

Практически все с кем я сталкиваюсь по работе, коллеги, яро критикуют вакцинацию. Стоит хоть одно осторожное слово сказать в защиту обрушивается шквал заявлений, обвинений и риторических вопросов. Хуй знает, как с этим населением общаться, они всегда самые сметливые, а ты для них наивный дурачок, раз в вакцину поверил.

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Владимир Климов

Патриот…
1

им 20 лет мочу лили в уши, ожидаемо такое поведение

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Neketa Fo

Владимир
0

мну а кому общаться-то если сейчас никому не доверяют? 

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Владимир Климов

Neketa
1

Да вот хз, парадоксальная ситуация сложилась в России.  Всё равно  у каждого политика есть своя паства, которая доверяет. Они же не работают с людьми вообще никак. Это касается и не только политиков, а просто известных людей.

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Neketa Fo

Владимир
2

нормальный был бы план сразу создать искусственный ажиотаж и сделать прививку платной. Писать новости, мол тут депутат чепушило привился тайком, навальнята лепили бы расследования как все правительство получило прививки, а людям дают хуй с маслом. И народ бы начал тем же медсестрам в телеграмме пихать деньги чтобы вне очереди уколоться. А эти лохи начали даром раздавать вакцины. Кто ж этим чудаком поверит так. 

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Владимир

Neketa
0

всё, к чему прикасается государство - превращается в говно.

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Vasya Pupkin

Владимир
1

Ага, но как только известный человек сделает пост про пользу вакцинации, его в тот же день отхуесосят по самые помидоры всем рунетом за то, что продался лично Путину

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Окружающий

Neketa
0

Может пускай уже впустят Пфайзер? Я понимаю что Спутник нужен, чтобы показать "непреклонную силу нашего лидера и что в этой стране ничего не проебано, а значит наш лидер должен остаться еще надолго", но люди, столкнувшиеся с реальностью нашей медицины, скептично относятся к Спутнику, и мне кажется, стратегия "привить, спасти население и на этом поднять рейтинг" провалилась с треском. Поэтому я считаю, что нужно прививать и зарубежными вакцинами (я знаю что нехватка американских и европейских вакцин в мире, но и наша власть ничего не сделала, чтобы мы попали в список поставок вакцин.)

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Neketa Fo

Окружаю…
0

дохуя чести долбоебам. лежит нормальная вакцина, но хуй там:

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Окружающий

Neketa
0

Даже я, человек который отрицательно относится к антиваксерам, скептично отношусь к Спутнику, зная состояние медицины в нашей стране. Поэтому, даже думаю поехать в Словакию, за пфайзером

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van der Pusch

Владимир
0

надо было лет 20 назад общаться с населением
сейчас повышенное желание общаться вызовет только больше подозрений

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Владимир Климов

van
0

ну тогда в каждой семье должен кто-то один умереть, иначе эффекта не будет

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Neketa Fo

van
0

о чем и разговор 

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van der Pusch

Neketa
0

и когда ты привился чтобы куда-то ездить
а остальные страны такие, не, чет мы вашим справочкам не доверяем, идите в крым

Ответить

Откровенный диод

2

Хм, вполне возможно что список составлялся путём выявления поддельных доменов через сканеры в приложениях от мэрии («Транспорт», например); @Senior TJ commentator, у вашего сканера подобный функционал есть?

Ответить

qq

Откровенный
5

мы отдельно уведомляем на https://checkqr.ru

Ответить

Алый череп

qq
0

нельзя допустить внутрь

Эпичная формулировка

Ответить

Решающий фитиль

Алый
0

@qq You shall not pass!

Ответить

qq

Откровенный
2

Да!

Ответить

Откровенный диод

qq
1

Не, я имею в виду «составление списка на стороне бэкэнда» для, например, публичного обнародования…

Ответить

qq

Открове…
1

Да, мы собираем такие домены, но не уверен, что будем их публиковать

Ответить

Откровенный диод

qq
1

Насчёт РКН - не знаю, но с тем же гуглом, как мне кажется, вполне можно делиться: фишинговые домены, как-никак, нехай и в обычных браузерах так помечаются…

Ответить

qq

Открове…
1

Если к нам придет гугл – с удовольствием поделимся, пока не приходил :)

Ответить

Roman Sapon

1

Что нам делать с антивакцинаторщиками? 

Ответить

Woody Johnson

Roman
1

хоронить

Ответить

Woody Johnson

1

его борьба

Ответить

Сладкий череп

1
Ответить

Владимир Климов

1

"заблокировал"

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badResistor

0

У меня и у нескольких знакомых обратная ситуация - поставили 1ю привику, а на сайте гос услуг 0 информации, прошло по разному 2 недели, 1 неделя, 2 дня.

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Присущий кубок

badResistor
0

У меня спустя почти неделю после первой дали доступ к дневнику наблюдения и появилась инфа о вакцинации (до этого только в электронной медкарте была запись)

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Ё****й волшебник - цитата

0

А ведь я тоже такое сделать хотел, но бесплатно
Нихуя я не бизнесмен

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