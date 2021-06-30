Роскомнадзор заблокировал 19 страниц по генерации фальшивых QR-кодов для посещения кафе и ресторанов Статьи редакции
Регулятор также попросил социальные сети удалять публикации фейков.
Всего за 2021 год Роскомнадзор заблокировал 227 страниц с ложной информацией о пандемии. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Роскомнадзор также обратился к соцсетям с просьбой отслеживать фейки и удалять их со своих площадок. В регуляторе напомнили, что наказание за распространение заведомо ложной информации о Covid-19 — лишение свободы до пяти лет. Этот закон Владимир Путин подписал в апреле 2020 года.
С 28 июня в московские кафе и рестораны пускают только привитых, переболевших или с отрицательным тестом на Covid-19. Проверяют это по QR-кодам, которые начали выдавать с 25 июня. Их должны сканировать сотрудники заведений — при наведении показываются последние цифры паспорта и ФИО в зашифрованном виде.
Фальшивые коды продают в даркнете за 11 тысяч рублей. TJ обнаружил сайт и телеграм-бота, где такая услуга стоит тысячу рублей. Там же за 15 тысяч рублей предлагают внести обратившегося в государственную базу о наличии вакцинации.
охуенно будет когда полстраны накупят фальшивых справок и все как-будто привьются. Люди продолжат умирать и те же самые антиваксеры будут говорить: "ну вот, мы же говорили, нихуя не работают ваши вакцины"
принудительная вакцинация возможна только в странах, где она и так норм идёт и там есть доверие к властям/продукту. Там же, где тотальное недоверие и противостояние- подобные меры приведут к плачевным последствия, которые ты описал. В итоге, мы все реально не будем знать реальной картины привитых/непривитых. Это в свою очередь может вызвать ещё большую эпидемию.
общаться с населением, идти в поля
Патриотический
Практически все с кем я сталкиваюсь по работе, коллеги, яро критикуют вакцинацию. Стоит хоть одно осторожное слово сказать в защиту обрушивается шквал заявлений, обвинений и риторических вопросов. Хуй знает, как с этим населением общаться, они всегда самые сметливые, а ты для них наивный дурачок, раз в вакцину поверил.
Да вот хз, парадоксальная ситуация сложилась в России. Всё равно у каждого политика есть своя паства, которая доверяет. Они же не работают с людьми вообще никак. Это касается и не только политиков, а просто известных людей.
нормальный был бы план сразу создать искусственный ажиотаж и сделать прививку платной. Писать новости, мол тут депутат чепушило привился тайком, навальнята лепили бы расследования как все правительство получило прививки, а людям дают хуй с маслом. И народ бы начал тем же медсестрам в телеграмме пихать деньги чтобы вне очереди уколоться. А эти лохи начали даром раздавать вакцины. Кто ж этим чудаком поверит так.
Ага, но как только известный человек сделает пост про пользу вакцинации, его в тот же день отхуесосят по самые помидоры всем рунетом за то, что продался лично Путину
Может пускай уже впустят Пфайзер? Я понимаю что Спутник нужен, чтобы показать "непреклонную силу нашего лидера и что в этой стране ничего не проебано, а значит наш лидер должен остаться еще надолго", но люди, столкнувшиеся с реальностью нашей медицины, скептично относятся к Спутнику, и мне кажется, стратегия "привить, спасти население и на этом поднять рейтинг" провалилась с треском. Поэтому я считаю, что нужно прививать и зарубежными вакцинами (я знаю что нехватка американских и европейских вакцин в мире, но и наша власть ничего не сделала, чтобы мы попали в список поставок вакцин.)
Даже я, человек который отрицательно относится к антиваксерам, скептично отношусь к Спутнику, зная состояние медицины в нашей стране. Поэтому, даже думаю поехать в Словакию, за пфайзером
надо было лет 20 назад общаться с населением
сейчас повышенное желание общаться вызовет только больше подозрений
ну тогда в каждой семье должен кто-то один умереть, иначе эффекта не будет
и когда ты привился чтобы куда-то ездить
а остальные страны такие, не, чет мы вашим справочкам не доверяем, идите в крым
Хм, вполне возможно что список составлялся путём выявления поддельных доменов через сканеры в приложениях от мэрии («Транспорт», например); @Senior TJ commentator, у вашего сканера подобный функционал есть?
мы отдельно уведомляем на https://checkqr.ru
Да!
Не, я имею в виду «составление списка на стороне бэкэнда» для, например, публичного обнародования…
Что нам делать с антивакцинаторщиками?
У меня и у нескольких знакомых обратная ситуация - поставили 1ю привику, а на сайте гос услуг 0 информации, прошло по разному 2 недели, 1 неделя, 2 дня.
Присущий кубок
У меня спустя почти неделю после первой дали доступ к дневнику наблюдения и появилась инфа о вакцинации (до этого только в электронной медкарте была запись)
А ведь я тоже такое сделать хотел, но бесплатно
Нихуя я не бизнесмен