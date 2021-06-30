Генпрокуратора признала «нежелательными» четыре европейские НПО. Среди них — «Фонд Ходорковского» Статьи редакции
Ведомство посчитало, что их деятельность представляет угрозу безопасности страны.
«Нежелательной» в России признана деятельность следующих неправительственных организаций:
- британская Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России»);
- французская European Choice («Европейский выбор»);
- британская Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского»);
- британская Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»).
Как заявили в прокуратуре, «их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».
28 июня Путин подписал закон о запрете участвовать в «нежелательных» в России неправительственных организациях. Тогда ввели «дополнительный квалифицирующий признак», по которому НПО можно причислить к «нежелательной». Теперь властям достаточно найти «угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства».
Депутаты также внесли законопроект, ужесточающий порядок привлечения к уголовной ответственности членов «нежелательных» НПО. За участие грозит от одного года до четырёх лет тюрьмы после административного наказания без привязки к срокам, за руководство — лишение свободы от двух до шести лет сразу.
У России не сталось ни выбора, ни будущего, ни Ходорковского.
Вместо фонда Ходорковского в России откроется фонд Хованского. Его лозунгом станет "очистим Россию от мусора"
Это же был предвыборный лозунг Рогозина, когда он нациком открыто был)) на ютубе даже видео есть.
Я даже видел эту рекламу с рогозиным по телевизору, когда малый был)
А нормально, что основам нашего конституционного строя опасность представляет буквально что угодно? Страшно жить в такой хрупкой стране - только на Путина надежда.
Демократический Артем
А вот если бы поправки не приняли, то щас бы уже без конституционного строя сидели! Удивительно, что мы вообще дожили до наших дней с таким хрупким строем
братья азиаты
Хаха. Я от Оксфордского российского фонда стипендию получал (хотя если честно, ее в ряде сотрудничавших с ним университетов не получал только ленивый).
Давно получал? Там сейчас статьи в УК РФ новые пишут так, что за несколько лет до принятия её нельзя было получать/посылать/обсуждать
В пятнадцатом году. Если они начнут хватать за жопку из-за этих стипендий, то им придется хватануть как минимум несколько десятков тысяч жоп.
Штош, будет действительно ха, если твоя жопа окажется среди этих тысяч.
Я по старой привычке оговорю тебя первым.
Оксфордский фонд неплохие стипухи давал, причём без всяких подводных. В своё время получал, знаю кучу ребят которые хуй без соли доедают, но из-за Оксфорда хоть какие-то деньги были
Путин охерело жидко боится сесть в тюрьму со всей шайкой. Вот и законы. Ну ничего отменят за день честного президента и найдут его в бункере среди шлюх и дочек и посадят в одиночки