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Новости
Sasha Shambilova

Генпрокуратора РФ признала «нежелательными» четыре европейские НПО. Среди них — «Фонд Ходорковского» Статьи редакции

Ведомство посчитало, что их деятельность представляет угрозу безопасности страны.

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«Нежелательной» в России признана деятельность следующих неправительственных организаций:

  • британская Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России»);
  • французская European Choice («Европейский выбор»);
  • британская Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского»);
  • британская Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»).

Как заявили в прокуратуре, «их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

28 июня Путин подписал закон о запрете участвовать в «нежелательных» в России неправительственных организациях. Тогда ввели «дополнительный квалифицирующий признак», по которому НПО можно причислить к «нежелательной». Теперь властям достаточно найти «угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства».

Депутаты также внесли законопроект, ужесточающий порядок привлечения к уголовной ответственности членов «нежелательных» НПО. За участие грозит от одного года до четырёх лет тюрьмы после административного наказания без привязки к срокам, за руководство — лишение свободы от двух до шести лет сразу.

#новости

30 30 комментариев
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Владимир Филатов

23

У России не сталось ни выбора, ни будущего, ни Ходорковского.

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Ухудшанский

Владимир
0

Ура, товарищи! Ура! Ура! Ура!

Ответить

Andrew Muralov

3

Вместо фонда Ходорковского в России откроется фонд Хованского. Его лозунгом станет "очистим Россию от мусора" 

Ответить

Драматический магнит

Andrew
6

От мусора в квартире Хованского если

Ответить

Georgi Yudin

Andrew
1

Это же был предвыборный лозунг Рогозина, когда он нациком открыто был)) на ютубе даже видео есть. 

Ответить

Andrew Muralov

Georgi
0

Я даже видел эту рекламу с рогозиным по телевизору, когда малый был) 

Ответить

Hagotireno

2

А нормально, что основам нашего конституционного строя опасность представляет буквально что угодно? Страшно жить в такой хрупкой стране - только на Путина надежда.

Ответить

Демократический Артем

Hagotireno
2

А вот если бы поправки не приняли, то щас бы уже без конституционного строя сидели! Удивительно, что мы вообще дожили до наших дней с таким хрупким строем

Ответить

Свежий фитиль

Демократический
1

Потому что в строе есть пятая колонна

Ответить

Свежий фитиль

Hagotireno
0

крупская?

Ответить

Сладкий череп

2

европейские признали, жду азиатские примеры. ну же , прокурор , ты сможешь

Ответить

мЕдь

Сладкий
1

Азиаты нам как братья.

Ответить

Сладкий череп

мЕдь
0

братья азиаты

Ответить

мЕдь

Сладкий
3
Ответить

Небольшой

мЕдь
1

Миска рис

Ответить

Джон Кроули

мЕдь
1

Пропаганда лгбд.

Ответить

Кирилл

Джон
0

Заплачь 

Ответить

Сладкий череп

мЕдь
0

нет.

Ответить

мЕдь

мЕдь
0

Почти как украинские.

Ответить

Денис Фадеев

мЕдь
0

Евразийство на практике

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Свежий фитиль

2

Кругом враги! Надо сплотиться возле лидера (особенно во время коронавируса)

Ответить

Alexei Kuksin

1

Хаха. Я от Оксфордского российского фонда стипендию получал (хотя если честно, ее в ряде сотрудничавших с ним университетов не получал только ленивый).

Ответить

Свежий фитиль

Alexei
0

Давно получал? Там сейчас статьи в УК РФ новые пишут так, что за несколько лет до принятия её нельзя было получать/посылать/обсуждать

Ответить

Alexei Kuksin

Свежий
1

В пятнадцатом году. Если они начнут хватать за жопку из-за этих стипендий, то им придется хватануть как минимум несколько десятков тысяч жоп. 

Ответить

Ухудшанский

Alexei
1

Штош, будет действительно ха, если твоя жопа окажется среди этих тысяч.

Ответить

Alexei Kuksin

Ухудшан…
1

Я по старой привычке оговорю тебя первым. 

Ответить

Ухудшанский

Alexei
0

Не выйдет, мой донос уже на столе у товарища Сталина

Ответить

Свежий фитиль

Alexei
1

Говорят, *лаги же хотят вернуть

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Небольшой жёлтый робат

1

Фонд Хованского

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Глеб Ворончихин

0

какой хрупкий строй.... ))

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