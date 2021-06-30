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Новости
yannlll

Мексиканские фермеры, выращивающие авокадо и ежевику, объединились в вооружённую группу, чтобы отбиваться от мафии Статьи редакции

В сообществе состоит около трёх тысяч участников.

15 15 комментариев
875 просмотров
Фото Mexico News Daily

Группа Pueblos Unidos сформировала 54 блокпоста в четырёх муниципалитетах штата Мичоакан, пишет Mexico News Daily.

«Дешевле купить винтовку, чем заплатить мафии», — сказал один из членов группы. Например, местный картель Лос-Виагарас требовал от этого фермера 50 тысяч песо (около 2,5 тысяч долларов) за «защиту».

На плакате — фото фермера Рауля Медрано, предположительно, похищенного мафией 6 июня Фото Mexico News Daily

Участники Pueblos Unidos утверждают, что после их объединения число убийств, похищений и случаев вымогательства сократилось.

Мы следовали за мафией везде, где бы она ни находилась. Группами от 20 до 60 человек мы прочёсывали холмы, патрулировали улицы — делали то, чем не занималось правительство. В итоге мы очистили нашу деревню от преступников.

руководитель группы в деревне Лос-Атес
Участники группы Pueblos Unidos Фото Mexico News Daily

Командир группы из муниципалитета Турикато говорит, что фермеры не хотят жить «на грани нарушения закона», но у них нет выбора из-за бездействия властей. По его словам, если правительство сможет гарантировать им безопасность, фермеры расформируют сообщество и вернутся к своей работе.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 25 июня заявил, что группа самообороны «маскируется под людей, уставших от насилия». По его мнению, такие формирования сами укрывают преступников.

Групп самообороны не должно существовать, потому что безопасность может обеспечивать только государство. Я против того, чтобы люди вооружались и формировали сообщества для борьбы с преступностью, потому что это не приносит результатов.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор
президент Мексики

Президент призвал членов Pueblos Unidos разоружиться и довериться властям.

В 2019 году правительство реформировало силы безопасности, чтобы эффективнее бороться с мафией. Однако Национальная гвардия не смогла сократить число преступлений: в первый год работы ведомства число убийств в стране достигло рекордно высокого уровня, достигнув 34 тысяч. «Мы продвигаемся медленно, но всё же добиваемся прогресса», — заявил президент. Но потом признал, что правительственный проект по обеспечению безопасности «сломался».

#мексика #преступность #новости

15 15 комментариев
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Миша Копейкин

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 Я против того, чтобы люди вооружались и формировали сообщества для борьбы с преступностью, потому что это не приносит результатов.

 «Мы продвигаемся медленно, но всё же добиваемся прогресса», — заявил президент. Но потом признал, что правительственный проект по обеспечению безопасности «сломался».

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Алекс Навальный

7

"Групп самообороны не должно существовать, потому что безопасность может обеспечивать только государство" - пиздеть, не значит делать. Если картели всё ещё так сильно кошмарят обычных граждан, значит представители государства хуево делают свою работу

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Коровка говорит мууу

6

вот, что происходит, когда виллариба и виллабаджио объединяются

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Полицейский корабль

3

Групп самообороны не должно существовать, потому что безопасность может обеспечивать только государство. Я против того, чтобы люди вооружались и формировали сообщества для борьбы с преступностью, потому что это не приносит результатов.

Ну так если группы появились то может государство хуево работает, не? 

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Важный Паша

2

Им нужен президент хозяйственник, чтобы мог мочить мафию прямо в сортире

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Vladislav Donets

Важный
0
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Сладкий череп

1

становление фермерской мафии

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Патриотический инструмент

Сладкий
1

А может становление фермерского государства. В один прекрасный момент они поймут, что их достаточно много, и они хорошо вооружены, а правительство ничего полезного для них не делает, и свергнут его нахуй.

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Сладкий череп

Патриотический
0

и угадай что они начнут выращивать на следующий день

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Патриотический

Сладкий
1

Так это уже выращивает мафия под покровительством государства.

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Александр Жикин

Сладкий
0

хаха)

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некипишуй

1
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Рыночный Паша

0

ну, либертарианский подход таки работает

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Aydar Khabibullin

0

"Когда убьют, тогда и приходите" (c)

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Сергей Ахрем

0

кто там ещё против свободного ношения оружия?

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