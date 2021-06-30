Мексиканские фермеры, выращивающие авокадо и ежевику, объединились в вооружённую группу, чтобы отбиваться от мафии Статьи редакции
В сообществе состоит около трёх тысяч участников.
Группа Pueblos Unidos сформировала 54 блокпоста в четырёх муниципалитетах штата Мичоакан, пишет Mexico News Daily.
«Дешевле купить винтовку, чем заплатить мафии», — сказал один из членов группы. Например, местный картель Лос-Виагарас требовал от этого фермера 50 тысяч песо (около 2,5 тысяч долларов) за «защиту».
Участники Pueblos Unidos утверждают, что после их объединения число убийств, похищений и случаев вымогательства сократилось.
Командир группы из муниципалитета Турикато говорит, что фермеры не хотят жить «на грани нарушения закона», но у них нет выбора из-за бездействия властей. По его словам, если правительство сможет гарантировать им безопасность, фермеры расформируют сообщество и вернутся к своей работе.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 25 июня заявил, что группа самообороны «маскируется под людей, уставших от насилия». По его мнению, такие формирования сами укрывают преступников.
Президент призвал членов Pueblos Unidos разоружиться и довериться властям.
В 2019 году правительство реформировало силы безопасности, чтобы эффективнее бороться с мафией. Однако Национальная гвардия не смогла сократить число преступлений: в первый год работы ведомства число убийств в стране достигло рекордно высокого уровня, достигнув 34 тысяч. «Мы продвигаемся медленно, но всё же добиваемся прогресса», — заявил президент. Но потом признал, что правительственный проект по обеспечению безопасности «сломался».
Я против того, чтобы люди вооружались и формировали сообщества для борьбы с преступностью, потому что это не приносит результатов.
«Мы продвигаемся медленно, но всё же добиваемся прогресса», — заявил президент. Но потом признал, что правительственный проект по обеспечению безопасности «сломался».
"Групп самообороны не должно существовать, потому что безопасность может обеспечивать только государство" - пиздеть, не значит делать. Если картели всё ещё так сильно кошмарят обычных граждан, значит представители государства хуево делают свою работу
Групп самообороны не должно существовать, потому что безопасность может обеспечивать только государство. Я против того, чтобы люди вооружались и формировали сообщества для борьбы с преступностью, потому что это не приносит результатов.
Ну так если группы появились то может государство хуево работает, не?
Патриотический инструмент
А может становление фермерского государства. В один прекрасный момент они поймут, что их достаточно много, и они хорошо вооружены, а правительство ничего полезного для них не делает, и свергнут его нахуй.
Сладкий череп
и угадай что они начнут выращивать на следующий день