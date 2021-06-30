Актрису из сериала «Тайны Смолвиля» приговорили к трём годам лишения свободы за участие в организации секс-культа Статьи редакции
Эллисон Мэк ранее признала свою вину.
Мэк вербовала женщин в организацию NXIVM, руководитель которой использовал своих последовательниц как рабынь: заставлял их бесплатно трудиться и выполнять его жестокие указания — например, биться о дерево и пить из луж — а также занимался с ними сексом.
Актриса, известная по роли подруги Кларка Кента в сериале «Тайны Смолвиля», изначально отрицала свою причастность к культу, но затем признала свою вину. На заключительном судебном заседании Эллисон Мэк попросила прощения у жертв NXIVM и заявила, что «допустила самую большую ошибку в жизни», когда связалась с руководителем этой организации.
Мэк грозило лишение свободы на срок от 14 до 17 с половиной лет, но прокурор признал, что за содействие следствию наказание актрисе стоит смягчить. В итоге Эллисон Мэк проведёт в федеральной тюрьме США лишь три года. С апреля 2018-го она находилась под домашним арестом.
Поразительно то, как люди вообще попадают в подобные ситуации. Какой то там культ, секс-рабство, издевательства над людьми.. чего им изначально дома не сиделось?
Я сам не понимал, пока моя дальняя родственница не загремела в секту. Видимо, какой-то процент людей страдают от высокой внушаемости – смотрят рен-тв, верят в чипирование, в божественность их учителя, в скорое что-нибудь. Эти люди ходят к оккультным целителям, покупают разные амулеты вместо лечения, отдают кредитные деньги за снятие сглаза. Они тупо ведомы. В легкой форме такие люди позволяют пьяному мужу избивать себя раз в неделю, а в тяжёлой идут в разные секты.
Печально что есть такие люди с повышенной внушаемостью, которые переводят средства и имущество неизвестным людям, а потом сталкиваются с жестокой реальностью, когда остальные начинают ими пользоваться. И отношение в принципе двоякое, с одной стороны жалко таких, с другой сами же и виноваты, что в зрелом возрасте позволили кому-то собой манипулировать.
Реально, печально. Потому что в быту они абсолютно нормальны. Я с родственницей беседовал, когда она из этой секты перешла в РПЦ (этим обычно всё кончается), Она говорила, что в секте её держала смесь некого тайного знания (мы избранные и это льстит) и нежелание признать, что столько лет и денег выкинуты на ветер (ну вот ещё чуть-чуть и будет счастье, глупо отступать накануне победы).
че, кого ест?
ну херовое правосудие. Три года такой мрази это мало
Ну хоть не 15 лет.
Ну и кому нужны какие-то там культы, когда ставят лайки на твои коменты в тж
Всего лишь три года? Почему такой мягкий срок?
Это не наказание, а плевок в сторону всех пострадавших от ее действий девушек
Ей самое время присоединиться к #metoo - это же белые спермобаки во всем виноваты, а она лишь жертва
Сюжетная линия в Смоллвиле была интересной, когда основное место действия сменилось на Метрополис у сериала был уже другой шарм.
А домашний арест идет в счет срока?
"биться о дерево и пить из луж — а также занимался с ними сексом."
И это по-прежнему интереснее квестов Скайрима
Актриса, известная
известная
Какая концентрация смол в смолвиле?🤔
Глупый, при чём тут смола? Смолл — от слова small, маленький. Виль — это единственное число от слова вилы. А меленькие вилы - это что? Правильно - десертная вилка. Поэтому название города переводится, как "Одна десертная вилка"
Надеюсь чувак напишет в тюрьме книгу как сделать секс-культ, я тоже хочу свой
Капитальный Илья
Пффф, ищешь в интернете слабых, сломленных и одиноких людей, окружаешь их заботой и вниманием, обещаешь новую жизнь без страданий, увозишь в какую-нибудь деревню под Тюменью, заставляешь шуршать по хозяйству и трахаешь. Profit.
Не забудь только заиметь себе в приятели какого-нибудь нотариуса.
Найс
очень легко
многих легко впечатлить
а уж если они верят в это впечатление
все пизда ты на крючке
и форма может быть какой угодно
а уж секс
мало что может быть таким же сильным ретранслятором любой ереси
главное в правильном порядке замутить
В прошлом году на НВО вышел документальный сериал «Клятва», как раз про этот культ.