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DTF

Актрису из сериала «Тайны Смолвиля» приговорили к трём годам лишения свободы за участие в организации секс-культа Статьи редакции

Эллисон Мэк ранее признала свою вину.

Мэк вербовала женщин в организацию NXIVM, руководитель которой использовал своих последовательниц как рабынь: заставлял их бесплатно трудиться и выполнять его жестокие указания — например, биться о дерево и пить из луж — а также занимался с ними сексом.

Актриса, известная по роли подруги Кларка Кента в сериале «Тайны Смолвиля», изначально отрицала свою причастность к культу, но затем признала свою вину. На заключительном судебном заседании Эллисон Мэк попросила прощения у жертв NXIVM и заявила, что «допустила самую большую ошибку в жизни», когда связалась с руководителем этой организации.

Мэк грозило лишение свободы на срок от 14 до 17 с половиной лет, но прокурор признал, что за содействие следствию наказание актрисе стоит смягчить. В итоге Эллисон Мэк проведёт в федеральной тюрьме США лишь три года. С апреля 2018-го она находилась под домашним арестом.

#новости

6634 просмотров
50 50 комментариев
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Alex

19

Поразительно то, как люди вообще попадают в подобные ситуации. Какой то там культ, секс-рабство, издевательства над людьми.. чего им изначально дома не сиделось?

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Асем

Alex
11

Одиночество всему виной и внушаемость.

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Alex

Асем
0

Видимо действительно внушаемость всему виной, иначе этот абсурдный поступок не объяснить. 

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Товарищ Колбасный

Alex
9

Я сам не понимал, пока моя дальняя родственница не загремела в секту. Видимо, какой-то процент людей страдают от высокой внушаемости – смотрят рен-тв, верят в чипирование, в божественность их учителя, в скорое что-нибудь. Эти люди ходят к оккультным целителям, покупают разные амулеты вместо лечения, отдают кредитные деньги за снятие сглаза. Они тупо ведомы. В легкой форме такие люди позволяют пьяному мужу избивать себя раз в неделю, а в тяжёлой идут в разные секты. 

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Alex

Товарищ
1

Печально что есть такие люди с повышенной внушаемостью, которые переводят средства и имущество неизвестным людям, а потом сталкиваются с жестокой реальностью, когда остальные начинают ими пользоваться. И отношение в принципе двоякое, с одной стороны жалко таких, с другой сами же и виноваты, что в зрелом возрасте позволили кому-то собой манипулировать. 

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Товарищ

Alex
0

Реально, печально. Потому что в быту они абсолютно нормальны. Я с родственницей беседовал, когда она из этой секты перешла в РПЦ (этим обычно всё кончается), Она говорила, что в секте её держала смесь некого тайного знания (мы избранные и это льстит) и нежелание признать, что столько лет и денег выкинуты на ветер (ну вот ещё чуть-чуть и будет счастье, глупо отступать накануне победы). 

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Gidevan

Alex
5

Как говорил один мыслитель древности
humana dolboebus est infinitas

Ответить

Алексей Приловский

Gidevan
2

че, кого ест?

Ответить

Сергей Лукин

Алексей
1

Et tu

Ответить

MightyStan

Gidevan
0

Homini dolboebus infinitas est. Так правильно) 

Ответить

Al

Alex
0

Ведомость, эмоциональность. Ну и немного глупости. 

Ответить

Капитальный Илья

Alex
0

Сломанные внутри

Ответить

Станислав Васильевич

12

ну херовое правосудие. Три года такой мрази это мало

Ответить

Алекс Навальный

Станислав
4

В рашке больше за ненастоящую клевету дают

Ответить

Al

Станислав
2

А в сериале была норм. 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

9

Тайны Сексвиля

Ответить

Управляющий Денис

7

пить из луж — а также занимался с ними сексом.

С лужами?

Ответить

Северный калькулятор

Управляющий
0

А ты не пробовал? Главное ничего не подцепить

Ответить

Vladislav Donets

5

Ну хоть не 15 лет.

Ответить

Vladislav Donets

Vladislav
1
Ответить

Илья Кузьмин

Vladislav
1

Ну и кому нужны какие-то там культы, когда ставят лайки на твои коменты в тж

Ответить

Марк Туллий

4

Всего лишь три года? Почему такой мягкий срок?

Это не наказание, а плевок в сторону всех пострадавших от ее действий девушек

Ответить

Zhenua Monik

Марк
1

Судья завербован.

Ответить

Капитальный Илья

Марк
0

Сделка со следствием.

Ответить

Dimakey Lekko

–3

Ей самое время присоединиться к #metoo - это же белые спермобаки во всем виноваты, а она лишь жертва

Ответить

Madao

Dimakey
1

Чел...

Ответить

Патриотический инструмент

2

Классный был сериал, но последние сезоны не удались.

Ответить

Alex

Патриотический
5

Сюжетная линия в Смоллвиле была интересной, когда основное место действия сменилось на Метрополис у сериала был уже другой шарм.

Ответить

Кирилл Вселенский

Alex
2

Точнее не осталось

Ответить

Al

Alex
1

Стал тупым говном. Как и лост. в котором как минимум 1 сезон лишний. Хуяк хуяк продакшен порешал. 

Ответить

Maksym Beshlei

3

А домашний арест идет в счет срока?

Ответить

Согласный Мика

Maksym
0

Да

Ответить

Руслан Астратов

1

"биться о дерево и пить из луж — а также занимался с ними сексом."

И это по-прежнему интереснее квестов Скайрима

Ответить

Richie Vell

Руслан
3

по моему там чето такое и было. а не, это третий фаллач

Ответить

Железный турник

1

Ну и в чем она не права? 

Ответить

Andrew Muralov

Железный
1

Она права. 

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

1

Актриса, известная

известная

Ответить

Cred1Tor

Ilya.A—Petya.A's
0

да

Ответить

Alex Nevi

0

Какая концентрация смол в смолвиле?🤔

Ответить

Капитальный Илья

Alex
1

Глупый, при чём тут смола? Смолл — от слова small, маленький. Виль — это единственное число от слова вилы. А меленькие вилы - это что? Правильно - десертная вилка. Поэтому название города переводится, как "Одна десертная вилка"

Ответить

Многие огонь

0

И ведь все успевала

Ответить

Локальный звук

0

Норм

Ответить

Кирилл Вселенский

0

Моя любимая героиня была в тайнах смолвиля(((

Ответить

Кирилл Вселенский

0

Надеюсь чувак напишет в тюрьме книгу как сделать секс-культ, я тоже хочу свой

Ответить

Капитальный Илья

Кирилл
0

Пффф, ищешь в интернете слабых, сломленных и одиноких людей, окружаешь их заботой и вниманием, обещаешь новую жизнь без страданий, увозишь в какую-нибудь деревню под Тюменью, заставляешь шуршать по хозяйству и трахаешь. Profit.

Не забудь только заиметь себе в приятели какого-нибудь нотариуса.

Ответить

Андрей Николаев

0

Всегда бесила эта прилипала в сериале 

Ответить

конгруэ́нтный

0

Найс

Ответить

конгруэ́нтный

конгруэ́нтный
0

очень легко 
многих легко впечатлить  
а уж если они верят в это впечатление 
все пизда ты на крючке
и форма может быть какой угодно 
а уж секс 
мало что может быть таким же сильным ретранслятором любой ереси
главное в правильном порядке замутить 

Ответить

Eugene Panfilov

0

Somebody save me!
Let your warm hands break right through

Ответить

Krotach

0

В прошлом году на НВО вышел документальный сериал «Клятва», как раз про этот культ. 

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