В США суд отменил приговор комику Биллу Косби по делу об изнасиловании. Его первым осудили в «эпоху Харви Вайнштейна» Статьи редакции
83-летнего мужчину освободят — он отбыл два года из десяти лет наказания.
Высший суд Пенсильвании отменил приговор, потому что прокурор Кевин Стил не имел права арестовывать Косби — предыдущий прокурор принял решение не обвинять комика. Новое постановление запрещает повторно рассматривать дело, сообщает CNBC.
Станет ли прокуратура оспаривать решение, неизвестно.
«Я в ярости от этого решения. Я лично знаю женщин, которых этот мужчина накачал наркотиками и изнасиловал, пока они были в бессознательном состоянии. Позор суду и этому решению», — написала актриса Эмбер Тэмблин. Она была одной из основателей благотворительной организации Time's Up для помощи жертвам сексуального насилия, сформированной знаменитостями после первых скандалов движения MeToo .
Билл Косби стал первой знаменитостью, которую осудили за преступления в «эпоху Харви Вайнштейна». Associated Press пишет, что отмена его приговора может вынудить не привлекать к ответственности других фигурантов аналогичных дел.
В 2018 году Билла Косби приговорили к тюремному сроку от трёх до десяти лет за изнасилование Андреа Констанд, сотрудницы университета Темпл. Женщина утверждала, что в 2004 году он накачал её наркотиками и трижды изнасиловал в своём доме. Комику предъявили обвинения за несколько дней до истечения 12-летнего срока давности.
Главным аргументом прокурора было то, что Косби обвиняли в насилии и домогательствах около 60 женщин. Но из-за срока давности комика привлекли к ответственности только по одному эпизоду.
В мае 2021 года Косби отказали в условно-досрочном освобождении из-за нежелания участвовать в программе лечения и реабилитации сексуальных преступников. Он утверждал, что не признает себя виновным, даже если из-за этого ему придётся отбыть весь десятилетний срок.
Диллема комментатора TJ - с одной стороны хочетя порадоваться неудаче движения MeToo. С другой стороны - негр вышел из тюрьмы.
Не вижу, как ты встал на колено.
Иначе в наше время это не поддержка
Патриотический инструмент
Что если Билл Косби антиваксер? Это бы добавило остроты.
Но при этом осуждает режим лукашенко.
Направленный дебаркадер
Красивая белка на аватарке
Спасибо, у тебя тоже
Позор суду и этому решению», — написала актриса Эмбер Тэмблин.
Нужно закенселить эту расистку!
"В 2018 году Билла Косби приговорили к тюремному сроку от трёх до десяти лет" - это как?)
Ну типо 3 должен отсидеть, если хочет то может ещё на 7 остаться, если нет то свободен
Количество новостей на тж про афроамериканцев, где в комментах обращают внимание на цвет кожи: 648
Количество новостей на тж про афроамериканцев, где в комментах не обращают внимание на цвет кожи: 0
Кажется там была какая-та мутная история с тем что в 2004 не хватало доказательств против него и вроде бы дело перевели в гражданский иск под предлогом что он даст больше показаний но его второй раз не привлекут. И кажется тогда его дополнительные показания оказались достаточными чтобы доказать что он виновен, но теперь выпускают так как второй раз его уже не могли привлечь. Мб ошибся, но смысл вроде бы в том что он виновен, но с точки зрения закона он успел все замять давно
Ну классика: в ничем не примечательный день внезапно вспомнить, что 12 лет назад тебя изнасиловал какой-то комичный нигга, да еще три раза.
Да что за нахер происходит. Если он насиловал 60 женщин почему его выпускают? И при этом сажают на 22 года мента который пережал горло нарколыге? При этом говорят про всякие харасменты. И выпускают реального насильника. А увольняют того кто сделал слишком откровенный комплимент про сиски.
Можно узнать что подразумевается под «накачал» наркотиками? Угостил? Подсыпал? Заставил?
Никакого романтического интереса пожилой комик, на 36 лет старше Андреа, для нее не представлял; она дважды отшила Косби, когда он, по ее словам, особенно унизительно ее домогался, принявшись расстегивать ей брюки и трогать ее. Несмотря на это, она ему по-прежнему доверяла. Поэтому, когда в январе 2004 года Косби позвонил ей и предложил встретиться, чтобы в очередной раз обсудить жизнь и карьеру молодой женщины, заодно сообщив, что они будут одни и лучше ей одеться в «удобную одежду», она согласилась.
Приехав к 20:45 в огромное поместье звезды, расположившееся на пяти акрах в Элкинс-парке в Пенсильвании (это одна из трех резиденций актера – другие находятся в массачусетской деревне и в Лос-Анджелесе), Андреа, как позже сообщил Косби, «вошла через кухню». Она рассказала влиятельному другу, что подумывает сменить работу, уйти с хлопотной должности в Темпле, и что необходимость принятия сложного решения на нее давит. По словам Андреа, Косби налил ей вина, пошел наверх и вернулся с тремя синими таблетками в ладони – «тремя маленькими друзьями», по его выражению. «Почувствуешь себя хорошо, – пообещал комик. – Нервозность пройдет».
Констанд спросила, что это за таблетки – травяные? «Да, – ответил Косби. – Глотай, глотай давай. Клади их в рот». Андреа так и сделала. Затем хозяин дома заставил гостью пригубить вина, несмотря на протесты девушки и заверения в том, что она весь день ничего не ела. «Просто попробуй вино», – настаивал он. Женщина подчинилась. Они продолжали беседовать, но через полчаса в глазах у Андреа все поплыло, ей стало трудно произносить слова: «Я не могу говорить, мистер Косби».
особенно унизительно ее домогался, но тем не менее она ему доверяла.
Что блять? Хотя сдается мне истина куда прозаичнее. Пыталась по максимуму выжать из знакомства с "влиятельным человеком", но при этом ему не дать.
Если это так, то мне сложно ей сочувствовать, тут события подразумевали соотвествующий ход действий с сексом в конце.
Партийный холод
феномен Баадера-Майнхоф
это че-то про майнкрафт?
я даже не знаю, что хуже. что его выпустили, или что Уильям Шатнер из Стар Трека теперь ведет программу на Раша Тудей.
Че? Бля, зачем ты это рассказал?..
Он утверждал, что не признает себя виновным, даже если из-за этого ему придётся отбыть весь десятилетний срок.
Дед пол жизни прожил в условиях расовой сегрегации и знает, что такое реальное угнетение.
Понятно, что такого хрен прогнешь на старости лет признать себя угнетатором по бездоказательным обвинениям.
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