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Новости
yannlll

В США суд отменил приговор комику Биллу Косби по делу об изнасиловании. Его первым осудили в «эпоху Харви Вайнштейна» Статьи редакции

83-летнего мужчину освободят — он отбыл два года из десяти лет наказания.

48 48 комментариев
4176 просмотров
Фото AP

Высший суд Пенсильвании отменил приговор, потому что прокурор Кевин Стил не имел права арестовывать Косби — предыдущий прокурор принял решение не обвинять комика. Новое постановление запрещает повторно рассматривать дело, сообщает CNBC.

Станет ли прокуратура оспаривать решение, неизвестно.

Phylicia Rashad @PhyliciaRashad
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[Актриса Филисия Рашад] «НАКОНЕЦ-ТО!!! Страшная ошибка исправляется — исправлена ошибка правосудия!»

«Я в ярости от этого решения. Я лично знаю женщин, которых этот мужчина накачал наркотиками и изнасиловал, пока они были в бессознательном состоянии. Позор суду и этому решению», — написала актриса Эмбер Тэмблин. Она была одной из основателей благотворительной организации Time's Up для помощи жертвам сексуального насилия, сформированной знаменитостями после первых скандалов движения MeToo .

Amber Tamblyn @ambertamblyn
I am furious to hear this news. I personally know women who this man drugged and raped while unconscious. Shame on the court and this decision. #TimesUp #MeToo

Bill Cosby to Be Freed as Court Overturns His Sex Assault Conviction - The New York Times https://www.nytimes.com/2021/06/30/arts/television/bill-cosby-release-conviction.html

Билл Косби стал первой знаменитостью, которую осудили за преступления в «эпоху Харви Вайнштейна». Associated Press пишет, что отмена его приговора может вынудить не привлекать к ответственности других фигурантов аналогичных дел.

В 2018 году Билла Косби приговорили к тюремному сроку от трёх до десяти лет за изнасилование Андреа Констанд, сотрудницы университета Темпл. Женщина утверждала, что в 2004 году он накачал её наркотиками и трижды изнасиловал в своём доме. Комику предъявили обвинения за несколько дней до истечения 12-летнего срока давности.

Главным аргументом прокурора было то, что Косби обвиняли в насилии и домогательствах около 60 женщин. Но из-за срока давности комика привлекли к ответственности только по одному эпизоду.

В мае 2021 года Косби отказали в условно-досрочном освобождении из-за нежелания участвовать в программе лечения и реабилитации сексуальных преступников. Он утверждал, что не признает себя виновным, даже если из-за этого ему придётся отбыть весь десятилетний срок.

Первый в эпоху Вайнштейна: «Американскому папе…
Дело Билла Косби — это первая громкая история о признании американской звезды виновным в…
tjournal.ru

#новости #домогательства #скандалы #сша #metoo

48 48 комментариев
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Миша Копейкин

61

Диллема комментатора TJ - с одной стороны хочетя порадоваться неудаче движения MeToo. С другой стороны - негр вышел из тюрьмы.

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некипишуй

Миша
2

я за негра, если что

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Виталий Чухнов

некипишуй
2

Не вижу, как ты встал на колено. 
Иначе в наше время это не поддержка

Ответить

некипишуй

Виталий
1

а я и не встал,я ж за негра а не за BLM

Ответить

Патриотический инструмент

Миша
2

Что если Билл Косби антиваксер? Это бы добавило остроты.
Но при этом осуждает режим лукашенко.

Ответить

Одиночный Пхукет

Патриотический
0

Ща он канал на ютьюбе заведёт, и всё узнаем 🍿🍿🍿

Ответить

Направленный дебаркадер

Миша
1

Красивая белка на аватарке

Ответить

Миша Копейкин

Направленный
1

Спасибо, у тебя тоже

Ответить

Направленный

Миша
0

Сообщение удалено

Ответить

Ухудшанский

Направл…
0

Натюрморт

Ответить

KSA

18

 Позор суду и этому решению», — написала актриса Эмбер Тэмблин.

Нужно закенселить эту расистку!

Ответить

Bad Mother Fucker

KSA
1

приступай

Ответить

Alex ey

2

"В 2018 году Билла Косби приговорили к тюремному сроку от трёх до десяти лет" - это как?)

Ответить

Адмирал Ламбер

Alex
37

Ну типо 3 должен отсидеть, если хочет то может ещё на 7 остаться, если нет то свободен

Ответить

N/a

Alex
0

Минимум и максимум, если по поведению и тд проходит - может раньше выйти(а может нет, если не хочет, наверное)

Ответить

Kir Kirsky

Alex
0

Мб на рассмотрение комиссии по удо

Ответить

hyposlasher

8

Количество новостей на тж про афроамериканцев, где в комментах обращают внимание на цвет кожи: 648

Количество новостей на тж про афроамериканцев, где в комментах не обращают внимание на цвет кожи: 0

Ответить

Alexander Star

hyposlasher
1

А что о новостях про негров, не являющихся афроамериканцами?

Ответить

Kir Kirsky

hyposlasher
0

Назвать негра негром - народная забава на зависть пендосам.

Ответить

Неизменный хот-дог

4

Так виноват или нет?

Ответить

Argumenta Ambigua

Неизменный
2

виноват, сам признался

Ответить

smpeon

Неизменный
1

Кажется там была какая-та мутная история с тем что в 2004 не хватало доказательств против него и вроде бы дело перевели в гражданский иск под предлогом что он даст больше показаний но его второй раз не привлекут. И кажется тогда его дополнительные показания оказались достаточными чтобы доказать что он виновен, но теперь выпускают так как второй раз его уже не могли привлечь. Мб ошибся, но смысл вроде бы в том что он виновен, но с точки зрения закона он успел все замять давно

Ответить

Alexander Star

3

Ну классика: в ничем не примечательный день внезапно вспомнить, что 12 лет назад тебя изнасиловал какой-то комичный нигга, да еще три раза.

Ответить

thekitakun

–1

Я в ярости от этого решения

Так тебе и надо

Ответить

Станислав Васильевич

–1

Да что за нахер происходит. Если он насиловал 60 женщин почему его выпускают? И при этом сажают на 22 года мента который пережал горло нарколыге? При этом говорят про всякие харасменты. И выпускают реального насильника. А увольняют того кто сделал слишком откровенный комплимент про сиски.

Ответить

Верхний Кирилл

Станислав
0

Может девушка была тоже "нарколыга"

Ответить

Kir Kirsky

Станислав
0

Потому что существует такое понятие как срок давности.

Ответить

Дима Орлов

1

Можно узнать что подразумевается под «накачал» наркотиками? Угостил? Подсыпал? Заставил?

Ответить

Илья Коробейников

Дима
1

Никакого романтического интереса пожилой комик, на 36 лет старше Андреа, для нее не представлял; она дважды отшила Косби, когда он, по ее словам, особенно унизительно ее домогался, принявшись расстегивать ей брюки и трогать ее. Несмотря на это, она ему по-прежнему доверяла. Поэтом­у, когда в январе 2004 года Косб­и позвонил ей и предложил встретить­ся, чтобы в очередной раз обсудить жизнь и карьеру молодой женщины, заодно сообщив, что они будут одни и лучше ей одеться в «удобную одежду», она согласилась.

Приехав к 20:45 в огромное поместье звезды, расположившееся на пяти акрах в Элкинс-парке в Пенсильвании (это одна из трех резиденций актера – другие находятся в массачусетской деревне и в Лос-Анджелесе), Андреа, как позже сообщил Косби, «вошла через кухню». Она рассказала влиятельному другу, что подумывает сменить работу, уйти с хлопотной должности в Темпле, и что необходимость принятия сложного решения на нее давит. По словам Андреа, Косби налил ей вина, пошел наверх и вернулся с тремя синими таблетками в ладони – «тремя маленькими друзьями», по его выражению. «Почувствуешь себя хорошо, – пообещал комик. – Нервозность пройдет».

Констанд спросила, что это за таблетки – травяные? «Да, – ответил Косби. – Глотай, глотай давай. Клади их в рот». Андреа так и сделала. Затем хозяин дома заставил гостью пригубить вина, несмотря на протесты девушки и заверения в том, что она весь день ничего не ела. «Просто попробуй вино», – настаив­ал он. Женщина подчинилась. Они продолжали беседовать, но через полчаса в глазах у Андреа все поплыло, ей стало трудно произносить слова: «Я не могу говорить, мистер Косби».

Секс, ложь и маффины: как комик Билл Косби 40…
Легендарного Комика Билла Косби обвиняют в десятках изнасиловани­й, и скоро его ждет суд. GQ…
www.gq.ru
Ответить

Alexander Sh

Илья
2

Мда. Динамщица и похотливый арап. Пьеса в двух действиях. 

Ответить

Alexander Star

Илья
1

особенно унизительно ее домогался, но тем не менее она ему доверяла.

Что блять? Хотя сдается мне истина куда прозаичнее. Пыталась по максимуму выжать из знакомства с "влиятельным человеком", но при этом ему не дать.

Ответить

Дима Орлов

Илья
0

Если это так, то мне сложно ей сочувствовать, тут события подразумевали соотвествующий ход действий с сексом в конце.

Ответить

пирог же

Дима
0

Пожалуй, удалю комментарий

Ответить

Дима Орлов

пирог
0

Что, зассал?

Ответить

пирог же

Дима
1

могу себе позволить

Ответить

Половый Никита

1

Забавно, феномен Баадера-Майнхоф в действии: только недавно начал пересматривать доктора хауса и там как раз играла Эмбер Тэмблин

Ответить

Партийный холод

Половый
1

феномен Баадера-Майнхоф

это че-то про майнкрафт?

Ответить

Половый Никита

Партийный
0

Возьми да загугли

Ответить

Zee Zao

Половый
0

Это она? Чтож, там вроде тоже была стервой. 

Ответить

Половый Никита

Zee
0

Нет, там она была одуванчиком

Ответить

Eva Dark

Половый
0

В Жанне она была прекрасной и юной

Ответить

Plan 🇧&🇨

0

я даже не знаю, что хуже. что его выпустили, или что Уильям Шатнер из Стар Трека теперь ведет программу на Раша Тудей.

Ответить

Alexander Sh

Plan
3

Че? Бля, зачем ты это рассказал?..

Ответить

Plan 🇧&🇨

Alexander
0

да я сам, бро, я сам

Ответить

Многие огонь

0

Все, мир не выдержал и приговоры пошли отменять?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Комик в тюрьме это грустно 

Ответить

Иван Клюхин

0

Он утверждал, что не признает себя виновным, даже если из-за этого ему придётся отбыть весь десятилетний срок.

Дед пол жизни прожил в условиях расовой сегрегации и знает, что такое реальное угнетение.
Понятно, что такого хрен прогнешь на старости лет признать себя угнетатором по бездоказательным обвинениям.

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Жених приехал

0

Барнаульский городской суд – круто!

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