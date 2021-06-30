При этом обязательную вакцинацию в штате не вводили.

2374 просмотров

Джим Уолш на встрече с консервативными активистами

Член Палаты представителей штата Вашингтон от республиканцев Джим Уолш приклеил к своей рубашке во время выступления перед консервативными активистами жёлтую звезду. Это «знак позора», который должны были носить евреи на территориях, подконтрольных нацистской Германии.

«Это эхо истории. В нынешнем контексте мы все евреи», — написал Уолш в фейсбуке. Его раскритиковал сотрудник местного музея истории Холокоста

Наше правительство пытается защитить граждан, а не убить их. Это принижает значение Холокоста и искажает историю. Сравнение введения вакцинации и маркировки евреев, подвергшихся геноциду, оскорбляет потерявших семью и друзей и потомков выживших после Холокоста. Ди Саймон сотрудник Мемориального музея Холокоста

Уолш сказал, что звезду ему подарили на мероприятии — по его словам, большинство участников встречи также носили этот символ. Он описал их как «глубоко обеспокоенных вакционной дискриминацией», пишет The Seattle Times.

Вашингтон не вводил обязательную вакцинацию от коронавируса. Вместо этого людей поощряли прививаться с помощью лотерей и выплат. Однако государственный департамент труда и промышленности обязал работодателей проверять, вакцинировались ли сотрудники — если нет, они должны носить средства защиты.