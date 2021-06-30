«В нынешнем контексте мы все евреи»: в Вашингтоне депутат надел жёлтую звезду Давида в знак протеста против вакцинации Статьи редакции
При этом обязательную вакцинацию в штате не вводили.
Член Палаты представителей штата Вашингтон от республиканцев Джим Уолш приклеил к своей рубашке во время выступления перед консервативными активистами жёлтую звезду. Это «знак позора», который должны были носить евреи на территориях, подконтрольных нацистской Германии.
«Это эхо истории. В нынешнем контексте мы все евреи», — написал Уолш в фейсбуке. Его раскритиковал сотрудник местного музея истории Холокоста
Уолш сказал, что звезду ему подарили на мероприятии — по его словам, большинство участников встречи также носили этот символ. Он описал их как «глубоко обеспокоенных вакционной дискриминацией», пишет The Seattle Times.
Вашингтон не вводил обязательную вакцинацию от коронавируса. Вместо этого людей поощряли прививаться с помощью лотерей и выплат. Однако государственный департамент труда и промышленности обязал работодателей проверять, вакцинировались ли сотрудники — если нет, они должны носить средства защиты.
23 июня российский актёр Егор Бероев пришёл на церемонию вручения телевизионной премии «ТЭФИ-Летопись Победы» с нашитой на пиджак жёлтой звездой. Так он выступил против дискриминации непривитых. Пользователи соцсетей раскритиковали сравнение вакцинации и ограничений с Холокостом.
Ну в этом конкретном случае перегнали америку. Ура!
не, до Бероева еще была новость про магазин шляп
С другой стороны, если антиваксеры будут добровольно носить отличительные знаки это даже неплохо 🤔
Муниципальный Денис
Пусть хоть свой придумают, а не берут символ жертв холокоста.
Это зарегистрированная торговая марка? Нет? Тогда идите вакцинироваться
Муниципальный Денис
Антиваксеры одинаковые во всех странах.
Это какой-то новый тренд?
Давно заметил, что между нами и американцами больше общего, чем кажется на первый взгляд
Полицейский корабль
Поэтому так люто их ненавидят 😂 в зеркало смотрятся
Ненавидят левую элиту, которую и сами белые американцы ненавидят (у демократов обычно поддержка около 30-35%). Русские обожают южан, например. "Унесенные ветром" - национальный роман.
https://www.youtube.com/watch?v=dD1MoSsaCsw
Как с поддержкой в 35% они тогда у руля?)
У них поддержка 90%+ от негров и около 65% от метисов. Так что выборы фактически собой представляют этнический ценз. На выборах 2020 Трамп улучшил свои показатели среди всех групп в процентном отношении, но явка среди негров была намного выше обычной, поэтому итоговый результат отличался от 2016.
Да и по моему этот парень ебнутый. Либерализм про права и свободу. Не нравится на свободе, пусть садится за решетку, раз ему мазохизм по душе.
Если они тру антипрививочники - передохнут от первой вспышки гриппа
ну если подобная комунна или секта будет выдавать членам оружие то с радостью бы вступил в нее
ЕБЛАНЫ, они повсюду!!!
Хвала Всевышнему - ты то точно нет! Только ты сможешь привить людям правильные идеи, только ты знаешь, как нужно правильно мыслить, чтобы не быть ебланом.
Муниципальный Денис
В данном случае тут уже не стоит вопрос субъективного выбора, культуры или религии, тут тупо чудовищное невежество и издевательство над еврейской трагедией. Так что да, не нужно сомневаться, они стопроцентные ебланы.
Да ты просто мастер приплетания.
Бероев уехал?
прививаться с помощью лотерей и выплат. Однако государственный департамент труда и промышленности обязал работодателей проверять, вакцинировались ли сотрудники — если нет, они должны носить средства защиты.
Ну и в чём они не правы?
А мне казалось, что антиваксеры и антисемиты - это примерно одни и те же люди
Так, я не нашёл ни одного комментария поддерживающего Джима Уолша. Что с вами ребята и девчата? Кто смелый и не боится минусиков?
Ну был бы он хотя бы секси...
www.cyclingnews.com