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Новости
yannlll

«В нынешнем контексте мы все евреи»: в Вашингтоне депутат надел жёлтую звезду Давида в знак протеста против вакцинации Статьи редакции

При этом обязательную вакцинацию в штате не вводили.

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Джим Уолш на встрече с консервативными активистами

Член Палаты представителей штата Вашингтон от республиканцев Джим Уолш приклеил к своей рубашке во время выступления перед консервативными активистами жёлтую звезду. Это «знак позора», который должны были носить евреи на территориях, подконтрольных нацистской Германии.

«Это эхо истории. В нынешнем контексте мы все евреи», — написал Уолш в фейсбуке. Его раскритиковал сотрудник местного музея истории Холокоста

Наше правительство пытается защитить граждан, а не убить их. Это принижает значение Холокоста и искажает историю. Сравнение введения вакцинации и маркировки евреев, подвергшихся геноциду, оскорбляет потерявших семью и друзей и потомков выживших после Холокоста.

Ди Саймон
сотрудник Мемориального музея Холокоста

Уолш сказал, что звезду ему подарили на мероприятии — по его словам, большинство участников встречи также носили этот символ. Он описал их как «глубоко обеспокоенных вакционной дискриминацией», пишет The Seattle Times.

Вашингтон не вводил обязательную вакцинацию от коронавируса. Вместо этого людей поощряли прививаться с помощью лотерей и выплат. Однако государственный департамент труда и промышленности обязал работодателей проверять, вакцинировались ли сотрудники — если нет, они должны носить средства защиты.

23 июня российский актёр Егор Бероев пришёл на церемонию вручения телевизионной премии «ТЭФИ-Летопись Победы» с нашитой на пиджак жёлтой звездой. Так он выступил против дискриминации непривитых. Пользователи соцсетей раскритиковали сравнение вакцинации и ограничений с Холокостом.

#новости #резонанс #сша #вакцинация

62 62 комментария
14
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Asuka Langley

30

Ну в этом конкретном случае перегнали америку. Ура!

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Dmitriy Keane

Asuka
0

не, до Бероева еще была новость про магазин шляп

Американский магазин шляп обвинили в…
После негативной реакции пользователей социальных сетей пост удалили.
tjournal.ru
Ответить

Многолетний Никита

26
Ответить

van der Pusch

14

С другой стороны, если антиваксеры будут добровольно носить отличительные знаки это даже неплохо 🤔

Ответить

Муниципальный Денис

van
16

Пусть хоть свой придумают, а не берут символ жертв холокоста.

Ответить

van der Pusch

Муниципальный
8
Ответить

Муниципальный

van
6

Вот этот идеальный

Ответить

Прозрачный Абдужаббор

Муниципальный
1
Ответить

KSA

Муниципальный
0

Это зарегистрированная торговая марка? Нет? Тогда идите вакцинироваться

Ответить

Сладкий череп

0

бля ну вот не америкосам бы ныть про вакцины то ну

Ответить

Муниципальный Денис

Сладкий
29

Антиваксеры одинаковые во всех странах.

Ответить

Дима Орлов

Муниципальный
0

А ты прав.

Ответить

Широкий холод

Сладкий
0

https://vademec.ru/news/2015/05/20/kaliforniytsam_zapretili_otkazyvatsya_ot_vaktsinatsii_detey/

Калифорнийцам запретили отказываться от…
Сенат штата Калифорния одобрил закон, запрещающий родителям по личным или религиозным соображениям…
vademec.ru
Ответить

Многие огонь

7

У него на фотографии такой вид, как будто на него идёт врач с вакциной )

Ответить

Сладкий череп

Многие
3

со спутником

Ответить

Владислав Сластушевский

6

Это какой-то новый тренд?

Ответить

Руководящий ключ

Владислав
4

флешмоб в тиктоке, наверно

Ответить

Bad Mother Fucker

Владислав
3

нет, старый

долбоёбы выставляют себя жертвами

Ответить

Сергей Панфилов

5

Давно заметил, что между нами и американцами больше общего, чем кажется на первый взгляд

Ответить

Полицейский корабль

Сергей
3

Поэтому так люто их ненавидят 😂 в зеркало смотрятся 

Ответить

Ganna Olenyeva

Полицейский
0

Ненавидят левую элиту, которую и сами белые американцы ненавидят (у демократов обычно поддержка около 30-35%). Русские обожают южан, например. "Унесенные ветром" - национальный роман. 
https://www.youtube.com/watch?v=dD1MoSsaCsw

Ответить

Полицейский

Ganna
0

Как с поддержкой в 35% они тогда у руля?)

Ответить

Ganna Olenyeva

Полицей…
0

У них поддержка 90%+ от негров и около 65% от метисов. Так что выборы фактически собой представляют этнический ценз. На выборах 2020 Трамп улучшил свои показатели среди всех групп в процентном отношении, но явка среди негров была намного выше обычной, поэтому итоговый результат отличался от 2016.

Ответить

Полицейский

Ganna
1

Да и по моему этот парень ебнутый. Либерализм про права и свободу. Не нравится на свободе, пусть садится за решетку, раз ему мазохизм по душе.

Ответить

Формальный ихтиандр

4

Если проводить аналогии, то прикольно если антипрививочники в неком постпандемийном-киберпанковском будущем обретут свою обетованную землю, создадут свой ковидомоссад и будут выпиливать чиновников от здравоохранения из разных стран.

Ответить

VirtusX

Формальный
0

Если они тру антипрививочники - передохнут от первой вспышки гриппа

Ответить

Формальный ихтиандр

VirtusX
3

Передохнут и заново

Ответить

KSA

VirtusX
1

От гриппа прививаются единицы, поэтому не ***ди

Ответить

Сергей

KSA
0

забавно но те кто ставит себе каждый год прививки постоянно все в болячках и в больницах) а всякие маргиналы почти не болеют

Ответить

Сергей Дворниченко

Формальный
1

ну если подобная комунна или секта будет выдавать членам оружие то с радостью бы вступил в нее

Ответить

KSA

Формальный
1

Хороший сценарий для сериала на 10 сезонов!

Ответить

некипишуй

3

ЕБЛАНЫ, они повсюду!!!

Ответить

MightyStan

некипишуй
–2

Хвала Всевышнему - ты то точно нет! Только ты сможешь привить людям правильные идеи, только ты знаешь, как нужно правильно мыслить, чтобы не быть ебланом.

Ответить

Муниципальный Денис

MightyStan
–1

В данном случае тут уже не стоит вопрос субъективного выбора, культуры или религии, тут тупо чудовищное невежество и издевательство над еврейской трагедией. Так что да, не нужно сомневаться, они стопроцентные ебланы. 

Ответить

KSA

Муницип…
0

Русских погибло больше

Ответить

Муниципальный

KSA
0

Да ты просто мастер приплетания. 

Ответить

KSA

Муницип…
0

Ты русофобка? Тогда почему до сих пор не выучила идиш?

Ответить

Могучий чувак

KSA
1

На идише сейчас никто кроме трех с половиной дедов не говорит

Ответить

Муниципальный

KSA
1

Скажи честно, ты сейчас в говно? Что ты вообще несешь?

Ответить

Антигравитационный торт

4

Ох как же круто сейчас будет, запишем комментарии и сравним

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

Бероев уехал? 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Небольшой
1

мы все евреи

Кто вы? Ты тут один нахуй

Ответить

MEGAtraXXXer666

2

Ор выше гор, уделали америкосов

Ответить

Неизменный хот-дог

2

На шерифа похож скорее

Ответить

Полицейский корабль

2

Не люблю теории заговора, но помните что всех россиянских консервов спонсирует республиканская партия США. 

Ответить

Evar Evaeva

1

Какой же это сюр, это все точно не серия из саус парка или монти пайтон?

Ответить

WED CR.ST.

1

прививаться с помощью лотерей и выплат. Однако государственный департамент труда и промышленности обязал работодателей проверять, вакцинировались ли сотрудники — если нет, они должны носить средства защиты.

Ну и в чём они не правы?

Ответить

Марк Туллий

0

какой он дебил, слов нет

Ответить

Мария Казакова

0

А мне казалось, что антиваксеры и антисемиты - это примерно одни и те же люди 

Ответить

Алексей Мелишен

–2

А я думал это только у нас в Рашке такие дебилы

Ответить

Evil Pechenka

0

Так, я не нашёл ни одного комментария поддерживающего Джима Уолша. Что с вами ребята и девчата? Кто смелый и не боится минусиков?

Ответить

Alexander Sh

Evil
1

Ну был бы он хотя бы секси...

Ответить

Evil Pechenka

Alexander
0

Он на Малахова похож маленько.

Ответить

Одиночный Пхукет

0

Холокост головного мозга

Ответить

Soviet Pooh

0

Фандорин задал тренд

Ответить

Yufers

0

Прям иллюстрация к фразе - "Гении" мыслят одинаково.

Ответить

Olegio Dr

0

https://youtu.be/FPlyb9-nBC4
Бероев тоже упоролся

Ответить

Andrew Muralov

0

А похож он на поросёнка, которого так и хочется поставить в духовку. 

Ответить

KSA

0

Ну вот, а как хейтили нашего актера

Ответить

Dima Abramov

0

Методичка масонов едина для всего мира..

Ответить

Коммунальный меч

0

Ещё один бл

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Paavo Ulmanis

0

Опаный стыд, цирк фриков, марш идиотов.

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