Умерла Дарья Семёнова, боровшаяся за права больных муковисцидозом и пикетировавшая у Минздрава с плакатом «Хочу жить!» Статьи редакции
Причиной смерти девушки стали осложнения коронавирусной инфекции.
О смерти 26-летней Дарьи Семёновой в фейсбуке сообщила руководительница благотворительного фонда «Тепло сердец» Майя Сонина. Причиной смерти девушки, болевшей муковисцидозом, стал пневмоторакс на фоне коронавируса.
В 2019 году в Россию прекратились поставки трёх антибиотиков — «Колистина», «Фортума» и «Тиенама», необходимых для людей с муковисцидозом. Вместо оригинальных препаратов стали закупать их аналоги — дженерики. Семёнова выходила боролась за возвращение лекарств: в 2019 году она выходила на пикет к зданию Минздрава с кислородным баллоном, воздушными шарами и плакатом «Хочу жить!».
«Нас не слышит Минздрав, не слышат врачи. Я писала о своей ситуации везде, а в ответ получила огромное количество отписок. И больше ничего. Я поняла, что другого варианта нет: надо выйти на улицу, чтобы тебя увидели и услышали», — рассказывала девушка «Русфонду».
Немного контекста, чтобы было понятно за что она выходила, раз автор поста не написал: https://snob.ru/news/v-26-let-ushli-iz-zhizni-darya-semenova-ona-borolas-za-prava-bolnyh-mukoviscidozom-i-vyhodila-na-odinochnyj-piket-u-minzdrava/
Если кратко, то 2019 запретили ввоз зарубежного лекарства и начали продавать его дерьмовые копии.
Когда режим бесчеловечный, то никакой заботы о жизни людей быть не может
да, мне тоже жаль американцев которым надо ездить в мексику, чтобы получить доступные лекарства и медпомощь
Вчерашний
Бля ты ебнутый черт, при чем тут американцы, нахуй? Или ты американец? Если американец, то извенити
Только ебанутые будут оправдывать проебы своего государства сравнивая их с проебами в другой стране. Везде есть свои долбаебы запрещающие то или другое. Так зачем брать худшее от других, лучше возьмите лучшее.
Слышный Петя
дерьмовые копии
Кто бы сомневался.
И зачем при этом вакцинироваться человеку ……….
в смысле зачем? чтобы быть готовым к встрече с патогеном
Ну вот она видимо не подготовилась? Хотя знала что в группе риска. Я не спешу винить, хочу разобраться
Да вы заебали уже. Ни в комментариях, ни в посте никто про вакцинацию не говорит
Ну да, смерть от ковида и вакцинация не связаны…
В России продолжительность жизни больных муковисцидозом - 25 лет, а в США 40 лет. И это связано не столько с антибиотиками, сколько с доступностью новейшей терапии.
Комплексный дым
С точки зрения государства эти больные нахуй не нужны, как и раковые, кстати
С точки зрения людей, государство нахуй не нужно, если оно не выполняет свои функции
С онкологией не все так однозначно. Например, многие гематологические опухоли в детском возрасте хорошо поддаются лечению при не очень больших суммарных затратах на терапию, обычно до 5 млн руб.
А терапия муковисцидоза пожизненная и там набегает в десятки раз больше, если использовать геномную терапию типа препарата Калидеко и Оркамби.