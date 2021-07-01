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Саша Кириллова

Умерла Дарья Семёнова, боровшаяся за права больных муковисцидозом и пикетировавшая у Минздрава с плакатом «Хочу жить!» Статьи редакции

Причиной смерти девушки стали осложнения коронавирусной инфекции.

Фото со страницы Майи Сониной

О смерти 26-летней Дарьи Семёновой в фейсбуке сообщила руководительница благотворительного фонда «Тепло сердец» Майя Сонина. Причиной смерти девушки, болевшей муковисцидозом, стал пневмоторакс на фоне коронавируса.

В 2019 году в Россию прекратились поставки трёх антибиотиков — «Колистина», «Фортума» и «Тиенама», необходимых для людей с муковисцидозом. Вместо оригинальных препаратов стали закупать их аналоги — дженерики. Семёнова выходила боролась за возвращение лекарств: в 2019 году она выходила на пикет к зданию Минздрава с кислородным баллоном, воздушными шарами и плакатом «Хочу жить!».

«Нас не слышит Минздрав, не слышат врачи. Я писала о своей ситуации везде, а в ответ получила огромное количество отписок. И больше ничего. Я поняла, что другого варианта нет: надо выйти на улицу, чтобы тебя увидели и услышали», — рассказывала девушка «Русфонду».

#новости #covid19

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Спасибо за наводку FOX
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24 комментария
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norm

88

Немного контекста, чтобы было понятно за что она выходила, раз автор поста не написал: https://snob.ru/news/v-26-let-ushli-iz-zhizni-darya-semenova-ona-borolas-za-prava-bolnyh-mukoviscidozom-i-vyhodila-na-odinochnyj-piket-u-minzdrava/

Если кратко, то 2019 запретили ввоз зарубежного лекарства и начали продавать его дерьмовые копии. 

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Андрей Фурцев

norm
8

Когда режим бесчеловечный, то никакой заботы о жизни людей быть не может 

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Денис Лапин

Андрей
–21

да, мне тоже жаль американцев которым надо ездить в мексику, чтобы получить доступные лекарства и медпомощь

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Вчерашний

Денис
13

Бля ты ебнутый черт, при чем тут американцы, нахуй? Или ты американец?  Если американец, то извенити

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Sloowbruh

Вчерашн…
3

Американец? Кто американца привел?! Американец свободен.

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Robo Krabe

Денис
4

Только ебанутые будут оправдывать проебы своего государства сравнивая их с проебами в другой стране. Везде есть свои долбаебы запрещающие то или другое. Так зачем брать худшее от других, лучше возьмите лучшее. 

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Слышный Петя

norm
0

дерьмовые копии

Кто бы сомневался.

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Lich Vehemens

Слышный
0

скрепно

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Слышный Петя

Lich
0

Не туда воюешь

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Учащийся Паша

13

Очередное подтверждение, что все эти гонки и выебоны мол мой двор круче полная хуйня.

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Мощный танк88

7

Зная насколько сильно ковид нахреначивает дыхательную систему у здоровых, можно только пособолезновать тем, у кого она изначально не идеальна.

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Дима Орлов

Мощный
–8

И зачем при этом вакцинироваться человеку ……….

Ответить

Олег Брюханов

Дима
8

в смысле зачем? чтобы быть готовым к встрече с патогеном 

Ответить

Дима Орлов

Олег
–2

Ну вот она видимо не подготовилась? Хотя знала что в группе риска. Я не спешу винить, хочу разобраться

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Maxim Kuleshov

Дима
5

Да вы заебали уже. Ни в комментариях, ни в посте никто про вакцинацию не говорит

Ответить

Дима Орлов

Maxim
–2

Ну да, смерть от ковида и вакцинация не связаны…

Ответить

Чувствительный

Дима
1

Возможно, бывают не связаны, когда у человека муковисцидоз и когда у него нет должных лекарств

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Aleksandr

Дима
0

Говорят недавно нашли шпагат которым они были связаны.

При ближайшем изучение выяснилось, что это извилина Орлова.

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Andrew Muralov

6

В России продолжительность жизни больных муковисцидозом - 25 лет, а в США 40 лет. И это связано не столько с антибиотиками, сколько с доступностью новейшей терапии.

Ответить

Комплексный дым

Andrew
–12

С точки зрения государства эти больные нахуй не нужны, как и раковые, кстати

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Agaf Onaf

Комплексный
14

С точки зрения людей, государство нахуй не нужно, если оно не выполняет свои функции

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Andrew Muralov

Комплексный
0

С онкологией не все так однозначно. Например, многие гематологические опухоли в детском возрасте хорошо поддаются лечению при не очень больших суммарных затратах на терапию, обычно до 5 млн руб.
А терапия муковисцидоза пожизненная и там набегает в десятки раз больше, если использовать геномную терапию типа препарата Калидеко и Оркамби.

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Комплексный дым

6

На примере этого случая, Владимир Владимирович, мы можем видеть, что если проблемы медицинской отрасли игнорировать, они в конце концов решат сами себя.

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Андрей Фурцев

Комплексный
4

Ты продолжаешь обращаться к нему по имени отчеству?! 🤦‍♂️

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