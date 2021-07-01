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Новости
yannlll

Мексиканский миллиардер за свой счёт восстановит рухнувший метромост Мехико — его компания строила эту эстакаду Статьи редакции

Он оплатит все расходы на реконструкцию.

26 26 комментариев
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Карлос Слим, несколько лет возглавлявший список богатейших людей мира, сообщил о намерении восстановить рухнувшую в мае эстакаду во время пресс-брифинга президента Мексики 30 июня, заявил глава государства Андреас Мануэль Лопес Обрадор.

Он сообщил мне, что возьмёт на себя реконструкцию всего участка линии метро и обеспечит необходимую безопасность будущей эксплуатации бесплатно, без трат средств из бюджета страны.

Андреас Мануэль Лопес Обрадор

По словам президента, Слим уже сейчас начнёт восстанавливать мост, координируя процесс строительства с мэром Мехико Клаудией Шейнбаум. Он планирует, что через год линию метро снова откроют.

В мае на юго-востоке Мехико обрушился метромост, пока по нему шёл поезд. Погибли не менее 20 человек, пострадали около 70, некоторые сами выпрыгивали из поезда. Инцидент произошёл после столкновения автомобиля с опорой эстакады.

В конструкции эстакады появились трещины ещё после землетрясения 2017 года. Согласно предварительному заключению норвежской компании DNV о причинах крушения эстакады, ими стали дефекты сварки, отсутствие необходимых крепежей и использование разных марок бетона. Одной из компаний, участвовавших в строительстве метромостам, была фирма миллиардера Карлоса Слима.

#новости #мексика

26 26 комментариев
11
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26 комментариев
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сироп от щекотки

13

:D серьёзно? 
Где КАРТИНКИ

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Осторожный парфюмер

сироп
11

фотка мексики

Ответить

Окружающий нос

сироп
10

фото разъебанного моста

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сироп от щекотки

Окружающий
3

По человечески благодарен 

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Небольшой жёлтый робат

Окружающий
2

поезд порвался , жаль

Ответить

Окружающий нос

сироп
7

фотка карлоса

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Леха

Окружающий
3
Ответить

Ann Partovi

сироп
0

Мексиканская девушка

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Ann Partovi

Ann
0
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Ann Partovi

Ann
0
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Ann Partovi

Ann
0
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Имя И Фамилия

8

Заголовок писал Мастер Йода?

Ответить

Мясной паркур

Имя
0

он умер уже

Ответить

Ответственный колос

6

Бляя, как же они ненавидят, наверное, паспортный стол:
– "назови своё имя!"
– "Карлос Эмануэль Александр Сантьяго Росэнда Эмиль Фернанда Мария Хосе Антонио Луисиана Исидро Алексис".

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Ответственный
2

Мальчик жестами показал, что его зовут Хуан

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Небольшой
1

Хуанита, Кончита, Пердита... 

Ответить

Ответственный

Небольш…
1

Хуан Карлос, любимый. Когда же состоится наша свадьба?

Ответить

Окружающий нос

1

потанин бери пример , черпак в руки и вперед

Ответить

Максим Мекеня

Окружающий
4

Они возьмут пример, но сделают по-своему - ты будешь платить за проезд по мосту.

Ответить

MEGAtraXXXer666

Максим
3

и не по мосту тоже (уже)

Ответить

Дима Орлов

1

Лох

Ответить

Roman Sapon

Дима
2

Думаю, что этот мост каким-то боком мешает ему богатеть

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Roman
0

бабло вагонами вывозить

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Алекс Навальный

1

Странная расстановка слов в заголовке

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Небольшой жёлтый робат

0

Карлос, проведи метро в БалашихУ!

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Леха

Небольшой
1

Зачем там метро? Тогда Балашиха будет не такой аутентичной 

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