Он оплатит все расходы на реконструкцию.

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Карлос Слим, несколько лет возглавлявший список богатейших людей мира, сообщил о намерении восстановить рухнувшую в мае эстакаду во время пресс-брифинга президента Мексики 30 июня, заявил глава государства Андреас Мануэль Лопес Обрадор.

Он сообщил мне, что возьмёт на себя реконструкцию всего участка линии метро и обеспечит необходимую безопасность будущей эксплуатации бесплатно, без трат средств из бюджета страны. Андреас Мануэль Лопес Обрадор

По словам президента, Слим уже сейчас начнёт восстанавливать мост, координируя процесс строительства с мэром Мехико Клаудией Шейнбаум. Он планирует, что через год линию метро снова откроют.

В мае на юго-востоке Мехико обрушился метромост, пока по нему шёл поезд. Погибли не менее 20 человек, пострадали около 70, некоторые сами выпрыгивали из поезда. Инцидент произошёл после столкновения автомобиля с опорой эстакады.