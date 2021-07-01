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Новости
yannlll

Мексиканский миллиардер за свой счёт восстановит рухнувший метромост Мехико — компания Карлоса Слима его строила Статьи редакции

Он оплатит все расходы на реконструкцию.

4 4 комментария
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Карлос Слим, несколько лет возглавлявший список богатейших людей мира, сообщил о намерении восстановить рухнувшую в мае эстакаду во время пресс-брифинга президента Мексики 30 июня, заявил глава государства Андреас Мануэль Лопес Обрадор.

Он сообщил мне, что возьмёт на себя реконструкцию всего участка линии метро и обеспечит необходимую безопасность будущей эксплуатации бесплатно, без трат средств из бюджета страны.

Андреас Мануэль Лопес Обрадор

По словам президента, Слим уже сейчас начнёт восстанавливать мост, координируя процесс строительства с мэром Мехико Клаудией Шейнбаум. Он планирует, что через год линию метро снова откроют.

В мае на юго-востоке Мехико обрушился метромост, пока по нему шёл поезд. Погибли не менее 20 человек, пострадали около 70, некоторые сами выпрыгивали из поезда. Инцидент произошёл после столкновения автомобиля с опорой эстакады.

В конструкции эстакады появились трещины ещё после землетрясения 2017 года. Согласно предварительному заключению норвежской компании DNV о причинах крушения эстакады, ими стали дефекты сварки, отсутствие необходимых крепежей и использование разных марок бетона. Одной из компаний, участвовавших в строительстве метромостам, была фирма миллиардера Карлоса Слима.

#новости #мексика

4 4 комментария
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4 комментария
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сироп от щекотки

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:D серьёзно? 
Где КАРТИНКИ

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Окружающий нос

сироп
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фотка карлоса

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Окружающий нос

сироп
0

фото разъебанного моста

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Окружающий нос

0

потанин бери пример , черпак в руки и вперед

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