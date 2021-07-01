Мексиканский миллиардер за свой счёт восстановит рухнувший метромост Мехико — компания Карлоса Слима его строила Статьи редакции
Он оплатит все расходы на реконструкцию.
Карлос Слим, несколько лет возглавлявший список богатейших людей мира, сообщил о намерении восстановить рухнувшую в мае эстакаду во время пресс-брифинга президента Мексики 30 июня, заявил глава государства Андреас Мануэль Лопес Обрадор.
По словам президента, Слим уже сейчас начнёт восстанавливать мост, координируя процесс строительства с мэром Мехико Клаудией Шейнбаум. Он планирует, что через год линию метро снова откроют.
В мае на юго-востоке Мехико обрушился метромост, пока по нему шёл поезд. Погибли не менее 20 человек, пострадали около 70, некоторые сами выпрыгивали из поезда. Инцидент произошёл после столкновения автомобиля с опорой эстакады.
В конструкции эстакады появились трещины ещё после землетрясения 2017 года. Согласно предварительному заключению норвежской компании DNV о причинах крушения эстакады, ими стали дефекты сварки, отсутствие необходимых крепежей и использование разных марок бетона. Одной из компаний, участвовавших в строительстве метромостам, была фирма миллиардера Карлоса Слима.
:D серьёзно?
Где КАРТИНКИ