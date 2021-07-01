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Новости
yannlll

Суд отказался избавить Бритни Спирс от опеки отца Статьи редакции

Джеймс Спирс контролирует жизнь певицы уже 13 лет.

99 99 комментариев
6072 просмотров
Фото AFP

Суд Лос-Анджелеса отказался удовлетворить прошение адвокатов певицы, требовавших прекратить опеку отца над ней, пишет Variety.

Спирс хотела, чтобы её единственным опекуном назначили частную фирму Bessemer Trust, которая вместе с отцом певицы распоряжается её финансами. Суд это требование отклонил. В суде она заявляла, что её насильно заставляют работать, но показания не приняли к рассмотрению.

23 июня Бритни Спирс впервые за два года выступила в суде, потребовав прекратить опеку над собой. Она сказала, что её заставляли работать против воли, принимать литий и запретили удалить внутриматочную спираль, чтобы снова забеременеть.

Бритни Спирс находится под опекой с 2008 года — тогда она попала в в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекунство дали её отцу, Джейми Спирсу: он контролирует её имущество, карьеру и другие аспекты личной жизни.

При этом певица продолжает выступать с концертами и зарабатывать на музыке. Фанаты Спирс несколько лет строят теории о том, что она находится под опекой против своей воли. Они начали кампанию #FreeBritney: движение призывает отменить опекунство. Поклонницы поп-звезды уверены, что отец держит её «в заложниках» и запрещает контактировать с внешним миром.

#FreeBritney: почему онлайн-движение добивается…
По мнению фанатов, певица долгие годы находится в «заключении» отца и тайно подаёт знаки о помощи…
tjournal.ru

#новости #музыка #суды #freebritney

99 99 комментариев
38
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99 комментариев
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Roman Sapon

29

Это какая-то ебанумба, это же незаконно в любой стране

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Dom u dorogi

Roman
2

А что незаконно в опекунстве?

Ответить

Roman Sapon

Dom
27

Она выступает на концертах, а её отец деньгами распоряжается, могла бы она выступать, будь она недееспособной?

Ответить

Леха

Roman
55

Вчера один не очень дееспособный исполнитель выступил на всю страну 

Ответить

Dom u dorogi

Roman
6

Есть же музыканты у которых проблемы в развитии, которые на слух могут сказать что за аккорд и всякое такое, они выступают и их деньгами распоряжаются, потому что они не в состоянии. Я уверен мы не знаем всей картины, может отец специально не рассказывает всего о состоянии Бритни, а та просто ведёт себя как ребёнок которому не дают конфету и орет что уйдёт от родителей 

Ответить

Roman Sapon

Dom
7

Но причём тут отец??? Её должны вести квалифицированные соц.службы, если с ней что-то не так

Ответить

Иван Иванович

Roman
1

То есть лучше полагаться на какого-то чувака со стороны, чем на родителя?

Ответить

Roman Sapon

Иван
2

Да, если ей на шею сели родители и иже с ними

Ответить

Иван

Roman
0

Это она так говорит

Ответить

Roman

Иван
2

И её словам не стоит верить? Думаю в американском суде она бы говорила правду

Ответить

Иван

Roman
0

Хех, в американском суде конечно врать она не будет, ведь на кону же не стоят бабки

Ответить

Roman

Иван
0

Там более чем бабки, её принуждают делать:
"Она сказала, что её заставляли работать против воли, принимать литий и запретили удалить внутриматочную спираль, чтобы снова забеременеть."
Опекунство за наркоманами от родителей

Ответить

Иван

Roman
0

Она сказала

Ответить

Иван Прохоров

Dom
0

Да ничего страшного, думаю, что народ, который за неё заступился, в обиду ее не даст

Ответить

Картошка Фри

Roman
0

А рассматривается вообще такой вариант, что фанаты просто создают такую шумиху, что она чуть ли не в рабстве, а на самом деле в суде заслушиваются показания профессиональных психологов о ее реальном состоянии, на основании чего и принимается решение об опекунстве?

Ответить

Иван Прохоров

Dom
8

а что законного в рабстве?

Ответить

Дима Орлов

Dom
0

Ничего, пока это не становится рабство

Ответить

Повышенный самолет

Roman
1

Законно. Поэтому лучше чтобы тебя не признавали недееспособным 

Ответить

Иван Прохоров

Повышенный
3

лучше отменить законы, порабощающие человека. А если человек посчитает, что ему нужен опекун, то платить зарплату ему, как няне или сиделке, а не всё состояние. И конечно же оставлять за человеком право расторгнуть договор. Как я понимаю, Бритни неудовлетворена подобным рабством, о чём она заявила

Ответить

Окружающий нос

27

вообще не понял как на фоне наркозависимости у взрослой женщины вместо лечащего врача появился опекун, который имеет право на жизнь другого человека. америка воистину страна ценностей других плоскостей

Ответить

Maksim Derkach

Окружающий
4

ну либо наркология\психушка, либо свободная жизнь с опекуном

Ответить

Окружающий нос

Maksim
1

лучше под присмотром бати , чем где то там в гримерках

Ответить

Максим Графов

Окружающий
1

Так она лежала в клинике, и был вариант либо просидеть там еще очень долго, либо выйти на реабилитацию под опекунством отца. Так что обычная ситуация для практически любой страны

Ответить

Окружающий нос

Максим
2

в обычной ситуации наверное инвалидность тогда надо оформлять и не пахать на концертах

Ответить

некипишуй

Окружаю…
12

там проблема в том что ей запрещено иметь детей и распоряжаться крупными суммами денег, но работать можно

разводка короче

Ответить

Максим Хрущаков

некипиш…
6

Это похоже на какую-то разводку
Наркотики нельзя, но можно водку

Ответить

некипишуй

Максим
1

ппц ты старый

Ответить

Максим Хрущаков

некипиш…
4

Газеты и журналы печатают муру
Дельфин будет жить, а я умру.

Ответить

некипишуй

Максим
2

не буду гуглить, попробую сам вспомнить

Ответить

Максим Графов

Окружаю…
0

Кстати, право проводить концерты она сама себе через суд и выпросила, так что хз-хз

Ответить

Окружающий нос

Максим
1

так наверное на это и был расчет , мол , вы мне право на концерты даете , значит я нормальная

Ответить

Максим Графов

Окружаю…
0

Ну я точно не знаю, конечно, как и никто в комментах, но не производит она впечатление здорового человека. А в США опекуна могут очень жестко выебать по закону, если подопечный/ая совершит что-то незаконное или опасное, мб отец просто перестраховывает всю ситуацию с помощью гипер-опеки

Ответить

Рыжий

Максим
1

В клинике хотя бы понятно, почему тебя ограничивают в правах и действиях 

Ответить

Ilya Sidyakin

Максим
0

не обычная ситуация в том, что она говорит, что ее держат на рабских условиях и просит поменять опекуна. Не убрать опекуна, а поменять

Ответить

Близкий ящик

21

Почему американцы терпят?

Ответить

Значимый спрей

Близкий
7

pure democracy sir

Ответить

некипишуй

Близкий
4

у них нет Навального, некому вывести их на улицы

Ответить

Подозрительный Кот

некипишуй
0

а как же Алекс Джонс который копротивляется против капитализма и корпораций? которого выпилили со всех платформ, с фейсбука, эппла, ютуба и прочих?

Ответить

некипишуй

Подозри…
0

ты только что сравнил ебанутого конспиролога, наживающего на лохах, с Навальным?

Ответить

Данислав Жуков

Близкий
–3

Была такая актриса и певица Линдси Лохан. Там никакого опекунства не было и посмотрите, что с ней случилось.

Доверие американскому правосудию больше, а значит есть объективные факторы почему опеку не сняли. При этом никто не разгоняет митинги и не признаёт движение FreeBritney экстремистами.

Ответить

Близкий ящик

Данислав
5

а Бритни Спирс пиздец счастлива при опеке, да?

Ответить

Дима Орлов

Близкий
1

Вообще то не терпят, ее фанаты протестуют и устраивают движуху за ее освобождение.

Ответить

Александра Утёнкова

21

Мне её очень жаль 

Ответить

некипишуй

Александра
2

всем жаль

Ответить

мЕдь

16

В суде она заявляла, что её насильно заставляют работать, но показания не приняли к рассмотрению.

Ваши показания не показания. Несите следующего.

Ответить

сироп от щекотки

14

Опе-кун
✌️😉

Ответить

умный человек

сироп
2

Опа

Ответить

badResistor

сироп
1

Жопе-кун

Ответить

Направленный Филипп

11

в чем проблема было назначить 3-5 независимых экспертиз чтоб наверняка узнать - не понятно, но американскому суду виднее

Ответить

nadav tayzland

Направленный
3

А кто сказал что экспертиз не было?

Ответить

Направленный Филипп

nadav
9

а кто в статье об этом написал? я пришел на сайт за информацией, из статьи Я ничего такого не прочитал, ссылок на разбор судебного процесса в статье нет, ссылок на сторонные ресурсы с разбором - тоже нет

Ответить

nadav tayzland

Направл…
1

И? Если ты не знаешь, то зачем высказываешься?

Ответить

Направленный

nadav
5

нельзя? я ответственное лицо? кто должен уполномочить меня правом высказать свое мнение?

Ответить

nadav tayzland

Направл…
0

Знаешь говоришь, не знаешь не говоришь. Правила взрослых людей

Ответить

супрематизм 2.0

nadav
5

Вообще-то он прав. Статья говно, тема не раскрыта. Сами гуглите? А нахуя вообще было статью писать?

Ответить

nadav

супрема…
0

Я не статью защищаю.
Просто если нет вводных зачем додумывать?
Так можно сказать , почему отцу не запрещают ее ебать? В статье же не написано что отец ее не ебет!?

Ответить

Направленный

nadav
3

я не взрослый, значит мне можно?

Ответить

nadav

Направл…
1

Значит можно

Ответить

Направленн

nadav
0

это заебись 😎

Ответить

некипишуй

nadav
2

а кто тебе сказал что тут только взрослые?

Ответить

Направленный

nadav
0

Бля, а знаешь что интересное?
Суд Лос-Анджелеса отказался удовлетворить прошение адвокатов певицы, требовавших прекратить опеку отца над ней, пишет Variety.

ни о каких экспертизах даже речи не идет, так как они были бы лишь после удовлетворения ее прошения и были назначены лишь в ходе разбирательств, прикинь?

Ответить

некипишуй

Направл…
1

все крупные сторонние ресурсы, освещающие это дело,по подписке

вот так надо писать статьи:
https://www.insider.com/inside-britney-spears-conservatorship-freebritney-movement-2020-12

Britney Spears just asked the court to end her…
Britney Spears appeared in court today to officially request the end of her conservatorship. "I…
www.insider.com
Ответить

Направленный

некипиш…
0

мда, грустная история

Ответить

Рыжий

12

Опекунство дали её отцу, Джейми Спирсу: он контролирует её имущество, карьеру и другие аспекты личной жизни. При этом певица продолжает выступать с концертами и зарабатывать на музыке

Я чего-то не врубаюсь. Если человек недееспособен официально - каким образом он может зарабатывать деньги и работать? Выглядит как какое-то рабство, человек работает официально и все такое, но его деньгами распоряжается другой человек 

Ответить

Окружающий нос

Рыжий
1

тут как бы вообще нигде не найти ответов самого бати. наверное он на вопросы типа а че , как там насчет того что денежки со своей больной дочурки идут в карман , он отвечает : You do not understand, it`s different!

Ответить

Andrew Muralov

Окружающий
1

Eto DRUGoe

Ответить

Zero-one-one

4

Самый гуманный суд в мире

Ответить

Просторный ящик

Zero-one-one
10

@Вахтёр вредоносный аккаунт, обрати внимание

Ответить

Окружающий нос

Просторный
3

ты чего зеро обижаешь?)

Ответить

Zero-one-one

Окружаю…
2

На меня началась охота. Митя, помоги

Ответить

Окружающий нос

Zero-on…
3

тебя иногда заносит конечно , но видимо че т такое сильное сказанул

Ответить

Zero-one-one

Окружаю…
2

Это ложь и провокация

Ответить

Zero-one-one

Просторный
2

@Вахтёр преследования 

Ответить

LR

9

Жалко девушку. Столько лет себе не принадлежит. Ну в молодости похулиганила и что. Теперь всю жизнь расплачиваться

Ответить

Финский нос

LR
1

Она же может сбежать в мексику

Ответить

LR

Финский
1

Найти могут быстро, хотя это вариант. И не только в Мексику. Оттуда в Новую Зеландию

Ответить

Финский нос

LR
1

Ну или проще всего заказать батю🤪

Ответить

LR

Финский
0

Там другие кровопийцы найдутся 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

6

ой как постарела девка

Ответить

мЕдь

Небольшой
7

А ведь ей только 40 в этом году.

Ответить

Рыжий

мЕдь
4

Уже 40. Половина жизни уже прошла

Ответить

Chef

мЕдь
1

ща выяснится что это транс

Ответить

Deo Doff

4

Я так понимаю её батя её же деньгами и платит за лоеров?

Обычно такое рабство случается с богатыми старикам, а тут 40-летняя выступающая поп-звезда...wtf

Ответить

Близкий ящик

Deo
2

смог позволить себе более крутых адвокатов причем, видимо))

Ответить

Соколов Андрей

Deo
0

Именно

Ответить

Максим Хрущаков

4

Нормальный батя. Выглядит, как серьезный, ответственный мужчина, который любит свою дочь. А в штате, в котором они живут, легализован дубас?

Ответить

Финский нос

Максим
1

Какие доказательства тебе еще нужны?))

Ответить

Mikha Nanullov

4

Отец привел в доказательство текст песни певицы "i'm not a girl not yet a woman"

Ответить

Bibba La Bibba

4

Казахстанский суд отказался терпеть вместо Дмитрий Орлова

Ответить

Благоприятный парфюмер

3

ups i did it again

Ответить

Леха

2

The most gumannyj sud in the world так решил, все справедливо 

Ответить

Alexander Star

2

Это ненормально конечно. Она уже взрослая женщина и даже если и были когда-то проблемы, то это было уже давным-давно! Надо ее освободить.

Ответить

Никита Якушкин

2

Когда тебе почти 40, но никак не можешь свалить отравителей. Даже суд не помогает

Ответить

Максим Хрущаков

2

Девке в сорок хочется второго ребенка и времени для этого у неё реально немного. Если нет медицинских противопоказаний (типа СПИДа или наследственного неизлечимого заболевания), то какого хера?
Как я понял, проблема не только в деньгах, но ещё и в (не)возможности распоряжаться своей жизнью. 

Ответить

Ден

2

Ни хуя себе. Не думал, что так можно. В дурку закрыть - ок, с опасными психами по другому никак, хотя она никак не похожа на опасного психа, но ставить принудительно внутриматочную спираль… Путин, оказывается, сынок ещё в методах контроля (рождаемости) оппозиции… 

Ответить

Anton Zakharikhin

1

Если я не ошибаюсь это не имеет отношения к суду с ее выступлением.
А решение по предыдущему процессу.

Ответить

Dima Abramov

1

BLM промолчит?!

Ответить

Соколов Андрей

0

Щас шумиха пошла, через годик отменят. Крови конечно выпьют дохуя, измотают полностью.

Ответить

Филипп Че

0

Привет из черного зеркала

Ответить
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