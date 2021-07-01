Джеймс Спирс контролирует жизнь певицы уже 13 лет.

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Суд Лос-Анджелеса отказался удовлетворить прошение адвокатов певицы, требовавших прекратить опеку отца над ней, пишет Variety.

Спирс хотела, чтобы её единственным опекуном назначили частную фирму Bessemer Trust, которая вместе с отцом певицы распоряжается её финансами. Суд это требование отклонил. В суде она заявляла, что её насильно заставляют работать, но показания не приняли к рассмотрению.

23 июня Бритни Спирс впервые за два года выступила в суде, потребовав прекратить опеку над собой. Она сказала, что её заставляли работать против воли, принимать литий и запретили удалить внутриматочную спираль, чтобы снова забеременеть.

Бритни Спирс находится под опекой с 2008 года — тогда она попала в в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекунство дали её отцу, Джейми Спирсу: он контролирует её имущество, карьеру и другие аспекты личной жизни.