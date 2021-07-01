Суд отказался избавить Бритни Спирс от опеки отца Статьи редакции
Джеймс Спирс контролирует жизнь певицы уже 13 лет.
Суд Лос-Анджелеса отказался удовлетворить прошение адвокатов певицы, требовавших прекратить опеку отца над ней, пишет Variety.
Спирс хотела, чтобы её единственным опекуном назначили частную фирму Bessemer Trust, которая вместе с отцом певицы распоряжается её финансами. Суд это требование отклонил. В суде она заявляла, что её насильно заставляют работать, но показания не приняли к рассмотрению.
23 июня Бритни Спирс впервые за два года выступила в суде, потребовав прекратить опеку над собой. Она сказала, что её заставляли работать против воли, принимать литий и запретили удалить внутриматочную спираль, чтобы снова забеременеть.
Бритни Спирс находится под опекой с 2008 года — тогда она попала в в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекунство дали её отцу, Джейми Спирсу: он контролирует её имущество, карьеру и другие аспекты личной жизни.
При этом певица продолжает выступать с концертами и зарабатывать на музыке. Фанаты Спирс несколько лет строят теории о том, что она находится под опекой против своей воли. Они начали кампанию #FreeBritney: движение призывает отменить опекунство. Поклонницы поп-звезды уверены, что отец держит её «в заложниках» и запрещает контактировать с внешним миром.
Это какая-то ебанумба, это же незаконно в любой стране
А что незаконно в опекунстве?
Она выступает на концертах, а её отец деньгами распоряжается, могла бы она выступать, будь она недееспособной?
Есть же музыканты у которых проблемы в развитии, которые на слух могут сказать что за аккорд и всякое такое, они выступают и их деньгами распоряжаются, потому что они не в состоянии. Я уверен мы не знаем всей картины, может отец специально не рассказывает всего о состоянии Бритни, а та просто ведёт себя как ребёнок которому не дают конфету и орет что уйдёт от родителей
Но причём тут отец??? Её должны вести квалифицированные соц.службы, если с ней что-то не так
То есть лучше полагаться на какого-то чувака со стороны, чем на родителя?
Да, если ей на шею сели родители и иже с ними
Да ничего страшного, думаю, что народ, который за неё заступился, в обиду ее не даст
А рассматривается вообще такой вариант, что фанаты просто создают такую шумиху, что она чуть ли не в рабстве, а на самом деле в суде заслушиваются показания профессиональных психологов о ее реальном состоянии, на основании чего и принимается решение об опекунстве?
Повышенный самолет
Законно. Поэтому лучше чтобы тебя не признавали недееспособным
лучше отменить законы, порабощающие человека. А если человек посчитает, что ему нужен опекун, то платить зарплату ему, как няне или сиделке, а не всё состояние. И конечно же оставлять за человеком право расторгнуть договор. Как я понимаю, Бритни неудовлетворена подобным рабством, о чём она заявила
ну либо наркология\психушка, либо свободная жизнь с опекуном
Так она лежала в клинике, и был вариант либо просидеть там еще очень долго, либо выйти на реабилитацию под опекунством отца. Так что обычная ситуация для практически любой страны
в обычной ситуации наверное инвалидность тогда надо оформлять и не пахать на концертах
Это похоже на какую-то разводку
Наркотики нельзя, но можно водку
Кстати, право проводить концерты она сама себе через суд и выпросила, так что хз-хз
так наверное на это и был расчет , мол , вы мне право на концерты даете , значит я нормальная
Ну я точно не знаю, конечно, как и никто в комментах, но не производит она впечатление здорового человека. А в США опекуна могут очень жестко выебать по закону, если подопечный/ая совершит что-то незаконное или опасное, мб отец просто перестраховывает всю ситуацию с помощью гипер-опеки
не обычная ситуация в том, что она говорит, что ее держат на рабских условиях и просит поменять опекуна. Не убрать опекуна, а поменять
а как же Алекс Джонс который копротивляется против капитализма и корпораций? которого выпилили со всех платформ, с фейсбука, эппла, ютуба и прочих?
Была такая актриса и певица Линдси Лохан. Там никакого опекунства не было и посмотрите, что с ней случилось.
Доверие американскому правосудию больше, а значит есть объективные факторы почему опеку не сняли. При этом никто не разгоняет митинги и не признаёт движение FreeBritney экстремистами.
Вообще то не терпят, ее фанаты протестуют и устраивают движуху за ее освобождение.
Мне её очень жаль
В суде она заявляла, что её насильно заставляют работать, но показания не приняли к рассмотрению.
Ваши показания не показания. Несите следующего.
Опе-кун
✌️😉
А кто сказал что экспертиз не было?
Направленный Филипп
а кто в статье об этом написал? я пришел на сайт за информацией, из статьи Я ничего такого не прочитал, ссылок на разбор судебного процесса в статье нет, ссылок на сторонные ресурсы с разбором - тоже нет
И? Если ты не знаешь, то зачем высказываешься?
нельзя? я ответственное лицо? кто должен уполномочить меня правом высказать свое мнение?
Знаешь говоришь, не знаешь не говоришь. Правила взрослых людей
Вообще-то он прав. Статья говно, тема не раскрыта. Сами гуглите? А нахуя вообще было статью писать?
я не взрослый, значит мне можно?
Бля, а знаешь что интересное?
Суд Лос-Анджелеса отказался удовлетворить прошение адвокатов певицы, требовавших прекратить опеку отца над ней, пишет Variety.
ни о каких экспертизах даже речи не идет, так как они были бы лишь после удовлетворения ее прошения и были назначены лишь в ходе разбирательств, прикинь?
все крупные сторонние ресурсы, освещающие это дело,по подписке
вот так надо писать статьи:
https://www.insider.com/inside-britney-spears-conservatorship-freebritney-movement-2020-12
Опекунство дали её отцу, Джейми Спирсу: он контролирует её имущество, карьеру и другие аспекты личной жизни. При этом певица продолжает выступать с концертами и зарабатывать на музыке
Я чего-то не врубаюсь. Если человек недееспособен официально - каким образом он может зарабатывать деньги и работать? Выглядит как какое-то рабство, человек работает официально и все такое, но его деньгами распоряжается другой человек
Окружающий нос
тут как бы вообще нигде не найти ответов самого бати. наверное он на вопросы типа а че , как там насчет того что денежки со своей больной дочурки идут в карман , он отвечает : You do not understand, it`s different!
Самый гуманный суд в мире
Просторный ящик
@Вахтёр вредоносный аккаунт, обрати внимание
Окружающий нос
ты чего зеро обижаешь?)
На меня началась охота. Митя, помоги
Окружающий нос
тебя иногда заносит конечно , но видимо че т такое сильное сказанул
Жалко девушку. Столько лет себе не принадлежит. Ну в молодости похулиганила и что. Теперь всю жизнь расплачиваться
ой как постарела девка
Я так понимаю её батя её же деньгами и платит за лоеров?
Обычно такое рабство случается с богатыми старикам, а тут 40-летняя выступающая поп-звезда...wtf
Нормальный батя. Выглядит, как серьезный, ответственный мужчина, который любит свою дочь. А в штате, в котором они живут, легализован дубас?
Отец привел в доказательство текст песни певицы "i'm not a girl not yet a woman"
Это ненормально конечно. Она уже взрослая женщина и даже если и были когда-то проблемы, то это было уже давным-давно! Надо ее освободить.
Когда тебе почти 40, но никак не можешь свалить отравителей. Даже суд не помогает
Девке в сорок хочется второго ребенка и времени для этого у неё реально немного. Если нет медицинских противопоказаний (типа СПИДа или наследственного неизлечимого заболевания), то какого хера?
Как я понял, проблема не только в деньгах, но ещё и в (не)возможности распоряжаться своей жизнью.
Ни хуя себе. Не думал, что так можно. В дурку закрыть - ок, с опасными психами по другому никак, хотя она никак не похожа на опасного психа, но ставить принудительно внутриматочную спираль… Путин, оказывается, сынок ещё в методах контроля (рождаемости) оппозиции…
Если я не ошибаюсь это не имеет отношения к суду с ее выступлением.
А решение по предыдущему процессу.
Щас шумиха пошла, через годик отменят. Крови конечно выпьют дохуя, измотают полностью.