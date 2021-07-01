Robinhood был главной площадкой, которой пользовались инвесторы с Reddit, чтобы массово скупать акции умирающей сети магазинов GameStop.

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Американский финансовый регулятор FINRA обвинял Robinhood во введении клиентов в заблуждение, поощрении рискованных стратегий и недостаточном контроле за собственными технологиями, пишет The Wall Street Journal.

Претензии FINRA связаны с технологией Robinhood, которая автоматизировала открытие новых счетов и обновляла информацию клиентов о их балансах и заемных средствах.

По данным регулятора, у Robinhood — 31 миллион клиентов. C 2016 по 2018 год компания открыла 90 тысяч новых счетов, несмотря на предупреждения о возможной краже личных данных или другом мошенничестве. Также Robinhood квалифицировал тысячи других счетов для торговли опционами, даже если клиенты не соответствовали критериям приемлемости.

FINRA привела несколько примеров ошибок онлайн-брокера — среди них, например, ситуация, когда в июне 2020 года из-за путаницы в интерфейсе покончил с собой трейдер-новичок.

Robinhood согласилась выплатить штраф, но не признала вины и не опровергла. Также сервис наймёт независимого консультанта для проверки всех операций компании и соответствие их закону.

В июле 2021 года Robinhood запланировал провести IPO, сообщали источники Bloomberg. По подсчётам аналитика Bloomberg Intelligence Дэвида Риттера, компанию могут оценить в 40 миллиардов долларов. В сентябре 2020 года инвесторы оценили Robinhood в 11,7 миллиарда долларов.

Robinhood попал в скандал в начале 2021 года: инвесторы-любители из сообщества WallStreetBets стали в шутку скупать акции сети розничных магазинов видеоигр GameStop, подняв их на 700%.