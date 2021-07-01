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Новости vc.ru

Брокер Robinhood выплатит 70 миллионов долларов штрафа после обвинений в введении пользователей в заблуждение Статьи редакции

Robinhood был главной площадкой, которой пользовались инвесторы с Reddit, чтобы массово скупать акции умирающей сети магазинов GameStop.

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1323 просмотров

Американский финансовый регулятор FINRA обвинял Robinhood во введении клиентов в заблуждение, поощрении рискованных стратегий и недостаточном контроле за собственными технологиями, пишет The Wall Street Journal.

Претензии FINRA связаны с технологией Robinhood, которая автоматизировала открытие новых счетов и обновляла информацию клиентов о их балансах и заемных средствах.

По данным регулятора, у Robinhood — 31 миллион клиентов. C 2016 по 2018 год компания открыла 90 тысяч новых счетов, несмотря на предупреждения о возможной краже личных данных или другом мошенничестве. Также Robinhood квалифицировал тысячи других счетов для торговли опционами, даже если клиенты не соответствовали критериям приемлемости.

FINRA привела несколько примеров ошибок онлайн-брокера — среди них, например, ситуация, когда в июне 2020 года из-за путаницы в интерфейсе покончил с собой трейдер-новичок.

Robinhood согласилась выплатить штраф, но не признала вины и не опровергла. Также сервис наймёт независимого консультанта для проверки всех операций компании и соответствие их закону.

В июле 2021 года Robinhood запланировал провести IPO, сообщали источники Bloomberg. По подсчётам аналитика Bloomberg Intelligence Дэвида Риттера, компанию могут оценить в 40 миллиардов долларов. В сентябре 2020 года инвесторы оценили Robinhood в 11,7 миллиарда долларов.

Robinhood попал в скандал в начале 2021 года: инвесторы-любители из сообщества WallStreetBets стали в шутку скупать акции сети розничных магазинов видеоигр GameStop, подняв их на 700%.

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14 комментариев
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thekitakun

16

из-за путаницы в интерфейсе покончил с собой

Блябуду, у меня с фейсбуком похожая ситуация была

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Радик Тагиров

thekitakun
0

Ты тоже покончил с собой? И как оно там?

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thekitakun

Радик
10

Сюда попал

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A patient

thekita…
0

Помянем

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Владимир Филатов

thekitakun
2

мои соболезнования 

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Виктор Омай

thekitakun
0

хочу увидеть человека, готового на суицид из-за интерфейса фейсбука

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Грэм Грэмский

Виктор
0

То есть ты хочешь увидеть любого человека
В подземелье сидишь?

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Алюминиевый бас

Виктор
0

Если бы меня поставили перед выбором:

- Пользоваться фейсбуком
- Сожрать лопату чьего-нибудь отборного дерьма

Я бы сразу же спросил, что сегодня кушал тот человек, чьё дерьмо придётся сожрать(

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Небольшой жёлтый робат

1

Ну что, как поробингудили? 

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Подозрительный Кот

1

FINRA обвинял Robinhood во введении клиентов в заблуждение, поощрении рискованных стратегий и недостаточном контроле за собственными технологиями

хорошая такая проекция собственных грехов от Wall Street при помощи финансового регулятора.

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Максоний

0

Моча съела говно

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Policce

0

Халопам надо знать свое место 

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Дима Орлов

0

Слышь ты, пидор, кто умирающая сеть?

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#realfiddy

0

Robinflood

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