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Новости
Артём Мазанов

Путин подписал закон, обязывающий крупные IT-компании открывать представительства в России Статьи редакции

За отказ выполнить это требование компаниям грозит в том числе полная блокировка.

53 53 комментария
2826 просмотров

Представительства в России должны будут открывать международные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей.

Если компания не выполнит требования, к ней могут применить «меры понуждения»:

  • Маркировка о неисполнении законодательства в поисковиках;
  • Исключение из выдачи поисковиков;
  • Запрет на рекламу в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на россиян;
  • Включение в перечень лиц, которым запрещено переводить деньги, принимать платежи физических и юридических лиц;
  • Запрет на сбор и передачу персональных данных;
  • Частичная и полная блокировка на территории России.

О том, что правительство запланировало обязать иностранные интернет-компании регистрироваться в России и платить налоги, «Коммерсантъ» рассказал 18 марта. Авторами законопроекта стали депутаты «Единой России» Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев, Антон Горелкин и сенатор из этой партии Алексей Пушков. Документ внесли в Госдуму 21 мая.

Документ приняли в первом чтении 1 июня, в третьем — 17 июня.

#новости

53 53 комментария
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53 комментария
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Эффективный магнит

48
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thekitakun

27

Страна здорового человека: айти компании сами приходят в страну
Пынялэнд: айти компании принуждают прийти в страну 

Ответить

rustyrazor

thekitakun
9

Форсирование экономики - зачем ждать когда придут сами, если можно сделать все намного быстрее? Сильный лидер снова всех переиграл ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Просторный ящик

thekitakun
–16

Пынялэнд

@Вахтёр похоже у нас криминал

Ответить

thekitakun

Просторный
14

По поням 

Ответить

Просторный ящик

thekita…
0

Прости, это моя работа. Ничего личного

Ответить

thekitakun

Простор…
3

И приличного

Ответить

Игорь Рачук

thekita…
2

*пыням

Ответить

Крепкий череп

thekita…
0

По коням - это в Казахстан

Ответить

Сельский жар

Просторный
0

И в чём он не прав?

Ответить

Парижский лолипоп

thekitakun
3

чтобы судить

Ответить

Ваша Закладко

Парижский
2

миллионы высокотехнологичных рабочих мест всё ближе лол

Ответить

Андрей Охапкин

thekitakun
0

Не, тут вроде речь про то, что компании уже работающие в РФ должны открыть свои представительства. Что может пойти не так?

Ответить

Окружающий нос

30

слыш блять быстро открылись и добро пожаловать

Ответить

thekitakun

Окружающий
2

Велкам ту зе клаб бадди 

Ответить

Окружающий нос

thekitakun
0

смарт эсс

Ответить

Осторожный парфюмер

15

…Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев, Антон Горелкин …

Канальи

Ответить

thekitakun

Осторожный
2

С каждой новой инициативой Хинштейн все больше надувается

Ответить

Соколов Андрей

thekitakun
5

Спермой молодых любовников?

Ответить

Беларусь

Соколов
0

Сообщение удалено

Ответить

Имя И Фамилия

Беларусь
0

Ага, всё встало на свои

Ответить

Максоний

10

Сплю и вижу как иностранная компания обязуется маркировать иностранную компанию в поисковой выдаче

Ответить

Иван Иванович

Максоний
7

иностранные компании НИ ЗА ЧТО не прогнутся под авторитарные законы, ведь они уважают права человека. или может ради прибыли возьмут и промаркируют?

Ответить

Максоний

Иван
0

Та конечно ты прав
Просто у меня сны вещие

Ответить

FOX

Максоний
4
Ответить

Окружающий нос

FOX
0

три секунды и я смотрю

Ответить

Антигравитационный торт

Максоний
1

яндекс заставят

Ответить

Украденная жизнь

3

Вообще-то начать надо было с крупных банков и автопроизводителей, но и так пока сойдет.

Ответить

Окружающий нос

Украденная
9

давай сразу издадим закон обязывающий Илона Маска получить российское гражданство или будем сбивать его ракеты

Ответить

Украденная жизнь

Окружающий
0

С гражданством не факт, что удастся налоги выдрать. Нужно ещё резидентство постоянное. Вот если ФАС сможет доказать, что Маск пользуется монопольным положением и не платит, тогда можно начать сбивать.

Ответить

Антигравитационный торт

4

Куда настучать на Адоб?

Ответить

Сельский жар

Антигравитацион…
5

В спортлото

Ответить

некипишуй

4

где Троицк пусть для начала узнает

Ответить

конгруэ́нтный

2

ну  он типа тупо торгует вами с этими компаниями как источником дохода для этих компаний (как умеет - вымогает)
русские - ресурс 

Ответить

конгруэ́нтный

конгруэ́нтный
2

ну и контроль конечно 

Ответить

конгруэ́нтный

конгруэ́нтный
1

прикольный концепт 

Ответить

AZP

2

Эксперт по IT ручку достал.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Прям понеслись открывать 

Ответить

FOX

1

к выборам подготовка

Ответить

Исторический рубин

0

А все почему? Потому что ПУТИН - ПРЕЗИДЕНТ МИРАААА!!111

Ответить

Борат Сагдиев

Исторический
1

УРАААААААААААААААА

Ответить

Илья Гераськин

1

Частичная и полная блокировка на территории России.

Ну как телеграм поблокировали?

Ответить

Подозрительный Кот

1

требую открыть в каждом подъезде представительство путина, за отказ сделать это блокировка дверей чтобы никто не мог входить и выходить из дома.

но по сути путин хочет в каждой IT компании открыть своё представительство, через которое влиять на её деятельность.

Ответить

Andrey Dolg

1

Когда там уже интернет по карточкам?

Ответить

Верный велосипед

0

@Zero-one-one какая позиция русских патриотов?

Ответить

Zero-one-one

Верный
0

Крым наш! 

Ответить

AZP

Zero-one-one
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Кхалиси Бот

Zero-one-one
0

Кьым няш!

Ответить

Paavo Ulmanis

0

Ведение ООО "Вот вам для галочки, придурки" вряд ли обойдется дорого.

Ответить

Konstantin Kulikov

0

Исключение из выдачи поисковиков;

Запрет на рекламу в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на россиян

Уже вижу, как РКН бежит договариваться с Гуглом и Фэйсбуком (у которого нет офиса тут) о запрете на рекламу и выдачу кого-то в России.

Вообще инициатива хорошая, но у нас как обычно она превратится в механизм репрессий и запретов.

Ответить

Газовый Илья

0

Нормальные страны: развивают условия для притока иностранных инвестиций и открытия иностранных подразделений.

Россия: еси ты к нам не придешъ мы тя заблакируем!

Ответить

Газовый Илья

Газовый
0

Пиздец, какое позорище.

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Alex Fielding

–2

это международный тренд ЕМНИП

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