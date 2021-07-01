Путин подписал закон, обязывающий крупные IT-компании открывать представительства в России Статьи редакции
За отказ выполнить это требование компаниям грозит в том числе полная блокировка.
Представительства в России должны будут открывать международные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей.
Если компания не выполнит требования, к ней могут применить «меры понуждения»:
- Маркировка о неисполнении законодательства в поисковиках;
- Исключение из выдачи поисковиков;
- Запрет на рекламу в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на россиян;
- Включение в перечень лиц, которым запрещено переводить деньги, принимать платежи физических и юридических лиц;
- Запрет на сбор и передачу персональных данных;
- Частичная и полная блокировка на территории России.
О том, что правительство запланировало обязать иностранные интернет-компании регистрироваться в России и платить налоги, «Коммерсантъ» рассказал 18 марта. Авторами законопроекта стали депутаты «Единой России» Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев, Антон Горелкин и сенатор из этой партии Алексей Пушков. Документ внесли в Госдуму 21 мая.
Страна здорового человека: айти компании сами приходят в страну
Пынялэнд: айти компании принуждают прийти в страну
Форсирование экономики - зачем ждать когда придут сами, если можно сделать все намного быстрее? Сильный лидер снова всех переиграл ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Просторный ящик
Пынялэнд
@Вахтёр похоже у нас криминал
По поням
Просторный ящик
Прости, это моя работа. Ничего личного
Парижский лолипоп
чтобы судить
Не, тут вроде речь про то, что компании уже работающие в РФ должны открыть свои представительства. Что может пойти не так?
Велкам ту зе клаб бадди
С каждой новой инициативой Хинштейн все больше надувается
Спермой молодых любовников?
Сплю и вижу как иностранная компания обязуется маркировать иностранную компанию в поисковой выдаче
иностранные компании НИ ЗА ЧТО не прогнутся под авторитарные законы, ведь они уважают права человека. или может ради прибыли возьмут и промаркируют?
Вообще-то начать надо было с крупных банков и автопроизводителей, но и так пока сойдет.
Окружающий нос
давай сразу издадим закон обязывающий Илона Маска получить российское гражданство или будем сбивать его ракеты
С гражданством не факт, что удастся налоги выдрать. Нужно ещё резидентство постоянное. Вот если ФАС сможет доказать, что Маск пользуется монопольным положением и не платит, тогда можно начать сбивать.
Куда настучать на Адоб?
ну он типа тупо торгует вами с этими компаниями как источником дохода для этих компаний (как умеет - вымогает)
русские - ресурс
ну и контроль конечно
Частичная и полная блокировка на территории России.
Ну как телеграм поблокировали?
требую открыть в каждом подъезде представительство путина, за отказ сделать это блокировка дверей чтобы никто не мог входить и выходить из дома.
но по сути путин хочет в каждой IT компании открыть своё представительство, через которое влиять на её деятельность.
@Zero-one-one какая позиция русских патриотов?
Крым наш!
Исключение из выдачи поисковиков;
Запрет на рекламу в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на россиян
Уже вижу, как РКН бежит договариваться с Гуглом и Фэйсбуком (у которого нет офиса тут) о запрете на рекламу и выдачу кого-то в России.
Вообще инициатива хорошая, но у нас как обычно она превратится в механизм репрессий и запретов.