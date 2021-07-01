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Новости
yannlll

Путин подписал закон о запрете демонстрировать изображения нацистов — такие материалы приравняли к экстремистским Статьи редакции

И запретил распространять нацистскую атрибутику.

84 84 комментария
2583 просмотров

Соответствующий документ 1 июля опубликовали на официальном портале правовой информации.

Действие закона не распространяется на случаи, когда:

  • изображения и атрибутику используют для формирования негативного отношения к нацизму;
  • нет признаков пропаганды или оправдания нацизма.

Согласно документу, экстремистскими считаются:

  • труды руководителей национал-социалистической партии Германии и фашистской партии Италии;
  • выступления и изображения руководителей организаций и движений, которые были признаны преступными Международным военным трибуналом (и тех, кто с ними сотрудничал);
  • материалы, оправдывающие расовое превосходство, военные преступления и уничтожения групп по этническому, расовому, национальному либо религиозному признаку.

Законопроект о запрете демонстрации изображений нацистов внесли в Госдуму в ноябре 2020 года, в июне 2021 его одобрили. За публичный показ таких материалов будет грозить штраф от 1 до 3 тысяч рублей или арест до 15 суток для физлиц. Для юридических лиц штраф составит от 100 тысяч до миллиона рублей.

Автор законопроекта Елена Ямпольская заявляла, что поводом для подготовки документа стала продажа блузок с изображением Адольфа Гитлера и других военных преступников в магазинах. «Внезапно нынешней весной выявилось, что некоторые есть уроды, я иначе этих людей назвать не могу, которые выпускают одежду с изображениями Гитлера», — сообщала она.

#новости #право

84 84 комментария
16
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Окружающий нос

46

Согласно документу, экстремистскими считаются:

труды руководителей национал-социалистической партии Германии  и > фашистской партии Италии;

ура соловьева закроют

Ответить

Просторный ящик

Окружающий
29

Только вот закроют тебя за этот скрин

Ответить

Окружающий нос

Просторный
0

какой

Ответить

Никита Бабич

Окружаю…
4

А ты хитёр

Ответить

Просторный ящик

Окружаю…
0

@

Ответить

Ядерный звук

Окружающий
0

Закон не имеет обратной силы. Пора бы уже знать.

Ответить

Окружающий нос

Ядерный
13

ну это когда как, если *БК донатил то избираться нельзя если несколько лет назад было

Ответить

&#013; &#013;

Ядерный
10

Пора бы уже знать, что живем в России.
Не удалил пост — занимаешься распространением.

Ответить

darek

Ядерный
6

если публикация есть до сих пор то вполне можно привелечь

Ответить

Важный Данила

Ядерный
4

Закон не имеет обратной силы. Пора бы уже знать.

Ты в курсе, что если что-то размещено в интернете, пусть даже и десять лет назад, то считается «продолжающимся преступлением»?

Ответить

мЕдь

Ядерный
2

Тебя кто такому научил? Твои китайские мультики? В России живёшь, понимать надо.

Ответить

Илья Гераськин

Ядерный
1

Именно поэтому к Хованскому маски-шоу залетели

Ответить

Миша Копейкин

22

Дети, рождённые после 2021 года не будут знать как выглядит Гитлер

Ответить

onizzzuka

Миша
11

Пусть на Путина посмотрят, разницы особой нету.

Ответить

Крепкий череп

Миша
7

Дети, рождённые после 2021 года не будут знать как выглядит Чарли Чаплин (осуждаю)

Ответить

некипишуй

Миша
0

бля внатуре

Ответить

Жирный звук

15

Я так понимаю раша Тудей завтра закрывается?? 

Ответить

Vinze Katze

Жирный
8

Для них закон обратной силы не имеет.

Ответить

Скрытый хот-дог

Жирный
4

Нет ты

Ответить

Окружающий нос

15

заберите ручку у деда

Ответить

Ядерный звук

Окружающий
6

Заберите триколор у деда

Ответить

Полезный браслет

Ядерный
0

А он и не против другого флага

Ответить

EKSelenc

Окружающий
0

ты чё пёс это гарант

Ответить

Никита Бабич

16

материалы, оправдывающее расовое превосходство, военные преступления и уничтожения групп по этническому, расовому, национальному либо религиозному признаку.

Первый канал запретят, ура!

Ответить

Андрей Охапкин

Никита
1

Примеры? Просто интересно, я первый канал не смотрю

Ответить

Шумный корабль

9

Теперь в фильмах про ВОВ будут заблюренные болванчики.

Ответить

Окружающий нос

Шумный
20

в годы ВОВ СССР воевал с <материал признан экстремистким> , которой руководил <материал признан экстремистким>. Союзниками были <материал признан экстремистким> и  <материал признан экстремистким> . Война была примечательна такими страшными явлениями как <материал признан экстремистким>,  <материал признан экстремистким>,  <материал признан экстремистким> и  <материал признан экстремистким>

Ответить

Владимир Ш.

Шумный
12
Ответить

Kir Kirsky

Шумный
3

будут пиксельные фашисты, как половые органы в японском порно

Ответить

Alexey Novikov

8

Забыли кое-что:
Путин подписал закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне

Ответить

Лысина Арика

Alexey
2

Уже и не пошутить даже, приедут же/

Ответить

Андрей Охапкин

Alexey
–2

Справедливо. Надеюсь речь конкретно про СССР и Германию, а не про коммунизм и фашизм в целом

Ответить

Ann Partovi

7

Больше запретов, я хочу больше запретов под любым предлогом, еще больше, даааааааа, дайте ручку, дайте мне ручку! Дай...те... ручку! Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

Покажите мне свои секреты, дааа, ваши секреты хочу, покажите свой ватсап. телеграм, дааааааа, я хочу видеть ваши переписки, я хочу всех вас, дааааа, я хочу видеть вас улыбающимися в моей России, примите... мои ... законы ааааааааааааааааааааа, покажите мне Навального, покажите вебку из его камеры... о дааааа, даааааааааааааа, покажите мне народы России, дааааа пенсия 8.000 рублей, даааааа, плохие, плохие пенсионеры, получайте повышением возраста по лбу негодники... дааааа дааааа дааааайте ручку! 

Ответить

Чувствительный Петя

7
Ответить

Крепкий череп

4

Зачем? А главное: Нахуя?

Ответить

Глухой пистолет

Крепкий
6

Маразм крепчал, а делать было нехуй. Так и придумали этот закон

Ответить

Соколов Андрей

Крепкий
5

Дед поехал на тему ВОВ. Военные пенсы они такие

Ответить

Яня

Крепкий
1

А чтоб было

Ответить

IceNight

5

Это он ещё про Wolfenstein не знает.

Ответить

Крепкий череп

IceNight
1

ЗАПРЕТИТЬ ИГОРИ!

Ответить

Окружающий нос

Крепкий
0

есть вполне отечественный "В тылу врага"

Ответить

Окружающий нос

Окружаю…
1

а нихуя не отечественный , украинцы делали)))

Ответить

Исторический рубин

3

Клоуны ебаные :)

Ответить

Eugen T

Исторический
1

Никто не против, чому нi. Могут себе позволить

Ответить

FOX

3

нет признаков пропаганды или оправдания нацизма

но как мы знаем, под пропаганду может попасть вообще все что угодно

Ответить

Майка Ника

3

"Согласно документу, экстремистскими считаются:
выступления и изображения руководителей организаций и движений, которые были признаны преступными Международным военным трибуналом (и тех, кто с ними сотрудничал);"

а тогдашний главнокомандующий СССР разве не сотрудничал с тогдашним руководителем сс? Теперь Сталина тоже показывать низзя?

Ответить

Крепкий череп

Майка
0
Ответить

Argumenta Ambigua

–3

Если прочитать закон, то ничего для адекватного человека не изменилось

Ответить

Жирный звук

Argumenta
3

А зачем его тогда подписали…

Ответить

Argumenta Ambigua

Жирный
0

Для вычисления неадекватов

Ответить

Чувствительный Петя

Argumenta
0

Мне лень читать, расскажи

Ответить

Argumenta Ambigua

Чувствительный
2

Короче, если публикуешь херню или фото нациско фашистские - указывай, что это плохо, но только так или никак

Ответить

Чувствительный

Argumen…
2

А если пишешь о том, как Германия, СССР и другие страны между собой делили сферы влияния на Европу, то это уже будет статья и приравнивание?

Ответить

Argumenta

Чувстви…
3

Нет, ссылайся на офф источники, фото и так почти нет на эту тему. Главное не говори что советы и рейх одинаково плохие, принцып такой,тут я его поддержу

Ответить

Zero-one-one

Чувстви…
1

Пакт Молотова-Рибентропа- официальный документ

Ответить

Eugen T

Zero-on…
0

Даже официально осудили один раз. Потом начали жопом вертеть

Ответить

Zero-one-one

Eugen
0

Когда это? 

Ответить

Zero-one-one

Чувстви…
1

Просто можно ссылаться на него и ничего не будет. В теории

Ответить

Крепкий череп

Argumen…
1

Ну и раньше так было

Ответить

Argumenta

Крепкий
1

О чем и речь, за фотки захваченного Смоленска с флагом Германии за пост в вк еще 5 лет назад принимали, только обосновать не могли

Ответить

гачик

2

Хватит подписывать 😭😭😭

Ответить

Лёня Соболь

2

https://www.youtube.com/watch?v=UtOaE2Ogf-4

Ответить

Sergiy Sev

2

ой, все красная армия под запретом за парад в Бресте?

Ответить

Владимир Филатов

1

Знаю, что российский флаг использовался коллаборационистами. Запрещён ли он?

Ответить

Крепкий череп

Владимир
1

Там специально немного измели синий цвет, чтобы не ассоциировать с ними.

Ответить

Eugen T

Крепкий
0

Цвет настроения тот самый синий

Ответить

Заслуженный браслет

1

Изображение нельзя, но можно же словами:
Представьие картину: патриотический праздник на огромном стадионе, все трибуны заполнены людьми, их настроение приподнято, на стриженным газоне стоят в несколько рядов военные и держат высоко поднимающиеся флаги и вымпела. Светит солнце, а в центре поля стоит высокая трибуна, где усатый глава государства, в прошлом художник, жмёт руку и похлопывает по плечу низкорослого и лысенького так называемого "главу" другого государства, который в прошлом работал в КГБ. У обоих лица выражают подобострастие, а у окружающих - полный восторг. Кругом слышится на разных языках: "Да здравствует Победа!"

Ответить

Полезный браслет

Заслуженный
1

Лукашенко когда-то рисовал?

Ответить

Mr Robot

1

О них теперь будут предупреждать текстовым сообщением и затирать в фильмах как сигареты?

Ответить

Учащийся Паша

1

Проводили где-нибудь исследования, если ребенок с детства будет показывать, где солнце, станет ли он нацистом?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Из храма росгвардии шмот-то забрали? 

Ответить

thekitakun

0

Внезапно нынешней весной выявилось, что некоторые есть уроды, я иначе этих людей назвать не могу, которые выпускают тупые законы

Ответить

Просторный ящик

thekitakun
1

@Вахтёр оскорбления, почему он за прошлые ещё не в бане?

Ответить

thekitakun

Просторный
3

Потому что я в конъюнктуре, глупышка

Ответить

Окружающий нос

Просторный
1

ты че сегодня в стукачи подался ?

Ответить

Просторный ящик

Окружаю…
0

уже уволился

Ответить

Юный яд

0

как жить

Ответить

Крепкий череп

Юный
1

Отвечает Дейл Карнеги.

Ответить

Джон Кроули

0

Теперь в фильмах о войне фaшисты будут без опознавательных знатоков, прям как зелёные человечки в Крыму 2014. Эх Володя Володя, не палился бы ты так.

Ответить

Денис Ваймс

0

Так, падажи йобана
изображения и атрибутику используют для формирования негативного отношения к нацизму

А кто позитивно относился? 

Ответить

AZP

0

Дед давно на теме войны ёбнулся.

Ответить

мЕдь

0

Ждём. 

Ответить

Burakku Soru

0

Получается, автобиографию Муссолини и "Моим легионерам" Кодряну теперь не почитать?

Ответить

Папуша

–1

"Протоколы Эйхмана" теперь запрещены?

Ответить
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