Путин подписал закон о запрете демонстрировать изображения нацистов — такие материалы приравняли к экстремистским Статьи редакции
И запретил распространять нацистскую атрибутику.
Соответствующий документ 1 июля опубликовали на официальном портале правовой информации.
Действие закона не распространяется на случаи, когда:
- изображения и атрибутику используют для формирования негативного отношения к нацизму;
- нет признаков пропаганды или оправдания нацизма.
Согласно документу, экстремистскими считаются:
- труды руководителей национал-социалистической партии Германии и фашистской партии Италии;
- выступления и изображения руководителей организаций и движений, которые были признаны преступными Международным военным трибуналом (и тех, кто с ними сотрудничал);
- материалы, оправдывающие расовое превосходство, военные преступления и уничтожения групп по этническому, расовому, национальному либо религиозному признаку.
Законопроект о запрете демонстрации изображений нацистов внесли в Госдуму в ноябре 2020 года, в июне 2021 его одобрили. За публичный показ таких материалов будет грозить штраф от 1 до 3 тысяч рублей или арест до 15 суток для физлиц. Для юридических лиц штраф составит от 100 тысяч до миллиона рублей.
Автор законопроекта Елена Ямпольская заявляла, что поводом для подготовки документа стала продажа блузок с изображением Адольфа Гитлера и других военных преступников в магазинах. «Внезапно нынешней весной выявилось, что некоторые есть уроды, я иначе этих людей назвать не могу, которые выпускают одежду с изображениями Гитлера», — сообщала она.
Просторный ящик
Только вот закроют тебя за этот скрин
какой
Закон не имеет обратной силы. Пора бы уже знать.
Окружающий нос
ну это когда как, если *БК донатил то избираться нельзя если несколько лет назад было
Пора бы уже знать, что живем в России.
Не удалил пост — занимаешься распространением.
Важный Данила
Закон не имеет обратной силы. Пора бы уже знать.
Ты в курсе, что если что-то размещено в интернете, пусть даже и десять лет назад, то считается «продолжающимся преступлением»?
Дети, рождённые после 2021 года не будут знать как выглядит Гитлер
Заберите триколор у деда
материалы, оправдывающее расовое превосходство, военные преступления и уничтожения групп по этническому, расовому, национальному либо религиозному признаку.
Первый канал запретят, ура!
Окружающий нос
в годы ВОВ СССР воевал с <материал признан экстремистким> , которой руководил <материал признан экстремистким>. Союзниками были <материал признан экстремистким> и <материал признан экстремистким> . Война была примечательна такими страшными явлениями как <материал признан экстремистким>, <материал признан экстремистким>, <материал признан экстремистким> и <материал признан экстремистким>
Забыли кое-что:
Путин подписал закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне
Справедливо. Надеюсь речь конкретно про СССР и Германию, а не про коммунизм и фашизм в целом
Больше запретов, я хочу больше запретов под любым предлогом, еще больше, даааааааа, дайте ручку, дайте мне ручку! Дай...те... ручку! Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
Покажите мне свои секреты, дааа, ваши секреты хочу, покажите свой ватсап. телеграм, дааааааа, я хочу видеть ваши переписки, я хочу всех вас, дааааа, я хочу видеть вас улыбающимися в моей России, примите... мои ... законы ааааааааааааааааааааа, покажите мне Навального, покажите вебку из его камеры... о дааааа, даааааааааааааа, покажите мне народы России, дааааа пенсия 8.000 рублей, даааааа, плохие, плохие пенсионеры, получайте повышением возраста по лбу негодники... дааааа дааааа дааааайте ручку!
Это он ещё про Wolfenstein не знает.
нет признаков пропаганды или оправдания нацизма
но как мы знаем, под пропаганду может попасть вообще все что угодно
"Согласно документу, экстремистскими считаются:
выступления и изображения руководителей организаций и движений, которые были признаны преступными Международным военным трибуналом (и тех, кто с ними сотрудничал);"
а тогдашний главнокомандующий СССР разве не сотрудничал с тогдашним руководителем сс? Теперь Сталина тоже показывать низзя?
Если прочитать закон, то ничего для адекватного человека не изменилось
Жирный звук
А зачем его тогда подписали…
Чувствительный Петя
Мне лень читать, расскажи
Короче, если публикуешь херню или фото нациско фашистские - указывай, что это плохо, но только так или никак
Чувствительный
А если пишешь о том, как Германия, СССР и другие страны между собой делили сферы влияния на Европу, то это уже будет статья и приравнивание?
Пакт Молотова-Рибентропа- официальный документ
Знаю, что российский флаг использовался коллаборационистами. Запрещён ли он?
Изображение нельзя, но можно же словами:
Представьие картину: патриотический праздник на огромном стадионе, все трибуны заполнены людьми, их настроение приподнято, на стриженным газоне стоят в несколько рядов военные и держат высоко поднимающиеся флаги и вымпела. Светит солнце, а в центре поля стоит высокая трибуна, где усатый глава государства, в прошлом художник, жмёт руку и похлопывает по плечу низкорослого и лысенького так называемого "главу" другого государства, который в прошлом работал в КГБ. У обоих лица выражают подобострастие, а у окружающих - полный восторг. Кругом слышится на разных языках: "Да здравствует Победа!"
О них теперь будут предупреждать текстовым сообщением и затирать в фильмах как сигареты?
Внезапно нынешней весной выявилось, что некоторые есть уроды, я иначе этих людей назвать не могу, которые выпускают тупые законы
Просторный ящик
@Вахтёр оскорбления, почему он за прошлые ещё не в бане?
ты че сегодня в стукачи подался ?
Теперь в фильмах о войне фaшисты будут без опознавательных знатоков, прям как зелёные человечки в Крыму 2014. Эх Володя Володя, не палился бы ты так.
Так, падажи йобана
изображения и атрибутику используют для формирования негативного отношения к нацизму
А кто позитивно относился?
Получается, автобиографию Муссолини и "Моим легионерам" Кодряну теперь не почитать?