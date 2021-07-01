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Новости
Sasha Shambilova

Суд заблокировал «Глаз Бога» — но не популярный бот, а его клон Статьи редакции

К оригинальному проекту у суда нет претензий.

45 45 комментариев
2492 просмотров

Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора заблокировал телеграм-бот «Глаза Бога». Об этом сообщил сам регулятор. По мнению суда, сервис нарушает права граждан «посредством доступа неопределенного круга лиц к их персональным данным без их соответствующего согласия».

Но речь идёт не о популярном боте, а о его клоне. Адвокат Фёдор Сирош рассказал «МБХ медиа», что изначально Роскомнадзор подавал иск к администратору настоящего сервиса Евгению Антипову, но на суде регулятор уточнил: заблокировать просят другой «Глаз Бога».

Мы приходим в процесс, а там говорят, что это не наш бот. На заседании суда РКН сам приносит скриншоты, что этот бот не относится к ресурсу Антипова. Именно этот бот заблокирован. Никаких обязанностей и никакой ответственности к Антипову судебным решением не установлено.

Фёдор Сирош
адвокат

Пресс-служба суда подтвердила, что заблокировали другой бот.

9 марта Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать «Глаз бога» и других ботов, нарушающих законодательство о защите персональных данных. Для поиска владельцев ботов ведомство обратилось в правоохранительные органы. 12 марта Telegram заблокировал «Глаз бога», через час бот стал доступен по новому адресу.

7 апреля силовики пришли с обыском к администратору бота «Глаз бога». Каленик рассказывал, что обыск был связан с расследованием «противоправного форума DarkMoney» по делам о госизмене, нарушении неприкосновенности частной жизни и тайны переписки.

#новости #право

45 45 комментариев
14
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45 комментариев
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Ваня Погост

12

Следит за тобой.

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AZP

Ваня
1

Глаз деда

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Многолетний ключ

AZP
0

смотрит на твой шоколадный

Ответить

Владимир Климов

3

Суд заблокировал свой анус

Ответить

Владислав Васильев

Владимир
14

Но это оказался не он, а его клон

Ответить

Частый танк88

Владислав
0

Но это оказался @Aнус Роскомнадзора

Ответить

Финский нос

Владимир
3

главное твой на месте

Ответить

Владимир Климов

Финский
1

100500 клонов прикрывают его

Ответить

Финский нос

Владимир
1

Илюхера?

Ответить

Андрей Парусников

Владимир
–1

т.е. глаз бога это очень важный и полезный ресурс полностью отменяющий закон о частной жизни?

Ответить

Владимир Климов

Андрей
3

Задай этот вопрос государству, которое с радостью сливает все свои базы в том числе и этому боту.

Ответить

Дефицитный

Владимир
5

Хм, то есть, получается, государство и правда пытается заблокировать свой анус, через который сливает базы. 🤔

Ответить

Окружающий нос

3

имитация деятельности

Ответить

Окружающий нос

Окружающий
7

РКН , смотри : можно каждый месяц создавать этих клонов , потом закрывать и отчитываться о успешной работе на постоянной основе.

Ответить

Глухой пистолет

Окружающий
8

Но ведь реально вся история с оригинальным ботом очень мутная, и если они прост удалить не оригинал, а копию, то значит никаких претензий к боту, который знает все про каждого, нет. Что говорит о том, что бот скорее всего под властью силовиков

Ответить

Электронный

Глухой
2

Наверно та же история как с сервисом по поиску людейпо фоткам

Ответить

ouxen

Электро…
1

остались такие еще? те что знал не работают(

Ответить

Электронный

ouxen
0

Тоже не знаю новых рабочих(

Ответить

Стас Пупков

ouxen
0

findclone отлично работает

Ответить

Окружающий нос

Глухой
2

мутная и одновременно понятная. у нас в стране если кого то надо закрыть то это делается быстрее чем ты скажешь слово "конституция" . если кого то не надо закрывать , значит его не закроют

Ответить

Алексей Штейн

2

На 4-ом шаге регистрации надо свой номер дать. Никому не стремно вливать номер свой в базу? Тот же гетконтакт номера то сливает

Ответить

Промежуточный файл

Алексей
8

Стремно. Но ещё мне было стремно когда этот бот выдал в бесплатном поиске мой адрес прописки по номеру автомобиля. Вот это реально хуйня, к которой у меня есть вопросы

Ответить

Окружающий нос

Промежуточный
5

у тебя есть вопросы ?)

Ответить

Промежуточный

Окружаю…
3

Список источников: ДА ПРОСТО ВСЯ ХУЙНЯ ГДЕ ТЫ МОГ ЗАСВЕТИТЬСЯ

Мде. Хотел бы я верить в карму и что каждому слившему ту или иную базу это аукнется. Причем так чтобы он понял "это же я сливал тогда за какие-то копейки".
Ну помечтали, сняли розовые очки, выживаем дальше

Ответить

Окружающий нос

Промежу…
0

просто признай что всё обо всех можно узнать . что удешевляет твою конфидециальность . по сути , те же телефонные справочники советские с адресами и номерами всех живущих в твоем городе.
проблема в том что если такой инструмент по сути нужен был силовикам, а он теперь и простым смертным доступен. в том числе и преступникам.

Ответить

Промежуточный

Окружаю…
3

просто признай что всё обо всех можно узнать

А я и не спорил, просто раньше для получения такого рода инфы приходилось хоть немного напрягаться, покупать какие-то пробивы в даркнете и т.д.
а он теперь и простым смертным доступен

Вот это мне и не нравится, один запрос и какой-то отморозок знает о тебе столько же сколько и товарищ майор

Ответить

Алексей Штейн

Промежу…
0

Это ужасно - давать такой функционал всем людям

Ответить

Пожилой Слава

Окружаю…
0

нужен был силовикам, а он теперь и простым смертным доступен. в том числе и преступникам.

Как же хорошо, что в России силовики не совершают преступлений (а криминальные авторитеты не близки к власти).

Ответить

Алексей Штейн

Промежуточный
1

отличная монетизации на будущее - удалять данные за донат

Ответить

MEGAtraXXXer666

Алексей
1

Будет ещё одна база, желавших удалить свои данные за донат

Ответить

Электронный

Алексей
0

Вроде есть такое там уже

Ответить

Близкий ящик

Алексей
4

регистрируйся по номеру мамы!!

Ответить

Электронный Даниль

Близкий
5

И ничего не поменяется с адресом))

Ответить

Миша Копейкин

2

Вместо Правого глаза заблокировали Левый Глаз?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Миша
1

Шоколадный

Ответить

Владимир Климов

Небольшой
0

а у робатав есть такие глазки?

Ответить

Направленный Филипп

1

Приплыли,
вот это да, даже смешно

Ответить

Юный яд

1

не менял не блудил

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Идиоты 

Ответить

FOX

0

суд заблокировал другой бот, а как он блочит? обращается к дурову, он удаляет?

Ответить

ouxen

0

кто нить скиньте в лс ссыль на этого бота

Ответить

Окружающий нос

ouxen
0

у тебя какой браузер?

Ответить

ouxen

Окружающий
0

шта?

Ответить

Окружающий нос

ouxen
0

поисковик есть ? воспользуйся

Ответить

ouxen

Окружаю…
0

не помогает

Ответить
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