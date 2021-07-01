Суд заблокировал «Глаз Бога» — но не популярный бот, а его клон Статьи редакции
К оригинальному проекту у суда нет претензий.
Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора заблокировал телеграм-бот «Глаза Бога». Об этом сообщил сам регулятор. По мнению суда, сервис нарушает права граждан «посредством доступа неопределенного круга лиц к их персональным данным без их соответствующего согласия».
Но речь идёт не о популярном боте, а о его клоне. Адвокат Фёдор Сирош рассказал «МБХ медиа», что изначально Роскомнадзор подавал иск к администратору настоящего сервиса Евгению Антипову, но на суде регулятор уточнил: заблокировать просят другой «Глаз Бога».
Пресс-служба суда подтвердила, что заблокировали другой бот.
9 марта Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать «Глаз бога» и других ботов, нарушающих законодательство о защите персональных данных. Для поиска владельцев ботов ведомство обратилось в правоохранительные органы. 12 марта Telegram заблокировал «Глаз бога», через час бот стал доступен по новому адресу.
7 апреля силовики пришли с обыском к администратору бота «Глаз бога». Каленик рассказывал, что обыск был связан с расследованием «противоправного форума DarkMoney» по делам о госизмене, нарушении неприкосновенности частной жизни и тайны переписки.
Следит за тобой.
Суд заблокировал свой анус
Но это оказался не он, а его клон
главное твой на месте
100500 клонов прикрывают его
т.е. глаз бога это очень важный и полезный ресурс полностью отменяющий закон о частной жизни?
Задай этот вопрос государству, которое с радостью сливает все свои базы в том числе и этому боту.
Хм, то есть, получается, государство и правда пытается заблокировать свой анус, через который сливает базы. 🤔
Окружающий нос
РКН , смотри : можно каждый месяц создавать этих клонов , потом закрывать и отчитываться о успешной работе на постоянной основе.
Глухой пистолет
Но ведь реально вся история с оригинальным ботом очень мутная, и если они прост удалить не оригинал, а копию, то значит никаких претензий к боту, который знает все про каждого, нет. Что говорит о том, что бот скорее всего под властью силовиков
Электронный
Наверно та же история как с сервисом по поиску людейпо фоткам
Окружающий нос
мутная и одновременно понятная. у нас в стране если кого то надо закрыть то это делается быстрее чем ты скажешь слово "конституция" . если кого то не надо закрывать , значит его не закроют
На 4-ом шаге регистрации надо свой номер дать. Никому не стремно вливать номер свой в базу? Тот же гетконтакт номера то сливает
Промежуточный файл
Стремно. Но ещё мне было стремно когда этот бот выдал в бесплатном поиске мой адрес прописки по номеру автомобиля. Вот это реально хуйня, к которой у меня есть вопросы
Окружающий нос
у тебя есть вопросы ?)
Список источников: ДА ПРОСТО ВСЯ ХУЙНЯ ГДЕ ТЫ МОГ ЗАСВЕТИТЬСЯ
Мде. Хотел бы я верить в карму и что каждому слившему ту или иную базу это аукнется. Причем так чтобы он понял "это же я сливал тогда за какие-то копейки".
Ну помечтали, сняли розовые очки, выживаем дальше
Окружающий нос
просто признай что всё обо всех можно узнать . что удешевляет твою конфидециальность . по сути , те же телефонные справочники советские с адресами и номерами всех живущих в твоем городе.
проблема в том что если такой инструмент по сути нужен был силовикам, а он теперь и простым смертным доступен. в том числе и преступникам.
просто признай что всё обо всех можно узнать
А я и не спорил, просто раньше для получения такого рода инфы приходилось хоть немного напрягаться, покупать какие-то пробивы в даркнете и т.д.
а он теперь и простым смертным доступен
Вот это мне и не нравится, один запрос и какой-то отморозок знает о тебе столько же сколько и товарищ майор
Пожилой Слава
нужен был силовикам, а он теперь и простым смертным доступен. в том числе и преступникам.
Как же хорошо, что в России силовики не совершают преступлений (а криминальные авторитеты не близки к власти).
отличная монетизации на будущее - удалять данные за донат
Вместо Правого глаза заблокировали Левый Глаз?
Шоколадный