РБК: у сотрудников ФСБ и ФСО возникли трудности с получением QR-кодов для походов в кафе и рестораны Статьи редакции
Это может быть связано с тем, что не все ведомственные поликлиники связаны с системой ЕМИАС.
Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к ФСБ, и два источника, близких к ФСО.
Собеседник издания, близкий к силовым структурам, сообщил, что данные сотрудников этих ведомств не вносят в Единую медицинскую информационную автоматическую систему.
По данным источника РБК, близкого к московским властям, департамент здравоохранения получил несколько подобных обращений от силовиков. «У некоторых ведомственных поликлиник ФСБ до сих пор нет доступа к ЕМИАС», — сказал он.
QR-коды не могут получить сотрудники центрального аппарата этого ведомства, многим из-за этого приходится обращаться в обычные поликлиники по месту жительства, рассказал один из собеседников РБК. Такая же ситуация касается отдельных подразделений ФСО.
В ФСО создали оперативный штаб, который решает вопросы с созданием единой базы привившихся сотрудников. «Многие военнослужащие вакцинировались в местах, не имеющих отношения к ведомству, и теперь их надо внести в списки, которые ведёт служба», — рассказал источник РБК.
С 28 июня в московские кафе и рестораны пускают только привитых, переболевших или с отрицательным тестом на Covid-19. Проверяют это по QR-кодам, которые начали выдавать с 25 июня. Их должны сканировать сотрудники заведений — при наведении показываются последние цифры паспорта и ФИО в зашифрованном виде.
Окружающий нос
фу там эти простые
Почти уверен, что всякие творческие профессии с дмс так же к омс относятся
наверное, не знаю . был бы дмс - проверил бы . я считаю программирование творческой профессией, но вот хожу в обычную клинику и не рассыпаюсь, стою с бабушками в очереди
они говорят, - "граждане". и выражение лица соответствующее делают.
а один полицай в дежурке меня недавно назвал "уважаемый". и я сразу понял, что он имеет в виду.
Так у них же уже давно есть нужные пропуски, которыми они не стесняются пользоваться.
Распространяем личные данные работников силовых структур?
Ну здесь выложил ты, а не гугл. Я уже передал нотариально заверенный скриншот куда нужно
Окружающий нос
а у нотариуса было разрешение заверять данные силовиков ? надо бы проверить твоего нотариуса
Фактический
не пизди
Пусть штрихкоды на затылке набивают, хитманы ебаные.
Удалено
Многие военнослужащие вакцинировались в местах, не имеющих отношения к ведомству, и теперь их надо внести в списки, которые ведёт служба
Может кто объяснить, где они могли вакцинироваться так, что их не внесли в условный "общий список"?