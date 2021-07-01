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Новости
Ольга Щербинина

РБК: у сотрудников ФСБ и ФСО возникли трудности с получением QR-кодов для походов в кафе и рестораны Статьи редакции

Это может быть связано с тем, что не все ведомственные поликлиники связаны с системой ЕМИАС.

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Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к ФСБ, и два источника, близких к ФСО.

Собеседник издания, близкий к силовым структурам, сообщил, что данные сотрудников этих ведомств не вносят в Единую медицинскую информационную автоматическую систему.

По данным источника РБК, близкого к московским властям, департамент здравоохранения получил несколько подобных обращений от силовиков. «У некоторых ведомственных поликлиник ФСБ до сих пор нет доступа к ЕМИАС», — сказал он.

QR-коды не могут получить сотрудники центрального аппарата этого ведомства, многим из-за этого приходится обращаться в обычные поликлиники по месту жительства, рассказал один из собеседников РБК. Такая же ситуация касается отдельных подразделений ФСО.

В ФСО создали оперативный штаб, который решает вопросы с созданием единой базы привившихся сотрудников. «Многие военнослужащие вакцинировались в местах, не имеющих отношения к ведомству, и теперь их надо внести в списки, которые ведёт служба», — рассказал источник РБК.

С 28 июня в московские кафе и рестораны пускают только привитых, переболевших или с отрицательным тестом на Covid-19. Проверяют это по QR-кодам, которые начали выдавать с 25 июня. Их должны сканировать сотрудники заведений — при наведении показываются последние цифры паспорта и ФИО в зашифрованном виде.

Резонанс: Первый день работы QR-кодов в…
Пустые кафе, очереди перед заведениями, проблемы с сайтом Госуслуг и продажа поддельных кодов…
tjournal.ru

#новости

38 38 комментариев
10
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Парижский лолипоп

49

из-за этого приходится обращаться в обычные поликлиники по месту жительства

ебать несчастные неприкасаемые вынуждены сталкиваться с плебсом

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Окружающий нос

Парижский
8

фу там эти простые

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Леха

Окружающий
1

Почти уверен, что всякие творческие профессии с дмс так же к омс относятся 

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Окружающий нос

Леха
0

наверное, не знаю . был бы дмс - проверил бы . я считаю программирование творческой профессией, но вот хожу в обычную клинику и не рассыпаюсь, стою с бабушками в очереди

Ответить

Леха

Окружаю…
6

Недостаточно ты творческий программист, раз дмс не дали значит 

Ответить

Окружающий нос

Леха
0

нет это значит я просто работаю там где его не оформляют.

Ответить

Парижский

Леха
2

у меня дмс. такие же плебсы там

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eepk yh

Окружающий
1

они говорят, -  "граждане". и выражение лица соответствующее делают.
а один полицай в дежурке меня недавно назвал "уважаемый". и я сразу понял, что он имеет в виду.

Ответить

Парижский лолипоп

23

а чё, ксивы не хватает что ли

Ответить

Vedmed

Парижский
1

внезапно... нет

Ответить

Крепкий череп

Vedmed
2

Абидна, да!

Ответить

aliftin

13

Так у них же уже давно есть нужные пропуски, которыми они не стесняются пользоваться.

Ответить

Окружающий нос

aliftin
10

здравствуйте , я Косяк. ваш следователь

Ответить

Андрей Охапкин

aliftin
1

Распространяем личные данные работников силовых структур?

Ответить

aliftin

Андрей
1

Вторая картинка в Google. Можешь пойти и попросить его заблокировать. 

Ответить

Андрей Охапкин

aliftin
4

Ну здесь выложил ты, а не гугл. Я уже передал нотариально заверенный скриншот куда нужно

Ответить

Окружающий нос

Андрей
6

а у нотариуса было разрешение заверять данные силовиков ? надо бы проверить твоего нотариуса

Ответить

Фактический

Андрей
1

не пизди

Ответить

Андрей Охапкин

Фактиче…
0

Буду

Ответить

aliftin

Андрей
1

Делай как считаешь нужным, но если ко мне завтра нагрянут копы, то ты пидор. 

Ответить

Влад Романов

8

Ну блин, вся страна под них построена, а тут такой облом. Обидно, конечно

Ответить

Окружающий нос

7

их же вообще то кормить должны три раза в день и так

Ответить

Victor Ganin

5

Пусть штрихкоды на затылке набивают, хитманы ебаные.

Ответить

Леха

Victor
1

Набьют на бутылке)))0

Ответить

Направленный Филипп

5

короновирус - великий уравнитель (с)

Ответить

Sergey Kolomiychuk

5

А потом базы утекут в очередной раз и все ФСО/ФСБ как на ладони

Ответить

Заслуженный браслет

2

Ну ладно, пускай друг у друга отсосут, вместо кафешки.

Ответить

Rond

Заслуженный
3

Гойда

Ответить

некипишуй

3

системные проблемы требуют системных решений

но мы так не умеем

Ответить

Кирилл Вселенский

1

Удалено

Ответить

Кирилл Вселенский

Кирилл
1

Те

Ответить

Финский нос

Кирилл
1

рминальная стадия шизофрении

Ответить

pashazaur

1

 Многие военнослужащие вакцинировались в местах, не имеющих отношения к ведомству, и теперь их надо внести в списки, которые ведёт служба

Может кто объяснить, где они могли вакцинироваться так, что их не внесли в условный "общий список"?

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Парижский лолипоп

pashazaur
1

на работе?

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Крепкий череп

1
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Саратовский бокал

1

Скоро обыск в офисе ЕМИАС? Думаю, это должно решить проблему. Обычно ведь решает.

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Небольшой жёлтый робат

0

Лол

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Сергей Ахрем

0

ща возбудят дело на qr-коды по экстремизму ,распетляют в общем ситуацию

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