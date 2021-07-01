Основатель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов ушёл с поста ректора. Он возглавлял вуз 28 лет Статьи редакции
Он перейдёт на должность научного руководителя университета.
На посту научного руководителя Ярослав Кузьминов сменит бывшего министра экономики 87-летнего Евгения Ясина, который попросил снять его с должности по состоянию здоровья. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя вуза и источник, близкий к университету.
Высшую школу экономики в 1992 году создали несколько преподавателей экономики МГУ: Револьд Энтов, Рустем Нуреев, Олег Ананьев, экс-министр экономики Евгений Ясин и Ярослав Кузьминов, ставший самым молодым ректором федерального вуза в стране.
Сейчас ему 64 года, дольше Кузьминова должности ректоров вузов занимают только Виктор Садовничий из МГУ и Анатолий Торкунов из МГИМО. Они находятся на руководящих постах также с 1992 года.
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Кажется вот он секрет галочки на тж
Щас отменим тебя ставь лайк
ВШЭ это когда ты девчонка, а твой отец платит 800 тысяч в год за твое экономическое образование, которое тебе дают иностранные учителя сразу на английском. потом ты получаешь диплом. но тебе не нужно это образование и работа эта, потому что твой отец может платить по 800 тыщ в год за образование, алоо, зачем тебе работать
У меня есть один знакомый, которому по наследству досталось очень дохуя недвиги и прочего такого, что приносит ему очень очень хорошо денег за его ничегонеделание
Он ходит на работку (хоть и лайтовую) с весьма средней зп чтобы просто чем-то себя занять. И ему норм
Парижский лолипоп
хочу, чтобы мой сын был таким
Близкий ящик
если человеку с деньгами нечем себя занять и он идет на типичную работку, то он жалок))
если, конечно, это не работа мечты
Он перейдёт на должность научного руководителя университета.
Будет помогать универу писать диплом
Анатолий Торкунов из МГИМО
Редактор линейки учебников истории России от "Просвещения".