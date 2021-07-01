Он перейдёт на должность научного руководителя университета.

Фото Высшей школы экономики

На посту научного руководителя Ярослав Кузьминов сменит бывшего министра экономики 87-летнего Евгения Ясина, который попросил снять его с должности по состоянию здоровья. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя вуза и источник, близкий к университету.

Высшую школу экономики в 1992 году создали несколько преподавателей экономики МГУ: Револьд Энтов, Рустем Нуреев, Олег Ананьев, экс-министр экономики Евгений Ясин и Ярослав Кузьминов, ставший самым молодым ректором федерального вуза в стране.

Сейчас ему 64 года, дольше Кузьминова должности ректоров вузов занимают только Виктор Садовничий из МГУ и Анатолий Торкунов из МГИМО. Они находятся на руководящих постах также с 1992 года.

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