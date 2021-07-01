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Sasha Shambilova

Основатель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов ушёл с поста ректора. Он возглавлял вуз 28 лет Статьи редакции

Он перейдёт на должность научного руководителя университета.

Фото Высшей школы экономики

На посту научного руководителя Ярослав Кузьминов сменит бывшего министра экономики 87-летнего Евгения Ясина, который попросил снять его с должности по состоянию здоровья. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя вуза и источник, близкий к университету.

Высшую школу экономики в 1992 году создали несколько преподавателей экономики МГУ: Револьд Энтов, Рустем Нуреев, Олег Ананьев, экс-министр экономики Евгений Ясин и Ярослав Кузьминов, ставший самым молодым ректором федерального вуза в стране.

Сейчас ему 64 года, дольше Кузьминова должности ректоров вузов занимают только Виктор Садовничий из МГУ и Анатолий Торкунов из МГИМО. Они находятся на руководящих постах также с 1992 года.

#новости

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Восточный Слава

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Ну ладно. А я сижу ковыряю в носу в автосервисе. Жду диагностику. Ещё сегодня панкейки с утра поел. С кленовым соусом. Вкусно. Рецепт в личном блоге. Репост в Кухню плиз.

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Электронный Даниль

Восточный
4

Автосервис 

Рецепты 

Кажется вот он секрет галочки на тж 

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Восточный Слава

Электронный
4

Бля. Олег, прости, я случайно раскололся

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Бетонный холод

3

Зачем дизлайкаете? Я по инерции поставил

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Артём Мазанов

Бетонный
4

Щас отменим тебя ставь лайк 

Ответить

Бетонный холод

Артём
1

Поставил извини

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Парижский лолипоп

3

ВШЭ это когда ты девчонка, а твой отец платит 800 тысяч в год за твое экономическое образование, которое тебе дают иностранные учителя сразу на английском. потом ты получаешь диплом. но тебе не нужно это образование и работа эта, потому что твой отец может платить по 800 тыщ в год за образование, алоо, зачем тебе работать

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Упоротый Голубь

Парижский
1

У меня есть один знакомый, которому по наследству досталось очень дохуя недвиги и прочего такого, что приносит ему очень очень хорошо денег за его ничегонеделание

Он ходит на работку (хоть и лайтовую) с весьма средней зп чтобы просто чем-то себя занять. И ему норм 

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Парижский лолипоп

Упоротый
2

хочу, чтобы мой сын был таким

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Парижский

Парижск…
2

мне уже не светит(

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Окружающий нос

Упоротый
0

Значит ответственный чувак и помнит каково было до наследства

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Близкий ящик

Упоротый
0

если человеку с деньгами нечем себя занять и он идет на типичную работку, то он жалок))

если, конечно, это не работа мечты

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Глухой пистолет

Парижский
0

Зачем ВШЭ когда есть МГУ?

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Сплошной звук

2

Ебать инфоповод

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Электронный Даниль

0

Список не поступивших?

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Электронный Даниль

Электронный
4

А все Дитковский поступил, красавчик как обычно

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Илья Гераськин

0

Он перейдёт на должность научного руководителя университета.

Будет помогать универу писать диплом

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Окружающий нос

0

Вести московской элитной шараги

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Священный бокал

0

Интересно какого из охранников Путина посадят на вакантное место... 

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Alexei Kuksin

0

Анатолий Торкунов из МГИМО

Редактор линейки учебников истории России от "Просвещения". 

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Структурный танк88

0

Еще занимательный факт: Эльвира Набиуллина его жена

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