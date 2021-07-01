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Новости
Ольга Щербинина

«Семья — не столько родство по крови или штамп в паспорте»: «ВкусВилл» в рекламе показал ЛГБТ-пару Статьи редакции

Из-за этого материалу пришлось присвоить рейтинг 18+.

146 146 комментариев
3968 просмотров
Ксюша, Алина, Юма и Мила Фото «ВкусВилл»

Сеть магазинов «ВкусВилл» пообщалась со своими покупателями и выпустила материал «Рецепты семейного счастья». Среди его героев — многодетная семья, семейная пара, девушка с собакой, женщина с двумя дочерьми.

Но внимание пользователей соцсетей привлекла ещё одна семья. Она состоит из «матриарха» Юмы, сестёр Милы и Алины, а также невесты последней Ксюши.

Семья — не столько родство по крови или штамп в паспорте. Семья это любящие нас люди. Те, кто всегда могут поддержать и прикрыть. Люди, с которыми мы вместе идём по жизни. И любые изменения в их судьбе напрямую затрагивают нас.

из инстаграма «ВкусВилла»

Из-за присутствия однополой пары тексту, согласно требованиям статьи 6.21 КоАП РФ, пришлось присвоить рейтинг 18+. «Мы считаем, что не рассказать о реальных семьях наших покупателей будет лицемерием», — отметили в компании. Там посоветовали взвесить все «за» и «против», прежде чем читать репортаж.

Женщины рассказали, что все они придерживаются веганства, сортируют мусор и выступают за Fair Trade, то есть тщательно относятся к тому, насколько этично производство конкретного продукта.

В соцсетях «ВкусВилл» похвалили за смелость и поблагодарили за борьбу с гомофобией.

Гаррет @chromedcrusader
Я всегда говорил, что у ВкусВилла самые лучшие яйца. Теперь буду говорить, что еще и самые большие.

https://www.instagram.com/p/CQvVQGdDIWz/?utm_medium=copy_link https://t.co/JbOuoKlG08
Stas Pogorsky @StasPogorsky
Офигеть, @we_are_vkusvill опубликовали пост про семьи, в котором есть квир-репрезентация!

Наконец-то повод ПОРАДОВАТЬСЯ, что поддерживаю рублем компанию, а не наоборот.

💕♥💖💙 https://t.co/KQZurIqwUt
софула @noxyunocytu
ааа, какие вкусвилл крутые! https://t.co/2dPMTsZrvL
фло ренс ☾ @florensunstone
вот ЭТО я понимаю – поддержка и репрезентация. вкусвилл делает то, что ссутся делать многие и поступает по совести.
не зря я люблю их еду.
не зря. https://twitter.com/chromedcrusader/status/1410556872160071680
gojo apologist @fearthevaults
вкусвилл сделал для лгбт сообщества больше чем сериал про локи вот это да

#новости #маркетинг

146 146 комментариев
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146 комментариев
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Слышный Петя

59

многодетная семья, семейная пара, девушка с собакой, женщина с двумя дочерьми

Быт одиноких мужиков никому не интересен)
Антон, 28 лет. Любимый продукт: майонез.

Ответить

мЕдь

Слышный
14

Рецептик тебе нашёл.

Ответить

Слышный Петя

мЕдь
1

Потрясающе

Ответить

Шумный корабль

Слышный
2

Привет, как дела?

Ответить

Слышный Петя

Шумный
0

Привет, хорошо. У тебя как? Когда в гости зайдёшь?

Ответить

Шумный корабль

Слышный
3

А ты точно тжшник?

Ответить

Слышный Петя

Шумный
2

Фу, ты девка

Ответить

Шумный корабль

Слышный
3

Там под юбкой хуй, успокойся

Ответить

Денис Ваймс

Слышный
1

СКИТ - на кухне фаворит

Ответить

AZP

Слышный
0

Замороженные пельмени 

Ответить

Отвратительный жар

39

все они придерживаются веганства, сортируют мусор и выступают за Fair Trade

Ясно.

Ответить

Нормальный цветок

Отвратительный
9

Логично, вся реклама ВкусВилла и рассчитана на людей, которые поддерживают все это полностью или частично ) Другие возьмут подешевле в Пятерочке

Ответить

Нормальный цветок

Нормальный
6

Да че вы все минусите, я же не говорю что это плохо. Я тоже сортирую мусор и покупаю еду во ВкусВилле, в чем проблема?
Это просто наблюдение - у ВкусВилла в рекламе много говорится об экологии, этичности производства и таком подобном. И там действительно выше цены, чем во многих других сетевых супермаркетах типа той же Пятерочки. Вот кто готов платить за это, тот и платит.

Ответить

Задумчивой Кот

Нормаль…
3

Да просто барнаул лютует, не обращай внимание бро) 

Ответить

Андрей Охапкин

Отвратительный
0

Ещё и фриганы, наверное

Ответить

Жирный звук

Андрей
17
Ответить

Alex P

Жирный
27
Ответить

Alex P

Alex
0

Сорян уже где то юзали сегодня, но он слишком охуенен

Ответить

Отвратительный

Жирный
4

Я С Н О

Ответить

Денис Ваймс

Жирный
0

Квир-психологиня это?

Ответить

Иван Грозный

Денис
0

это как стол-книга

Ответить

Денис Ваймс

Иван
0
Ответить

К X

Отвратительный
–1

Ясно что?

Ответить

Денис Лапин

–24

будет причина отказаться

Ответить

Окружающий нос

Денис
72

для тебя пятерочка выпустила специальный каталог просрочек

Ответить

Денис Лапин

Окружающий
–5

порвашка прибежал

Ответить

Финский нос

Денис
34

так зашейся, кто тебе мешает

Ответить

Madao

Финский
1

Вероятно, у него руки растут из того места, которым он обычно думает. 

Ответить

Рыжий

Окружающий
3

Пятерочка выручает!

Ответить

Alexander Sh

Денис
21

А у кого-то будет причина лишний раз зайти. И что-то мне подсказывает, что средний чек тех, кто решит зайти, будет выше твоего. 

Ответить

Андрей Охапкин

Alexander
5

Почему?

Ответить

Alexander Sh

Андрей
28

Потому что доброжелательность и человеческая теплота чаще коррелирует с высоким эмоциональным интеллектом. А он, в свою очередь, связан с умением выстраивать связи. А они — с более высоким доходом. А доход  — со средним чеком.

Ответить

Глухой пистолет

Alexand…
7

Потому что доброжелательность и человеческая теплота чаще коррелирует с высоким эмоциональным интеллектом. А он, в свою очередь, связан с умением выстраивать связи. А они — с более высоким доходом.

Генералы ФСБ, Усманов, Дерипаска, Ткачев передают привет.
Доброжелательность у людей с высоким доходом стоит на втором-третьем месте, а на первом стоит холодный расчет

Ответить

Alexander Sh

Глухой
6

Конечно это не единственно работающее правило. К тому же я уверен, что Усманов, Ткачев и ко для своих прекрасные люди, умеющие находить друг с другом общий язык. 

Ответить

Глухой пистолет

Alexand…
8

Для своих возможно, но говорить, что добрые люди добиваются высот это неправда, которую прививают нам в детстве. Ведь большая часть успешных людей шли по головам, экономили на работниках, вели себя по хамски по отношению к нижестоящим. Поэтому я выражаю несогласие с вашим мнением в этом плане.

Ответить

Alexander

Глухой
2

Нигде не писал про добрых людей. Более того, так называемая доброта зачастую — это просто прикрытие для слабости. Мол, ах, я бы да бы, но я ж добрый(-ая), а они злые, вот я и не хочу с ними связываться.
Доброта, настоящая доброта — это редкость. И это трудно.
Ну а я лишь выразил точку зрения, что доброжелательность и теплота, в противовес злобе и токсичности, более эффективная стратегия. 

Ответить

Рыжий

Alexand…
1

Выстраивать связи для выгоды и одобрять ЛГБТ все же разные вещи

Ответить

Alexander Sh

Рыжий
1

Ну это не одобрение, а принятие. Есть и такие люди, и им так хорошо. Принимать других вообще пиздец как сложно. Не просто мимопроходить, а вот принимать, взаимодействовать, связи выстраивать, дружить. 

Ответить

Рыжий

Alexand…
0

 Принимать других вообще пиздец как сложно

Да ну, или мы о разном говорим или ты сгущаешь краски. Зачем тебе принимать человека, с которым у тебя отношения на договоренностях и договорах? Ты просто пропускаешь то, что в тебе в нем не нравится и работаешь с ним.
Принятие это больше про дружбу

Ответить

Alexander

Рыжий
1

Бизнес без добрых отношений быстро кончится. Бизнес — это про и умение не драть партнера в жопу за каждый проеб в том числе (учитывая, что он не распездол обычно). В бизнесе же много зависит от отношений. 

Ответить

Диванный

Alexand…
1

Свежо предание, а верится с трудом.

Ответить

Окружающий нос

Андрей
1

потому что этот аккаунт денис лапин дегродский и постоянно приходит набрасывать где лгбт или украина. ему больше ничего не интересно , хлебом не корми , дай хохлов или лгбтшников пообсирать. он мне напоминает нашего старого знакомого a big purple banana .
хуево когда не заходил во вкусвилл никогда , да еще и придется отказаться

Ответить

Романелло Кивогенс

Alexander
0

Самое смешно, что туда как раз заходить смысла мало. Гораздо удобнее заказать доставку на дом через приложение. Тем более, что промокоды каждый день практически на Пеппере публикуют (а если заказываешь через Али-экспресс, то скидки ещё больше).

Ответить

Alexander Sh

Романел…
0

Ну если рядом с домом — то удобно. И к тому же там в некоторых точках есть аппараты по выдавливанию сока из апельсинок. 

Ответить

solawind

Романел…
0

так у них в москве прикол в том что у них минимагазинчики в жилой застройке, как раз удобно у дома купить.

Ответить

Романелло

solawind
0

Лично мне далековато от них продукты нести. Вдобавок промо-код в магазине не используешь, если не ошибаюсь.

Да и раньше ещё куда ни шло, но сейчас в маске неудобно ходить по магазину. К тому же после долгих месяцев, на протяжении которых я заказывал продукты домой, меня начали раздражать другие люди, которые частенько мешают подойти и выбрать нужный продукт. А если они ещё и с капризными детьми... )

Ответить

solawind

Романел…
0

так у них в москве прикол в том что у них минимагазинчики в жилой застройке, как раз удобно у дома купить.

Ответить

Roman Sapon

–8

Нет уж, понятие "Семья" не подменить, это исключительно женщина и мужчина!  

Ответить

Alexander Sh

Roman
44

В РФ это зачастую женщина и дети. Привет. 

Ответить

Задумчивой Кот

Alexander
1

Бабушку забыл 

Ответить

Атомный Денис

Roman
8
Ответить

Окружающий нос

Roman
6

шведская семья передает привет

Ответить

Roman Sapon

Окружающий
3

передаю им спокойной ночи

Ответить

Sergiy Sev

Roman
4

Потому тебя бабушка одна вырастила?

Ответить

Скрытый хот-дог

Roman
0

Есть сетевуха 7Я кстати, вот бы от них такую рекламу

Ответить

Тайлер Лысогон

Скрытый
2

Закрылись они нахер пару лет назад

Ответить

Tomadeira 812

13

ЛГБТ пропаганда не о правах людей, а лишь о деньгах. Корпорациям плевать на всё что угодно, они экономят на переработке отходов, платят копеечную зарплату и прибегают к труду людей из стран третьего мира... И тут вдруг им стало жалко представителей меньшинства? Ничего не делается просто так. Российские компании тоже приходят к этому, ВкусВилл получил хороший пиар, в том числе и негативный. 

Ответить

Миша Копейкин

Tomadeira
5

Какой примитивный у тебя взгляд на мир. Всех одним цветом, жирными мазками.

Ответить

Рыжий

Миша
5

Так все правильно сказал. Бизнес всегда за деньги. Если он делает вид, что он не за деньги - значит, эта стратегия принесет им деньги

Ответить

Диванный Аналитик

Миша
1

Корпорациям плевать на всё что угодно, они экономят на переработке отходов, платят копеечную зарплату и прибегают к труду людей из стран третьего мира...

И в чём он не прав?

Ответить

Vladimir Ignatov

Диванный
3

прибегают к труду людей из стран третьего мира

О ужас. Кто этим скотам-унтерменшам работу дал? Наказать! Запретить!
<сарказм / — пояснение для особо умных тжшников>

Ответить

Диванный

Vladimir
0

работу дал

Ага, работу завезли, а приличный ТК не завезли. Без кнута государства хуй тебе, а не нормальные условия труда.
Если говорить про экстремальный пример — вбей в гугл(ах, ирония) Конго кобальт дети.

Ответить

Madao

Tomadeira
2

Ну, вообще это правда. Но лучше уж реклама с репрезентацией меньшинств, чем без. Но офк это лицемерие. 

Ответить

Dizzy Dizz

Tomadeira
0

Бля. Ну вот с чего ты взял, что у них пиарщик и зам ген.дира не два бородатых чувака, которые по вечерам ходят под ручку, а эта компания не их отчаянный крик души к обществу?!? Вот откуда ты это взял???

Ответить

AttentiveMilk

Dizzy
0

Oh, honey....

Ответить

Сергей Анонимович

–5

Сомнительно, что лгбт тусовка покупает еду во вкусвиле, они обычно или веганы или нищуки что ходят в пятёрочку. Обычный посетитель вкусвила это люди за 25

Ответить

Парижский лолипоп

Сергей
23

они обычно или веганы или нищуки

интересное наблюдение, наверняка, подкреплено фактами

Ответить

Задумчивой Кот

Парижский
1

Его бойфренд веган и постоянно денег у него просит. 

Ответить

Классический Либерал

Сергей
15

Как представитель этого самого ну вы поняли, хочу сказать:
они обычно веганы

Че блять? Ни одного не знаю
обычный посетитель вкусвила это люди за 25

А представителей лгбт не бывает за 25 лет чтоли? Аххахахахах

Ответить

Сергей Анонимович

Классический
–5

Так ведь реклама сделана для хайпа 16-21 твитерских лгбт, люди постарше там не сидят и им все равно как-то есть ли репрезентация в рекламе

Ответить

Комплексный дым

Сергей
7

Интересное наблюдение, которое ты можешь подтвердить, конечно же, фактами, да?

Ответить

Сергей

Комплек…
–5

Конечно, общался со знакомыми геями в Европе, все адекватные геи ненавидят гей парады и на них не ходят

Ответить

Комплексный дым

Сергей
8

Рад за них, но не будем съезжать с темы и вернемся к предыдущему твоему комменту. Пруфы, как говорится, будут?

Ответить

Сергей

Комплек…
–5

Старшее лгбт поколение не сидит в твиторах, не рвется по каждому поводу и не ищет на что обидеться. Они просто живут своей жизнью 

Ответить

Комплексны

Сергей
6

Рад за них, но не будем съезжать с темы и вернемся к позапредыдущему твоему комменту. Пруфы, как говорится, будут?

Ответить

Сергей

Комплек…
0

Что ты заладил пруфы да пруфы, пластинку уже смени

Ответить

Миша Копейкин

Сергей
0

 все адекватные геи ненавидят гей парады и на них не ходят

Адекватность на основании каких критериев им была присвоена? На основании соответствия твоим убеждениям, одно из которых - не ходить на гей-парады?

Ответить

Сергей

Миша
–2

Не танцуют в трусах на улицах с детьми, не фистят в жопу друг друга в публичных местах, не орут как их все обижают 

Ответить

Alexander Sh

Сергей
3

Ничего подобного. Я вот ни разу не ЛГБТ, то против всей этой подковерной ненависти и фоновой недоброжелательности. «ВкусВилл» красавцы (хотя название у них так себе) 

Ответить

Парижский лолипоп

Сергей
5

они обычно или веганы

чем же не подходит вкусвил?

Ответить

Сергей Анонимович

Парижский
0

Тем что лгбт веганы с баблом тусуются и закупаются в Джаганате

Ответить

Парижский

Сергей
5

ну да, ведь лгбт-веганы это 5 человек на страну и джаганат открыт в каждом районе

Ответить

Отвратительный жар

Сергей
2

Ты в глаза ебешься милый человек? Или дальше заголовка не читал.
все они придерживаются веганства, сортируют мусор и выступают за Fair Trade

Ответить

Ilya Raketa

8

Партнерка??? Партнёрши им уже недостаточно? Не понимаю я этого, честно

Ответить

Трансгендолёт

Ilya
4

А психологиня не смутила?)

Ответить

Трансгендолёт

Трансгендолёт
4

Фаирфокс курируют сексисты и шовинисты! Доколе?

Ответить

Madao

Трансге…
1

О нет, хром курируют хейтеры фаирфокса! Доколе? 

Ответить

Ilya Raketa

Трансгендолёт
0

Да этого я уже насмотрелся.

Ответить

Андрей Охапкин

Ilya
0

Суфикс "ша" придумали мужчины и сексисты

Ответить

Андрей Охапкин

8

В соцсетях «ВкусВилл» похвалили за смелость и поблагодарили за борьбу с гомофобией.

Ого, как круто! И не было ни одного комментария от всяких там гомофобов и сексистов? Удивительно! 

Ответить

мЕдь

Андрей
4

Просто Оля в таких вопросах давно не претендует на объективность. ВкусВилл не сделади ничего плохого, но понятно, что отрицательная реакция есть и она должна быть представлена, иначе зачем это всё.

Ответить

Андрей Охапкин

мЕдь
1

Понятно, опять пропаганда))) 

Ответить

Комментарий удален

Многолетний ключ

6

ладно

Ответить

Doktor Streyndzhlav

6

Статья написана так, будто Вкусвилл выпустил вот такую рекламу И СМОТРИТЕ ВСЕМ-ВСЕМ В ТВИТОРЕ ЭТО ПОНРАВИЛОСЬ НЕТ НУ КАКИЕ МОЛОДЦЫ. 
Как новости по первому каналу посмотрел, спасибо!

Ответить

Окружающий нос

4

если бы мне не сказали что это имеет отношение к лгбт, я бы подумал что это просто мать и три дочери

Ответить

Рыжий

Окружающий
7

Которые не следят за волосами и кожей

Ответить

Задумчивой Кот

Окружающий
1

К слову про традиционные однополые российские
 семьи

Ответить

Небольшой жёлтый робат

3

Родство по жопе

Ответить

Степан Бальмонд

3

Вкусвилл — огромные молодцы! И сделано с точки зрения закона максимально корректно, к ним нельзя прикопаться, но свою позицию они обозначили и поддержку дали — и обязательно получат ее в ответ 🤍 очень круто видеть, что российские компании все чаще поддерживают ЛГБТ-людей. 

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Степан
–2

Ещё бы такая реклама была ориентирована на платёжеспособную аудиторию, мда

Ответить

Степан Анейчик

3

Это, конечно, хорошо, но в рекламе по-прежнему одни русские. 

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Степан
0

Это наци-ЛГБТ, не нагнетай 

Ответить

Рыжий

Степан
0

Ты посмотри на эти лица. Где ты там русских видишь 

Ответить

Имя И Фамилия

3

Почему это важно? Или это джинса?

Ответить

Мясной паркур

2

Такой рекламой сами же говорят о том что «они другие, но тоже с нами». По идее представители данных сообществ должны быть против такого разделения.

Ответить

Антон Пострунин

Мясной
1

Где они такое говорят? Значит ли это, что постом про матерь одиночку или девушку с собакой они тоже говорят что они другие?

Ответить

Мясной паркур

2

В эпоху развития доставки особенно важно подчеркнуть такие семьи. Зачем вообще нужна аббревиатура ЛГБТ? Почему например семьи с двумя детьми не объединяются в сообщества? Хотя к чему эти вопросы, все итак понятно.

Ответить

Романелло Кивогенс

1

Мде, зря "Вкусвилл" это затеял. Лояльности ему это прибавит не сильно. Зато вскоре, как пить дать, возбудится куча государственников. Их ведь хлебом (а в данном случае также питой, кутабами и кесадильей) не корми - дай поставить на место зарвавшихся торгашей, которые наши берёзовые скрепы шатают. 

Ответить

Окружающий нос

Романелло
0

а я думаю государственники вообще не заметят это. потому что про скрепы они нам специально с трибун рассказывают чтобы инфоповоды давать. а если там хорошие продукты и поменьше плебса - то как нибудь потерпят

Ответить

Комплексный дым

Окружающий
0

Подожди час

Ответить

Окружающий нос

Комплек…
0

депутаты на каникулах. до сентября уже бугуртить не будут

Ответить

Задумчивой Кот

Окружаю…
0

Найдется долбаеб рангом пониже, который захочет выслужится, их у нас целые армии 

Ответить

Юный яд

1

удивительно как это дорогие соотечественники еще не налетели, у них там премодерация штоль

Ответить

Юный яд

Юный
1

а впрочем вот они дорогуши, прям здесь в комментариях

Ответить

asbo

0

Молочные продукты вкусные там, 9/10
Готовая жратва что-то мне не понравилась, сэндвичи делают из круассанов эээ...3/10
Мясо норм, покупал большие куски курицы там (ну типа всё, кроме головы.). Из костей делал офигенный суп.
Овощи-фрукты те же самые что в пятерочке.
Пельмени из щуки на вкус как бумага 0/10 я не понял прикола.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

asbo
3

Спасибо за отзыв! Вы от квир- общественности?

Ответить

asbo

Doktor
0

Нет 

Ответить

Doktor

asbo
0

А. А зачем пишешь тогда про их продукты тут?

Ответить

asbo

Doktor
0

А зачем они делают сэндвичи из круассанов? А обычных сэндвичей я там не находил

Ответить

Богдан Мамаев

asbo
0

Да много где делают, не только во вкусвиле

Ответить

AZP

Doktor
0

От сквирт-общественности

Ответить

Владимир Филатов

1

Из-за этого материалу пришлось присвоить рейтинг 18+.

Россия!

Ответить

Иван Клюхин

1

состоит из «матриарха» Юмы, сестёр Милы и Алины, а также невесты последней Ксюши.

Всё, кроме крайней справа, так херово выглядят, что я так и не понял, кто у них "мать семейства", а кто "дочки"(?)

Ответить

Антон Пострунин

Иван
0

*так хорошо
ИМХО, они реально все на 25-35 выглядят. 

Ответить

Иван Клюхин

Антон
0

Хорошо, пусть будет "так одинаково немолодо выглядят"

Ответить

Антон Пострунин

1

Там твиттеряне радуются квирам. А кто из них квиры? Или я чего-то не понимаю?

Ответить

Semen Semenov

0

И что? Рассказали и рассказали, новость про сосиску

Ответить

Коровка говорит мууу

0

и вообще семья - это сок

Ответить

Evy Liev

0

А еще Вкусвилл проплатил TJournal за рекламу, это очевидно по тому как тут форсят новости про эту контору. Так же еще с несколькими брендами.

Ответить

Антон Пострунин

Evy
0

Может потому что просто эти бренды генерируют поводы для новостей?

Ответить

Комплексный дым

–1

Какая же вкусвиллу пизда

Ответить

Андрей Галицкий

Комплексный
0

Ответить

Владимир Филатов

0

Они сёстры?

Ответить

Антон Пострунин

Владимир
0

Мать, две дочери, и партнерша одной из дочерей. 

Ответить

Шумный корабль

0

Опять ебучие феминистки

Ответить

Yuri Polu

0

Для чего маркетологи это делают?

Ответить

Комплексный дым

Yuri
0

Look we're woke!

Ответить

Денис Ваймс

0

Так падажи йобана
«ВкусВилл» в рекламе показал ЛГБТ-пару

Ответить

Денис Ваймс

Денис
0

Серьга в виде киви

Ответить

Денис Ваймс

Денис
0

И такой причесон наверн по стандарту ВкусВилл
Удобно наверн

Ответить

Денис Ваймс

Денис
0
Ответить

AZP

0

Хотел написать, что буду теперь ходить только к ним, но не буду, потому что пиздец далеко и пишут, что там дорого.
Но смело. В стране со столь диким законами.

Ответить

Evy Liev

0

Кстати во вкусвилле какое-то то ли поддельное молоко продают то ли просто говеное. Если их молоко нагреть, оно разделяется на нечто белое и какую-то мерзкую зеленовато-прозрачную субстанцию. Ни у одного другого производителя такого не встречал

Ответить