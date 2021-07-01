«Семья — не столько родство по крови или штамп в паспорте»: «ВкусВилл» в рекламе показал ЛГБТ-пару Статьи редакции
Из-за этого материалу пришлось присвоить рейтинг 18+.
Сеть магазинов «ВкусВилл» пообщалась со своими покупателями и выпустила материал «Рецепты семейного счастья». Среди его героев — многодетная семья, семейная пара, девушка с собакой, женщина с двумя дочерьми.
Но внимание пользователей соцсетей привлекла ещё одна семья. Она состоит из «матриарха» Юмы, сестёр Милы и Алины, а также невесты последней Ксюши.
Из-за присутствия однополой пары тексту, согласно требованиям статьи 6.21 КоАП РФ, пришлось присвоить рейтинг 18+. «Мы считаем, что не рассказать о реальных семьях наших покупателей будет лицемерием», — отметили в компании. Там посоветовали взвесить все «за» и «против», прежде чем читать репортаж.
Женщины рассказали, что все они придерживаются веганства, сортируют мусор и выступают за Fair Trade, то есть тщательно относятся к тому, насколько этично производство конкретного продукта.
В соцсетях «ВкусВилл» похвалили за смелость и поблагодарили за борьбу с гомофобией.
Привет, как дела?
Нормальный цветок
Логично, вся реклама ВкусВилла и рассчитана на людей, которые поддерживают все это полностью или частично ) Другие возьмут подешевле в Пятерочке
Нормальный цветок
Да че вы все минусите, я же не говорю что это плохо. Я тоже сортирую мусор и покупаю еду во ВкусВилле, в чем проблема?
Это просто наблюдение - у ВкусВилла в рекламе много говорится об экологии, этичности производства и таком подобном. И там действительно выше цены, чем во многих других сетевых супермаркетах типа той же Пятерочки. Вот кто готов платить за это, тот и платит.
Ещё и фриганы, наверное
Жирный звук
Квир-психологиня это?
будет причина отказаться
Окружающий нос
для тебя пятерочка выпустила специальный каталог просрочек
порвашка прибежал
А у кого-то будет причина лишний раз зайти. И что-то мне подсказывает, что средний чек тех, кто решит зайти, будет выше твоего.
Почему?
Потому что доброжелательность и человеческая теплота чаще коррелирует с высоким эмоциональным интеллектом. А он, в свою очередь, связан с умением выстраивать связи. А они — с более высоким доходом. А доход — со средним чеком.
Потому что доброжелательность и человеческая теплота чаще коррелирует с высоким эмоциональным интеллектом. А он, в свою очередь, связан с умением выстраивать связи. А они — с более высоким доходом.
Генералы ФСБ, Усманов, Дерипаска, Ткачев передают привет.
Доброжелательность у людей с высоким доходом стоит на втором-третьем месте, а на первом стоит холодный расчет
Конечно это не единственно работающее правило. К тому же я уверен, что Усманов, Ткачев и ко для своих прекрасные люди, умеющие находить друг с другом общий язык.
Для своих возможно, но говорить, что добрые люди добиваются высот это неправда, которую прививают нам в детстве. Ведь большая часть успешных людей шли по головам, экономили на работниках, вели себя по хамски по отношению к нижестоящим. Поэтому я выражаю несогласие с вашим мнением в этом плане.
Нигде не писал про добрых людей. Более того, так называемая доброта зачастую — это просто прикрытие для слабости. Мол, ах, я бы да бы, но я ж добрый(-ая), а они злые, вот я и не хочу с ними связываться.
Доброта, настоящая доброта — это редкость. И это трудно.
Ну а я лишь выразил точку зрения, что доброжелательность и теплота, в противовес злобе и токсичности, более эффективная стратегия.
Ну это не одобрение, а принятие. Есть и такие люди, и им так хорошо. Принимать других вообще пиздец как сложно. Не просто мимопроходить, а вот принимать, взаимодействовать, связи выстраивать, дружить.
Принимать других вообще пиздец как сложно
Да ну, или мы о разном говорим или ты сгущаешь краски. Зачем тебе принимать человека, с которым у тебя отношения на договоренностях и договорах? Ты просто пропускаешь то, что в тебе в нем не нравится и работаешь с ним.
Принятие это больше про дружбу
Окружающий нос
потому что этот аккаунт денис лапин дегродский и постоянно приходит набрасывать где лгбт или украина. ему больше ничего не интересно , хлебом не корми , дай хохлов или лгбтшников пообсирать. он мне напоминает нашего старого знакомого a big purple banana .
хуево когда не заходил во вкусвилл никогда , да еще и придется отказаться
Самое смешно, что туда как раз заходить смысла мало. Гораздо удобнее заказать доставку на дом через приложение. Тем более, что промокоды каждый день практически на Пеппере публикуют (а если заказываешь через Али-экспресс, то скидки ещё больше).
Ну если рядом с домом — то удобно. И к тому же там в некоторых точках есть аппараты по выдавливанию сока из апельсинок.
Лично мне далековато от них продукты нести. Вдобавок промо-код в магазине не используешь, если не ошибаюсь.
Да и раньше ещё куда ни шло, но сейчас в маске неудобно ходить по магазину. К тому же после долгих месяцев, на протяжении которых я заказывал продукты домой, меня начали раздражать другие люди, которые частенько мешают подойти и выбрать нужный продукт. А если они ещё и с капризными детьми... )
Нет уж, понятие "Семья" не подменить, это исключительно женщина и мужчина!
В РФ это зачастую женщина и дети. Привет.
Окружающий нос
шведская семья передает привет
Скрытый хот-дог
Есть сетевуха 7Я кстати, вот бы от них такую рекламу
ЛГБТ пропаганда не о правах людей, а лишь о деньгах. Корпорациям плевать на всё что угодно, они экономят на переработке отходов, платят копеечную зарплату и прибегают к труду людей из стран третьего мира... И тут вдруг им стало жалко представителей меньшинства? Ничего не делается просто так. Российские компании тоже приходят к этому, ВкусВилл получил хороший пиар, в том числе и негативный.
Какой примитивный у тебя взгляд на мир. Всех одним цветом, жирными мазками.
Корпорациям плевать на всё что угодно, они экономят на переработке отходов, платят копеечную зарплату и прибегают к труду людей из стран третьего мира...
И в чём он не прав?
прибегают к труду людей из стран третьего мира
О ужас. Кто этим скотам-унтерменшам работу дал? Наказать! Запретить!
<сарказм / — пояснение для особо умных тжшников>
Бля. Ну вот с чего ты взял, что у них пиарщик и зам ген.дира не два бородатых чувака, которые по вечерам ходят под ручку, а эта компания не их отчаянный крик души к обществу?!? Вот откуда ты это взял???
Сомнительно, что лгбт тусовка покупает еду во вкусвиле, они обычно или веганы или нищуки что ходят в пятёрочку. Обычный посетитель вкусвила это люди за 25
они обычно или веганы или нищуки
интересное наблюдение, наверняка, подкреплено фактами
Как представитель этого самого ну вы поняли, хочу сказать:
они обычно веганы
Че блять? Ни одного не знаю
обычный посетитель вкусвила это люди за 25
А представителей лгбт не бывает за 25 лет чтоли? Аххахахахах
Так ведь реклама сделана для хайпа 16-21 твитерских лгбт, люди постарше там не сидят и им все равно как-то есть ли репрезентация в рекламе
Интересное наблюдение, которое ты можешь подтвердить, конечно же, фактами, да?
Рад за них, но не будем съезжать с темы и вернемся к предыдущему твоему комменту. Пруфы, как говорится, будут?
все адекватные геи ненавидят гей парады и на них не ходят
Адекватность на основании каких критериев им была присвоена? На основании соответствия твоим убеждениям, одно из которых - не ходить на гей-парады?
Ничего подобного. Я вот ни разу не ЛГБТ, то против всей этой подковерной ненависти и фоновой недоброжелательности. «ВкусВилл» красавцы (хотя название у них так себе)
они обычно или веганы
чем же не подходит вкусвил?
Тем что лгбт веганы с баблом тусуются и закупаются в Джаганате
Парижский
ну да, ведь лгбт-веганы это 5 человек на страну и джаганат открыт в каждом районе
Отвратительный жар
Ты в глаза ебешься милый человек? Или дальше заголовка не читал.
все они придерживаются веганства, сортируют мусор и выступают за Fair Trade
Партнерка??? Партнёрши им уже недостаточно? Не понимаю я этого, честно
А психологиня не смутила?)
Фаирфокс курируют сексисты и шовинисты! Доколе?
В соцсетях «ВкусВилл» похвалили за смелость и поблагодарили за борьбу с гомофобией.
Ого, как круто! И не было ни одного комментария от всяких там гомофобов и сексистов? Удивительно!
Комментарий удален
Статья написана так, будто Вкусвилл выпустил вот такую рекламу И СМОТРИТЕ ВСЕМ-ВСЕМ В ТВИТОРЕ ЭТО ПОНРАВИЛОСЬ НЕТ НУ КАКИЕ МОЛОДЦЫ.
Как новости по первому каналу посмотрел, спасибо!
Вкусвилл — огромные молодцы! И сделано с точки зрения закона максимально корректно, к ним нельзя прикопаться, но свою позицию они обозначили и поддержку дали — и обязательно получат ее в ответ 🤍 очень круто видеть, что российские компании все чаще поддерживают ЛГБТ-людей.
Ещё бы такая реклама была ориентирована на платёжеспособную аудиторию, мда
Это, конечно, хорошо, но в рекламе по-прежнему одни русские.
Где они такое говорят? Значит ли это, что постом про матерь одиночку или девушку с собакой они тоже говорят что они другие?
Мде, зря "Вкусвилл" это затеял. Лояльности ему это прибавит не сильно. Зато вскоре, как пить дать, возбудится куча государственников. Их ведь хлебом (а в данном случае также питой, кутабами и кесадильей) не корми - дай поставить на место зарвавшихся торгашей, которые наши берёзовые скрепы шатают.
Окружающий нос
а я думаю государственники вообще не заметят это. потому что про скрепы они нам специально с трибун рассказывают чтобы инфоповоды давать. а если там хорошие продукты и поменьше плебса - то как нибудь потерпят
Комплексный дым
Подожди час
Окружающий нос
депутаты на каникулах. до сентября уже бугуртить не будут
Найдется долбаеб рангом пониже, который захочет выслужится, их у нас целые армии
Молочные продукты вкусные там, 9/10
Готовая жратва что-то мне не понравилась, сэндвичи делают из круассанов эээ...3/10
Мясо норм, покупал большие куски курицы там (ну типа всё, кроме головы.). Из костей делал офигенный суп.
Овощи-фрукты те же самые что в пятерочке.
Пельмени из щуки на вкус как бумага 0/10 я не понял прикола.
Спасибо за отзыв! Вы от квир- общественности?
состоит из «матриарха» Юмы, сестёр Милы и Алины, а также невесты последней Ксюши.
Всё, кроме крайней справа, так херово выглядят, что я так и не понял, кто у них "мать семейства", а кто "дочки"(?)
*так хорошо
ИМХО, они реально все на 25-35 выглядят.
Там твиттеряне радуются квирам. А кто из них квиры? Или я чего-то не понимаю?
А еще Вкусвилл проплатил TJournal за рекламу, это очевидно по тому как тут форсят новости про эту контору. Так же еще с несколькими брендами.
Они сёстры?
Для чего маркетологи это делают?
Так падажи йобана
«ВкусВилл» в рекламе показал ЛГБТ-пару
Серьга в виде киви
Хотел написать, что буду теперь ходить только к ним, но не буду, потому что пиздец далеко и пишут, что там дорого.
Но смело. В стране со столь диким законами.
Кстати во вкусвилле какое-то то ли поддельное молоко продают то ли просто говеное. Если их молоко нагреть, оно разделяется на нечто белое и какую-то мерзкую зеленовато-прозрачную субстанцию. Ни у одного другого производителя такого не встречал