ЦИК утвердил порядок выборов: вместо участков на пеньках и в багажниках — выездное голосование Статьи редакции
Выборы в Госдуму пройдут 17, 18 и 19 сентября.
Центральная избирательная комиссия на заседании 1 июля окончательно решила, как будут проходить выборы в сентябре 2021 года. Об этом сообщает ТАСС. TJ не смог подключиться к прямому эфиру, а текстовая трансляция, вопреки обещанию ЦИК, практически не велась.
Голосовать можно будет в избирательных участках и на дому. Также вводится новая форма выездного голосования для избирателей, которые живут в местах, где нет избирательных участков и транспортного сообщения. Такие пункты должны быть оборудованы ширмой, обеспечивающией тайну, информационными материалами и местами для комиссии и наблюдателей.
ЦИК вместе с этим отказался от «голосования на пеньке» — одного из главных предметов критики в последний год из-за нарушения тайны голосования и возможных фальсификаций. Это началось во время голосования за поправки в Конституцию. Тогда в некоторых регионах участки для голосования из-за пандемии коронавируса организовали на открытом воздухе — в шатрах и палатках.
В сентябре 2020 года придомовое голосование продолжилось — тогда телеграм-канал комиссии опубликовал сюжет о пне в селе Комаровка Ульяновской области, фотографии которого стали поводом для шуток во время голосования по поправкам в Конституцию. Также в качестве мест для «голосования на пеньке» использовали багажники машин, остановки и автобусы.
TJ не смог подключиться к прямому эфиру
Рылом не вышел
Ты ахуел?
Будет ли за это бан?
ЦИК вместе с этим запретил «голосование на пеньке»
А отменить результаты голосования, которое проходило на пеньке, раз уж оно признано плохим?
Кандидатов не пускают, агитировать не дают, многодневное голосование, выездное голосование..
Как же всё плохо..
пункты должны быть оборудованы ширмой
Ширма вокруг пенька?
Только у меня ощущение, что компартия агитирует в последнее время из всех щелей, и её походу станет больше в парламенте?
в местах, где нет избирательных участков и транспортного сообщения.
Даже не представляю, за кого такие голосунут
На самом деле и без них можно удачно развернуться:
Глава детского центра Светлана Сверчкова оказалась на скамье подсудимых первой — во время прений она признала вину, расплакалась и попросила суд ее простить. По версии следствия, женщина собственноручно внесла в 1324 неиспользованных бюллетеня ложные сведения. На самом деле на участке проголосовало лишь 204 человека.
https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/30/vserossiiskaia-stolitsa-falsifikatsii\
Всё-таки, 2020—2021 — просто-таки подарок небес всем государственным режимам: любые права и стандартные процедуры можно менять и запрещать. А возражаешь — ты уже не враг кого-то там конкретного, а враг всего общества. В другой ситуации к таким мерам шли бы годами, а то и десятилетиями: муторно и постепенно.