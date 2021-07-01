Выборы в Госдуму пройдут 17, 18 и 19 сентября.

Центральная избирательная комиссия на заседании 1 июля окончательно решила, как будут проходить выборы в сентябре 2021 года. Об этом сообщает ТАСС. TJ не смог подключиться к прямому эфиру, а текстовая трансляция, вопреки обещанию ЦИК, практически не велась.

Голосовать можно будет в избирательных участках и на дому. Также вводится новая форма выездного голосования для избирателей, которые живут в местах, где нет избирательных участков и транспортного сообщения. Такие пункты должны быть оборудованы ширмой, обеспечивающией тайну, информационными материалами и местами для комиссии и наблюдателей.

ЦИК вместе с этим отказался от «голосования на пеньке» — одного из главных предметов критики в последний год из-за нарушения тайны голосования и возможных фальсификаций. Это началось во время голосования за поправки в Конституцию. Тогда в некоторых регионах участки для голосования из-за пандемии коронавируса организовали на открытом воздухе — в шатрах и палатках.

В сентябре 2020 года придомовое голосование продолжилось — тогда телеграм-канал комиссии опубликовал сюжет о пне в селе Комаровка Ульяновской области, фотографии которого стали поводом для шуток во время голосования по поправкам в Конституцию. Также в качестве мест для «голосования на пеньке» использовали багажники машин, остановки и автобусы.