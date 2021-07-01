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Sasha Shambilova

ЦИК утвердил порядок выборов: вместо участков на пеньках и в багажниках — выездное голосование Статьи редакции

Выборы в Госдуму пройдут 17, 18 и 19 сентября.

Центральная избирательная комиссия на заседании 1 июля окончательно решила, как будут проходить выборы в сентябре 2021 года. Об этом сообщает ТАСС. TJ не смог подключиться к прямому эфиру, а текстовая трансляция, вопреки обещанию ЦИК, практически не велась.

Голосовать можно будет в избирательных участках и на дому. Также вводится новая форма выездного голосования для избирателей, которые живут в местах, где нет избирательных участков и транспортного сообщения. Такие пункты должны быть оборудованы ширмой, обеспечивающией тайну, информационными материалами и местами для комиссии и наблюдателей.

ЦИК вместе с этим отказался от «голосования на пеньке» — одного из главных предметов критики в последний год из-за нарушения тайны голосования и возможных фальсификаций. Это началось во время голосования за поправки в Конституцию. Тогда в некоторых регионах участки для голосования из-за пандемии коронавируса организовали на открытом воздухе — в шатрах и палатках.

В сентябре 2020 года придомовое голосование продолжилось — тогда телеграм-канал комиссии опубликовал сюжет о пне в селе Комаровка Ульяновской области, фотографии которого стали поводом для шуток во время голосования по поправкам в Конституцию. Также в качестве мест для «голосования на пеньке» использовали багажники машин, остановки и автобусы.

Россияне снова голосуют в очень странных местах…
И даже «на пеньке у колодца».
tjournal.ru

#новости #выборы

1508 просмотров
38 38 комментариев
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Парижский лолипоп

30

ЦИК

цирк

Ответить

Вася Пражкин

Парижский
0

хмык

Ответить

AZP

10

TJ не смог подключиться к прямому эфиру

Рылом не вышел 

Ответить

Артём Мазанов

AZP
15

Ты ахуел?

Ответить

Нелицеприятный ананас

Артём
4

Будет ли за это бан?

Ответить

Направленный

Нелицеп…
6

@Сергей Орлов вопрос в студию

Ответить

Просторный ящик

Направл…
5

Отмажут по блату

Ответить

Направленный

Простор…
1

надо попробовать!

Ответить

AZP

Простор…
0

Через постель

Ответить

Леха

AZP
0

Нельзя же с несовершеннолетними 

Ответить

AZP

Нелицеп…
2

Банан

Ответить

Токсичный бот

Артём
5

Этот коммент токсичен с вероятностью 89%. Код красный!

Ответить

Просторный ящик

Артём
3

@Вахтёр риторика ненависти 

Ответить

AZP

Артём
2

Ладно, вышел.

Ответить

Миша Копейкин

7

 ЦИК вместе с этим запретил «голосование на пеньке»

А отменить результаты голосования, которое проходило на пеньке, раз уж оно признано плохим?

Ответить

Максим Шпилёв

6

Кандидатов не пускают, агитировать не дают, многодневное голосование, выездное голосование..

Как же всё плохо..

Ответить

мЕдь

5

пункты должны быть оборудованы ширмой

Ширма вокруг пенька?

Ответить

Всемирный браслет

мЕдь
1

Полотенчиком прикрывать будут, как девушки друг друга на пляже.

Ответить

мЕдь

Всемирный
1

Да Ванька местный тряпку от ветки до ветки натянет и норм.

Ответить

Владимир Филатов

5
Ответить

Миша Копейкин

4

Только у меня ощущение, что компартия агитирует в последнее время из всех щелей, и её походу станет больше в парламенте?

Ответить

Фактический динозавр

Миша
2

Какая разница?

Ответить

ouxen

3

удобно

Ответить

Саша Кораблёв

3

TJ не смог заставить себя подключиться к прямому эфиру

Ответить

Максимальный американец

2

Не смог заметить разницы.

Ответить

Партийный супер_стар

2

и багажниках

Надеюсь уютных

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

в местах, где нет избирательных участков и транспортного сообщения.

Даже не представляю, за кого такие голосунут 

Ответить

Вася Пражкин

Небольшой
0

голососнут

Ответить

groostlan

2

ЦИК утвердил порядок выборов- вместо голосований- в багажник

Ответить

Юный яд

1

гори блядь гори земля

Ответить

Automatique

1

Поставил галочки за кого нужно и поехал домой чилить, класс

Ответить

Alex P

1

Днина

Ответить

мЕдь

0

в последние два года

Да года ещё не прошло.

Ответить

Финский нос

0

пеньки никуда не денутся, скриньте

Ответить

Романелло Кивогенс

Финский
0

На самом деле и без них можно удачно развернуться:

 Глава детского центра Светлана Сверчкова оказалась на скамье подсудимых первой — во время прений она признала вину, расплакалась и попросила суд ее простить. По версии следствия, женщина собственноручно внесла в 1324 неиспользованных бюллетеня ложные сведения. На самом деле на участке проголосовало лишь 204 человека.

https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/30/vserossiiskaia-stolitsa-falsifikatsii\

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Финский нос

Романелло
0

не сомневался в этом)

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Шило

Романелло
0

 можно удачно развернуться

 внесла в 1324 неиспользованных бюллетеня

Особенно легко разворачиваться, когда эти 1324 человека остались дома, т.к. все заранее предрешено, ничего не изменить, нарисуют как нужно, я вне политики, моего кандидата нет и тд и тп...

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Всемирный браслет

0

Всё-таки, 2020—2021 — просто-таки подарок небес всем государственным режимам: любые права и стандартные процедуры можно менять и запрещать. А возражаешь — ты уже не враг кого-то там конкретного, а враг всего общества. В другой ситуации к таким мерам шли бы годами, а то и десятилетиями: муторно и постепенно.

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