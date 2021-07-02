Новая космическая гонка развернулась не между странами, а между богатейшими людьми на Земле.

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Ричард Брэнсон в костюме для полёта на VSS Unity Фото Virgin Galactic

Компания Virgin Galactic назначила полёт в космос корабля с Ричардом Брэнсоном на 11 июля. Таким образом миллиардер обгонит главу Amazon Джеффа Безоса, полёт которого запланирован на 20 июля. На это обратили внимание на CNBC.

В заявлении для прессы Брэнсон отметил, что спустя 16 лет исследований и разработок Virgin Galactic оказалась «в авангарде новой коммерческой космической индустрии». Для его компании это станет первым полноценным запуском космоплана VSS Unity со всеми четырьмя членами экипажа: до этого он летал только с двумя пилотами.

Формально Unity — не космический корабль, а самолёт с ракетным двигателем, который способен совершать суборбитальный полёт. Аппарат пока не долетал до международной границы космоса — высоты 100 километров над Землёй. Однако в американских ВВС космическим пространством признают высоту выше 80 километров, поэтому всех лётчиков-испытателей космоплана называли астронавтами.

VSS Unity Снимок Virgin Galactic

VSS Unity обычно стартует с воздуха: для этого его запускают на специальном самолёте-носителе White Knight Two. До сих пор корабль поднимался на высоту до 89 километров и разгонялся до трёх скоростей звука. Он остаётся единственным рабочим прототипом Virgin Galactic с 2016 года.

Компания до последнего скрывала дату старта — представители Virgin не подтверждали и не опровергали переносы. Вместе с Брэнсоном в космос отправятся главный астронавт-инструктор компании Бет Мозес, старший операционный инженер Колин Беннетт, вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. Пилотировать самолёт будут пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи — они уже летали на космоплане.

Virgin Galactic впервые будет транслировать запуск в твиттере, на ютубе и в фейсбуке. На фоне анонса даты старта акции компании на предварительных торгах выросли более чем на 20%: Virgin Galactic планирует зарабатывать на космическом туризме и уже получила на это разрешение регулятора.

Единственным соперником Брэнсона по суборбитальным полётам остаётся Джефф Безос, у которого тоже есть космическая компания Blue Origin. Глава Amazon также планирует отправиться в космос 20 июля на корабле New Shepard.

В отличие от космоплана Virgin Galactic, аппарат компании Безоса представляет собой герметичную капсулу на шестерых человек, которую выводит на высоту более ста километров многоразовая ракета-носитель. Для New Shepard полёт главы Amazon станет первым пилотируемым полётом за всю историю разработки: до сих пор его тестировали без людей на борту.

Фото Blue Origin