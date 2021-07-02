{"id":756,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u0441\u0451 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u043e: \u0418\u0422-\u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u043a\u0430 vc.ru, Dodo \u0438 \u00ab\u041d\u0435\u0442\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=756&url=https:\/\/vc.ru\/special\/inside&hash=3385bc2a24787ff3af401fccd19d82eb69ad3d82d1e171491ebbb2131b1a67f6","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Дамир Камалетдинов

Миллиардер Ричард Брэнсон отправится в космос 11 июля и обгонит другого миллиардера — главу Amazon Джеффа Безоса Статьи редакции

Новая космическая гонка развернулась не между странами, а между богатейшими людьми на Земле.

7 7 комментариев
229 просмотров
Ричард Брэнсон в костюме для полёта на VSS Unity Фото Virgin Galactic

Компания Virgin Galactic назначила полёт в космос корабля с Ричардом Брэнсоном на 11 июля. Таким образом миллиардер обгонит главу Amazon Джеффа Безоса, полёт которого запланирован на 20 июля. На это обратили внимание на CNBC.

В заявлении для прессы Брэнсон отметил, что спустя 16 лет исследований и разработок Virgin Galactic оказалась «в авангарде новой коммерческой космической индустрии». Для его компании это станет первым полноценным запуском космоплана VSS Unity со всеми четырьмя членами экипажа: до этого он летал только с двумя пилотами.

Формально Unity — не космический корабль, а самолёт с ракетным двигателем, который способен совершать суборбитальный полёт. Аппарат пока не долетал до международной границы космоса — высоты 100 километров над Землёй. Однако в американских ВВС космическим пространством признают высоту выше 80 километров, поэтому всех лётчиков-испытателей космоплана называли астронавтами.

VSS Unity Снимок Virgin Galactic

VSS Unity обычно стартует с воздуха: для этого его запускают на специальном самолёте-носителе White Knight Two. До сих пор корабль поднимался на высоту до 89 километров и разгонялся до трёх скоростей звука. Он остаётся единственным рабочим прототипом Virgin Galactic с 2016 года.

Компания до последнего скрывала дату старта — представители Virgin не подтверждали и не опровергали переносы. Вместе с Брэнсоном в космос отправятся главный астронавт-инструктор компании Бет Мозес, старший операционный инженер Колин Беннетт, вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. Пилотировать самолёт будут пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи — они уже летали на космоплане.

Virgin Galactic впервые будет транслировать запуск в твиттере, на ютубе и в фейсбуке. На фоне анонса даты старта акции компании на предварительных торгах выросли более чем на 20%: Virgin Galactic планирует зарабатывать на космическом туризме и уже получила на это разрешение регулятора.

Единственным соперником Брэнсона по суборбитальным полётам остаётся Джефф Безос, у которого тоже есть космическая компания Blue Origin. Глава Amazon также планирует отправиться в космос 20 июля на корабле New Shepard.

Джефф Безос полетит в космос на первом…
Вместе с бизнесменом на борту будет его младший брат.
tjournal.ru

В отличие от космоплана Virgin Galactic, аппарат компании Безоса представляет собой герметичную капсулу на шестерых человек, которую выводит на высоту более ста километров многоразовая ракета-носитель. Для New Shepard полёт главы Amazon станет первым пилотируемым полётом за всю историю разработки: до сих пор его тестировали без людей на борту.

Фото Blue Origin

SpaceX Илона Маска суборбитальными полётами не занимается: компания специализируется на длительном пребывании в космосе и доставке людей на МКС. При этом в сентябре компания запустит на орбиту экипаж из миллиардера Джареда Исаакмана и трёх людей без военного или космического прошлого. Они проведут в космосе несколько дней в корабле Crew Dragon, а затем вернутся на Землю.

#новости #космос

7 7 комментариев
3
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441"], "comments": 7, "likes": 3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 404660, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 02 Jul 2021 05:21:22 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Глухой инструмент

2

Рогозин, слабо ?)

Ответить

stikerman

Глухой
2

Снимет клип с песней как мы всех победили

Ответить

Илья Щ

2

Мужики неплохо так заморочились для воплощения детской мечты
Зависть 80лвл

Ответить

Производственный бас

1
Ответить

Egor Protodyakonov

1

Нефига богачи письками меряются 

Ответить

Alex Blake

1

Радует, что есть крупные бизнесмены, заинтересованные в подобных амбициозных проектах. Которые развивают технологии, крутые сервисы, услуги, вместо того, чтобы банально скупать что-то подешевле и продавать подороже.

Ответить

ouxen

0

да и хуй с ним

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 7 комментариев
Обсуждаемое
Интернет
Путин о блокировке соцсетей: «с Telegram ведь договорились, работает же, всё нормально»
Президента спросили, будут ли в России блокировать зарубежные соцсети. Он ответил, что таких планов нет.
167
Истории
Звезда смерти: история главного символа Холокоста, который пытаются присвоить антипрививочники
Как нацисты создали эмблему для геноцида, ставшую символом борьбы против вакцинирования.
292
Интернет
Власти Норвегии обязали блогеров маркировать отретушированные фотографии на рекламных постах в соцсетях
Так в стране борются с нереалистичными стандартами красоты.
181
Популярное за три дня
Новости
Глава Минздрава: причина провала вакцинации — ментальность россиян и свобода слова
«У нас, видимо, осталась с 90-х годов свобода нравов и свобода личного мнения».
549
Дизайн и архитектура
Запись в подсайте Дизайн и архитектура
«Алые паруса 2021» от urbanfresco
7
Разборы
Расследование «Проекта»: что стало известно о главе МВД в день, когда у журналистов издания прошли обыски
По данным издания, Владимир Колокольцев владеет недвижимостью на сумму около двух миллиардов рублей.
64
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null