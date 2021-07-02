Новости
Даша Лейзаренко

Власти США ввели временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне Статьи редакции

Исполнение всех вынесенных на федеральном уровне смертельных приговоров запретили.

Генеральный прокурор Меррик Гарланд распорядился ввести мораторий на федеральные казни, чтобы Министерство юстиции пересмотрело политику в отношении смертной казни. Об этом говорится на сайте Минюста США.

С июня 2020 года в США провели первые почти за 20 лет казни на федеральном уровне в виде смертельных инъекций. Теперь Минюст проанализирует поход к высшей мере наказания и оценит гуманность такого способа.

«Министерство юстиции должно обеспечить не только соблюдение гарантированных Конституцией и законами США прав всем участникам уголовного правосудия, но и справедливое и гуманное обращение. Это обязательство имеет особую силу в случае рассмотрения преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь», — говорится в меморандуме Гарланда.

В США смертную казнь на федеральном уровне не назначали с 2003 до 2020 года. При это власти штатов могли самостоятельно назначать и проводить её — смертная казнь практикуется в 28 американских штатах. В 2020 году в стране казнили 17 человек.

Во время предвыборной кампании президент США Джо Байден обещал упразднить смертную казнь на федеральном уровне, но ранее не предпринимал никаких шагов в этом направлении.

#новости #сша

427 просмотров
10 10 комментариев
{ "author_name": "Даша Лейзаренко", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 10, "likes": 6, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 404702, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 02 Jul 2021 09:01:29 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Невозможный дебаркадер

6

Отменить смертную казнь, перейти на метрическую систему - глядишь и на людей будут похожи.

Ответить

AZP

Невозможный
3

И красные поворотники на оранжевые заменят?

Ответить

Леха

AZP
0

Может даже Гуантанамо закроют, но это из области фантастики  

Ответить

Глухой инструмент

2

зачем

Ответить

Научно-Технический украинец

Глухой
7

Наверно, самое простое из всех предвыборных обещаний

Ответить

Глухой инструмент

Научно-Техничес…
1

и хороший задаток для следующего президента

Ответить

Леха

Глухой
1

Особенно если республиканского 

Ответить

Повседневный Паша

Глухой
0

чтобы Министерство юстиции пересмотрело политику в отношении смертной казни

Ответить

Глухой инструмент

Повседневный
3

введут королевскую битву на стадионах в прямом эфире

Ответить

Алексей Штейн

0

Самая не толерантная страна. Давно бы отменили бы казнь и тюрьму для темнокожих американцев. Огромное неуважение к меньшинству

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 10 комментариев
Обсуждаемое
Интернет
Pinterest запретил рекламу похудения, потому что она приводит к вредным привычкам в еде и РПП
Соцсеть призвала другие платформы сделать то же самое и «признать раз и навсегда, что не существует понятия „универсальный”».
279
Интернет
Власти Норвегии обязали блогеров маркировать отретушированные фотографии на рекламных постах в соцсетях
Так в стране борются с нереалистичными стандартами красоты.
187
Новости
На свадьбе в Ираке повар поскользнулся, упал в чан с куриным супом и умер
25-летний мужчина получил ожоги более 70% тела.
162
Популярное за три дня
Разборы
Расследование «Проекта»: что стало известно о главе МВД в день, когда у журналистов издания прошли обыски
По данным издания, Владимир Колокольцев владеет недвижимостью на сумму около двух миллиардов рублей.
64
Технологии
Летающая машина AirCar совершила первый межгородской перелёт — она превращается из автомобиля в самолёт за две минуты
Перед стартом крылья выдвигаются, а спойлер превращается в хвост.
123
Интернет
От горя до триумфа: футбольный фанат из Швейцарии за минуту испытал противоположные эмоции и стал героем мемов
Его сборная была в шаге от вылета с Евро-2020, но забила в последний момент. Два эмоциональных кадра из трансляции разошлись на шутки.
72
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null