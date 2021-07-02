Власти США ввели временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне Статьи редакции
Исполнение всех вынесенных на федеральном уровне смертельных приговоров запретили.
Генеральный прокурор Меррик Гарланд распорядился ввести мораторий на федеральные казни, чтобы Министерство юстиции пересмотрело политику в отношении смертной казни. Об этом говорится на сайте Минюста США.
С июня 2020 года в США провели первые почти за 20 лет казни на федеральном уровне в виде смертельных инъекций. Теперь Минюст проанализирует поход к высшей мере наказания и оценит гуманность такого способа.
«Министерство юстиции должно обеспечить не только соблюдение гарантированных Конституцией и законами США прав всем участникам уголовного правосудия, но и справедливое и гуманное обращение. Это обязательство имеет особую силу в случае рассмотрения преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь», — говорится в меморандуме Гарланда.
В США смертную казнь на федеральном уровне не назначали с 2003 до 2020 года. При это власти штатов могли самостоятельно назначать и проводить её — смертная казнь практикуется в 28 американских штатах. В 2020 году в стране казнили 17 человек.
Во время предвыборной кампании президент США Джо Байден обещал упразднить смертную казнь на федеральном уровне, но ранее не предпринимал никаких шагов в этом направлении.
И красные поворотники на оранжевые заменят?
Научно-Технический украинец
Наверно, самое простое из всех предвыборных обещаний
Глухой инструмент
и хороший задаток для следующего президента
Повседневный Паша
чтобы Министерство юстиции пересмотрело политику в отношении смертной казни
Самая не толерантная страна. Давно бы отменили бы казнь и тюрьму для темнокожих американцев. Огромное неуважение к меньшинству