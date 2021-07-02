В США разрешат указывать в паспортах «гендер X» Статьи редакции
Американцы также смогут выбрать пол по своему усмотрению без предоставления медицинских документов.
Выбирать между мужским и женским полом в паспорте американцы смогут в ближайшее время. «Гендер Х» для небинарных, интерсекс- и других гендерно-неконформных людей появится позже. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что его введение потребует нескольких лет.
По словам Блинкена, нововведения гарантируют равные права для ЛГБТ-сообщества. Этим шагом администрация президента США выполнила предвыборное обещание Джо Байдена.
Ранее, чтобы указать в паспорте пол, отличающийся от занесенного в свидетельство о рождении, американцам требовался сертификат от врача.
Третий гендер в паспорте уже ввели Австралия, Канада, Германия, Индия, Непал и Новая Зеландия.
гендер X
Это из Людей Икс, да?
Сучий кошмар ещё впереди
Каменный космос
главное, что волнует дорогих соотечественников в вопросе объявленного пола - это можно ли подглядывать за бабами в раздевалках. горжусь россией!!
Не надо обращаться к долбоебам
they
Влюбленный Паша
Скорее "they". Такое местоимение есть в старом английском. Употребляли без привязки к полу.
В русском языке (да и многих других славянских) такого нет, поэтому звучит непривычно, но в других языках встречается.
Old English had a single third-person pronoun hē, which had both singular and plural forms, and they wasn't among them. In or about the start of the 13th century, they was imported from a Scandinavian source (Old Norse þeir, Old Danish, Old Swedish þer, þair), where it was a masculine plural demonstrative pronoun. It comes from Proto-Germanic *thai, nominative plural pronoun, from PIE *to-, demonstrative pronoun
Я спрашивал у американца, он сказал что для них это звучит так же нелепо, как и для остальных.
Влюбленный Паша
Ну во-первых это американец, а не британец. А во-вторых это устаревшая форма. Я ж пишу, что в старом англ было.
Так называть-то так себя просят в америке. И до сих пор это звучит дико и неестественно
В русском языке (да и многих других славянских) такого нет, поэтому звучит непривычно, но в других языках встречается
а уже есть такие случае в снг? в смысле как оно вообще в русском варианте выглядит? они? вы?
Долгосрочный самолет
В русском языке (да и многих других славянских) такого нет
Но ведь обращаемся к незнакомым людям на вы.
Влюбленный Паша
И да, и нет. У нас это уважительное и вежливое обращение к человеку. В англ тоже есть you.
А есть когда говорят о нем/ней. У нас такого местоимения нет
They в английском - это неспецифицированное указание человека, пол которого ты не знаешь, здесь перенимается то же самое.
Глухой инструмент
"извините , компьютер говорит что вы не человек"
Sex: Null
Чисто по сути, если я могу официально заявить, что я женщина, почему я не могу заявить, что у меня 2 половых органа, например? Или три руки? Или что у меня есть хвост, как у диавола какого?) Зачем ограничиваться полом, когда можно полностью улететь в мир фантазий и жить там? Не пончик, а огурец. Не дворник, а оперный певец. Не президент, а собачка. Ну почему нет-то?)
Можешь конечно. Тогда ты просто будешь долбоебом
И чем это отличается?
Каменный космос
ну то человек, который не причисляет себя ни к мужчинам, ни к женщинам, а то долбоеб.
вот тебе и отличие
Это не ответ. Человек с тем же успехом может причислять себя к собакам или насекомым, но ничего из этого не будет соответсвовать действительности.
не переживай, ты не понимаешь, твои дети тебе объяснят
А если это ты не понимаешь? Я абсолютно точно могу заблуждаться по многим вопросам, однако это для человека нормально. Если бы ты аргументировал свою позицию, мне было бы легче прислушаться к твоей точке зрения. Итак?
может это им поможет как-то в самоопределении. помню была статья научная про женщину с расстройством психики, которая считала себя жирафом. ей просто начали в этом подыгрывать и насколько я помню все перетекло в более легкую стадию
Дело не в этом. Дело в том, что это подаётся, как норма, это модно, это явление приобретает всё больше значения в обществе. Безусловно, право на самоопределение у человека должно быть. Однако, мозг - это непостоянная субстанция, и нейронные связи формируются под воздействием опыта и окружения. Последние нейроисследования очень много открывают по этой теме, как мы воспринимаем информацию, как у нас меняются вкусовые ощущения, если мы, к примеру, узнаем, что это не кола, а пепси, и так далее. Чем больше будет раздроблено общество на такие подгруппы, тем токсичнее в итоге будет в нём обстановка.
мне, знаешь, кажется, что это тупо сойдет на нет, когда люди пресытятся и это перестанет быть чем-то таким из ряда вон. как и в магазине - людям проще выбрать хоть что-то, когда есть всего пара позиций на выбор. пара брендов. когда их дохера - люди теряются и скорее всего вообще ничего не возьмут. на этом фоне будет обратный импакт, людям все же необходимо самоопределение в какой-то области, причастность к чему-то. типа как субкультуры у подростков. в итоге когда пыль устаканится оч многие будут как и раньше определять пол по своим гениталиям
Это скорее всего действительно сойдёт на нет рано или поздно. Индивидуализм в Штатах (а насколько мне известно, там он сильнее всего) развит очень сильно, и это, в целом, отличная штука, всяко куда лучше, чем позиция "надо быть как все", которая так сильна тут. Однако всё это накладывается на все более растущую культуру популярности, которую сильно продвигают соцсети - ты должен не просто быть, а быть заметным, известным, инфлюенсером, чтобы люди тебя знали и прислушивались к твоему мнению. И люди ищут способы эту особенность и уникальность получить, чтобы быть не просто Мартином-бухгалтером, а Мартином-бухгалтером с перчинкой. Впрочем, пресловутая культура популярности и дальше будет заставлять людей гнаться за вниманием, возможно, другими способами.
И я не говорю о реальных людях, которые себя ощущают запертыми в чужом теле, само собой.
Чем больше будет дроблений - тем больше люди будут плевать на эти дробления
Кавказский
божечьки, и это самое либеральное место российского интернета
где ты тут нашёл либеральное место, лол, ты бы ещё на дтф зашёл, там ваще если в игре девочка в комментах просыпаются древние шизы противостоящие повесточке рептилоидов
С каких пор либерализм и здравый смысл стали взаимоисключающими понятиями?
Аргументируй, плиз, почему ты считаешь всё это явление положительными тенденциями для общества. Мне действительно очень интересно послушать.
Человечество продолжает осознавать себя глубже, глубже понимать сложность человеческого сознания. Мне этого достаточно.
Кавказский
А ну да, еще это принесет больше счастья на планете , потому что несчастных людей станет меньше
Но ведь это абсолютно не так. Если бы ты ознакомился с современными исследованиями мозга, к примеру, с книгами с приставкой -нейро, то понял бы, что это не имеет смысла, потому что наш мозг слишком слабо изучен и впереди предстоит ещё огромная работа, чтобы узнать, как именно всё это работает, что мы чувствуем, когда воспринимаем информацию и так далее и тому подобное. Проблема в том, что ты путаешь отклонения и желание показаться не такими, как все, с обычным здравым смыслом. Есть люди, которые родились женщиной или мужчиной в чужом теле? Есть, и им нужно помочь принять себя. Есть ЛГБТ, и это тоже нормально, и у них должны быть такие же права, как и любых других людей. Но в этом и суть - общество должно быть целостным, 100500 групп, каждая из которых требует большей исключительности и прав, чем другие, не сделает общество ни здоровее, ни счастливее.
От того что кто-то в паспорте напишет новый пол - ты потеряешь что-то в своих правах и свободах?
Если этой группе будет отдаваться предпочтение, основываясь на ее принадлежности, а не компетентности, сто процентов. Я за реальное равноправие без перегибов в любую из сторон. Типа ну есть чувак, который считает себя эфириальной сущностью - ради бога. Но когда в компании, фильме, музыке начинаются квоты для обязательного включения эфириальных сущностей - вот тут я сильно против.
И не говори
Кстати. А вот вопрос. Заходит мужик в женскую раздевалку, и такой- имею право, поскольку идентифицирую себя как женщина. То есть такое будет прокатывать у них?
Газовый Илья
Участвовать в женских соревнованиях
Великий кубок
например, в конкурсе красоты)))
Великий кубок
В этот же момент в раздевалку заходят мужчины, начинают его насиловать и угнетать.
Зато если женщина будет жаловаться на угнетение со стороны мужчин, они могут сказать что они идентифицируют себя как женщины. То есть говори что ты женщина, и угнетай на здоровье. Угнетения со стороны женщин де нет у них вроде.
буллинг (или как его там ещё) со всех сторон есть.
США страна возможностей, подаёшь на них в суд и выигрываешь миллион за моральный ущерб
Профит
🤷♂️
Глухой инструмент
в раздевалку женской команды по биатлону/бокса/регби? отличный план , надежный как швейцарские часы
Я где-то такое сказал? Что именно в такую раздевалку?
До первого галантного рефлекса)
Это ты думаешь в бинарной системе координат. Тебя не должно ебать, кто там вошел в раздивалку или туалет
Каменный космос
а в нормальных странах других и не бывает
Так это в России зачем-то внутренний айди назвали "пасспорт" что изначально было документом для путешествий вне страны.
Но вот в 2022 году обещали уже карточки вместо паспортов
Полезный нос
СНИЛС тоже хотели как id использовать вместо паспорта, но не полетело.
Ну так там нет фотки и других читабельных данных, которые нужны для идентификации
В россии американский паспорт будет приравниваться пропаганде нетрадиционных ориентаций
Почему взносы за капремонт предлагают поднять россияне, а пропагандой является американский паспорт?
Потому что россияне не могут позволить новое жилье, поэтому они готовы жить в старье и ремонтировать его
Это был сарказм.
А я и не шучу
Т.е. в америке не ремонтируют жильё - сразу сносят и строят новое?
Да, паспорт гражданина США предназначен, в общем-то, именно для тех целей, для которых у нас используется заграничный - для выезда за границу. Для всего остального внутри страны используется водительское удостоверение (которое в США есть чуть ли не вообще у всех, даже у бомжей).
А ещё можно в паспорте набор хромосом писать вместо пола: XY и XX Тогда все будут довольны.
И выдавать паспорт "третьего пола" тем, у кого хромосом в наборе больше нормы
Прочитал как "выбирать между мужским и женским членом"
Кстати да, можно будет ходить в женские туалеты и смотреть писи?
но писи то можно смотреть? в туалет то пустят?
России до такого расти и расти
и слава богу
Чего боишься?
Гендерфлюидных вертосексуалов
Не бойся, твою жёппу они не тронут
но жоп много, кто знает
Россия Назад!
!дазан яиссоР
Нитуп Римидалв
Здоровью
Шоб хуй стоял и деньги были
И Соловьев чтобы был у тебя на свадьбе тамадой
его введение потребует нескольких лет
Это дожить надо. 100 раз всё поменяться может.
Консерватор сядет и такой "Вы совсем съехали? Это ж международный документ, только 10 стран из 200 их признают."
Гендер "робат"
Опять у расеян рвутся скрепы от происходящего в Америке
Меня забанили!