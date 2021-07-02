Американцы также смогут выбрать пол по своему усмотрению без предоставления медицинских документов.

Выбирать между мужским и женским полом в паспорте американцы смогут в ближайшее время. «Гендер Х» для небинарных, интерсекс- и других гендерно-неконформных людей появится позже. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что его введение потребует нескольких лет.

По словам Блинкена, нововведения гарантируют равные права для ЛГБТ-сообщества. Этим шагом администрация президента США выполнила предвыборное обещание Джо Байдена.

Ранее, чтобы указать в паспорте пол, отличающийся от занесенного в свидетельство о рождении, американцам требовался сертификат от врача.

Третий гендер в паспорте уже ввели Австралия, Канада, Германия, Индия, Непал и Новая Зеландия.