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Даша Лейзаренко

В США разрешат указывать в паспортах «гендер Статьи редакции

Американцы также смогут выбрать пол по своему усмотрению без предоставления медицинских документов.

Выбирать между мужским и женским полом в паспорте американцы смогут в ближайшее время. «Гендер Х» для небинарных, интерсекс- и других гендерно-неконформных людей появится позже. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что его введение потребует нескольких лет.

По словам Блинкена, нововведения гарантируют равные права для ЛГБТ-сообщества. Этим шагом администрация президента США выполнила предвыборное обещание Джо Байдена.

Ранее, чтобы указать в паспорте пол, отличающийся от занесенного в свидетельство о рождении, американцам требовался сертификат от врача.

Третий гендер в паспорте уже ввели Австралия, Канада, Германия, Индия, Непал и Новая Зеландия.

#новости #сша

2580 просмотров
185 185 комментариев
19
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185 комментариев
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Леха

32

гендер X

Это из Людей Икс, да?

Ответить

Candy Boy

Леха
23
Ответить

Some Dude

Candy
–1

только почему "команда икс"? радиоактивные люди больше подошло бы

Ответить

Игорь Джеймс

Леха
5

Из Американской истории Х

Ответить

Каменный космос

19

сущий кошмар в алтайском крае уже начался?

Ответить

Валерий Петров

Каменный
0

Сучий кошмар ещё впереди

Ответить

Федя Прозоров

Валерий
0

Под этим комментом

Ответить

Образовательный паук например

Каменный
0

Гендер ХХХ

Ответить

Каменный космос

Каменный
0

главное, что волнует дорогих соотечественников в вопросе объявленного пола - это можно ли подглядывать за бабами в раздевалках. горжусь россией!!

Ответить

Глухой инструмент

6

я правильно понимаю что к этим людям надо обращаться в местоимении "оно" / it ?

Ответить

Соколов Андрей

Глухой
34

Не надо обращаться к долбоебам

Ответить

Кавказский чайник

Соколов
4

я не уверен что они с тобой когда-нибудь смогут поговорить 

Ответить

Николай Николаевич

Глухой
12

they

Ответить

Глухой инструмент

Николай
2

are

Ответить

Николай

Глухой
2

better

Ответить

Глухой

Николай
2

than

Ответить

Николай

Глухой
3

You

Ответить

Глухой

Николай
20
Ответить

Влюбленный Паша

Глухой
8

Скорее "they". Такое местоимение есть в старом английском. Употребляли без привязки к полу.
В русском языке (да и многих других славянских) такого нет, поэтому звучит непривычно, но в других языках встречается.

Old English had a single third-person pronoun hē, which had both singular and plural forms, and they wasn't among them. In or about the start of the 13th century, they was imported from a Scandinavian source (Old Norse þeir, Old Danish, Old Swedish þer, þair), where it was a masculine plural demonstrative pronoun. It comes from Proto-Germanic *thai, nominative plural pronoun, from PIE *to-, demonstrative pronoun

Gender neutrality in languages with grammatical…
Gender neutrality in languages with grammatical gender is the usage of wording that is balanced in…
en.m.wikipedia.org
Ответить

Глухой инструмент

Влюбленный
4

тж образовательный

Ответить

Илья Гераськин

Влюбленный
–1

Я спрашивал у американца, он сказал что для них это звучит так же нелепо, как и для остальных.

Ответить

Влюбленный Паша

Илья
4

Ну во-первых это американец, а не британец. А во-вторых это устаревшая форма. Я ж пишу, что в старом англ было.

Ответить

Илья Гераськин

Влюблен…
0

Так называть-то так себя просят в америке. И до сих пор это звучит дико и неестественно

Ответить

Some Dude

Илья
2

если бы ты попросил кого-то прочитать слово о полку игоревом в оригинале, тебе бы тоже сказали, что звучит нелепо и нечего не понятно

Ответить

Илья Гераськин

Some
0

Ага, особенно если бы попросил прочитать американца

Ответить

Some Dude

Влюбленный
1

В русском языке (да и многих других славянских) такого нет, поэтому звучит непривычно, но в других языках встречается

а уже есть такие случае в снг? в смысле как оно вообще в русском варианте выглядит? они? вы?

Ответить

Влюбленный Паша

Some
1

Вродь называют "они"

Ответить

Some Dude

Влюблен…
0

спасибо. хорошо, что я такого еще не слышал)

Ответить

Долгосрочный самолет

Влюбленный
0

В русском языке (да и многих других славянских) такого нет

Но ведь обращаемся к незнакомым людям на вы.

Ответить

Влюбленный Паша

Долгоср…
0

И да, и нет. У нас это уважительное и вежливое обращение к человеку. В англ тоже есть you.

А есть когда говорят о нем/ней. У нас такого местоимения нет

Ответить

Федя Прозоров

Глухой
2

Местоимения придумали цисгендерные мужилы

Ответить

Arthur Zugrov

Глухой
2

They в английском - это неспецифицированное указание человека, пол которого ты не знаешь, здесь перенимается то же самое.

Ответить

Каменный космос

6

хорошо, а каким образом эту информацию в базу заносят пограничники, когда видят этот паспорт в других странах, где предусмотрено только два официальных пола? паспорт это не айди, это ж международная хуйня

Ответить

Глухой инструмент

Каменный
8

"извините , компьютер говорит что вы не человек"

Ответить

AZP

Глухой
2

А говно

Ответить

Полезный нос

AZP
7
Ответить

Федя Прозоров

Каменный
1

Sex: Null

Ответить

Федя Прозоров

Федя
6

Извините, я о наболевшем

Ответить

Lofoten Forsake

Каменный
0

Зато отказывать легче. 

Ответить

Arthur Zugrov

Каменный
0

Будут ставить сразу две галочки.

Ответить

Arthur Zugrov

0

Чисто по сути, если я могу официально заявить, что я женщина, почему я не могу заявить, что у меня 2 половых органа, например? Или три руки? Или что у меня есть хвост, как у диавола какого?) Зачем ограничиваться полом, когда можно полностью улететь в мир фантазий и жить там? Не пончик, а огурец. Не дворник, а оперный певец. Не президент, а собачка. Ну почему нет-то?)

Ответить

Макс Романенко

Arthur
7

Можешь конечно. Тогда ты просто будешь долбоебом 

Ответить

Arthur Zugrov

Макс
5

И чем это отличается?

Ответить

Каменный космос

Arthur
0

ну то человек, который не причисляет себя ни к мужчинам, ни к женщинам, а то долбоеб.
вот тебе и отличие

Ответить

Arthur Zugrov

Каменный
1

Это не ответ. Человек с тем же успехом может причислять себя к собакам или насекомым, но ничего из этого не будет соответсвовать действительности. 

Ответить

Кавказский

Arthur
5

не переживай, ты не понимаешь, твои дети тебе объяснят 

Ответить

Arthur Zugrov

Кавказс…
0

А если это ты не понимаешь? Я абсолютно точно могу заблуждаться по многим вопросам, однако это для человека нормально. Если бы ты аргументировал свою позицию, мне было бы легче прислушаться к твоей точке зрения. Итак?

Ответить

Richie Vell

Arthur
1

может это им поможет как-то в самоопределении. помню была статья научная про женщину с расстройством психики, которая считала себя жирафом. ей просто начали в этом подыгрывать и насколько я помню все перетекло в более легкую стадию

Ответить

Arthur Zugrov

Richie
–1

Дело не в этом. Дело в том, что это подаётся, как норма, это модно, это явление приобретает всё больше значения в обществе. Безусловно, право на самоопределение у человека должно быть. Однако, мозг - это непостоянная субстанция, и нейронные связи формируются под воздействием опыта и окружения. Последние нейроисследования очень много открывают по этой теме, как мы воспринимаем информацию, как у нас меняются вкусовые ощущения, если мы, к примеру, узнаем, что это не кола, а пепси, и так далее. Чем больше будет раздроблено общество на такие подгруппы, тем токсичнее в итоге будет в нём обстановка.

Ответить

Валерий

Arthur
1

А в чем профит токсичности обстановки для ЗОГ в какой-нибудь Швейцарии или Норвегии? 

Ответить

Richie

Arthur
0

мне, знаешь, кажется, что это тупо сойдет на нет, когда люди пресытятся и это перестанет быть чем-то таким из ряда вон. как и в магазине - людям проще выбрать хоть что-то, когда есть всего пара позиций на выбор. пара брендов. когда их дохера - люди теряются и скорее всего вообще ничего не возьмут. на этом фоне будет обратный импакт, людям все же необходимо самоопределение в какой-то области, причастность к чему-то. типа как субкультуры у подростков. в итоге когда пыль устаканится оч многие будут как и раньше определять пол по своим гениталиям

Ответить

Arthur

Richie
0

Это скорее всего действительно сойдёт на нет рано или поздно. Индивидуализм в Штатах (а насколько мне известно, там он сильнее всего) развит очень сильно, и это, в целом, отличная штука, всяко куда лучше, чем позиция "надо быть как все", которая так сильна тут. Однако всё это накладывается на все более растущую культуру популярности, которую сильно продвигают соцсети - ты должен не просто быть, а быть заметным, известным, инфлюенсером, чтобы люди тебя знали и прислушивались к твоему мнению. И люди ищут способы эту особенность и уникальность получить, чтобы быть не просто Мартином-бухгалтером, а Мартином-бухгалтером с перчинкой. Впрочем, пресловутая культура популярности и дальше будет заставлять людей гнаться за вниманием, возможно, другими способами.
И я не говорю о реальных людях, которые себя ощущают запертыми в чужом теле, само собой.

Ответить

Полезный

Arthur
0

Чем больше будет дроблений - тем больше люди будут плевать на эти дробления

Ответить

Кавказский

Каменный
2

божечьки, и это самое либеральное место российского интернета

Ответить

Ilya Agafonov

Кавказс…
2

где ты тут нашёл либеральное место, лол, ты бы ещё на дтф зашёл, там ваще если в игре девочка в комментах просыпаются древние шизы противостоящие повесточке рептилоидов

Ответить

Кавказский

Ilya
0

Я не вижу противоречий 

Ответить

Марат Демченко

Кавказс…
1

С каких пор либерализм и здравый смысл стали взаимоисключающими понятиями? 

Ответить

Каменный космос

Марат
1

либерализм это когда у тебя не отваливается жопа от любого чиха, который никак тебя не затрагивает

Ответить

Марат

Каменный
0

Ты кажется с терпилизмом или похуизмом путаешь. К слову, иметь мнение по той или иной теме (в том числе и негативное) не равно отвал жопы

Ответить

Arthur Zugrov

Кавказс…
0

Аргументируй, плиз, почему ты считаешь всё это явление положительными тенденциями для общества. Мне действительно очень интересно послушать.

Ответить

Кавказский

Arthur
2

Человечество продолжает осознавать себя глубже, глубже понимать сложность человеческого сознания. Мне этого достаточно. 

Ответить

Марат

Кавказс…
1

То есть то, что люди уже не могут определиться, какого они пола — это признак глубокого осознания?) Не достижения науки и медицины, например, а гендер Х в паспорте? А как быть тем, кто себя ассоциирует с гендером Y или гендером Z?) Они так и останутся несчастны, как быть? 

Ответить

Кавказский

Кавказс…
1

А ну да, еще это принесет больше счастья на планете , потому что несчастных людей станет меньше

Ответить

Arthur

Кавказс…
0

Но ведь это абсолютно не так. Если бы ты ознакомился с современными исследованиями мозга, к примеру, с книгами с приставкой -нейро, то понял бы, что это не имеет смысла, потому что наш мозг слишком слабо изучен и впереди предстоит ещё огромная работа, чтобы узнать, как именно всё это работает, что мы чувствуем, когда воспринимаем информацию и так далее и тому подобное. Проблема в том, что ты путаешь отклонения и желание показаться не такими, как все, с обычным здравым смыслом. Есть люди, которые родились женщиной или мужчиной в чужом теле? Есть, и им нужно помочь принять себя. Есть ЛГБТ, и это тоже нормально, и у них должны быть такие же права, как и любых других людей. Но в этом и суть - общество должно быть целостным, 100500 групп, каждая из которых требует большей исключительности и прав, чем другие, не сделает общество ни здоровее, ни счастливее.

Ответить

Полезный

Arthur
1

От того что кто-то в паспорте напишет новый пол - ты потеряешь что-то в своих правах и свободах?

Ответить

Arthur

Полезный
0

Если этой группе будет отдаваться предпочтение, основываясь на ее принадлежности, а не компетентности, сто процентов. Я за реальное равноправие без перегибов в любую из сторон. Типа ну есть чувак, который считает себя эфириальной сущностью - ради бога. Но когда в компании, фильме, музыке начинаются квоты для обязательного включения эфириальных сущностей - вот тут я сильно против.

Ответить

House M.D.

Кавказс…
0
Ответить

Каменный космос

Кавказс…
1

было в 2017 последний раз

Ответить

Федя Прозоров

Кавказс…
0

И не говори

Ответить

Федя Прозоров

Федя
0

Типичные ватники, только против Путина

Ответить

Полезный нос

Arthur
1

можно полностью улететь в мир фантазий и жить там...

Можно.
@Санитар 

Ответить

Великий кубок

5

теперь мне можно заходить там в женские раздевалки??

Ответить

Дмитрий Блинов

Великий
3

Кстати. А вот вопрос. Заходит мужик в женскую раздевалку, и такой- имею право, поскольку идентифицирую себя как женщина. То есть такое будет прокатывать у них?

Ответить

Газовый Илья

Дмитрий
4

Участвовать в женских соревнованиях

Ответить

Великий кубок

Газовый
2

например, в конкурсе красоты)))

Ответить

Some Dude

Великий
0

было уже такое. и не только в конкурсе красоты. вроде было в боксе и беге. про красоту наименее интересно, где-то трап давно уже выигрывал

Ответить

Иван Иванович

Газовый
1
Ответить

Великий кубок

Дмитрий
0

В этот же момент в раздевалку заходят мужчины, начинают его насиловать и угнетать.

Ответить

Дмитрий Блинов

Великий
5

Зато если женщина будет жаловаться на угнетение со стороны мужчин, они могут сказать что они идентифицируют себя как женщины. То есть говори что ты женщина, и угнетай на здоровье. Угнетения со стороны женщин де нет у них вроде.

Ответить

Майка Ника

Дмитрий
0

буллинг (или как его там ещё) со всех сторон есть. 
США страна возможностей, подаёшь на них в суд и выигрываешь миллион за моральный ущерб
Профит
🤷‍♂️

Ответить

Глухой инструмент

Дмитрий
1

в раздевалку женской команды по биатлону/бокса/регби? отличный план , надежный как швейцарские часы

Ответить

Дмитрий Блинов

Глухой
0

Я где-то такое сказал? Что именно в такую раздевалку?

Ответить

Глухой

Дмитрий
0

ну так я и уточняю , не во всякую раздевалку так зайдешь

Ответить

Alexander Sh

Дмитрий
1

До первого галантного рефлекса)

Ответить

Some Dude

Alexand…
0

главное никому не говорить привычное nice dick, ты прав

Ответить

Иван Иванович

Дмитрий
1

Прикинь, об этом срач уже лет 6 идет

Ответить

Федя Прозоров

Дмитрий
–1

Это ты думаешь в бинарной системе координат. Тебя не должно ебать, кто там вошел в раздивалку или туалет

Ответить

Полезный нос

3

Какие паспорта в США? Заграничные?

Ответить

Каменный космос

Полезный
10

а в нормальных странах других и не бывает

Ответить

Дмитрий Орлов

Каменный
0

один паспорт, если ты про это

Ответить

Леха

Каменный
0

Строго говоря все равно есть айди, которое по сути выполняет роль нашего паспорта. Вот прописки нет 

Ответить

Tick

Леха
0

Зато есть регистрация в DMV. А без машины на большей части США делать нечего. Также от места жительства зависит, в какую школу будет ходить дети. 

Ответить

Илья Гераськин

Леха
0

Так это в России зачем-то внутренний айди назвали "пасспорт" что изначально было документом для путешествий вне страны.
Но вот в 2022 году обещали уже карточки вместо паспортов

Ответить

Полезный нос

Илья
0

СНИЛС тоже хотели как id использовать вместо паспорта, но не полетело.

Ответить

Илья Гераськин

Полезный
0

Ну так там нет фотки и других читабельных данных, которые нужны для идентификации

Ответить

Федя Прозоров

Полезный
2

В россии американский паспорт будет приравниваться пропаганде нетрадиционных ориентаций

Ответить

House M.D.

Федя
0

Почему взносы за капремонт предлагают поднять россияне, а пропагандой является американский паспорт?

Ответить

Федя Прозоров

House
0

Потому что россияне не могут позволить новое жилье, поэтому они готовы жить в старье и ремонтировать его

Ответить

House M.D.

Федя
0

Это был сарказм.

Ответить

Федя Прозоров

House
0

А я и не шучу

Ответить

House M.D.

Федя
0

Т.е. в америке не ремонтируют жильё - сразу сносят и строят новое?

Ответить

Федя

House
1

Или их уносит в страну оз очередной ураган

Ответить

House M.D.

Федя
0

С какой периодичностью сносит? Чтобы знать сроки обновления

Ответить

Some Dude

House
0

каждую пятилетку же, как иначе?

Ответить

Some Dude

Федя
0

тебе лучше не знать, что с советскими пятиэтажками в европе сделали во время своей "реновации"

Ответить

Alexander Personazhe

Полезный
1

Да, паспорт гражданина США предназначен, в общем-то, именно для тех целей, для которых у нас используется заграничный - для выезда за границу. Для всего остального внутри страны используется водительское удостоверение (которое в США есть чуть ли не вообще у всех, даже у бомжей).

Ответить

Полезный нос

Alexander
0

даже у бомжей

Такое опаснее мопеда может быть

Ответить

Андрей Усов

4

А ещё можно в паспорте набор хромосом писать вместо пола: XY и XX  Тогда все будут довольны. 

Ответить

Иван Клюхин

Андрей
0

И выдавать паспорт "третьего пола" тем, у кого хромосом в наборе больше нормы

Ответить

Иван Иванович

Андрей
0

Ты сейчас как будто намекаешь, что гендеров всё ещё два, фашист?

Ответить

Соколов Андрей

3

Прочитал как "выбирать между мужским и женским членом"

Ответить

Alexander Personazhe

Соколов
0

Ну на самом деле есть и такие опции...

Ответить

Алексей Штейн

2

Кстати да, можно будет ходить в женские туалеты и смотреть писи?

Ответить

Леха

Алексей
3

Будто сейчас что-то мешает долбаебам так делать 

Ответить

CiZerin

Леха
9

Ну то сейчас долбоеб, а станет смелым и прогрессивным человеком

Ответить

Леха

CiZerin
1

ЛГБТ+ это не про смотрины чужих писей, а про права человека 

Ответить

Алексей Штейн

Леха
1

но писи то можно смотреть? в туалет то пустят?

Ответить

Леха

Алексей
1

но писи то можно смотреть

В той же мере что и сейчас
в туалет то пустят

Просто перестанет считаться формальным нарушением закона 

Ответить

CiZerin

Леха
1

Звучит так, будто это новый крестовой поход: вступаешь в ряды и получаешь индульгенцию

Ответить

Алексей Штейн

Леха
0

н ос новым паспортом будешь не долбоебом

Ответить

Федя Прозоров

–3

России до такого расти и расти

Ответить

Алексей Штейн

Федя
3

и слава богу

Ответить

Федя Прозоров

Алексей
0

Чего боишься?

Ответить

Алексей Штейн

Федя
0

Гендерфлюидных вертосексуалов

Ответить

Федя Прозоров

Алексей
0

Не бойся, твою жёппу они не тронут

Ответить

Алексей Штейн

Федя
0

но жоп много, кто знает

Ответить

Федя Прозоров

Алексей
0

Привейся спутником, одна отвалится

Ответить

Алексей

Федя
0

не отвалилась пока

Ответить

Федя

Алексей
0

Повезло

Ответить

Макс Романенко

Федя
0

Россия Назад! 

Ответить

Федя Прозоров

Макс
4

!дазан яиссоР

Ответить

Arthur Zugrov

Федя
3

Нитуп Римидалв

Ответить

Майка Ника

Arthur
1

"Нетуп" интересное имя могло бы быть

Ответить

AZP

Федя
0

К счастью

Ответить

Федя Прозоров

AZP
0

Здоровью

Ответить

AZP

Федя
1

Успехам в личной жизни

Ответить

Федя Прозоров

AZP
1

Шоб хуй стоял и деньги были

Ответить

Arthur Zugrov

Федя
3

И Соловьев чтобы был у тебя на свадьбе тамадой

Ответить

Федя Прозоров

Arthur
1

И Симоньян чтоб съела все тарталетки и свалила всё на мужа

Ответить

мЕдь

1

его введение потребует нескольких лет

Это дожить надо. 100 раз всё поменяться может. 

Ответить

Lofoten Forsake

мЕдь
5

Консерватор сядет и такой "Вы совсем съехали? Это ж международный документ, только 10 стран из 200 их признают." 

Ответить

мЕдь

Lofoten
0

Да, в этом и смысл. Obamacare вон досталось, а это точно отменят. 

Ответить

Леха

Lofoten
0

А в чем проблема? Едва ли страны у которых безвиз с США будут против. 

Ответить

Р О Б А Т

1

Гендер "робат" 

Ответить

Каменный космос

Р
0

@Кто это

Ответить

Кто это

Каменный
2

«Р О Б А Т» еще известен как: «Ебло Утиное», «alex twit», «Щячло утиное», «Лицо Утиное», «Большой жёлтый робат», «С H А P Р i Е», «Небольшой жёлтый робат», «Обосранный унитаз»

***
Ты в курсе, что ты сегодня великолепен?

Ответить

Sergiy Sev

1

Опять у расеян рвутся скрепы от происходящего в Америке

Ответить

Cерьёзный Валера

Sergiy
0

@Кхалиси Бот @Нейроорлов 

Ответить

Кхалиси Бот

Cерьёзный
–1

@Нейроорлов

Ответить

Нейроорлов

Sergiy
0

Меня забанили!

Ответить

Cерьёзный Валера

Нейроорлов
0

Довыебывался потому-что.

Ответить

Вячеслав Парамонов

1

Никогда не надоест. 